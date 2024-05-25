Березовское ущелье — одна из самых живописных и доступных достопримечательностей под Кисловодском. Вдоль ущелья проходит несколько троп. Наиболее красивые виды открываются с верхних вдоль вершин скал по которым мы предлагаем отправиться в двухчасовую конную прогулку. Это будет познавательный, несложный и увлекательный конный тур по окраинам, интересный как для людей, имеющих опыт общения с лошадьми, так и для новичков.

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Место проведения программы — живописные места, первозданные горные ландшафты с уникальными флорой и фауной. Наша увлекательная поездка начинается от колоннады в Кисловодске (трансфер входит в стоимость), откуда мы направляемся в сторону смотровой площадки села Элькуш. Независимо от вашего опыта, гид проведет инструктаж: расскажет, как садиться в седло, как спешиваться, как работать поводами, стременами и как понять, что лошадь пытается отлынивать от работы. Гид подберет нужную амуницию и настроит удобную длину стремени. Конный туризм подходит практически всем, и для первых выездов особые навыки не нужны. Маршрут пролегает через лесной массив, Мы пройдем по тропам леса, после чего поднимемся на <Березовское ущелье. Отсюда открывается великолепный панорамный вид на все горы региона Кавказских Минеральных Вод. В хорошую погоду на южной стороне обзорной площадки можно увидеть все ущелье. Маршрут в среднем занимает часа два. Весь путь вы проделаете в сопровождении опытного инструктора. После подъема на гору нас ждет привал, где можно перекусить и сделать много красочных фото на память.