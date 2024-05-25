Конная прогулка по окрестностям Кисловодска к селу Элькуш

Березовское ущелье — одна из самых живописных и доступных достопримечательностей под Кисловодском. Вдоль ущелья проходит несколько троп.

Наиболее красивые виды открываются с верхних вдоль вершин скал по которым мы предлагаем отправиться в двухчасовую конную прогулку.

Это будет познавательный, несложный и увлекательный конный тур по окраинам, интересный как для людей, имеющих опыт общения с лошадьми, так и для новичков.
5
8 отзывов
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска к селу Элькуш
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска к селу Элькуш
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска к селу Элькуш
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00, 17:00

Что вас ожидает:

  • Березовское ущелье
  • Малое Седло

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Место проведения программы — живописные места, первозданные горные ландшафты с уникальными флорой и фауной. Наша увлекательная поездка начинается от колоннады в Кисловодске (трансфер входит в стоимость), откуда мы направляемся в сторону смотровой площадки села Элькуш. Независимо от вашего опыта, гид проведет инструктаж: расскажет, как садиться в седло, как спешиваться, как работать поводами, стременами и как понять, что лошадь пытается отлынивать от работы. Гид подберет нужную амуницию и настроит удобную длину стремени. Конный туризм подходит практически всем, и для первых выездов особые навыки не нужны. Маршрут пролегает через лесной массив, Мы пройдем по тропам леса, после чего поднимемся на <Березовское ущелье. Отсюда открывается великолепный панорамный вид на все горы региона Кавказских Минеральных Вод. В хорошую погоду на южной стороне обзорной площадки можно увидеть все ущелье. Маршрут в среднем занимает часа два. Весь путь вы проделаете в сопровождении опытного инструктора. После подъема на гору нас ждет привал, где можно перекусить и сделать много красочных фото на память.

ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Березовское ущелье
  • Малое Седло
Что включено
  • Трансфер до места катания и обратно
  • Катание на лошади по всему маршруту
  • Услуги профессионального инструктора
Место начала и завершения?
Колоннада
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
М
25 мая 2024
Все было здорово. Группа из 11 человек. Виды сверху на горы просто обалденные. Даже ребенка около трех лет инструктор посадил себе на лошадь и так весь маршрут. Еще была девочка лет двенадцати. Инструкторов было двое. Один впереди, другой постоянно в движении, объезжая всех. Очень живописные виды. А воздух просто сказка. Еще видели горных орлов. Одно слово - красота.
Ю
9 мая 2024
Мне всё очень понравилось) один минус - хотелось ещё ахаха))
У
1 мая 2024
Все очень понравилось! Потом вернулись еще раз на индивидуальную!
Е
29 апр 2024
Виды очень красивые, все супер
Л
25 мар 2024
Л
25 мар 2024
М
19 мар 2024
В марте 2024 года посетили экскурсию «Конная прогулка».
Все было прекрасно! Проводил экскурсию Руслан, спасибо ему огромное! Лошадки 🐎все добрые и спокойные! Виды - шикарные! 🏔️Нам все понравилось 🙏✨
Р
3 дек 2023

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