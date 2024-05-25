Березовское ущелье — одна из самых живописных и доступных достопримечательностей под Кисловодском. Вдоль ущелья проходит несколько троп.
Наиболее красивые виды открываются с верхних вдоль вершин скал по которым мы предлагаем отправиться в двухчасовую конную прогулку.
Это будет познавательный, несложный и увлекательный конный тур по окраинам, интересный как для людей, имеющих опыт общения с лошадьми, так и для новичков.
Наиболее красивые виды открываются с верхних вдоль вершин скал по которым мы предлагаем отправиться в двухчасовую конную прогулку.
Это будет познавательный, несложный и увлекательный конный тур по окраинам, интересный как для людей, имеющих опыт общения с лошадьми, так и для новичков.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Березовское ущелье
- Малое Седло
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Место проведения программы — живописные места, первозданные горные ландшафты с уникальными флорой и фауной. Наша увлекательная поездка начинается от колоннады в Кисловодске (трансфер входит в стоимость), откуда мы направляемся в сторону смотровой площадки села Элькуш. Независимо от вашего опыта, гид проведет инструктаж: расскажет, как садиться в седло, как спешиваться, как работать поводами, стременами и как понять, что лошадь пытается отлынивать от работы. Гид подберет нужную амуницию и настроит удобную длину стремени. Конный туризм подходит практически всем, и для первых выездов особые навыки не нужны. Маршрут пролегает через лесной массив, Мы пройдем по тропам леса, после чего поднимемся на <Березовское ущелье. Отсюда открывается великолепный панорамный вид на все горы региона Кавказских Минеральных Вод. В хорошую погоду на южной стороне обзорной площадки можно увидеть все ущелье. Маршрут в среднем занимает часа два. Весь путь вы проделаете в сопровождении опытного инструктора. После подъема на гору нас ждет привал, где можно перекусить и сделать много красочных фото на память.
ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Березовское ущелье
- Малое Седло
Что включено
- Трансфер до места катания и обратно
- Катание на лошади по всему маршруту
- Услуги профессионального инструктора
Место начала и завершения?
Колоннада
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
25 мая 2024
Все было здорово. Группа из 11 человек. Виды сверху на горы просто обалденные. Даже ребенка около трех лет инструктор посадил себе на лошадь и так весь маршрут. Еще была девочка лет двенадцати. Инструкторов было двое. Один впереди, другой постоянно в движении, объезжая всех. Очень живописные виды. А воздух просто сказка. Еще видели горных орлов. Одно слово - красота.
Ю
Юлия
9 мая 2024
Мне всё очень понравилось) один минус - хотелось ещё ахаха))
У
Ульяна
1 мая 2024
Все очень понравилось! Потом вернулись еще раз на индивидуальную!
Е
Евгения
29 апр 2024
Виды очень красивые, все супер
Л
Лия
25 мар 2024
Л
Лия
25 мар 2024
М
Мария
19 мар 2024
В марте 2024 года посетили экскурсию «Конная прогулка».
Все было прекрасно! Проводил экскурсию Руслан, спасибо ему огромное! Лошадки 🐎все добрые и спокойные! Виды - шикарные! 🏔️Нам все понравилось 🙏✨
Все было прекрасно! Проводил экскурсию Руслан, спасибо ему огромное! Лошадки 🐎все добрые и спокойные! Виды - шикарные! 🏔️Нам все понравилось 🙏✨
Р
Руслан
3 дек 2023
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