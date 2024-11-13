Ю Юлия

Очень интересный маршрут, профессиональные гиды, которые подсказывали и помогали на каждом этапе прогулки❤️

Конная прогулка была для меня впервые, но она прошла на все 100%

Мы отдыхали и вслушивались в природу, которая нас окружает!)

Мы обязательно вернемся к вам еще🥰