Приглашаем вас на гостеприимную ферму всего в 10 минутах езды от центра Кисловодска! В компании опытного инструктора вы отправитесь на конную прогулку по идиллическим полям и лесам. В пути пересечёте небольшие горные реки, полюбуетесь Берёзовским ущельем и горой Бештау. Если повезёт, увидите верхушку Эльбруса. Прогулка подойдёт как новичкам, так и опытным всадникам.
Описание экскурсии
За 2 часа вы:
- Пройдёте инструктаж по управлению лошадьми
- С помощью нашего инструктора подберёте идеального партнера для прогулки
- Прокатитесь в мягком темпе по живописным тропам
- Насладитесь видами Берёзовского ущелья и горы Бештау
Всё это — в компании опытного дружелюбного гида.
Организационные детали
- До фермы можно добраться на автобусе, личном авто или такси
- По запросу мы можем организовать трансфер от Колоннады в центре Кисловодска до фермы и обратно — 200 ₽ с чел
- Дети 3-7 лет катаются на одной лошади с инструктором, 8-14 лет — на поводе, который инструктор пристёгивает к своей лошади
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Берёзовая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 181 туриста
Занимаюсь конным прокатом уже более 10 лет, обязательно перед прогулкой провожу инструктаж. Родился и вырос в этих местах, окрестности знаю вдоль и поперёк. Лошади все послушные и спокойные. На протяжении всего маршрута все находятся у меня под контролем, без внимания никто не останется.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
13 ноя 2024
Очень интересный маршрут, профессиональные гиды, которые подсказывали и помогали на каждом этапе прогулки❤️
Конная прогулка была для меня впервые, но она прошла на все 100%
Мы отдыхали и вслушивались в природу, которая нас окружает!)
Мы обязательно вернемся к вам еще🥰
Конная прогулка была для меня впервые, но она прошла на все 100%
Мы отдыхали и вслушивались в природу, которая нас окружает!)
Мы обязательно вернемся к вам еще🥰
Мария
1 ноя 2024
Катались всей семьёй с ребёнком, это был первый опыт катания на лошадях, прошло все просто замечательно, много положительных эмоций, очень красивая локация, если будем ещё раз в Кисловодске обязательно повторим!
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