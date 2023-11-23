Приглашаем вас на удивительную конную прогулку в окрестностях Кисловодска, от которой в восторге останутся не только дети, но и взрослые. Мы отправимся туда, где протекает река Березовка, образующая живописную долину и каньон.
Поросшие лесом склоны, отвесные скалы и небольшие пещеры — это и многое другое вы увидите своими глазами, а еще попробуете местную кухню и отведаете ароматный горный чай.
Поросшие лесом склоны, отвесные скалы и небольшие пещеры — это и многое другое вы увидите своими глазами, а еще попробуете местную кухню и отведаете ароматный горный чай.
Ближайшие даты:
23
ноя
ноя
24
ноя
ноя
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
27
ноя
ноя
28
ноя
ноя
29
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ждетВсего в 10 минутах езды от Кисловодска находится невероятно красивое место — Березовское ущелье. Здесь протекает река, образующая живописную долину и каньон. Кажется, что природа сделала всё возможное, чтобы открыть людям свою дивную красоту. Поросшие лесом склоны, отвесные скалы и небольшие пещеры — это и многое другое вы увидите своими глазами на групповой конной прогулке в ущелье. Справятся все, даже новички и дети! Инструкторы с многолетним стажем помогут вам почувствовать себя в седле уверенно и комфортно. Проведут по живописному маршруту, поделятся местными легендами и традициями коневодства на Карачае. Также вы попробуете местную кухню и отведаете ароматный горный чай. После посетим крупнейшую смотровую площадку в Северо-Кавказском федеральном округе.
Каждый день в 09:00, 13:00, 17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/до места конной прогулки
- Посещение крупнейшей смотровой площадки Кавказа
- Горный чай
- Хычин с сыром
- Место начала и завершения?
- Памятник В.И. Ленину, Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 09:00, 13:00, 17:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Групповые
Конные прогулки
Животные
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
Карачаево-Черкесия
Туры из Кисловодска
Похожие туры из Кисловодска
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Покататься на лошадях по альпийским лугам, увидеть парящих над ущельем орлов и отдохнуть душой
рядом с памятником Ленину
Завтра
24 ноя
25 ноя
26 ноя
1 500₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Групповая конная прогулка над Берёзовским ущельем
Прокатиться верхом на лошадях знаменитой карачаевской породы по горным тропам и пастбищам
у входа в Кисловодский парк
Завтра
24 ноя
25 ноя
26 ноя
1 600₽ за человека
Групповая
15 часов
Северная Осетия: Куртатинское ущелье + Кармадон + Даргавс
Проспект Мира, д. 1 колоннада
26 ноя
3 дек
10 дек
17 дек
3 000₽ за человека