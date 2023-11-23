Приглашаем вас на удивительную конную прогулку в окрестностях Кисловодска, от которой в восторге останутся не только дети, но и взрослые. Мы отправимся туда, где протекает река Березовка, образующая живописную долину и каньон. Поросшие лесом склоны, отвесные скалы и небольшие пещеры — это и многое другое вы увидите своими глазами, а еще попробуете местную кухню и отведаете ароматный горный чай.

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