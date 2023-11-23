Конная прогулка вдоль Березового ущелья

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Приглашаем вас на удивительную конную прогулку в окрестностях Кисловодска, от которой в восторге останутся не только дети, но и взрослые. Мы отправимся туда, где протекает река Березовка, образующая живописную долину и каньон.

Поросшие лесом склоны, отвесные скалы и небольшие пещеры — это и многое другое вы увидите своими глазами, а еще попробуете местную кухню и отведаете ароматный горный чай.
Конная прогулка вдоль Березового ущелья
Конная прогулка вдоль Березового ущелья
Конная прогулка вдоль Березового ущелья
Конная прогулка вдоль Березового ущелья
Конная прогулка вдоль Березового ущелья
Конная прогулка вдоль Березового ущелья
Ближайшие даты:
23
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Описание

Что вас ждет

Всего в 10 минутах езды от Кисловодска находится невероятно красивое место — Березовское ущелье. Здесь протекает река, образующая живописную долину и каньон. Кажется, что природа сделала всё возможное, чтобы открыть людям свою дивную красоту. Поросшие лесом склоны, отвесные скалы и небольшие пещеры — это и многое другое вы увидите своими глазами на групповой конной прогулке в ущелье. Справятся все, даже новички и дети! Инструкторы с многолетним стажем помогут вам почувствовать себя в седле уверенно и комфортно. Проведут по живописному маршруту, поделятся местными легендами и традициями коневодства на Карачае. Также вы попробуете местную кухню и отведаете ароматный горный чай. После посетим крупнейшую смотровую площадку в Северо-Кавказском федеральном округе.

Каждый день в 09:00, 13:00, 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до места конной прогулки
  • Посещение крупнейшей смотровой площадки Кавказа
  • Горный чай
  • Хычин с сыром
Место начала и завершения?
Памятник В.И. Ленину, Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00, 13:00, 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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