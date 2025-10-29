Готовы познакомиться с величественной природой Карачаево-Черкесии? Тогда приглашаем вас на плато Бермамыт! Вы полюбуетесь впечатляющими горными видами, подышите кристально чистым воздухом и поймёте, почему эти места называют «русским Гранд-Каньоном». А также по желанию попробуете местный гастрономический специалитет — карачаевские хычины.
Описание экскурсии
Плато Бермамыт — одна из лучших панорамных точек Северного Приэльбрусья, поэтому фантастические пейзажи гарантированы! За 1 день вы:
- оцените грандиозное Эшкаконское ущелье
- заедете на несколько смотровых площадок с видом на каньоны
- увидите скалы «Два монаха» и природный каменный амфитеатр
- постоите над облаками и, если повезёт, полюбуетесь Эльбрусом
- продегустируете карачаевские хычины
Всё это в душевной дружелюбной атмосфере!
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser, УАЗ Патриот или другом подготовленном внедорожнике
- Дорога на плато занимает около двух часов в одну сторону
- Дополнительно оплачивается питание в кафе — 500-600 ₽/чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3488 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 14:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алибек — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 170 туристов
Отзывы и рейтинг
4.5
В
Валентин
29 окт 2025
Потрясающая поездка!
А
Анастасия
17 окт 2025
От Бермамыта захватывает дух. Гид очень хороший рассказчик, опытный водитель, несмотря на туманы и облачность, проехали на плато и полюбовались видами. На смотровых нас не торопили, нагулялись вдоволь, нафотографировались. На Малом Бермамыте заглянули в кафе, попробовали местные очень вкусные хычыны. Однозначно рекомендую!
Юлия
16 окт 2025
Трудно назвать экскурсией потому что ничего не рассказывали. Как трансфер было всё замечательно, на высшем уровне. Водитель очень внимательный. Единственное не понятно для чего нужна такая долгая остановка при выезде
А
Александр
13 окт 2025
Места очень красивые, дорога сложная. Организатором порекомендовал бы не дать указания гидам НЕ говорить о туристах то, что они на самом деле о них думают. Это, конечно, очень интересно и познавательно, но неприятно)
З
Зоя
28 июн 2025
Ездили с Алибеком на закат. Затянулосе облаками, солнца порой редко было видно. Но виды вокруг обворожительны, даже с облаками! Гонялись с облаками за закатом, и успели увидеть его! Одни из
Е
Елена
30 окт 2024
Очень креативно. Гид супер
Ирина
13 окт 2024
Великолепно съездили на Бермамыт с гидом Рамазаном! По порядку:
1. Рамазан - дружелюбный веселый гид и превосходный водитель, что для этого маршрута очень важно. Мы всю дорогу чувствовали себя надежно и
Входит в следующие категории Кисловодска
