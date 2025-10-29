читать дальше

безопасно.

2. Транспорт в идеальном состоянии: чистый суперкомфортный внедорожник.

3. Организация прекрасная: накануне вечером нам написали точное время выезда, гид приехал к нашему дому вовремя, на остановках нас никуда не торопили и дали возможностью полноценно насладиться природой.

4. Самое главное - сами места. Бермамыт - невероятно впечатляющее место! Действительно "русский Гранд каньон". Заочно мне казалось, что это смотровая площадка, где особенно не погуляешь. Но на деле это не так. Это огромное плато, где можно полноценно погулять в окружение невероятных пейзажей, посмотреть на горы и скалы с разных ракурсов и пофотографироваться из разных точек. Реальность превзошла ожидания!

5. На самом плато есть приятное современное кафе с большими панорамными окнами, где местные жители прямо при вас готовят хычины - мы с большим удовольствием их попробовали. Все очень вкусно!



Очень-очень рекомендую путешествие с этой командой гидов!