Ольга — Тревел-эксперт Организатор данного мероприятия

На сайте с 2026 года

Добрый день путешественники! Меня зовут Ольга, я представитель команды гидов. Более 7 лет мы проводим экскурсии по самым лучшим местам Северного Кавказа. Организуем активные джип-туры на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини группе 4–7 человек. Наши живописные места славятся красотой величественных гор, озёр, водопадов и каньонов. Мы поможем вам познать наш край и, конечно же, влюбиться в него.