Описание экскурсии
Пpиглашаем вас провести 2 приятных часа вместе с умными и милыми компаньонами. Мы отвезём вас на конную базу к Берёзовскому ущелью, где вы познакомитесь с добродушными лошадками. Опытный инструктор научит вас правильно управлять лошадью. А потом вы отправитесь на ней лесными тропками среди красивых местных ландшафтов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Инструктор
Что не входит в цену
- Питание
Когда начало
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Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добрый день путешественники! Меня зовут Ольга, я представитель команды гидов. Более 7 лет мы проводим экскурсии по самым лучшим местам Северного Кавказа. Организуем активные джип-туры на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини группе 4–7 человек. Наши живописные места славятся красотой величественных гор, озёр, водопадов и каньонов. Мы поможем вам познать наш край и, конечно же, влюбиться в него.
Входит в следующие категории Кисловодска
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