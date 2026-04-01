Мы отправимся в однодневное путешествие по самым известным местам Приэльбрусья. Тенистые ущелья, легендарные перевалы, горные водопады — это только часть пути. Впереди нас ждет подъем на самую высокую станцию Эльбруса — не забудьте зарядить фотокамеры.
Описание экскурсии
Добраться до Эльбруса
На комфортабельном автомобиле проедем через два живописных ущелья, насладимся тишиной высокогорного озера и шумом заоблачных водопадов и посетим места съёмки фильма «Земля Санникова». Кульминацией поездки станет посещение поляны Азау (2350 метров над уровнем моря), а оттуда — на подъемнике до самой высокой станции Эльбруса.
Предания и легенды
Помимо поездки по завораживающим горным пейзажам, вас ждет и культурная часть. В дороге я расскажу об истории нашего региона и поделюсь местными преданиями. Вы увидите, где проходил шелковый путь и в каком ущелье, по легенде, обитали драконы. Я покажу, какой пик фашисты собирались назвать именем вождя. Мы посетим ущелье, где жили огромные пауки, сражавшиеся с богоподобными нартами. Узнаете тайну Хара Хора.
Организационные детали
- По договоренности мы можем посетить термальные источники
- Дополнительные расходы: подъемник до станции (2700 ₽), обед, входные билеты в термальные источники (500 ₽)
- Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности (на себя и детей)
- По запросу можно провести экскурсию в индивидуальном формате
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодске у колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1264 туристов
Зовут меня Николай, родился и провел всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями. Поднимайся вверх не для того, чтобы Мир увидел Тебя, а для того, чтобы самому увидеть Мир! Добро пожаловать в горы, они открыты для тех, кто дорос до них Душой!!!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гид Николай — отличный специалист. Даёт много полезной информации ёмко и по существу, без лишних отступлений. Это моя первая поездка, где я буквально по ходу экскурсии делала закладки в телефоне, чтобы потом подробнее изучить то, о чём он рассказывал — столько нового и действительно интересного узнала.
Однозначно рекомендую Николая на 100%!
Однозначно рекомендую Николая на 100%!
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И
Красиво, интересно, комфортно - рекомендую.
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Это наше второе путешествие на Эльбрус с Николаем. Все на высшем уровне! Рекомендую.
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Поездка с Николаем превзошла всё ожидания. Эльбрус, хотя, на мой взгляд, он суровый и мрачный, действительно манит к себе. Поднявшись на самую высокую станцию канатной дороги Гарабаши, 3847 м над
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Благодарим Николая за насыщенный маршрут! Изначальный маршрут был на Эльбрус, но в связи с большой очередью на подъемники нам были предложены три варианта других маршрутов. Очень интересно рассказывал историю мест, в том числе и легенды. По времени не ограничивал - двигались в своем темпе, успели везде всё рассмотреть. Локации были невероятной красоты!
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А
ездили на экскурсию 31 января, нам безумно понравилось!
Остались под огромным впечатлениям от поездки до Эльбруса, спасибо большое Николаю за замечательный маршрут. Он прекрасный знаток Кавказа, отлично владеет материалом, очень комфортно было ехать. Вдохновились на поездку летом! ❤️ Спасибо большое!
Остались под огромным впечатлениям от поездки до Эльбруса, спасибо большое Николаю за замечательный маршрут. Он прекрасный знаток Кавказа, отлично владеет материалом, очень комфортно было ехать. Вдохновились на поездку летом! ❤️ Спасибо большое!
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