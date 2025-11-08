На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Путь к сердцу Северного Кавказа, могучему потухшему вулкану, лежит через множество впечатляющих мест. Для нашего маршрута мы выбрали одни из самых интересных.
Вы посетите высокогорное озеро Гижгит и Тызыльское ущелье, где укрылся затерянный мир Кабардино-Балкарии.
А после с поляны Азау подниметесь на станцию Гара-Баши и насладитесь видами заснеженных вершин с высоты 3847 метров.
Описание экскурсии
Озеро Гижгит (Былым)
Первая локация нашего тура — высокогорное озеро Гижгит, или Былымское. Вы полюбуетесь фактурными очертаниями его берегов и завораживающим цветом водоёма. А мы расскажем, почему на такую красоту можно смотреть только со стороны.
Тырныауз
По дороге к поляне Азау мы будем проезжать через Тырныауз — самый высокогорный город России. Он расположен на реке Баксан в окружении гор. Вид невероятный! О печальной истории Тырныауза вам подробно и в красках расскажет гид из нашей команды.
Поляна Азау
Поляна Азау находится между посёлком Терскол и склонами Эльбруса, на высоте 2300 метров над уровнем моря — это наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья. Здесь, на сравнительно небольшой территории, расположен маленький посёлок, состоящий из отелей, турбаз, кафе и станций канатных дорог. Вы поднимитесь до Гара-Баши (3847 метров над уровнем моря), насладитесь заснеженными вершинами и горными перевалами. А также сможете подкрепиться блюдами кавказской кухни.
Адыр-Су
Подъёмник ущелья Адыр-Су построили в 1968 году для обслуживания военных и альплагеря Джайлык и Уллу-Тау. Рядом протекает бурная горная река Адыр-Су, наполняемая талыми водами ледников. Вы непременно ощутите на себе всю её мощь, когда подойдёте поближе. Это место точно вас впечатлит!
Поляна Нарзанов
Так называют небольшую долину протяжённостью около 3 км. Она лежит в окружении зеленых склонов гор, пересекая устье реки Баксан. Гид проводит вас по тропинке к минеральным источникам, где вы сможете отдохнуть и попробовать освежающие воды.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7-8 человек
Дополнительно оплачивается: питание (около 500 ₽/чел.), проезд по канатной дороге (новая — 2700 ₽ за чел., старая — 1200 ₽ за чел.)
Цены на канатную дорогу можно уточнить на официальном сайте
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Стандартный билет
3780 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С вашего адреса из Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Меня зовут Екатерина, я организатор джип-туров по Кавказу. Наша команда состоит из опытных дружелюбных гидов с большим водительским стажем. С нами вам будет весело, интересно и вкусно!
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
А
Андрич
9 ноя 2025
Спасибо за экскурсию. Мне повезло с погодой, компанией и гидом. Эльбрус был виден с далека. На вершине светило солнце, погода сказка была. Перед горой заехали в домашнюю кафешечку, там очень приветливая хозяйка читать дальше
и вкусная еда, так же домашнее вино. 😉 Не знаю правда или нет, но один из гидов (другой экскурсии), сказал, что вино или другой алкоголь помогает, когда находишься на высоте. В общем вывод мы тоже сделали, кто заправился спиртным до горы - на верху были бодрыми, так же нескольким человекам -трезвенникам стало плохо уже после второго подъемника. Так что делайте выводы сами. После третьего подъемника, предлагают доехать до высоты 5000м за 10 тыс рублей. Мы не поехали, нам и так было достаточно. Когда поднимались на верх и обратно видели горных туров. Фото прикрепила. Но что бы их увидеть, смотрели во все глаза, тк сливаются с ландшафтом. На обратном пути заехали в пару мест, на источник, там больше сувенирная лавка, и на озеро. На озере так же очень красиво.
Алёна
5 ноя 2025
Поездка прошла просто отлично😍 Водитель Артур очень интересный, весёлый и дружелюбный. Маршрут продуман превосходно, всё до мелочей. С погодой нам повезло, с группой тоже. Много времени оставлено на Эльбрус (что просто великолепно), на остальные локации тоже грамотно просчитано время. По дороге домой ещё и за кофе с десертами заехали 😍 Рекомендую. 10 из 10
Е
Елена
31 окт 2025
Во первых это наш гид Альберт! Очень позитивный человек, добродушный, веселый, разговорчивый, внимательный. С ним наша экскурсия прошла очень здорово и познавательно! Спасибо вам большое!!!! Экскурсия длилась 12 часов. Приехав читать дальше
на Эльбрус мы, как нам посоветовал Альберт, сразу поехали на третью площадку! Это просто вау!! Мы еще и за дополнительную плату поехали на снегоходах прокатились на высоту 4100. Получили массу удовольствия! Потом пообедали на высоте в кафе, очень вкусно было- медовик 👌глинтвейн 👍котлетки с салатом. Потом спустились и еще посетили поляну Нарзанов, реку горную и озеро. Приехали довольные, уставшие и счастливые! Спасибо вам большое за организацию!
Алексей
27 окт 2025
Гид Виктор прекрасный человек, все знает, на любые вопросы отвечает. Автомобиль Volkswagen Caravella содержит прекрасно и отлично водит. Провез по живописным местам. И билеты сам нам купил, что не пришлось читать дальше
стоять в очередях. Дай бог ему здоровья. На этом плюсы закончились. Теперь минусы. 1. Погода была ужасная. Ничего не видно на горе. Турфирма могла бы и отменить поездку в связи с погодными условиями. Но нет, им надо деньги загрести. И Екатерина четко не смогла ответить на мой вопрос про погоду. 2. Выжим денег с туристов на Эльбрусе. Суп в кафе стоит около 500 рублей. Средний чек на человека около 2 тысяч. А в описании программы сказано, якобы 500р на человека все питание стоит. Это серьёзный обман в описании программы. 3. Огромная стоимость подъема на снегоходах с высоты 3800. Нам предложили подняться на 200 метров выше за 2000 с человека. Вроде турфирма тут не при чем, но о цене предупреждать нужно. Виктор говорил, что ценник там заоблачный, но нам никто не сказал, сколько. Нам на двоих поездка обошлась в 24000 рублей за все. Оплата у Екатерины это по факту такси до Эльбруса с элементами гида.
Екатерина
Ответ организатора:
Алексей, добрый день!
Спасибо за вашу оценку работы гида, автомобиля и организации.
Позвольте уточнить несколько моментов.
Экскурсии на Эльбрус проводятся ежедневно, и погода читать дальше
действительно может меняться каждые несколько минут, это особенность горного региона. Дату поездки выбирают сами гости, ориентируясь на свой график и предпочтения.
Стоимость дополнительных расходов: авиабилеты, питание, трансферы, услуги ратраков и снегоходов не входит в цену экскурсии и всегда остаётся на усмотрение путешественников. Цена экскурсии составляет 3700 ₽, всё остальное оплачивается только по желанию.
Мы всегда предоставляем полную информацию заранее: оперативно отвечаем на вопросы, отправляем письмо с деталями поездки, а утром подаём исправный, чистый автомобиль и аккредитованного гида. Все гиды в нашей команде обучены безопасному и комфортному вождению, совмещая его с рассказом о культуре и истории Кавказа.
Нам важно, чтобы каждая поездка оставляла приятные впечатления, и мы постоянно работаем над улучшением сервиса. Благодарим вас за обратную связь, она помогает нам становиться лучше.
А
Анна
23 окт 2025
Были на экскурссии с сыном 23.10.2025. Все было очень хорошо организовано. Виктор хороший гид, интересно рассказывал. Все объяснял, он молодец. Правда нам с погодой не очень повезло, было облачно, не увидели Эльбрус спрятался от нас за облаками, но другие локации с потрясающе красивой природой.
Ирина
14 окт 2025
Это просто потрясающий тур!!! Безумно красиво на протяжение всего пути. Гид Василий очень эрудированный и интересный рассказчик. Спасибо огромное за этот тур 🫶
Ekaterina
12 окт 2025
Все шикарно! Поездка прошла быстро и не утомительно. Интересные и познавательные рассказы от гида очень скрасили путешествие. Благодарим вас!
О
Олег
4 окт 2025
Организатор Екатерина на связи с первой минуты, водитель гид Виталий великолепен, 6 часов непрерывного рассказа истории, традиций северного Кавказа и просит прекрасный собеседник
Светлана
1 окт 2025
Отлично всё! Екатерина была на связи с момента бронирования. Нашим гидом был Виталий. Насколько надо быть виртуозным водителем, чтобы легко вести машину и при этом от начала до конца путешествия читать дальше
рассказывать-рассказывать-рассказывать!! Интересно, познавательно, увлекательно и с огромным чувством юмора. Нам повезло с погодой просто сказочно: Эльбрус открылся во всей красе. Это очень грандиозно! Не было никаких очередей, ну чуть-чуть простояли на канатке,но не критично. Виталий подсказал где лучше поесть. Хычины - пальчики оближешь 😋! Если коротко, то полный восторг и огромная благодарность!!
Ксения
27 сен 2025
Ездили на экскурсию к Эльбрусу с гидом Фаридом и она превзошла все ожидания) Восторг! По случаю хорошей погоды удалось даже расширить список достопримечательностей, за что отдельное спасибо! Все предложенные к посещению значимые места нац парка «Приэльбрусье» восхитительны, гид отвечал на все вопросы, рассказывал много интересных исторических фактов, да и просто забавных историй)) На протяжении всех 13 часов было интересно!
В
Высотина
17 сен 2025
Отличная поездка, всем советую, красоты неописуемые. Отдельное спасибо гиду Саше, все рассказал, показал, на все вопросы ответил
Е
Екатерина
7 сен 2025
Насыщенная экскурсия, экскурсовод Алик рассказывал интересно, сделал фото. Мы попали на Эльбрус в день чистой горы, поэтому народу было много, подъем и спуск заняли очень много времени, мало времени на самом Эльбрусе, к сожалению. А в остальном все прекрасно.
Ирина
2 сен 2025
Хочется выразить огромную благодарность Екатерине за организацию экскурсии и отдельное спасибо за прекрасного гида😇 все прошло на высшем уровне👍🏻 очень грамотно и интересно Алик ведет экскурсию, очень внимательный, такие виды читать дальше
для нас открыл😍 дух захватывает - просто заглядение👍🏻спасибо вам за вашу работу, за заботу и за эту красоту и счастье, которые вы дарите туристам❤️ не расстаюсь с вами, а говорю - до новых встреч и новых экскурсий🌸 Обязательно вернусь🙏🏻
А
Алёна
1 сен 2025
Выражаю благодарность организаторам и гиду Алику за крутое путешествие! Интересные маршруты, живые истории и идеальная организация. Было легко, весело и увлекательно. Увезла море эмоций и лучшие фото! Рекомендую всем! 👍🏻
Никифорова
31 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, спасибо гиду Алику! Очень много новой и интересной информации рассказал,завёз в места где очень вкусно накормили. Всё было супер