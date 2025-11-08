Мои заказы

На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска

Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Путь к сердцу Северного Кавказа, могучему потухшему вулкану, лежит через множество впечатляющих мест. Для нашего маршрута мы выбрали одни из самых интересных.

Вы посетите высокогорное озеро Гижгит и Тызыльское ущелье, где укрылся затерянный мир Кабардино-Балкарии.

А после с поляны Азау подниметесь на станцию Гара-Баши и насладитесь видами заснеженных вершин с высоты 3847 метров.
Описание экскурсии

Озеро Гижгит (Былым)

Первая локация нашего тура — высокогорное озеро Гижгит, или Былымское. Вы полюбуетесь фактурными очертаниями его берегов и завораживающим цветом водоёма. А мы расскажем, почему на такую красоту можно смотреть только со стороны.

Тырныауз

По дороге к поляне Азау мы будем проезжать через Тырныауз — самый высокогорный город России. Он расположен на реке Баксан в окружении гор. Вид невероятный! О печальной истории Тырныауза вам подробно и в красках расскажет гид из нашей команды.

Поляна Азау

Поляна Азау находится между посёлком Терскол и склонами Эльбруса, на высоте 2300 метров над уровнем моря — это наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья. Здесь, на сравнительно небольшой территории, расположен маленький посёлок, состоящий из отелей, турбаз, кафе и станций канатных дорог. Вы поднимитесь до Гара-Баши (3847 метров над уровнем моря), насладитесь заснеженными вершинами и горными перевалами. А также сможете подкрепиться блюдами кавказской кухни.

Адыр-Су

Подъёмник ущелья Адыр-Су построили в 1968 году для обслуживания военных и альплагеря Джайлык и Уллу-Тау. Рядом протекает бурная горная река Адыр-Су, наполняемая талыми водами ледников. Вы непременно ощутите на себе всю её мощь, когда подойдёте поближе. Это место точно вас впечатлит!

Поляна Нарзанов

Так называют небольшую долину протяжённостью около 3 км. Она лежит в окружении зеленых склонов гор, пересекая устье реки Баксан. Гид проводит вас по тропинке к минеральным источникам, где вы сможете отдохнуть и попробовать освежающие воды.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7-8 человек
  • Дополнительно оплачивается: питание (около 500 ₽/чел.), проезд по канатной дороге (новая — 2700 ₽ за чел., старая — 1200 ₽ за чел.)
  • Цены на канатную дорогу можно уточнить на официальном сайте
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 06:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3780 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
С вашего адреса из Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 8720 туристов
Меня зовут Екатерина, я организатор джип-туров по Кавказу. Наша команда состоит из опытных дружелюбных гидов с большим водительским стажем. С нами вам будет весело, интересно и вкусно!

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска (Андрич)На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска (Алёна)На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска (Елена)На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска (Анна)На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска (Ирина)
А
Андрич
9 ноя 2025
Спасибо за экскурсию.
Мне повезло с погодой, компанией и гидом.
Эльбрус был виден с далека. На вершине светило солнце, погода сказка была. Перед горой заехали в домашнюю кафешечку, там очень приветливая хозяйка
читать дальше

и вкусная еда, так же домашнее вино. 😉
Не знаю правда или нет, но один из гидов (другой экскурсии), сказал, что вино или другой алкоголь помогает, когда находишься на высоте. В общем вывод мы тоже сделали, кто заправился спиртным до горы - на верху были бодрыми, так же нескольким человекам -трезвенникам стало плохо уже после второго подъемника. Так что делайте выводы сами.
После третьего подъемника, предлагают доехать до высоты 5000м за 10 тыс рублей. Мы не поехали, нам и так было достаточно. Когда поднимались на верх и обратно видели горных туров. Фото прикрепила. Но что бы их увидеть, смотрели во все глаза, тк сливаются с ландшафтом.
На обратном пути заехали в пару мест, на источник, там больше сувенирная лавка, и на озеро. На озере так же очень красиво.

Спасибо за экскурсию.
Алёна
Алёна
5 ноя 2025
Поездка прошла просто отлично😍 Водитель Артур очень интересный, весёлый и дружелюбный. Маршрут продуман превосходно, всё до мелочей. С погодой нам повезло, с группой тоже. Много времени оставлено на Эльбрус (что просто великолепно), на остальные локации тоже грамотно просчитано время. По дороге домой ещё и за кофе с десертами заехали 😍 Рекомендую. 10 из 10
Поездка прошла просто отлично😍 Водитель Артур очень интересный, весёлый и дружелюбный. Маршрут продуман превосходно, всё до мелочей. С погодой нам повезло, с группой тоже. Много времени оставлено на Эльбрус (что просто великолепно), на остальные локации тоже грамотно просчитано время. По дороге домой ещё и за кофе с десертами заехали 😍 Рекомендую. 10 из 10
Е
Елена
31 окт 2025
Во первых это наш гид Альберт! Очень позитивный человек, добродушный, веселый, разговорчивый, внимательный. С ним наша экскурсия прошла очень здорово и познавательно! Спасибо вам большое!!!! Экскурсия длилась 12 часов. Приехав
читать дальше

на Эльбрус мы, как нам посоветовал Альберт, сразу поехали на третью площадку! Это просто вау!! Мы еще и за дополнительную плату поехали на снегоходах прокатились на высоту 4100. Получили массу удовольствия! Потом пообедали на высоте в кафе, очень вкусно было- медовик 👌глинтвейн 👍котлетки с салатом. Потом спустились и еще посетили поляну Нарзанов, реку горную и озеро. Приехали довольные, уставшие и счастливые! Спасибо вам большое за организацию!

Во первых это наш гид Альберт! Очень позитивный человек, добродушный, веселый, разговорчивый, внимательный. С ним наша
Алексей
Алексей
27 окт 2025
Гид Виктор прекрасный человек, все знает, на любые вопросы отвечает. Автомобиль Volkswagen Caravella содержит прекрасно и отлично водит. Провез по живописным местам. И билеты сам нам купил, что не пришлось
читать дальше

стоять в очередях. Дай бог ему здоровья. На этом плюсы закончились. Теперь минусы.
1. Погода была ужасная. Ничего не видно на горе. Турфирма могла бы и отменить поездку в связи с погодными условиями. Но нет, им надо деньги загрести. И Екатерина четко не смогла ответить на мой вопрос про погоду.
2. Выжим денег с туристов на Эльбрусе. Суп в кафе стоит около 500 рублей. Средний чек на человека около 2 тысяч. А в описании программы сказано, якобы 500р на человека все питание стоит. Это серьёзный обман в описании программы.
3. Огромная стоимость подъема на снегоходах с высоты 3800. Нам предложили подняться на 200 метров выше за 2000 с человека. Вроде турфирма тут не при чем, но о цене предупреждать нужно. Виктор говорил, что ценник там заоблачный, но нам никто не сказал, сколько.
Нам на двоих поездка обошлась в 24000 рублей за все.
Оплата у Екатерины это по факту такси до Эльбруса с элементами гида.

Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Алексей, добрый день!

Спасибо за вашу оценку работы гида, автомобиля и организации.

Позвольте уточнить несколько моментов.

Экскурсии на Эльбрус проводятся ежедневно, и погода
читать дальше

действительно может меняться каждые несколько минут, это особенность горного региона. Дату поездки выбирают сами гости, ориентируясь на свой график и предпочтения.

Стоимость дополнительных расходов: авиабилеты, питание, трансферы, услуги ратраков и снегоходов не входит в цену экскурсии и всегда остаётся на усмотрение путешественников. Цена экскурсии составляет 3700 ₽, всё остальное оплачивается только по желанию.

Мы всегда предоставляем полную информацию заранее: оперативно отвечаем на вопросы, отправляем письмо с деталями поездки, а утром подаём исправный, чистый автомобиль и аккредитованного гида. Все гиды в нашей команде обучены безопасному и комфортному вождению, совмещая его с рассказом о культуре и истории Кавказа.

Нам важно, чтобы каждая поездка оставляла приятные впечатления, и мы постоянно работаем над улучшением сервиса. Благодарим вас за обратную связь, она помогает нам становиться лучше.

А
Анна
23 окт 2025
Были на экскурссии с сыном 23.10.2025. Все было очень хорошо организовано. Виктор хороший гид, интересно рассказывал. Все объяснял, он молодец. Правда нам с погодой не очень повезло, было облачно, не увидели Эльбрус спрятался от нас за облаками, но другие локации с потрясающе красивой природой.
Были на экскурссии с сыном 23.10.2025. Все было очень хорошо организовано. Виктор хороший гид, интересно рассказывал.
Ирина
Ирина
14 окт 2025
Это просто потрясающий тур!!! Безумно красиво на протяжение всего пути. Гид Василий очень эрудированный и интересный рассказчик. Спасибо огромное за этот тур 🫶
Это просто потрясающий тур!!! Безумно красиво на протяжение всего пути. Гид Василий очень эрудированный и интересный
Ekaterina
Ekaterina
12 окт 2025
Все шикарно! Поездка прошла быстро и не утомительно. Интересные и познавательные рассказы от гида очень скрасили путешествие.
Благодарим вас!
Все шикарно! Поездка прошла быстро и не утомительно. Интересные и познавательные рассказы от гида очень скрасили путешествие.
О
Олег
4 окт 2025
Организатор Екатерина на связи с первой минуты, водитель гид Виталий великолепен, 6 часов непрерывного рассказа истории, традиций северного Кавказа и просит прекрасный собеседник
Организатор Екатерина на связи с первой минуты, водитель гид Виталий великолепен, 6 часов непрерывного рассказа истории,
Светлана
Светлана
1 окт 2025
Отлично всё! Екатерина была на связи с момента бронирования. Нашим гидом был Виталий. Насколько надо быть виртуозным водителем, чтобы легко вести машину и при этом от начала до конца путешествия
читать дальше

рассказывать-рассказывать-рассказывать!! Интересно, познавательно, увлекательно и с огромным чувством юмора.
Нам повезло с погодой просто сказочно: Эльбрус открылся во всей красе. Это очень грандиозно! Не было никаких очередей, ну чуть-чуть простояли на канатке,но не критично. Виталий подсказал где лучше поесть. Хычины - пальчики оближешь 😋!
Если коротко, то полный восторг и огромная благодарность!!

Отлично всё! Екатерина была на связи с момента бронирования. Нашим гидом был Виталий. Насколько надо быть
Ксения
Ксения
27 сен 2025
Ездили на экскурсию к Эльбрусу с гидом Фаридом и она превзошла все ожидания) Восторг!
По случаю хорошей погоды удалось даже расширить список достопримечательностей, за что отдельное спасибо!
Все предложенные к посещению значимые места нац парка «Приэльбрусье» восхитительны, гид отвечал на все вопросы, рассказывал много интересных исторических фактов, да и просто забавных историй))
На протяжении всех 13 часов было интересно!
Ездили на экскурсию к Эльбрусу с гидом Фаридом и она превзошла все ожидания) Восторг!
В
Высотина
17 сен 2025
Отличная поездка, всем советую, красоты неописуемые. Отдельное спасибо гиду Саше, все рассказал, показал, на все вопросы ответил
Е
Екатерина
7 сен 2025
Насыщенная экскурсия, экскурсовод Алик рассказывал интересно, сделал фото. Мы попали на Эльбрус в день чистой горы, поэтому народу было много, подъем и спуск заняли очень много времени, мало времени на самом Эльбрусе, к сожалению. А в остальном все прекрасно.
Ирина
Ирина
2 сен 2025
Хочется выразить огромную благодарность Екатерине за организацию экскурсии и отдельное спасибо за прекрасного гида😇 все прошло на высшем уровне👍🏻 очень грамотно и интересно Алик ведет экскурсию, очень внимательный, такие виды
читать дальше

для нас открыл😍 дух захватывает - просто заглядение👍🏻спасибо вам за вашу работу, за заботу и за эту красоту и счастье, которые вы дарите туристам❤️ не расстаюсь с вами, а говорю - до новых встреч и новых экскурсий🌸 Обязательно вернусь🙏🏻

Хочется выразить огромную благодарность Екатерине за организацию экскурсии и отдельное спасибо за прекрасного гида😇 все прошло
А
Алёна
1 сен 2025
Выражаю благодарность организаторам и гиду Алику за крутое путешествие! Интересные маршруты, живые истории и идеальная организация. Было легко, весело и увлекательно. Увезла море эмоций и лучшие фото!
Рекомендую всем! 👍🏻
Выражаю благодарность организаторам и гиду Алику за крутое путешествие! Интересные маршруты, живые истории и идеальная организация.
Никифорова
Никифорова
31 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, спасибо гиду Алику! Очень много новой и интересной информации рассказал,завёз в места где очень вкусно накормили. Всё было супер
Экскурсия очень понравилась, спасибо гиду Алику! Очень много новой и интересной информации рассказал,завёз в места где

Все экскурсии в Кисловодске