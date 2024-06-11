Готовы познакомиться с природой и гастрономией Кавказа? Я отвезу вас на Бермамыт — вы полюбуетесь впечатляющими видами горных хребтов, вдохнете свежий воздух. А чтобы в полной мере оценить гостеприимство и традиции региона, мы отправимся на мастер-класс национальной кухни, где вы научитесь готовить хычины.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мастер-класс по приготовлению хычинов

В кафе традиционной кавказской кухни вы узнаете, сколько видов хычинов существует и чем балкарские отличаются от карачаевских. Познакомитесь с традиционными рецептами хычинов и научитесь готовить их с нуля. Опытный шеф-повар проведёт вас через все этапы: от замешивания теста до финальной подачи на стол. А затем вы сможете насладиться плодами своего труда!

Древнее плато Бермамыт

Плато Бермамыт — одна из лучших панорамных точек Северного Приэльбрусья, поэтому фантастические пейзажи гарантированы. Мы заедем на несколько смотровых площадок: вы полюбуетесь каньонами и скалами Два монаха, увидите природный амфитеатр. Постоите над облаками (а если повезёт — увидите, как среди них плывёт Эльбрус). И сделаете множество фотографий на память об этой поездке.

Организационные детали