Готовы познакомиться с природой и гастрономией Кавказа? Я отвезу вас на Бермамыт — вы полюбуетесь впечатляющими видами горных хребтов, вдохнете свежий воздух.
А чтобы в полной мере оценить гостеприимство и традиции региона, мы отправимся на мастер-класс национальной кухни, где вы научитесь готовить хычины.
А чтобы в полной мере оценить гостеприимство и традиции региона, мы отправимся на мастер-класс национальной кухни, где вы научитесь готовить хычины.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мастер-класс по приготовлению хычинов
В кафе традиционной кавказской кухни вы узнаете, сколько видов хычинов существует и чем балкарские отличаются от карачаевских. Познакомитесь с традиционными рецептами хычинов и научитесь готовить их с нуля. Опытный шеф-повар проведёт вас через все этапы: от замешивания теста до финальной подачи на стол. А затем вы сможете насладиться плодами своего труда!
Древнее плато Бермамыт
Плато Бермамыт — одна из лучших панорамных точек Северного Приэльбрусья, поэтому фантастические пейзажи гарантированы. Мы заедем на несколько смотровых площадок: вы полюбуетесь каньонами и скалами Два монаха, увидите природный амфитеатр. Постоите над облаками (а если повезёт — увидите, как среди них плывёт Эльбрус). И сделаете множество фотографий на память об этой поездке.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser, УАЗ Патриот или другом подготовленном внедорожнике
- Дорога на плато занимает около двух часов в одну сторону
- Дополнительно оплачивается питание в кафе — 500-600 руб. /чел.
ежедневно в 07:00, 07:30 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 07:30 и 14:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алибек — ваш гид в Кисловодске
Приветствую! Я — Алибек, и я с большим удовольствием предлагаю вам уникальную возможность познакомиться с прекрасным Северным Кавказом. С моими экскурсиями вы сможете увидеть и ощутить все его прелести, получивЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Oksana
11 июня 2024
Чудесная поездка на плато Бермамыт, показали, рассказали и провели мастер класс по приготовлению хычинов
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