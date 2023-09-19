Пройти сквозь древнюю скалу и выпить чай из самовара на её вершине
Мы предлагаем пройти его вместе с нами и ощутить мощный прилив энергии для новых жизненных свершений! Вы поймёте, почему это место сравнивают с британским Стоунхенджем. Насладитесь панорамными видами предгорья Эльбруса. И привезёте из поездки главное — обновлённого себя.
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Описание
Что вас ожидает
⛰️ Наш путь к лабиринтам Ташлы-Кол будет пролегать по живописному ландшафту горного Кавказа, мимо ущелий рек Худес, Чучхур и Чомарткол. Мы остановимся в самых чарующих местах, чтобы полюбоваться видами и сделать потрясающие фотографии.
⛰️ Лабиринты Ташлы-Кол — необычная достопримечательность. Растрескавшаяся каменная плита, куски которой немного расползлись в стороны, образовала сеть проходов с вертикальными стенами. Сверху видно, что раньше лабиринт был монолитом. Но из-за определенных природных условий скала расщепилась на части.
⛰️ После прогулки по узким проходам Ташлы-Кол мы предложим вам отдохнуть: насладиться чаем из горных трав, заваренным в самоваре, и узнать о кавказских чайных традициях. Не знакомы с такими? Кавказцы пьют чай из древесины шиповника или особой травы, собираемой на горных лугах. О прочих нюансах расскажем возле нашего самовара.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике. Есть детское кресло
- Экскурсия возможна с детьми от 4 лет
- При плохих погодных условиях мы готовы перенести экскурсию на другой день
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Что входит и не входит в стоимость
- В стоимость входит трансфер от места вашего проживания в Кисловодске, услуги гида-водителя, чайная церемония
- Обед в кафе по дороге оплачивается дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.