В 50 км от Кисловодска есть удивительное место силы — природный каменный лабиринт. Мы предлагаем пройти его вместе с нами и ощутить мощный прилив энергии для новых жизненных свершений! Вы поймёте, почему это место сравнивают с британским Стоунхенджем. Насладитесь панорамными видами предгорья Эльбруса. И привезёте из поездки главное — обновлённого себя.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

⛰️ Наш путь к лабиринтам Ташлы-Кол будет пролегать по живописному ландшафту горного Кавказа, мимо ущелий рек Худес, Чучхур и Чомарткол. Мы остановимся в самых чарующих местах, чтобы полюбоваться видами и сделать потрясающие фотографии.

⛰️ Лабиринты Ташлы-Кол — необычная достопримечательность. Растрескавшаяся каменная плита, куски которой немного расползлись в стороны, образовала сеть проходов с вертикальными стенами. Сверху видно, что раньше лабиринт был монолитом. Но из-за определенных природных условий скала расщепилась на части.

⛰️ После прогулки по узким проходам Ташлы-Кол мы предложим вам отдохнуть: насладиться чаем из горных трав, заваренным в самоваре, и узнать о кавказских чайных традициях. Не знакомы с такими? Кавказцы пьют чай из древесины шиповника или особой травы, собираемой на горных лугах. О прочих нюансах расскажем возле нашего самовара.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике. Есть детское кресло

Экскурсия возможна с детьми от 4 лет

При плохих погодных условиях мы готовы перенести экскурсию на другой день

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

Что входит и не входит в стоимость