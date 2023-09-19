Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол

Пройти сквозь древнюю скалу и выпить чай из самовара на её вершине

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В 50 км от Кисловодска есть удивительное место силы — природный каменный лабиринт.

Мы предлагаем пройти его вместе с нами и ощутить мощный прилив энергии для новых жизненных свершений! Вы поймёте, почему это место сравнивают с британским Стоунхенджем. Насладитесь панорамными видами предгорья Эльбруса. И привезёте из поездки главное — обновлённого себя.
Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

⛰️ Наш путь к лабиринтам Ташлы-Кол будет пролегать по живописному ландшафту горного Кавказа, мимо ущелий рек Худес, Чучхур и Чомарткол. Мы остановимся в самых чарующих местах, чтобы полюбоваться видами и сделать потрясающие фотографии.

⛰️ Лабиринты Ташлы-Кол — необычная достопримечательность. Растрескавшаяся каменная плита, куски которой немного расползлись в стороны, образовала сеть проходов с вертикальными стенами. Сверху видно, что раньше лабиринт был монолитом. Но из-за определенных природных условий скала расщепилась на части.

⛰️ После прогулки по узким проходам Ташлы-Кол мы предложим вам отдохнуть: насладиться чаем из горных трав, заваренным в самоваре, и узнать о кавказских чайных традициях. Не знакомы с такими? Кавказцы пьют чай из древесины шиповника или особой травы, собираемой на горных лугах. О прочих нюансах расскажем возле нашего самовара.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике. Есть детское кресло
  • Экскурсия возможна с детьми от 4 лет
  • При плохих погодных условиях мы готовы перенести экскурсию на другой день
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

Что входит и не входит в стоимость

  • В стоимость входит трансфер от места вашего проживания в Кисловодске, услуги гида-водителя, чайная церемония
  • Обед в кафе по дороге оплачивается дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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