1 отзыв оставили туристы

Экскурсия на плато Бермамыт предлагает уникальную возможность увидеть скалы Монахи и насладиться видами Эльбруса. Путешествие на комфортабельном внедорожнике обеспечит комфорт и безопасность.



Вы узнаете о легендах Кавказа, попробуете минеральную воду в Долине нарзанов и увидите руины старинной метеостанции. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться природой и культурой региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться красотой природы, но стоит учитывать возможные изменения погоды. В зимние месяцы доступ к плато может быть ограничен из-за снега, но для любителей зимних пейзажей это может стать особым приключением.

Сейчас август — это идеальное время.