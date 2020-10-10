1 отзыв оставили туристы

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Плато Бермамыт — путешествие в «край каменных великанов»

Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан

5
1 отзыв
Денис
Денис – экскурсионное агентство из Кисловодска
На комфортабельном внедорожнике премиум-класса мы отправимся по горным ⛰️ дорогам на плато Бермамыт — в «место, где рождаются облака».

Вы рассмотрите похожие на огромные человеческие фигуры скалы Монахи, услышите о 40 цветах Эльбруса и отыщете руины старинной метеостанции.

А мы сделаем все, чтобы путешествие прошло легко и комфортно!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Плато Бермамыт — путешествие в «край каменных великанов»
Плато Бермамыт — путешествие в «край каменных великанов»

Что вас ожидает

Мощь и тайны плато Бермамыт
Главная достопримечательность 🏛️ Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд. Вы услышите, когда они были образованы, как на них повлияла стихия и что такое «брокенский призрак». А также насладитесь невероятной панорамой Эльбруса, который виден отсюда от подножия до вершины, услышите легенду о скалах Монахи и отыщете место, напоминающее двойной каменный амфитеатр с отточенными ветром ступенями.

Долина Нарзанов и рассказы о местной жизни
Кроме фантастических горных видов, вы оцените живописное Хасаутское ущелье и увидите руины метеостанции, построенной в 30-е годы прошлого столетия. А также посетите долину Нарзанов, где сможете попробовать несколько видов местной целебной минеральной воды. И, конечно, услышите множество интересных фактов о кавказских традициях, обычаях, культуре и особенностях менталитета.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
  • В стоимость включена профессиональная фото- и видеосъемка с дрона
  • По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни 🥧. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Плато Бермамыт — путешествие в «край каменных великанов»
Плато Бермамыт — путешествие в «край каменных великанов»
Плато Бермамыт — путешествие в «край каменных великанов»
Плато Бермамыт — путешествие в «край каменных великанов»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша туристическая компания занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Наши гиды помогут вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажут множество интересных мифов и легенд.
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1 отзыв оставили туристы

10 октября 2020
Бермамыт-просто магическое место, невероятно красивое. Побывать нужно каждому. Денис-очень веселый и позитивный. Угостил кофе из турки и сделал крутейшие видео с дрона.

Денис проводит ещё 3 экскурсии

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