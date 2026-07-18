1 отзыв оставили туристы

Вы узнаете о легендах Кавказа, попробуете минеральную воду в Долине нарзанов и увидите руины старинной метеостанции. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться природой и культурой региона
6 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Комфортабельный транспорт
- 🌄 Виды на Эльбрус
- 🗿 Скалы Монахи
- 💧 Долина нарзанов
- 🏞️ Хасаутское ущелье
- 📜 Легенды Кавказа
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Скалы Монахи
- Руины метеостанции
- Долина нарзанов
Описание экскурсии
Мощь и тайны плато Бермамыт
Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд. Вы услышите, когда они были образованы, как на них повлияла стихия и что такое «брокенский призрак». А также насладитесь невероятной панорамой Эльбруса, который виден отсюда от подножия до вершины, услышите легенду о скалах Монахи и отыщете место, напоминающее двойной каменный амфитеатр с отточенными ветром ступенями.
Долина нарзанов и рассказы о местной жизни
Кроме фантастических горных видов, вы оцените живописное Хасаутское ущелье и увидите руины метеостанции, построенной в 30-е годы прошлого столетия. А также посетите Долину нарзанов, где сможете попробовать несколько видов местной целебной минеральной воды. И, конечно, услышите множество интересных фактов о кавказских традициях, обычаях, культуре и особенностях менталитета.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
- По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Магическая тишина и умиротворение: это точно то, что навсегда останется в сердце.
Денис - истинный профессионал
И доставил нас туда, на своем мощном красавце, добрый волшебник и просто прекрасный человек Денис!
Очень