1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Мощь и тайны плато Бермамыт

Главная достопримечательность 🏛️ Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд. Вы услышите, когда они были образованы, как на них повлияла стихия и что такое «брокенский призрак». А также насладитесь невероятной панорамой Эльбруса, который виден отсюда от подножия до вершины, услышите легенду о скалах Монахи и отыщете место, напоминающее двойной каменный амфитеатр с отточенными ветром ступенями.

Долина Нарзанов и рассказы о местной жизни

Кроме фантастических горных видов, вы оцените живописное Хасаутское ущелье и увидите руины метеостанции, построенной в 30-е годы прошлого столетия. А также посетите долину Нарзанов, где сможете попробовать несколько видов местной целебной минеральной воды. И, конечно, услышите множество интересных фактов о кавказских традициях, обычаях, культуре и особенностях менталитета.

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