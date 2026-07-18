1 отзыв оставили туристы

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Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска

Путешествие на плато Бермамыт обещает незабываемые виды и захватывающие истории. Узнайте о 40 цветах Эльбруса и посетите Долину нарзанов
Экскурсия на плато Бермамыт предлагает уникальную возможность увидеть скалы Монахи и насладиться видами Эльбруса. Путешествие на комфортабельном внедорожнике обеспечит комфорт и безопасность.

Вы узнаете о легендах Кавказа, попробуете минеральную воду в Долине нарзанов и увидите руины старинной метеостанции. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться природой и культурой региона
5
60 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Комфортабельный транспорт
  • 🌄 Виды на Эльбрус
  • 🗿 Скалы Монахи
  • 💧 Долина нарзанов
  • 🏞️ Хасаутское ущелье
  • 📜 Легенды Кавказа

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться красотой природы, но стоит учитывать возможные изменения погоды. В зимние месяцы доступ к плато может быть ограничен из-за снега, но для любителей зимних пейзажей это может стать особым приключением.
Сейчас август — это идеальное время.
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска

Что можно увидеть

  • Скалы Монахи
  • Руины метеостанции
  • Долина нарзанов

Описание экскурсии

Мощь и тайны плато Бермамыт

Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд. Вы услышите, когда они были образованы, как на них повлияла стихия и что такое «брокенский призрак». А также насладитесь невероятной панорамой Эльбруса, который виден отсюда от подножия до вершины, услышите легенду о скалах Монахи и отыщете место, напоминающее двойной каменный амфитеатр с отточенными ветром ступенями.

Долина нарзанов и рассказы о местной жизни

Кроме фантастических горных видов, вы оцените живописное Хасаутское ущелье и увидите руины метеостанции, построенной в 30-е годы прошлого столетия. А также посетите Долину нарзанов, где сможете попробовать несколько видов местной целебной минеральной воды. И, конечно, услышите множество интересных фактов о кавказских традициях, обычаях, культуре и особенностях менталитета.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
  • По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3761 туриста
Наша команда занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Мы поможем вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажем множество интересных мифов и легенд.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
1
3
2
1
Вероника
Удивительная поездка, полная мистических сюрпризов - завораживающие виды гор в облаках дождя и солнечных лучах одновременно.
Магическая тишина и умиротворение: это точно то, что навсегда останется в сердце.
Денис - истинный профессионал
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в своём деле: интересный гид и настоящий мастер экстремального вождения, рядом с ним было полное ощущение безопасности даже в самых непредсказуемых ситуациях.
Казалось бы, безвыходных - но нет.

Очень широкий кругозор, блестящая эрудиция - глубоко разбирается не только в своём деле, но и в других жизненных сферах, легко поддерживает разговор на самые разные темы.
Человек с тонкой душевной организацией, великолепно разбирающийся в людях, искренний и очень заботливый.
Если хотите сервис на самом высоком уровне - это к нему.

Рекомендую от души.

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Екатерина
Попасть на плато Бермамыт было маленькой мечтой! 💫 И это случилось, именно в мой День рождения!
И доставил нас туда, на своем мощном красавце, добрый волшебник и просто прекрасный человек Денис!
Очень
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интересный собеседник, надежный водитель, отличный фотограф, да еще много много положительных качеств! Он с энтузиазмом поддерживал все мои "хотелки"(было фото с переодеванием в платье, процесс задувания свечи на торте), помогал побороть страх высоты, подбадривал, придавал уверенности и помогал делать красивые фото с нужных ракурсов.
По дороге очень много рассказывал про местные достопримечательности, традиции и обычаи. Время нашего увлекательного путешествия пролетело, словно один миг! Счастливых, довольных, немного уставших от невероятных эмоций, он вернул нас домой.
Хочется еще раз поблагодарить Дениса за прекрасную возможность насладиться этой сумасшедшей красотой природы и пожелать процветания, успехов и приятных клиентов!

P.S. А что касается плато Бермамыт, то тут не буду ничего рассказывать, в моем словарном запасе нет слов, чтобы передать красоту этого места. Но одно могу сказать точно, как только вы туда попадёте, у вас перехватит дыхание и сердце начнёт биться чаще от увиденного.
Без сомнений, там нужно обязательно побывать! 😍

Попасть на плато Бермамыт было маленькой мечтой! 💫 И это случилось, именно в мой День рождения!
Попасть на плато Бермамыт было маленькой мечтой! 💫 И это случилось, именно в мой День рождения!
Попасть на плато Бермамыт было маленькой мечтой! 💫 И это случилось, именно в мой День рождения!
Попасть на плато Бермамыт было маленькой мечтой! 💫 И это случилось, именно в мой День рождения!
Попасть на плато Бермамыт было маленькой мечтой! 💫 И это случилось, именно в мой День рождения!
Попасть на плато Бермамыт было маленькой мечтой! 💫 И это случилось, именно в мой День рождения!
Попасть на плато Бермамыт было маленькой мечтой! 💫 И это случилось, именно в мой День рождения!
Попасть на плато Бермамыт было маленькой мечтой! 💫 И это случилось, именно в мой День рождения!+2
Попасть на плато Бермамыт было маленькой мечтой! 💫 И это случилось, именно в мой День рождения!
Попасть на плато Бермамыт было маленькой мечтой! 💫 И это случилось, именно в мой День рождения!
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М
Замечательная поездка! Ездили с Владимиром. Забрал нас вовремя, прокатал нас почти целый день, нигде не ограничивал нас по времени, останавливал в любых местах, где мы хотели что-то сфотографировать, интересно рассказывал. Бермамыт - безумно красивое место. Народа тут гораздо меньше, чем на Джилы Су, но и дорога непростая. Спасибо за такую поездку!
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Анастасия
Огромное спасибо за интересную экскурсию и приятную поездку! Гид-водитель Денис отлично рассказал про маршрут, про каждую локацию где останавливались, много интересного рассказал о коренных народностях, их культуре, обычаях. Был спокоен
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при трудностях на маршруте (снежные переметы на подъемах), встретили и другие группы. Что порадовало: все водители знакомы либо просто приходят друг другу на выручку, дают совет как лучше спуститься или подняться на сложных участках. По локациям: мы немного изменили маршрут из-за погодных условий, решили поехать на Джилы-Су и не пожалели ни разу. Оба плато Бермамыт и Ганжол мы увидели с дороги и причём на нашем маршруте погода была отличная, и оба плато были чётко видны. Водопады хоть ещё и неполноводные, но уже показывают свою мощь! Серпантин красивый, когда видишь с какой высоты ты спустился, даже не верится,что вы проделали этот путь. Вишенкой на торте был Красавец Эльбрус! В начале поездки он как господин надел шляпу облаков, но когда мы приехали почти к конечной точке, он открылся во всей красе и показал нам обе свои вершины! Впечатлений и эмоций много, все и не передать! Спасибо организаторам за такую замечательную поездку! Постараемся вернуться снова и посмотреть с Вами новые для нас места!

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О
Прекрасная экскурсия на плато Бермамыт,отличные локации! Мы получили удовольствие и приятные эмоции! Спасибо Денису за интересные рассказы о Кавказе, всегда смогу порекомендовать такую экскурсию знакомым и друзьям!
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А
Экскурсия супер! Из-за погодных условий поменяли маршрут, но это даже к лучшему! Дорога к урочищу Джилы-Су- это сказка. Красота в каждом километре! Отдельные слова восхищения нашему сопровождающему! Все было на высшем уровне! По окончанию экскурсии порекомендовал ресторан-это вишенка на торте этого потрясающего дня!!!
Экскурсия супер! Из-за погодных условий поменяли маршрут, но это даже к лучшему! Дорога к урочищу Джилы-Су-
Экскурсия супер! Из-за погодных условий поменяли маршрут, но это даже к лучшему! Дорога к урочищу Джилы-Су-
Экскурсия супер! Из-за погодных условий поменяли маршрут, но это даже к лучшему! Дорога к урочищу Джилы-Су-
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