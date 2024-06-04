1 чел.
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Мини-группа
2 часа
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Конная экскурсия в Элькуш из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Начало: рядом с памятником Ленину
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
На квадроциклах по Кавказу - в группе
Преодолеть реки, леса и болота, чтобы добраться до самых красивых локаций в окрестностях Кисловодска
Начало: У Медовых водопадов
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:15
13 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
Термальные ванны Гедуко, замок Шато Эркен и великолепное Чегемское ущелье за один день
Начало: от вашего места проживания
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 13 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
Пройти сквозь древнюю скалу и выпить чай из самовара на её вершине
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
27 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Треккинг к Бадукским озёрам
С опытным проводником подняться к высокогорным бирюзовым озёрам и насладиться роскошными пейзажами
Начало: у вашего отеля
5 авг в 05:00
6 авг в 05:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТерентьев4 июня 2024Все было потрясающе. Довезли до места с удобством. Водитель был крайне веселым и отзывчивым. На месте каждому из группы была
- ИИван2 июня 2024Незабываемая прогулка по ущелью! Очень умные и добрые лошади, опытный инструктор.
- ММарина31 мая 2024Было очень очень интересно для первой в жизни прогулки на лошадях) На старте дают вводную информацию - как, куда и что. Лошади
- ЕЕгор12 мая 2024Незабываемые ощущения, которые оставляют приятные впечатления на очень долгое время. Гид-инструктор, который ведёт по маршруту, не даёт заскучать, как качеством
- ННина6 ноября 2023Трегинг заменили по погодным условиям. Ходили к источнику Нарзана. Все очень понравилось.
- ММария6 ноября 2023Супер! Гид прооосто душка😍)) Все прошло замечательно,все понравилось!
- ААлиса1 ноября 2023Отличная поездка с гидом Османом. Интересный гид, опытный водитель и просто приятный в общении человек. Машина отлично приготовлена для бездорожья.
- ООксана1 ноября 2023Спасибо огромное Осману, это была лучшая поездка в моей жизни!!!! Шикарные виды, много природы, гор, чистый воздух ….
- ООксана14 октября 2023С Екатериной очень комфортно идти. Сначала мне все время хотелось бежать вперед, но она шла очень неторопливо и плавно. Я
- ЕЕлена9 октября 2023Мы были с инструктором Александром! Благодарим его за профессионализм, места на маршруте очень красивые, рекомендуем всем, кто хочет получить кучу эмоций!!! Елена
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Перезагрузка»
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