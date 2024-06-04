Перезагрузка – экскурсии в Кисловодске

Найдено 5 экскурсий в категории «Перезагрузка» в Кисловодске, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
157 отзывов
В тренде
Конная экскурсия в Элькуш из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Начало: рядом с памятником Ленину
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека
На квадроциклах по Кавказу - в группе
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
1 отзыв
На квадроциклах по Кавказу - в группе
Преодолеть реки, леса и болота, чтобы добраться до самых красивых локаций в окрестностях Кисловодска
Начало: У Медовых водопадов
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:15
13 500 за человека
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
Термальные ванны Гедуко, замок Шато Эркен и великолепное Чегемское ущелье за один день
Начало: от вашего места проживания
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 13 000 за всё до 7 чел.
Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
Пройти сквозь древнюю скалу и выпить чай из самовара на её вершине
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
27 500 за всё до 4 чел.
Треккинг к Бадукским озёрам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Треккинг к Бадукским озёрам
С опытным проводником подняться к высокогорным бирюзовым озёрам и насладиться роскошными пейзажами
Начало: у вашего отеля
5 авг в 05:00
6 авг в 05:00
13 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Терентьев
    4 июня 2024
    Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
    Все было потрясающе. Довезли до места с удобством. Водитель был крайне веселым и отзывчивым. На месте каждому из группы была
    читать дальше

    подобрана своя лошадь по размеру и поведению, в зависимости от умения человека ехать верхом. Далее было несколько веселых и интересных историй и хорошие виды. Сопровождающий ехал впереди и постоянно оглядывался для контроля всей группы. В целом все более чем понравилось.

  • И
    Иван
    2 июня 2024
    Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
    Незабываемая прогулка по ущелью! Очень умные и добрые лошади, опытный инструктор.
  • М
    Марина
    31 мая 2024
    Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
    Было очень очень интересно для первой в жизни прогулки на лошадях) На старте дают вводную информацию - как, куда и что. Лошади
    читать дальше

    идут на автопилоте, на ручное управление не переходят) хотя кажется что управляешь ты, но нет… Дорога кое где идёт по краю ущелья, что добавляет мурашек Все безопасно на 100 проц Я не знаю что надо сделать, чтобы упасть с лошади, или чтобы она случайно скинула) Хотела бы я ещё раз - сто раз да Порекомендую ли я друзьям и знакомым - однозначно да

    Было очень очень интересно для первой в жизни прогулки на лошадях)
  • Е
    Егор
    12 мая 2024
    На квадроциклах по Кавказу - в группе
    Незабываемые ощущения, которые оставляют приятные впечатления на очень долгое время. Гид-инструктор, который ведёт по маршруту, не даёт заскучать, как качеством
    читать дальше

    маршрута которые даёт приятные испытания, так и исторической о обывательской или местной справкой. Гид, точно знает, где остановиться, чтобы сделать удачные фото и на протяжении всего путешествия сам фотографирует или снимает на видео, как и красоты края, так и туристов, благодаря чему получается просто незабываемые кадры. И природа. Природа, которая поражает своими видами. Ощущение, буд-то ты оказался не на экскурсии, а на рабочем столе своего компьютера, на который ты ставишь самые живописные обои. Итог: великолепная экскурсия, на которую обязательно стоит потратить деньги и время, впечатления от которой останутся если и не всю жизнь, но точно на оооочень долгое время

  • Н
    Нина
    6 ноября 2023
    Треккинг к Бадукским озёрам
    Трегинг заменили по погодным условиям. Ходили к источнику Нарзана. Все очень понравилось.
  • М
    Мария
    6 ноября 2023
    Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
    Супер! Гид прооосто душка😍)) Все прошло замечательно,все понравилось!
  • А
    Алиса
    1 ноября 2023
    Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
    Отличная поездка с гидом Османом. Интересный гид, опытный водитель и просто приятный в общении человек. Машина отлично приготовлена для бездорожья.
  • О
    Оксана
    1 ноября 2023
    Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
    Спасибо огромное Осману, это была лучшая поездка в моей жизни!!!! Шикарные виды, много природы, гор, чистый воздух ….
  • О
    Оксана
    14 октября 2023
    Треккинг к Бадукским озёрам
    С Екатериной очень комфортно идти. Сначала мне все время хотелось бежать вперед, но она шла очень неторопливо и плавно. Я
    читать дальше

    подстроилась. В результате мы всех обошли, и при этом у меня ни разу не сбилось дыхание. Сами озера очень живописные, особенно третье. Был бы световой день подлиннее, можно было остаться подольше. P.S. Сушеные яблоки у Екатерины - обалденные!

    С Екатериной очень комфортно идти. Сначала мне все время хотелось бежать вперед, но она шла оченьС Екатериной очень комфортно идти. Сначала мне все время хотелось бежать вперед, но она шла оченьС Екатериной очень комфортно идти. Сначала мне все время хотелось бежать вперед, но она шла очень
  • Е
    Елена
    9 октября 2023
    Треккинг к Бадукским озёрам
    Мы были с инструктором Александром! Благодарим его за профессионализм, места на маршруте очень красивые, рекомендуем всем, кто хочет получить кучу эмоций!!! Елена

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Перезагрузка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
  2. На квадроциклах по Кавказу - в группе
  3. По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
  4. Найти себя в каменных лабиринтах Ташлы-Кол
  5. Треккинг к Бадукским озёрам
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Перезагрузка" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 600 до 27 500. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Кисловодске на 2024 год по теме «Перезагрузка», 169 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам