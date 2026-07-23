Приготовьтесь к встрече с красавицей Кабардино-Балкарией, самым высокогорным регионом России. Всё путешествие вас будут сопровождать ландшафты, поражающие разнообразием.
Вы оцените горные панорамы с Языка Тролля, окажетесь в затерянном мире Черекской теснины и побываете на Голубом озере. А также отдохнёте в источниках Аушигера и погуляете вокруг замка Шато-Эркен.
Вы оцените горные панорамы с Языка Тролля, окажетесь в затерянном мире Черекской теснины и побываете на Голубом озере. А также отдохнёте в источниках Аушигера и погуляете вокруг замка Шато-Эркен.
Описание экскурсии
- Завтрак. Правильное начало путешествия должно быть вкусным. В одном из проверенных заведений остановимся и подкрепимся местными блюдами.
- Балкарский Язык Тролля. Наша первая локация — ущелье Безенги, где перед вами раскинутся неописуемые панорамы. Вы увидите Безенгийскую стену — это самый высокий и скалистый участок гребня Главного хребта Большого Кавказа. А в хорошую погоду рассмотрите вершины пятитысячников.
- Голубое озеро. Далее в программе карстовый водоём Церик-Кёль. Вы полюбуетесь цветом воды, которая меняет окрас в зависимости от времени года и погоды. А также откроете тайны глубоких балкарских озёр.
- Черекская теснина. Остановимся в живописном скалистом ущелье, где перестать фотографировать так же трудно, как на Языке Тролля. Вы оцените красоту теснины и узнаете о её печальном прошлом — гид расскажет, как преодолевали узкую дорогу вдоль реки до того, как прорубили тоннель.
- Руины аула и старинная башня. Впереди у нас покинутое селение Кюнлюм, с которым связана трагичная страница балкарской истории. Вы увидите остатки строений и сторожевую родовую башню Абай-кала 17-18 вв.
- Термальные источники. В Аушигере вы сможете расслабиться после насыщенного дня, искупавшись в бассейнах с целебной водой. Её температура составляет от +40 до +50°C.
- Замок Шато-Эркен. В финале отвезём вас в стилизованное строение в романском стиле. Вы прогуляетесь вдоль романтичного озера, полюбуетесь замком, окружённым кавказским лесом. А в ясную погоду увидите Эльбрус.
Организационные детали
- Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией.
- В стоимость включён трансфер на комфортных внедорожниках.
- Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии привезём обратно.
- Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель из нашей команды.
- Дополнительные расходы: посещение термальных источников — 500 ₽ с чел. за 1 час, завтрак/обед, вход на территорию замка Шато-Эркен — 100 ₽.
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию).
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин.
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям.
ежедневно в 06:30 и 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30 и 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7410 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вот уж поистине незабываемая… Невероятно красивый маршрут. Экскурсовод Камиль легко и интересно подавал информацию, накормил ягодами и напоил вкусным облепиховым чаем. Камиль еще и хороший фотограф. Спасибо большое за наш прекрасный день в хорошей компании.
+1
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Е
Все отлично. Поездка с Евгением прошла увлекательно, вкусно, интересно и весело - исторические аспекты, легенды, рассказы о местных традициях, организация фотосессий на локациях (ну куда ж без них😂), помощь и сопровождение на локацию тех, кто побаивался и уверял "я не пойду, я тут подожду", организация атмосферного и вкусного обеда в горах.
+8
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Спасибо Всем кто участвовал в этой поездке, организаторам, нашему супер водителю и прекрасному гиду Михаилу, спасибо за вкусный обед, моим попутчикам)). Горы необычайной красоты, душевые местные жители. Спасибо большое)!!
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О
Прекрасно! Всё понравилось! Владислав очень хороший гид, рассказывал обо всём, что встречалось по дороге. Хороший водитель, не боялись даже на сложных подъемах и спусках. Вкусно покушали, посмотрели все локации, получили массу положительных эмоций! Спасибо вашей команде, у вас все гиды отличные! 👍
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Е
Черный infinity скользит сквозь туман и облака, из которых вырисовываться самое настоящее шато)- замок, озеро,лебеди, ещё спящий виноградник с гроздьями винограда пережившими зиму на лозе… А дальше, медленно, но уверенно
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Прекрасное путешествие с гидом Михаилом в хорошей компании. Посетили все наиболее интересные и красивые локации по маршруту. Михаил рассказал много интересного, подсказал лучшие ракурсы для фото и помог их сделать. Не смогли отгадать его каверзную загадку, но значительно расширили свой кругозор. Спасибо организаторам, гиду и попутчикам.
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