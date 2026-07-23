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Ольга Вот уж поистине незабываемая… Невероятно красивый маршрут. Экскурсовод Камиль легко и интересно подавал информацию, накормил ягодами и напоил вкусным облепиховым чаем. Камиль еще и хороший фотограф. Спасибо большое за наш прекрасный день в хорошей компании. +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Все отлично. Поездка с Евгением прошла увлекательно, вкусно, интересно и весело - исторические аспекты, легенды, рассказы о местных традициях, организация фотосессий на локациях (ну куда ж без них😂), помощь и сопровождение на локацию тех, кто побаивался и уверял "я не пойду, я тут подожду", организация атмосферного и вкусного обеда в горах. +8 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ксения Спасибо Всем кто участвовал в этой поездке, организаторам, нашему супер водителю и прекрасному гиду Михаилу, спасибо за вкусный обед, моим попутчикам)). Горы необычайной красоты, душевые местные жители. Спасибо большое)!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Прекрасно! Всё понравилось! Владислав очень хороший гид, рассказывал обо всём, что встречалось по дороге. Хороший водитель, не боялись даже на сложных подъемах и спусках. Вкусно покушали, посмотрели все локации, получили массу положительных эмоций! Спасибо вашей команде, у вас все гиды отличные! 👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена читать дальше уменьшить джип ползет по горной дороге вверх! к солнцу)!, к прорисовывающимся грандиозным пятитысячникам! А в пути- водопады без реки, голубое озеро, зуб мудрости великанов(ну или, если настаиваете- язык Тролля), тысячные стала барашков), ослики, невероятные ущелья(ну или, если хотите))) коньёны) и теснины, развалины старых и,реально, древних поселений- эти камни действительно могут много поведать. И кстати рассказывают- и горы, и камни- голосом талантливого,эрудированного и влюбленного в свой край и народ Камиля! Спасибо за этот день! Черный infinity скользит сквозь туман и облака, из которых вырисовываться самое настоящее шато)- замок, озеро,лебеди, ещё спящий виноградник с гроздьями винограда пережившими зиму на лозе… А дальше, медленно, но уверенно Вам был полезен этот отзыв? Да Нет