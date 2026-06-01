Описание экскурсии
Замок Шато Эркен (30 мин)
Вы увидите детище уроженца села Нарткала Тембулата Хусейновича Эркенова.
Черекская теснина (30 мин)
Черекское ущелье привлекает туристов невероятными видами, открывающих величественную красоту кавказской природы! В Черекской теснине расположено два тоннеля — длинный и короткий. Они соединяются между собой, а по краю проложена удобная пешеходная тропа. Прогуляться вдоль теснины и пофотографироваться — огромное удовольствие!
Язык дракона (1,5 ч)
Далее мы посетим скальный выступ Язык дракона (также его называют Язык тролля) с прекрасным видом на аул Хулам, Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. Это — одна из лучших и необычных фотолокаций Кавказа!
Башни и древние поселения Верхней Балкарии (1,5 ч)
Мы увидим несколько древних башен Верхней Балкарии. Башня Амирхановых («Амирхан-Кала») сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек. С площадки у её подножия открывается вид на старинные аулы. Другое сооружение — башня Абаевых («Абай-Кала») — находится в заброшенном горном селении Кюнлюм.
Голубые озёра (1,5 ч)
Голубые озёра — это группа из пяти карстовых водоёмов, одно из излюбленных мест туристов и местных отдыхающих. Здесь побывал даже легендарный французский исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто.
Термальные источники (1,5 ч)
В конце насыщенного впечатлениями дня заедем на термальные источники. Купание в них станет приятным завершением поездки!
Организационные детали
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 8 человек на минивэне или внедорожнике
- Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону. Также необходимо взять купальные принадлежности для посещения термальных источников.
- В случае форс-мажорных обстоятельств (погодные условия) маршрут экскурсии может быть изменён
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5200 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Все отлично организовано, познавательно, интересно, аутентично.
Гид Максим создал необыкновенную атмосферу, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, давал время на "поглазеть, погулять, пофоткаться",
Всё было продумано до мелочей: комфортный график, интересные локации, безопасные маршруты. Александр не просто сопровождал группу — он делился увлекательными историями о
Он загадал нам загадку,показав предмет из быта балкарцев,на которую не смог никто ответить,очень интересную,зато теперь
Спасибо вам большое за яркие эмоции и незабываемые впечатления! Вы — лучшие!