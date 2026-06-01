Мои заказы

Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска

Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Отправляясь в путешествие в «горное царство» Балкарию, вы будете щедро награждены живописными пейзажами, уникальными памятниками природы и средневековой архитектурой. Увидите словно застывшие во времени сторожевые башни, прозрачные озёра, горные реки и ущелья. Продегустируете местную кухню и узнаете самое интересное о традициях и менталитете горцев.
4.8
20 отзывов
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска

Описание экскурсии

Замок Шато Эркен (30 мин)
Вы увидите детище уроженца села Нарткала Тембулата Хусейновича Эркенова.

Черекская теснина (30 мин)
Черекское ущелье привлекает туристов невероятными видами, открывающих величественную красоту кавказской природы! В Черекской теснине расположено два тоннеля — длинный и короткий. Они соединяются между собой, а по краю проложена удобная пешеходная тропа. Прогуляться вдоль теснины и пофотографироваться — огромное удовольствие!

Язык дракона (1,5 ч)
Далее мы посетим скальный выступ Язык дракона (также его называют Язык тролля) с прекрасным видом на аул Хулам, Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. Это — одна из лучших и необычных фотолокаций Кавказа!

Башни и древние поселения Верхней Балкарии (1,5 ч)
Мы увидим несколько древних башен Верхней Балкарии. Башня Амирхановых («Амирхан-Кала») сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек. С площадки у её подножия открывается вид на старинные аулы. Другое сооружение — башня Абаевых («Абай-Кала») — находится в заброшенном горном селении Кюнлюм.

Голубые озёра (1,5 ч)
Голубые озёра — это группа из пяти карстовых водоёмов, одно из излюбленных мест туристов и местных отдыхающих. Здесь побывал даже легендарный французский исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто.

Термальные источники (1,5 ч)
В конце насыщенного впечатлениями дня заедем на термальные источники. Купание в них станет приятным завершением поездки!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 8 человек на минивэне или внедорожнике
  • Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону. Также необходимо взять купальные принадлежности для посещения термальных источников.
  • В случае форс-мажорных обстоятельств (погодные условия) маршрут экскурсии может быть изменён

ежедневно в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3313 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
2
1
Инна
Прекрасная экскурсия - 20 из 10! Очень советую съездить!
Все отлично организовано, познавательно, интересно, аутентично.
Гид Максим создал необыкновенную атмосферу, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, давал время на "поглазеть, погулять, пофоткаться",
читать дальшеуменьшить

не торопил - в общем, все получилось лучше, чем можно было ожидать.
Локации очень интересные, места красивые (не то слово, конечно, восхитительные!), энергетика необыкновенная, восторг бешеный:)
Дорога, конечно, сложная - особенно на Язык Тролля… но поехать напитаться магией гор точно стоит.
Возможно, я в первый раз - поэтому такая оценка, но я в восторге!

Прекрасная экскурсия - 20 из 10! Очень советую съездить!
Прекрасная экскурсия - 20 из 10! Очень советую съездить!
Прекрасная экскурсия - 20 из 10! Очень советую съездить!
Прекрасная экскурсия - 20 из 10! Очень советую съездить!
Прекрасная экскурсия - 20 из 10! Очень советую съездить!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Хочу выразить огромную благодарность Александру за прекрасно организованную поездку!

Всё было продумано до мелочей: комфортный график, интересные локации, безопасные маршруты. Александр не просто сопровождал группу — он делился увлекательными историями о
читать дальшеуменьшить

регионе, помогал с фото и всегда был на связи.

Особенно впечатлили живописные горные пейзажи и аутентичные места, куда сами мы вряд ли бы добрались. Благодаря профессионализму и дружелюбию Александра путешествие стало по‑настоящему незабываемым.

Очень рекомендую Александра как гида — с ним любой маршрут превращается в яркое приключение! Спасибо ещё раз!

Хочу выразить огромную благодарность Александру за прекрасно организованную поездку!
Хочу выразить огромную благодарность Александру за прекрасно организованную поездку!
Хочу выразить огромную благодарность Александру за прекрасно организованную поездку!
Хочу выразить огромную благодарность Александру за прекрасно организованную поездку!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Огромное спасибо гиду водителю Михаилу за интересный рассказ,отличное вождение по горному серпантину и заботу о туристах.
Он загадал нам загадку,показав предмет из быта балкарцев,на которую не смог никто ответить,очень интересную,зато теперь
читать дальшеуменьшить

ответ не забудем!
Михаил очень активный,много рассказывает и подробно отвечает на вопросы.
Не очень понравилась локация Аушигер,где было купание в минеральной воде,заявленное,как купание в источнике,по факту открытые бассейны и вода из труб в частном секторе без инфраструктуры.
Если убрать эту локацию, путешествие станет более лёгким и лаконичным.
Желаем успехов Михаилу!

Вам был полезен этот отзыв?
И
Нам очень понравилась поездка, водитель Александр, он же гид, провел нас великолепным, безопасным маршрутом. У нас оказалась чудесная компания. Очень довольны всем. Буду у вас обязательно бронировать ещё
Нам очень понравилась поездка, водитель Александр, он же гид, провел нас великолепным, безопасным маршрутом. У нас
Нам очень понравилась поездка, водитель Александр, он же гид, провел нас великолепным, безопасным маршрутом. У нас
Нам очень понравилась поездка, водитель Александр, он же гид, провел нас великолепным, безопасным маршрутом. У нас
Нам очень понравилась поездка, водитель Александр, он же гид, провел нас великолепным, безопасным маршрутом. У нас
Нам очень понравилась поездка, водитель Александр, он же гид, провел нас великолепным, безопасным маршрутом. У нас
Нам очень понравилась поездка, водитель Александр, он же гид, провел нас великолепным, безопасным маршрутом. У нас
Нам очень понравилась поездка, водитель Александр, он же гид, провел нас великолепным, безопасным маршрутом. У нас
Нам очень понравилась поездка, водитель Александр, он же гид, провел нас великолепным, безопасным маршрутом. У нас+2
Нам очень понравилась поездка, водитель Александр, он же гид, провел нас великолепным, безопасным маршрутом. У нас
Нам очень понравилась поездка, водитель Александр, он же гид, провел нас великолепным, безопасным маршрутом. У нас
Вам был полезен этот отзыв?
Арина
экскурсия понравилась! голубые озёра и язык тролля особенно красивые. с нашей группой совместно решили не заезжать в термальные источники купаться, чтобы побольше времени провести на языке тролля, очень уж там красиво) здорово провели время и насладились красивыми видами. единственный минус - машина без кондиционера, в жару это проблема:(
экскурсия понравилась! голубые озёра и язык тролля особенно красивые. с нашей группой совместно решили не заезжать
экскурсия понравилась! голубые озёра и язык тролля особенно красивые. с нашей группой совместно решили не заезжать
экскурсия понравилась! голубые озёра и язык тролля особенно красивые. с нашей группой совместно решили не заезжать
экскурсия понравилась! голубые озёра и язык тролля особенно красивые. с нашей группой совместно решили не заезжать
экскурсия понравилась! голубые озёра и язык тролля особенно красивые. с нашей группой совместно решили не заезжать
Вам был полезен этот отзыв?
В
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Отдельно хочу поблагодарить гида Максима за предоставленную информацию о местах посещения и за отличную музыку в машине)))
Спасибо вам большое за яркие эмоции и незабываемые впечатления! Вы — лучшие!
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Отдельно хочу поблагодарить гида Максима за предоставленную информацию о местах посещения
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Отдельно хочу поблагодарить гида Максима за предоставленную информацию о местах посещения
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Отдельно хочу поблагодарить гида Максима за предоставленную информацию о местах посещения
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Отдельно хочу поблагодарить гида Максима за предоставленную информацию о местах посещения
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Отдельно хочу поблагодарить гида Максима за предоставленную информацию о местах посещения
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Отдельно хочу поблагодарить гида Максима за предоставленную информацию о местах посещения
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Отдельно хочу поблагодарить гида Максима за предоставленную информацию о местах посещения
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Отдельно хочу поблагодарить гида Максима за предоставленную информацию о местах посещения+2
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Отдельно хочу поблагодарить гида Максима за предоставленную информацию о местах посещения
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Отдельно хочу поблагодарить гида Максима за предоставленную информацию о местах посещения
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии на «Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска»

Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
Джиппинг
На машине
13 часов
207 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
5000 ₽ за человека
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
На машине
13 часов
27 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
5200 ₽ за человека
Верхняя Балкария: джип-путешествие в мини-группе
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
12 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Верхняя Балкария: джип-путешествие в мини-группе
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
5000 ₽ за человека
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
На машине
10 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Проехать по горным ущельям, увидеть сторожевые башни и подняться на «Язык тролля»
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от 23 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
5200 ₽ за человека