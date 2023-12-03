Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
дек
дек
дек
дек
дек
дек
дек
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Описание
Что вас ожидает
Черекская теснина
Черекское ущелье привлекает туристов невероятными видами, открывающих величественную красоту кавказской природы! В Черекской теснине расположено два тоннеля — длинный и короткий. Они соединяются между собой, а по краю проложена удобная пешеходная тропа. Прогуляться вдоль теснины и пофотографироваться — огромное удовольствие!
Язык дракона
Далее мы посетим скальный выступ Язык дракона (также его называют Язык тролля) с прекрасным видом на аул Хулам, Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. Это — одна из лучших и необычных фотолокаций Кавказа!
Башни и древние поселения Верхней Балкарии
Мы увидим несколько древних башен Верхней Балкарии. Башня Амирхановых («Амирхан-Кала») сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек. С площадки у её подножия открывается вид на старинные аулы. Другое сооружение — башня Абаевых («Абай-Кала») — находится в заброшенном горном селении Кюнлюм. А напоследок доберёмся до древнего селения и крепости Зылгы. Осмотрим систему оборонительных укреплений 10-11 вв., несколько курганов и средневековых могильников.
Голубые озёра
Голубые озёра — это группа из пяти карстовых водоёмов, одно из излюбленных мест туристов и местных отдыхающих. Здесь побывал даже легендарный французский исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто.
Термальные источники
В конце насыщенного впечатлениями дня заедем на термальные источники. Купание в них станет приятным завершением поездки!
Организационные детали
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 8 человек на минивэне или внедорожнике
- Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
- Возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону. Также необходимо взять купальные принадлежности для посещения термальных источников.
- В случае форс-мажорных обстоятельств (погодные условия) маршрут экскурсии может быть изменён
ежедневно в 06:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по вашему адресу в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.