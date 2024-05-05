Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай

Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Домбай называют «сердцем гор», так как он действительно окружён ими со всех сторон. Наш маршрут пройдёт по живописному ущелью через аулы.

Мы проедем по самому высокому перевалу в России, отыщем дырки от сыра в Сырной пещере, посетим храм 10 века, полюбуемся Туманным озером. А затем канатная дорога поднимет вас на высоту более 3000 метров — к вершине Мусса-Ачитара.
5
8 отзывов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Перевал Гум-Баши. Он занимает первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы. С вершины открываются неповторимые виды на Эльбрус и Кавказский хребет. На перевале есть кафе, где мы можем остановиться перекусить.

Сырная пещера. Она состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр. На самом деле такие углубления — результат выветривания под воздействием различных природных явлений: ветра, дождя, снега.

Древний аланский храм (Шоанинский). Построен аланами ещё до крещения Руси во второй половине 10 века и считается одним из старейших на территории России.

Озеро Кара-кёль — ещё один долгожитель маршрута, которому около 8-10 тысяч лет. Проедем по его берегу.

Ущелье Гоначхир (можем посетить в тёплое время года вместо Шоанинского храма), которое называют одним из самых красивых мест Европы. По ущелью проходит часть Военно-Сухумской дороги, которая когда-то соединяла Черкесск и Сухум — столицу Абхазии. Там же находится озеро Туманлы-Кель. Ещё его называют форелевым — когда-то здесь проводился эксперимент по разведению форели. Расскажем, почему он не удался.

Туманное озеро. Ещё его называют форелевым, так как когда-то здесь проводился эксперимент по разведению форели. Расскажем, почему он не удался.

Канатная дорога к вершине «Мусса-Ачитара» (3012м). Со смотровых площадок вам откроется обзор на все четыре стороны света. Летом вас удивит альпийское разнотравье, зимой — роскошные снежные шапки на вершинах соседних гор, осенью — золото листьев в сочетании с зеленью хвойных деревьев, а весной — цветение кустарников рододендрона на склонах.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах
  • Программа может быть изменена из-за погоды
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Питание в кафе (по желанию) — около 600 руб. Также вы можете взять перекус и воду с собой.
  • Трансфер до древнего храма — 300 руб. В тёплое время года вместо храма можем посетить Гоначхирское ущелье с озером Туманлы-Кёль — 300 руб.

Билет на канатную дорогу в Домбае:

  • стандартный: 1000 руб. (2227 м), 2000 руб. (3008 м), 2300 руб. (3146 м)
  • детский: от 750 руб. до 1800 руб.
  • льготный: от 850 руб. до 2000 руб.

ежедневно в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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K
5 мая 2024
Поездка в Домбай 27.04.24🏔
Я уже была в Домбае лет 5 назад, приехав в этот раз в Кисловодск, поняла, что не могу не поехать в этот чудесный посёлок среди зелёных гор.
Изначально
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думала, что увезут-привезут, как и большинство экскурсий, но нет. Началась поездка с приключения со спасением щенка, поисками ветеринара в Карачаевске и передачей щенка в добрые руки. Конечно "спасательная операция" была согласована со всей группой, потерянные пару часов никак не отразились на последующей экскурсии, успели и посетить все красивые места Домбая, сделать фотографии, и поесть в прекрасном горном кафе, все было по плану, просто вернулись домой немного позже.
А теперь о человеке, без которого это приключение бы не случилось, нашем гиде - Тамаре.
Тамара - это человек -жизнь, очень интересно подаёт информацию, обладает хорошими навыками коммуникации, отличным чувством юмора, уверенно ведёт машину в горах. Спасибо!!!
Один минус - так и не обменяли меня на баранов🐏 ну да ладно, повод приехать ещё раз😉

А
2 мая 2024
Хорошая экскурсия, живописные пейзажи, немного утомляет только дорога.
Хорошая экскурсия, живописные пейзажи, немного утомляет только дорога.Хорошая экскурсия, живописные пейзажи, немного утомляет только дорога.Хорошая экскурсия, живописные пейзажи, немного утомляет только дорога.
Дмитрий
30 апр 2024
Тамара очень интересный и познавательный гид! Нам гид понравился. Минус - достаточно резко водит машину, сзади это ощущалось, но после намека на это все стало прекрасно. В целом если сравнивать Домбай и Эльбрус, то природа очень хороша там и там, а вот комфортней больше на Эльбрусе!
Тамара очень интересный и познавательный гид! Нам гид понравился. Минус - достаточно резко водит машину, сзади
А
30 апр 2024
Это просто супер история!!! Огромное спасибо гиду Тамаре!! Она просто очаровательная и потрясающая!!! Весь спектр эмоций!!! Гостеприимный, яркий, экологичный, добрый, душевный Домбай!

Благодарю 🙏 Тамара я тебя люблю и я тебя благодарю 🙏
Это просто супер история!!! Огромное спасибо гиду Тамаре!! Она просто очаровательная и потрясающая!!! Весь спектр эмоций!!!Это просто супер история!!! Огромное спасибо гиду Тамаре!! Она просто очаровательная и потрясающая!!! Весь спектр эмоций!!!Это просто супер история!!! Огромное спасибо гиду Тамаре!! Она просто очаровательная и потрясающая!!! Весь спектр эмоций!!!Это просто супер история!!! Огромное спасибо гиду Тамаре!! Она просто очаровательная и потрясающая!!! Весь спектр эмоций!!!
М
25 апр 2024
Гид Елена прекрасно провела наш день! А также она прекрасный водитель, везде добирались вовремя и с комфортом. Экскурсия очень захватывающая, виды и атмосфера шикарная. Все остановки были не затянуты и у тоже время неспешные. Самая лучшая экскурсия из Кисловодска
Ж
25 апр 2024
Была шикарная поездка на Домбай, с замечательным гидом-водителем Еленой. С погодой очень повезло, был солнечный день, увидели все красоты Домбая и Кавказского хребета. Елена все интересно рассказывала, организация на высшем
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уровне. На сырных пещерах Елена была просто супер, пол её чутким руководством мы прошли всю пещеру и вышли из неё, без Елены, мы бы там все и остались бы, так как там очень сложный выход. Спасибо ей огромное, самая красота пещеры находится внутри и мы благодаря Елены всё увидели. Всем рекомендую гида Елену + у неё очень удобная машина, что не мало важно на длинных дистанциях.

Была шикарная поездка на Домбай, с замечательным гидом-водителем Еленой. С погодой очень повезло, был солнечный день,Была шикарная поездка на Домбай, с замечательным гидом-водителем Еленой. С погодой очень повезло, был солнечный день,Была шикарная поездка на Домбай, с замечательным гидом-водителем Еленой. С погодой очень повезло, был солнечный день,Была шикарная поездка на Домбай, с замечательным гидом-водителем Еленой. С погодой очень повезло, был солнечный день,Была шикарная поездка на Домбай, с замечательным гидом-водителем Еленой. С погодой очень повезло, был солнечный день,
Мария
25 апр 2024
Нашу экскурсию проводил водитель-гид Одиссей, информацию давал разную (от исторических событий до настоящего времени), интересную, в достаточном объеме. Времени на знакомство с тем или иным местом было достаточно. Места и сама дорога до них - очень живописные. Машина (мерседес) была чистой и комфортной. Комфортной и безопасной была и езда Одиссея.
Нашу экскурсию проводил водитель-гид Одиссей, информацию давал разную (от исторических событий до настоящего времени), интересную, вНашу экскурсию проводил водитель-гид Одиссей, информацию давал разную (от исторических событий до настоящего времени), интересную, вНашу экскурсию проводил водитель-гид Одиссей, информацию давал разную (от исторических событий до настоящего времени), интересную, вНашу экскурсию проводил водитель-гид Одиссей, информацию давал разную (от исторических событий до настоящего времени), интересную, вНашу экскурсию проводил водитель-гид Одиссей, информацию давал разную (от исторических событий до настоящего времени), интересную, в
Екатерина
21 апр 2024
Вчера мы с мужем и 7- летней дочкой в составе мини-группы прокатились на Домбай. Поездка была интересной и познавательной, наша группа - дружной и на повезло с гидом, Тамарой. Её живые с юмором рассказы были увлекательными и запоминающимися, переезд - комфортным. Поездкой довольны, Домбай прекрасен, с погодой повезло, благодарность Тамаре и нашей дружной компании: Ирине, Наталье, Андрею. Однозначно рекомендую.
Вчера мы с мужем и 7- летней дочкой в составе мини-группы прокатились на Домбай. Поездка былаВчера мы с мужем и 7- летней дочкой в составе мини-группы прокатились на Домбай. Поездка былаВчера мы с мужем и 7- летней дочкой в составе мини-группы прокатились на Домбай. Поездка былаВчера мы с мужем и 7- летней дочкой в составе мини-группы прокатились на Домбай. Поездка была

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