Мы проедем по самому высокому перевалу в России, отыщем дырки от сыра в Сырной пещере, посетим храм 10 века, полюбуемся Туманным озером. А затем канатная дорога поднимет вас на высоту более 3000 метров — к вершине Мусса-Ачитара.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Перевал Гум-Баши. Он занимает первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы. С вершины открываются неповторимые виды на Эльбрус и Кавказский хребет. На перевале есть кафе, где мы можем остановиться перекусить.
Сырная пещера. Она состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр. На самом деле такие углубления — результат выветривания под воздействием различных природных явлений: ветра, дождя, снега.
Древний аланский храм (Шоанинский). Построен аланами ещё до крещения Руси во второй половине 10 века и считается одним из старейших на территории России.
Озеро Кара-кёль — ещё один долгожитель маршрута, которому около 8-10 тысяч лет. Проедем по его берегу.
Ущелье Гоначхир (можем посетить в тёплое время года вместо Шоанинского храма), которое называют одним из самых красивых мест Европы. По ущелью проходит часть Военно-Сухумской дороги, которая когда-то соединяла Черкесск и Сухум — столицу Абхазии. Там же находится озеро Туманлы-Кель. Ещё его называют форелевым — когда-то здесь проводился эксперимент по разведению форели. Расскажем, почему он не удался.
Туманное озеро. Ещё его называют форелевым, так как когда-то здесь проводился эксперимент по разведению форели. Расскажем, почему он не удался.
Канатная дорога к вершине «Мусса-Ачитара» (3012м). Со смотровых площадок вам откроется обзор на все четыре стороны света. Летом вас удивит альпийское разнотравье, зимой — роскошные снежные шапки на вершинах соседних гор, осенью — золото листьев в сочетании с зеленью хвойных деревьев, а весной — цветение кустарников рододендрона на склонах.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах
- Программа может быть изменена из-за погоды
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Питание в кафе (по желанию) — около 600 руб. Также вы можете взять перекус и воду с собой.
- Трансфер до древнего храма — 300 руб. В тёплое время года вместо храма можем посетить Гоначхирское ущелье с озером Туманлы-Кёль — 300 руб.
Билет на канатную дорогу в Домбае:
- стандартный: 1000 руб. (2227 м), 2000 руб. (3008 м), 2300 руб. (3146 м)
- детский: от 750 руб. до 1800 руб.
- льготный: от 850 руб. до 2000 руб.
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 700 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Я уже была в Домбае лет 5 назад, приехав в этот раз в Кисловодск, поняла, что не могу не поехать в этот чудесный посёлок среди зелёных гор.
Изначально
Благодарю 🙏 Тамара я тебя люблю и я тебя благодарю 🙏