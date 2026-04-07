3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Плато Бермамыт: чудо Кавказа

Покорите труднодоступное плато Бермамыт, наслаждаясь видами, напоминающими Гранд Каньон. Узнайте об истории Кисловодской котловины и местных вулканов
Многие путешественники мечтают покорить вершины Кавказа.

На этой индивидуальной экскурсии вы подниметесь на плато Бермамыт, виды которого напоминают Гранд Каньон.

Узнаете об образовании Кисловодской котловины и вулканов, а также откроете для себя
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местные традиции. Маршрут включает тропы, которыми пользовались авантюристы 19 века, древние курганы и захоронения. Восхождение на плато Бермамыт подарит вам захватывающие виды на Эльбрус и другие горы Кавказа. Включены транспортные расходы и чай в самоваре, а шашлык можно заказать дополнительно

5
27 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Индивидуальная экскурсия
  • 🌄 Вдохновляющие виды
  • 📜 Исторические маршруты
  • 🗻 Вершины Кавказа
  • 🍵 Чай в самоваре
  • 🍖 Возможность попробовать шашлык

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшие месяцы для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь. В это время года природа Кавказа раскрывается во всей красе, а погода способствует комфортному восхождению и наслаждению видами.
Сейчас август — это идеальное время.
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
Плато Бермамыт: чудо Кавказа

Что можно увидеть

  • Плато Бермамыт
  • Скалы Монахи
  • Эшкаконское ущелье
  • Горы Бештау
  • Эльбрус

Описание экскурсии

Путь путешественников 19 столетия

Тропами авантюристов из прошлого мы отправимся к плато Бермамыт. Я покажу вам забытый сейчас маршрут, который пользовался большой популярностью два века назад. Расскажу, как аристократы ездили на Эльбрус, кто сопровождал их в поездке и сколько стоило это путешествие. В дороге вы увидите древние курганы и узнаете, где похоронен племянник Тамерлана и как эти края связаны с Шёлковым путём. Конечно, вас ждут горные пейзажи. Скалы Монахи, Эшкаконское ущелье, горы Бештау и Эльбрус — вам откроются завораживающие виды на эти места. Мы пообедаем, любуясь ими, и обсудим местные обычаи и традиции.

2,5 тысячи метров над уровнем моря — плато Бермамыт

Большой и Малый Бермамыт — две вершины крупного массива Скалистого хребта. Михаил Лермонтов покорил плато в 1830 году и даже, по некоторым источникам, написал картину «Вид Эльбруса на восходе». Вы побываете на вершине плато, где я поделюсь фактами о геологии местности: как образовались кавказские вулканы, что такое «горы-лакколиты» и кто открыл Кисловодскую котловину. С плато Бермамыт открывается вид на западные горы Кавказа. Вы насладитесь величественным Эльбрусом и завораживающими панорамами. Отдохнёте в умиротворённом уголке и прочувствуете дух горного региона.

Организационные детали

  • Транспортные расходы, а также чай включены в стоимость экскурсии
  • С собой рекомендую взять воду и перекус
  • На плато мы поднимемся на внедорожнике. Маршрут — неопасный, однако половина дороги не асфальтирована

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1371 туриста
В регионе Кавказских Минеральных Вод живу более 10 лет. И столько же времени — профессиональный гид. Я работаю на большинстве экскурсионных маршрутов, но мне хочется познакомить наших гостей с малоизвестными уголками Кавказа.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
2
3
2
1
Татьяна
Мы были вдвоём с мужем на экскурсии в начале апреля. Планировали на Эльбрус, но погода была не очень, и Максим предложил нам альтернативный маршрут на Домбай через перевал Гумбаши, мы
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согласились и очень этому рады! Была шикарная погода, великолепные виды на Эльбрус и Кавказский хребет, море положительных эмоций и впечатлений! Максиму спасибо большое за неравнодушное отношение к своим туристам и желание показать свой край с лучшей стороны. Рекомендуем всем - спокойное вождение автомобиля, уверенное знание материала и интересный рассказ, очень комфортное общение. Мы задавали миллион вопросов и на все получили ответы!

Мы были вдвоём с мужем на экскурсии в начале апреля. Планировали на Эльбрус, но погода была
Мы были вдвоём с мужем на экскурсии в начале апреля. Планировали на Эльбрус, но погода была
Мы были вдвоём с мужем на экскурсии в начале апреля. Планировали на Эльбрус, но погода была
Мы были вдвоём с мужем на экскурсии в начале апреля. Планировали на Эльбрус, но погода была
Мы были вдвоём с мужем на экскурсии в начале апреля. Планировали на Эльбрус, но погода была
Мы были вдвоём с мужем на экскурсии в начале апреля. Планировали на Эльбрус, но погода была
Мы были вдвоём с мужем на экскурсии в начале апреля. Планировали на Эльбрус, но погода была
Мы были вдвоём с мужем на экскурсии в начале апреля. Планировали на Эльбрус, но погода была
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Юлия
Отлично провели время в компании Максима, прогулялись по плато, сделали фото с чудесными видами, погода позволила насладиться этой прогулкой сполна. Максим - отличный экскурсовод, всю дорогу разговаривали об истории Кавказа, узнала много новых интересных фактов, общение было очень комфортным, нас очень понравилось
Отлично провели время в компании Максима, прогулялись по плато, сделали фото с чудесными видами, погода позволила
Отлично провели время в компании Максима, прогулялись по плато, сделали фото с чудесными видами, погода позволила
Отлично провели время в компании Максима, прогулялись по плато, сделали фото с чудесными видами, погода позволила
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Ильмира
Из-за неисправности машины произошла замена Максима на Сергея. Но мы ничуть не пожалели!
Все понравилось! Сергей опытный водитель, хороший рассказчик! Отдельное спасибо за прекрасно подготовленную (в техническом плане) машину! Ранний выезд позволил нам насладиться прекрасными видами. Кроме того, очень повезло с погодой-было ясное небо. Дорога(вернее, бездорожье)- это испытание, но волшебная красота стоила этого.
Спасибо!
Из-за неисправности машины произошла замена Максима на Сергея. Но мы ничуть не пожалели!
Из-за неисправности машины произошла замена Максима на Сергея. Но мы ничуть не пожалели!
Из-за неисправности машины произошла замена Максима на Сергея. Но мы ничуть не пожалели!
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Александра
Максим отличный рассказчик, интеллигентный, эрудированный, с чувством юмора, и хороший опытный водитель с ним было совершенно спокойно ехать по бездорожью. Приехал вовремя, экскурсия прошла по плану.
Места невероятно красивые, просто сказочные.
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Нам повезло с погодой, Эльбрус не был закрыт облаками, но выезжать лучше рано утром (Максим накануне смотрит прогноз погоды и дает совет, как лучше). Плато Бермамыт называют российским Гранд Каньном - как человек посетивший Гранд Каньон в США могу сказать, что виды не хуже, а местами даже интереснее! На плато дается свободное время для прогулок, фото и перекуса, есть пара местных импровизированных кафешек с хычинами, айраном, шашлыками и горным чаем.
Единственные моменты, которые следует знать всем туристам - это то, что поездка это где-то 1,5 часа по бездорожью в одну сторону, и туалет на месте сельская ароматная кабинка, фактически газовая камера. Для нас это было некритично, ради таких видов стоит потерпеть некоторые неудобства.

Максим отличный рассказчик, интеллигентный, эрудированный, с чувством юмора, и хороший опытный водитель с ним было совершенно
Максим отличный рассказчик, интеллигентный, эрудированный, с чувством юмора, и хороший опытный водитель с ним было совершенно
Максим отличный рассказчик, интеллигентный, эрудированный, с чувством юмора, и хороший опытный водитель с ним было совершенно
Максим отличный рассказчик, интеллигентный, эрудированный, с чувством юмора, и хороший опытный водитель с ним было совершенно
Максим отличный рассказчик, интеллигентный, эрудированный, с чувством юмора, и хороший опытный водитель с ним было совершенно
Максим отличный рассказчик, интеллигентный, эрудированный, с чувством юмора, и хороший опытный водитель с ним было совершенно
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Василий
Эта экскурсия планировалась как поездка за красивыми видами! Половина экскурсии, это дорога туда и обратно, которая, впрочем, тоже живописна. Очень!
Цель маршрута, плато с шикарными видами, в том числе на Эльбрус.
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Тем, кто боится высоты может быть не очень комфортно, тем же, кто не боится, получится сделать невероятные фото. С Максимом нескучно ехать, он интересный рассказчик, дорога пролетает незаметно.
На плато есть кафе, там готовят национальные блюда, но если людей много, то ждать долго. Все доброжелательно.

Максим везет на полноприводной машине, поверьте, это важно!

Несколько раз останавливались и любовались видами. Впечатления остались только добрые и хорошие. Рекомендую!

Эта экскурсия планировалась как поездка за красивыми видами! Половина экскурсии, это дорога туда и обратно, которая, впрочем, тоже живописна. Очень!
Эта экскурсия планировалась как поездка за красивыми видами! Половина экскурсии, это дорога туда и обратно, которая, впрочем, тоже живописна. Очень!
Эта экскурсия планировалась как поездка за красивыми видами! Половина экскурсии, это дорога туда и обратно, которая, впрочем, тоже живописна. Очень!
Эта экскурсия планировалась как поездка за красивыми видами! Половина экскурсии, это дорога туда и обратно, которая, впрочем, тоже живописна. Очень!
Эта экскурсия планировалась как поездка за красивыми видами! Половина экскурсии, это дорога туда и обратно, которая, впрочем, тоже живописна. Очень!
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О
Сегодня состоялась долгожданная поездка на плато Бермамыт. Нам очень повезло с Максимом и как с экскурсоводом, и как с водителем. Дорога очень своеобразная, основная часть по бездорожью. Максим опытный и
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очень аккуратный водитель. Интересный, эрудированный и профессиональный экскурсовод. Погода нас радовала. Эльбрус предстал во всей красе! А завтрак с видом на Эльбрус-это незабываемо! Рекомендую поездку именно с Максимом. Очень надеюсь побывать с ним еще не на одной экскурсии. Спасибо!

Сегодня состоялась долгожданная поездка на плато Бермамыт. Нам очень повезло с Максимом и как с экскурсоводом,
Сегодня состоялась долгожданная поездка на плато Бермамыт. Нам очень повезло с Максимом и как с экскурсоводом,
Сегодня состоялась долгожданная поездка на плато Бермамыт. Нам очень повезло с Максимом и как с экскурсоводом,
Сегодня состоялась долгожданная поездка на плато Бермамыт. Нам очень повезло с Максимом и как с экскурсоводом,
Сегодня состоялась долгожданная поездка на плато Бермамыт. Нам очень повезло с Максимом и как с экскурсоводом,
Сегодня состоялась долгожданная поездка на плато Бермамыт. Нам очень повезло с Максимом и как с экскурсоводом,
Сегодня состоялась долгожданная поездка на плато Бермамыт. Нам очень повезло с Максимом и как с экскурсоводом,
Сегодня состоялась долгожданная поездка на плато Бермамыт. Нам очень повезло с Максимом и как с экскурсоводом,
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