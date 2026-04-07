3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь. В это время года природа Кавказа раскрывается во всей красе, а погода способствует комфортному восхождению и наслаждению видами.

Многие путешественники мечтают покорить вершины Кавказа.На этой индивидуальной экскурсии вы подниметесь на плато Бермамыт, виды которого напоминают Гранд Каньон.Узнаете об образовании Кисловодской котловины и вулканов, а также откроете для себя

местные традиции. Маршрут включает тропы, которыми пользовались авантюристы 19 века, древние курганы и захоронения. Восхождение на плато Бермамыт подарит вам захватывающие виды на Эльбрус и другие горы Кавказа. Включены транспортные расходы и чай в самоваре, а шашлык можно заказать дополнительно

Описание экскурсии

Путь путешественников 19 столетия

Тропами авантюристов из прошлого мы отправимся к плато Бермамыт. Я покажу вам забытый сейчас маршрут, который пользовался большой популярностью два века назад. Расскажу, как аристократы ездили на Эльбрус, кто сопровождал их в поездке и сколько стоило это путешествие. В дороге вы увидите древние курганы и узнаете, где похоронен племянник Тамерлана и как эти края связаны с Шёлковым путём. Конечно, вас ждут горные пейзажи. Скалы Монахи, Эшкаконское ущелье, горы Бештау и Эльбрус — вам откроются завораживающие виды на эти места. Мы пообедаем, любуясь ими, и обсудим местные обычаи и традиции.

2,5 тысячи метров над уровнем моря — плато Бермамыт

Большой и Малый Бермамыт — две вершины крупного массива Скалистого хребта. Михаил Лермонтов покорил плато в 1830 году и даже, по некоторым источникам, написал картину «Вид Эльбруса на восходе». Вы побываете на вершине плато, где я поделюсь фактами о геологии местности: как образовались кавказские вулканы, что такое «горы-лакколиты» и кто открыл Кисловодскую котловину. С плато Бермамыт открывается вид на западные горы Кавказа. Вы насладитесь величественным Эльбрусом и завораживающими панорамами. Отдохнёте в умиротворённом уголке и прочувствуете дух горного региона.

Организационные детали