3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На этой индивидуальной экскурсии вы подниметесь на плато Бермамыт, виды которого напоминают Гранд Каньон.
Узнаете об образовании Кисловодской котловины и вулканов, а также откроете для себя
6 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Индивидуальная экскурсия
- 🌄 Вдохновляющие виды
- 📜 Исторические маршруты
- 🗻 Вершины Кавказа
- 🍵 Чай в самоваре
- 🍖 Возможность попробовать шашлык
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Плато Бермамыт
- Скалы Монахи
- Эшкаконское ущелье
- Горы Бештау
- Эльбрус
Описание экскурсии
Путь путешественников 19 столетия
Тропами авантюристов из прошлого мы отправимся к плато Бермамыт. Я покажу вам забытый сейчас маршрут, который пользовался большой популярностью два века назад. Расскажу, как аристократы ездили на Эльбрус, кто сопровождал их в поездке и сколько стоило это путешествие. В дороге вы увидите древние курганы и узнаете, где похоронен племянник Тамерлана и как эти края связаны с Шёлковым путём. Конечно, вас ждут горные пейзажи. Скалы Монахи, Эшкаконское ущелье, горы Бештау и Эльбрус — вам откроются завораживающие виды на эти места. Мы пообедаем, любуясь ими, и обсудим местные обычаи и традиции.
2,5 тысячи метров над уровнем моря — плато Бермамыт
Большой и Малый Бермамыт — две вершины крупного массива Скалистого хребта. Михаил Лермонтов покорил плато в 1830 году и даже, по некоторым источникам, написал картину «Вид Эльбруса на восходе». Вы побываете на вершине плато, где я поделюсь фактами о геологии местности: как образовались кавказские вулканы, что такое «горы-лакколиты» и кто открыл Кисловодскую котловину. С плато Бермамыт открывается вид на западные горы Кавказа. Вы насладитесь величественным Эльбрусом и завораживающими панорамами. Отдохнёте в умиротворённом уголке и прочувствуете дух горного региона.
Организационные детали
- Транспортные расходы, а также чай включены в стоимость экскурсии
- С собой рекомендую взять воду и перекус
- На плато мы поднимемся на внедорожнике. Маршрут — неопасный, однако половина дороги не асфальтирована
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Все понравилось! Сергей опытный водитель, хороший рассказчик! Отдельное спасибо за прекрасно подготовленную (в техническом плане) машину! Ранний выезд позволил нам насладиться прекрасными видами. Кроме того, очень повезло с погодой-было ясное небо. Дорога(вернее, бездорожье)- это испытание, но волшебная красота стоила этого.
Спасибо!
Места невероятно красивые, просто сказочные.
Цель маршрута, плато с шикарными видами, в том числе на Эльбрус.