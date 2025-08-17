Вас ждёт красивое путешествие по горному серпантину к древнему аулу Хасаут.
По дороге сделаем несколько остановок: выпить нарзан из дикого источника в ущелье, полюбоваться горными пейзажами и взглянуть на Эльбрус. Вы побываете в ауле, узнаете его историю, а в финале маршрута окажетесь у подножия плато Бермамыт.
Описание экскурсии
- Первой остановкой станет смотровая площадка: отсюда, с самой высокой точки Ставрополья, открывается панорама на Эльбрус.
- Затем прокатимся по живописной дороге — серпантину, ведущему до самого ущелья.
- Мы остановимся у дикого нарзанного источника и увидим, как целебная вода бьёт из-под земли.
- Проедем по следам Великого шёлкового пути и заглянем в заброшенный аул Хасаут. Обсудим, почему его называли селом-миллионером.
- А ещё рассмотрим наскальные рисунки и увидим плато Бермамыт.
Организационные детали
- Едем на внедорожнике УАЗ Патриот.
- Программа подходит путешественникам любого возраста.
- Дополнительно оплачивается обед — по желанию.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 1667 туристов
Рад приветствовать вас, дорогие путешественники! Меня зовут Марат, я коренной житель Кисловодска. Вместе с другими гидами из нашей команды организую туры в горы. Мы с радостью поделимся красотой нашей природы и расскажем о местных обычаях. Надеемся на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
К
Кристина
17 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность гиду Марату за интересную экскурсию. Сегодня я побывала в ущелье Хасаут. Меня потрясла красивая природа и это действительно аул с богатой и интересной историей, с источниками, которые бьют из-под земли и скрыты от глаз. Марат не только профессиональный водитель, но и окунул в историю аула призрака. Спасибо за такую замечательную поездку. Виды потрясающие🤩 всем рекомендую 👍
