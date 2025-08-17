Мои заказы

Плато динозавров, ущелье Хасаут и древний аул-призрак - из Кисловодска

Насладиться пейзажами Кавказа, попробовать нарзан прямо с источника и заехать в заброшенное село
Вас ждёт красивое путешествие по горному серпантину к древнему аулу Хасаут.

По дороге сделаем несколько остановок: выпить нарзан из дикого источника в ущелье, полюбоваться горными пейзажами и взглянуть на Эльбрус. Вы побываете в ауле, узнаете его историю, а в финале маршрута окажетесь у подножия плато Бермамыт.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Первой остановкой станет смотровая площадка: отсюда, с самой высокой точки Ставрополья, открывается панорама на Эльбрус.
  • Затем прокатимся по живописной дороге — серпантину, ведущему до самого ущелья.
  • Мы остановимся у дикого нарзанного источника и увидим, как целебная вода бьёт из-под земли.
  • Проедем по следам Великого шёлкового пути и заглянем в заброшенный аул Хасаут. Обсудим, почему его называли селом-миллионером.
  • А ещё рассмотрим наскальные рисунки и увидим плато Бермамыт.

Организационные детали

  • Едем на внедорожнике УАЗ Патриот.
  • Программа подходит путешественникам любого возраста.
  • Дополнительно оплачивается обед — по желанию.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат
Марат — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 1667 туристов
Рад приветствовать вас, дорогие путешественники! Меня зовут Марат, я коренной житель Кисловодска. Вместе с другими гидами из нашей команды организую туры в горы. Мы с радостью поделимся красотой нашей природы и расскажем о местных обычаях. Надеемся на скорую встречу с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
Кристина
17 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность гиду Марату за интересную экскурсию. Сегодня я побывала в ущелье Хасаут. Меня потрясла красивая природа и это действительно аул с богатой и интересной историей, с источниками, которые бьют из-под земли и скрыты от глаз. Марат не только профессиональный водитель, но и окунул в историю аула призрака. Спасибо за такую замечательную поездку. Виды потрясающие🤩 всем рекомендую 👍
Входит в следующие категории Кисловодска

