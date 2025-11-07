Мои заказы

Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Кисловодска)

Погрузитесь в атмосферу Кавказа, наслаждаясь видами на Эльбрус и дегустацией хычинов. Идеальный отдых на свежем воздухе
Путешествие на плато Бермамыт предлагает уникальную возможность насладиться потрясающими видами на Эльбрус и окружающие горы.

Туристы смогут попробовать разнообразные хычины, узнать секреты их приготовления и насладиться горным чаем. По пути гид расскажет интересные легенды и истории, связанные с этими местами. Экскурсия проводится на комфортабельном внедорожнике, что делает поездку безопасной и приятной
4.6
29 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Великолепные виды на Эльбрус
  • 🍽 Дегустация хычинов
  • 🚙 Комфортабельный транспорт
  • 📸 Фотосессии на смотровых площадках
  • 🗣 Интересные легенды и истории
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 07:00, 14:30

Что можно увидеть

  • Малый Бермамыт
  • Большой Бермамыт
  • Скалы-монахи
  • Амфитеатр
  • Эльбрус

Описание экскурсии

  • Первую остановку сделаем в кафе на горе Баран. Там вас ждёт первая дегустация: вы оцените вкус крачаевских и балкарских хычинов, а также попробуете горный чай, люля кебаб, шашлык, шурпу.
  • Далее направимся на плато. По пути обязательно пофотографируемся на смотровых площадках с видом на Учкекен, Кисловодск, Аликоновку, Хасаут и Эльбрус.
  • Добравшись до плато, полюбуемся видами на Малый Бермамыт, Большой Бермамыт, Скалы-монахи, Амфитеатр, мост над пропастью, лавочку счастья. Также перед нами откроется шикарный вид на Эльбрус.

По пути гид расскажет вам старинную легенду о любовном треугольнике между Эльбрусом, Бештау и горой Машук, объяснит, как плато Бермамыт получило своё название и почему оно пользуется большой популярностью у путешественников. А также с удовольствием ответит на ваши вопросы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Patriot или другом комфортабельном внедорожнике. Дорога на плато занимает около 2 часов в одну сторону.
  • Дополнительно оплачивается питание — 500-600 ₽/чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00 и 14:30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 14:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 6185 туристов
Я представитель команды, которая с 2015 года занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
4
3
2
2
1
1

Фотографии от путешественников

Е
Екатерина
7 ноя 2025
Все прошло хорошо
Н
Наталья
26 авг 2025
Это не совсем экскурсия, это трансфер, в дороге не было никакой путевой информации от водителя, как трансфер все было прекрасно, забрали более, чем на час позже, но предупредили об этом заранее
Это не совсем экскурсия, это трансфер, в дороге не было никакой путевой информации от водителя, как трансфер все было прекрасно, забрали более, чем на час позже, но предупредили об этом заранее
С
Станислав
1 авг 2025
Хочу выразить своё глубокое разочарование и недовольство работой гида Алана, с которым нам пришлось столкнуться во время поездки в Бермамыт. Вместо того чтобы быть внимательным и уважительным, он вел себя
читать дальше

крайне невежливо и по-хамски. Постоянные грубые замечания, пренебрежение к вопросам участников группы и отсутствие элементарного уважения превратили нашу экскурсию в настоящее испытание. Казалось, что его единственная цель — самоутвердиться и потешить самолюбие за счёт туристов, которым просто некуда было деться из его машины. Вот только некоторые из его замечаний: «Что вы сидите, как кирпичи проглотили? Сейчас я их буду вытряхивать…», «Когда я говорю — вы молчите», «Если сейчас не будете реагировать на меня, оставлю в поле», «Давайте попрыгаем — мне давно нужен люк в машине», «Пошёл надел штаны (на шорты)», «Кто последний в машину — тот лох» и тому подобное. Постоянные шовинистские высказывания в адрес женщин, неточная (а иногда и просто несоответствующая признанным фактам) историческая информация, сальные и неуважительные замечания в адрес одной девушки из нашей группы - список можно продолжать… И отдельный разговор — его откровенно вызывающая и опасная манера вождения, крики и угрозы проезжающим велосипедистам и другим водителям, глумливое издевательство над пассажирами с увеличением скорости и резкими поворотами на ухабах. Но самое одиозное из поездки было бахвальство гида своим пистолетом(!!!), нацеливание на участников группы и насмешливые комментарии. Это было шокирующе!!! Вместо увеселительной поездки — неприятный осадок и сплошное разочарование, даже красивые виды гор не помогли. Никому не рекомендую обращаться к этому гиду, если вы цените комфорт и уважительное отношение. Таким гидам не место в сфере обслуживания и контакта с людьми.

Е
Елизавета
29 июл 2025
Все понравилось, увидели Эльбрус. Единственное, не порекомендует есть в Бермамбыте хычины с мясом - отправились.
Все понравилось, увидели Эльбрус. Единственное, не порекомендует есть в Бермамбыте хычины с мясом - отправились.
Екатерина
Екатерина
23 июл 2025
Очень красивые места. Подойдёт для фотосессии. Получили массу впечатлений, дух захватывает от таких красот. Гид помогал с красивыми фото, спасибо ему за это большое!)
Сидели в самом дальнем ряду, там нашего гида почти не слышно. Просто поверю, что все было интересно. Экскурсия здесь не главное, самое основное - это природа и она была великолепна.
Ирина
Ирина
20 июл 2025
Экскурсия- огонь! Понравилась организация, маршрут, отношение и профессионализм сопровождающего гида-водителя Хасана(он окружил нас теплом и заботой, много поведал о родном крае, помогал в выборе интересных локаций для фото). Всё прошло
читать дальше

просто замечательно. В ходе поездки мы узнали много интересного,увидели красоту гор, насладились национальной кухней, полюбовались закатом. А самое приятное то,что нам повезло с попутчиками(компания подобралась великолепная). Будем советовать данную экскурсию своим друзьям.

Экскурсия- огонь! Понравилась организация, маршрут, отношение и профессионализм сопровождающего гида-водителя Хасана(он окружил нас теплом и заботой, много поведал о родном крае, помогал в выборе интересных локаций для фото). Всё прошло
Анна
Анна
18 июл 2025
Экскурсия была 10.07.2025.
Мурат, спасибо 🙏 за грамотное сопровождение, аккуратное и уверенное вождение) отвечал на все наши вопросы, рассказывал о крае и быте местного населения! Очень рекомендуем!!!
Экскурсия была 10.07.2025.
Медведева
Медведева
14 июл 2025
Незабываемая экскурсия. Удивительной красоты виды на Эльбрус и горную природу. Спасибо огромное Руслану, который провел эту экскурсию рассказал и показал эту красоту.
Вячеслав
Вячеслав
16 июн 2025
Это было запоминающимся путешествием. Алан очень грамотный и увлеченный человек. Рассказал о ценности Карачаевской породы лошадей, о регионе в целом. Угостил вкусным чаем, из горных трав. Погода внесла небольшие корректировки
читать дальше

и мы попали в дождь в перемешку с градом. Это ни капли не испортило наши впечатления, даже добавило некого экстрима. Всем рекомендую брать с собой тёплую одежду и дождевики. Погода в горах не предсказуемая. В заключении нашего круиза, Алан завёз в кафе, где делают божественный шашлык из барашка.
Желаю Алану процветания, ровных дорог и хороших пассажиров
Желаю Алану процветания, ровных дорог и хороших пассажиров

Это было запоминающимся путешествием. Алан очень грамотный и увлеченный человек. Рассказал о ценности Карачаевской породы лошадей, о регионе в целом. Угостил вкусным чаем, из горных трав. Погода внесла небольшие корректировки
С
Светлана
17 мая 2025
Спасибо за такое незабываемое путешествие! Были с подругой - две Светы. Очень понравилось, повезло с погодой. Конечно же нужно ехать в солнечный день. Красота, просторы, голубое небо, табуны лошадей, высота
читать дальше

гор, оставляют неизгладимое впечатление. Огромное благодарность нашему гиду-водителю Арафату и его мастерству, не только вождения, но и помощь в фотографировании, выборе эффектных локаций, и что не мало важно очень приятный собеседник и очень галантен. Спасибо большое 😘

Спасибо за такое незабываемое путешествие! Были с подругой - две Светы. Очень понравилось, повезло с погодой. Конечно же нужно ехать в солнечный день. Красота, просторы, голубое небо, табуны лошадей, высота
Анна
Анна
1 мая 2025
Путешествие оставило смешанные впечатления. Сперва о минусах: тур не соответствует описанию. Предполагалась ПО ОПИСАНИЮ прогулка на джипах с дегустацией хычинов и мастер-классом по их изготовлению.
По факту это была трудная и
читать дальше

экстремальная поездка на джипах, где все кафе на маршруте (кроме одного первого) были закрыты и ни о каком мастер классе никто давно уже не слышал.
Организатор ввел в заблуждение не верным описанием.
Теперь о хорошем. Амин, наш водитель, настоящий профессионал, большой патриот своей малой родины и своего народа, рассказывал по дороге много и интересно, насколько возможно аккуратно вел свой УАЗ, предупреждал наши просьбы и пожелания, помогал в фото и видеосьемке. Если бы не этот прекрасный молодой человек оценка была бы иной.

Путешествие оставило смешанные впечатления. Сперва о минусах: тур не соответствует описанию. Предполагалась ПО ОПИСАНИЮ прогулка на джипах с дегустацией хычинов и мастер-классом по их изготовлению.
По факту это была трудная и
Роберт
Роберт
6 окт 2024
Вчера ездили на" Плато Бермамыт с дегустацией хычинов". Нашим гидом был Резуан. Организация поездки организована на высочайшем уровне: чистый салон а/м" УАЗ патриот", кавказкая музыка в салоне прибавила колорит к
читать дальше

поездке.
Нас накануне предупредили о ориенторовочном времени заезда за нами. Мы ездили на Плато смотреть закат. Часа за 2 до поездки мы покушали в гостинице, и в дороге есть не хотелось. Нам пришло сообщение о прибытия машины за 15 минут. Мы уже были готовы, т к с вечера знали примерное время приезда от Резуана.
Погода была прекрасная. Мы взяли с собой воду и теплые куртки со свитерами.
В точно обозначенное время приехалв машина и началась наша экскурсия. Большей частью дорога горная без серпатинов. Местами нас неплохо подтряхивало, но это лишь добавило нам веселья. Виды на Кавказкий хребет изумительны. Наш гид не пррсто делал нам всем фото, а целые видео-съемки. Нашими попутчиками были еще две семейные пары. Гид очень хорошо и интнресно нам рассказывал по ходу экскурсии. Много познавательного узнали об особенностях кавказких народов и их жизненного быта. На локационных остановках нас никуда не торопили. Гид был внимателен ко всем,а нам он помогал вылазить из машины (мы с женушкой расположились на заднем сиденье 7-и местного авто.
По ходу движения мы увидели Эльбрус, а еще парящих в небе орлов.
На Плато Бермамыт гид нам рассказал о трех локациях, и все пошли в самостоятельное обследования Плато. Мы с женушкой посетили кафе. Там мы купили местные хычини (они с мясом),есть в продаже и фычины (они с картошкой, и есть с зеленью). Также мы купили по стаканчику горного чая. И мы были приятно удивлены ценами: два хычина (их тут готовят в виде похожих на чебуреки, но с чебуреками они схожи лишь внешне) и два стакана горного чая обошлись нам всего лишь в 300 (триста) рублей. А еще мы купили в кафе лимонад" Груша" (произволитель завад города Карачаевск). Этот напиток стоит 50 (пятьдесят)рублей. Ее делают из горной воды, и потому у этого лимонада особенно вкуснейшний вкус.
На Плато виды ИЗУМИТЕЛЬНЫ!!!! Солнышко в горах садится быстро. Однако наш гид на конечной локации был рядом и всё нам подсказал. Мы все фото и видео сделали на телефон моей женушки. Нам удалось записать видео самого заката. Это просто шедевр.
Обратная дорога была тоже удивительна. Нам удалось увидеть лису и даже ощутить небольшой экстрим благодаря уверенному вождению нашего гида.
На обратном пути из-за перепадов высот немного закладывало уши. Потому, мы заранее взяли сосательные конфеты.
Экскурсию рекомендую всем!!! Пожелания:
1. Часа за 1,5 - 2 по поездки покушать.
2. Взять с собой воду.
3. Взять теплые курткуи и шапочки (может быть ветренно).
4. Наличные деньги (нам хватило 350 рублей за двоих).
Желаю всем хорошего настроения!!!

Н
Николай
24 сен 2024
Нашим гидом был Билял. Из минусов: он плохо говорил по-русски, не мог нас долго запомнить; дорога - час тряски по бездорожью туда и час обратно. Плюсы: несмотря на непогоду, поразительные красоты предстали перед нами; гид показал какие-то знания о регионе; авто более-менее комфортное.
Нашим гидом был Билял. Из минусов: он плохо говорил по-русски, не мог нас долго запомнить; дорога - час тряски по бездорожью туда и час обратно. Плюсы: несмотря на непогоду, поразительные красоты предстали перед нами; гид показал какие-то знания о регионе; авто более-менее комфортное.
И
Ирина
22 сен 2024
Все отлично)
Гид с прекрасным чувством юмора, это была прекрасная поездка
А
Анна
7 сен 2024
Отличная экскурсия. Узнала о ней случайно из интернета. Я бы не рекомендовала детям и пожилым т к дорога тяжёлая. Виды просто невероятные. Спасибо гиду Арафату привозил в лучших места и показывал отличные виды для фото, помогал фотографироваться. Нигде не подгонял, а давал насладиться видами и спокойно поесть. Потрясающие хычины с мясом и сыром. Рекомендую!!
Отличная экскурсия. Узнала о ней случайно из интернета. Я бы не рекомендовала детям и пожилым т к дорога тяжёлая. Виды просто невероятные. Спасибо гиду Арафату привозил в лучших места и показывал отличные виды для фото, помогал фотографироваться. Нигде не подгонял, а давал насладиться видами и спокойно поесть. Потрясающие хычины с мясом и сыром. Рекомендую!!

