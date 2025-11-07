читать дальше

поездке.

Нас накануне предупредили о ориенторовочном времени заезда за нами. Мы ездили на Плато смотреть закат. Часа за 2 до поездки мы покушали в гостинице, и в дороге есть не хотелось. Нам пришло сообщение о прибытия машины за 15 минут. Мы уже были готовы, т к с вечера знали примерное время приезда от Резуана.

Погода была прекрасная. Мы взяли с собой воду и теплые куртки со свитерами.

В точно обозначенное время приехалв машина и началась наша экскурсия. Большей частью дорога горная без серпатинов. Местами нас неплохо подтряхивало, но это лишь добавило нам веселья. Виды на Кавказкий хребет изумительны. Наш гид не пррсто делал нам всем фото, а целые видео-съемки. Нашими попутчиками были еще две семейные пары. Гид очень хорошо и интнресно нам рассказывал по ходу экскурсии. Много познавательного узнали об особенностях кавказких народов и их жизненного быта. На локационных остановках нас никуда не торопили. Гид был внимателен ко всем,а нам он помогал вылазить из машины (мы с женушкой расположились на заднем сиденье 7-и местного авто.

По ходу движения мы увидели Эльбрус, а еще парящих в небе орлов.

На Плато Бермамыт гид нам рассказал о трех локациях, и все пошли в самостоятельное обследования Плато. Мы с женушкой посетили кафе. Там мы купили местные хычини (они с мясом),есть в продаже и фычины (они с картошкой, и есть с зеленью). Также мы купили по стаканчику горного чая. И мы были приятно удивлены ценами: два хычина (их тут готовят в виде похожих на чебуреки, но с чебуреками они схожи лишь внешне) и два стакана горного чая обошлись нам всего лишь в 300 (триста) рублей. А еще мы купили в кафе лимонад" Груша" (произволитель завад города Карачаевск). Этот напиток стоит 50 (пятьдесят)рублей. Ее делают из горной воды, и потому у этого лимонада особенно вкуснейшний вкус.

На Плато виды ИЗУМИТЕЛЬНЫ!!!! Солнышко в горах садится быстро. Однако наш гид на конечной локации был рядом и всё нам подсказал. Мы все фото и видео сделали на телефон моей женушки. Нам удалось записать видео самого заката. Это просто шедевр.

Обратная дорога была тоже удивительна. Нам удалось увидеть лису и даже ощутить небольшой экстрим благодаря уверенному вождению нашего гида.

На обратном пути из-за перепадов высот немного закладывало уши. Потому, мы заранее взяли сосательные конфеты.

Экскурсию рекомендую всем!!! Пожелания:

1. Часа за 1,5 - 2 по поездки покушать.

2. Взять с собой воду.

3. Взять теплые курткуи и шапочки (может быть ветренно).

4. Наличные деньги (нам хватило 350 рублей за двоих).

Желаю всем хорошего настроения!!!