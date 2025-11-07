Путешествие на плато Бермамыт предлагает уникальную возможность насладиться потрясающими видами на Эльбрус и окружающие горы.
Туристы смогут попробовать разнообразные хычины, узнать секреты их приготовления и насладиться горным чаем. По пути гид расскажет интересные легенды и истории, связанные с этими местами. Экскурсия проводится на комфортабельном внедорожнике, что делает поездку безопасной и приятной
Туристы смогут попробовать разнообразные хычины, узнать секреты их приготовления и насладиться горным чаем. По пути гид расскажет интересные легенды и истории, связанные с этими местами. Экскурсия проводится на комфортабельном внедорожнике, что делает поездку безопасной и приятной
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Великолепные виды на Эльбрус
- 🍽 Дегустация хычинов
- 🚙 Комфортабельный транспорт
- 📸 Фотосессии на смотровых площадках
- 🗣 Интересные легенды и истории
Что можно увидеть
- Малый Бермамыт
- Большой Бермамыт
- Скалы-монахи
- Амфитеатр
- Эльбрус
Описание экскурсии
- Первую остановку сделаем в кафе на горе Баран. Там вас ждёт первая дегустация: вы оцените вкус крачаевских и балкарских хычинов, а также попробуете горный чай, люля кебаб, шашлык, шурпу.
- Далее направимся на плато. По пути обязательно пофотографируемся на смотровых площадках с видом на Учкекен, Кисловодск, Аликоновку, Хасаут и Эльбрус.
- Добравшись до плато, полюбуемся видами на Малый Бермамыт, Большой Бермамыт, Скалы-монахи, Амфитеатр, мост над пропастью, лавочку счастья. Также перед нами откроется шикарный вид на Эльбрус.
По пути гид расскажет вам старинную легенду о любовном треугольнике между Эльбрусом, Бештау и горой Машук, объяснит, как плато Бермамыт получило своё название и почему оно пользуется большой популярностью у путешественников. А также с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Patriot или другом комфортабельном внедорожнике. Дорога на плато занимает около 2 часов в одну сторону.
- Дополнительно оплачивается питание — 500-600 ₽/чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 07:00 и 14:30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 14:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 6185 туристов
Я представитель команды, которая с 2015 года занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
7 ноя 2025
Все прошло хорошо
Н
Наталья
26 авг 2025
Это не совсем экскурсия, это трансфер, в дороге не было никакой путевой информации от водителя, как трансфер все было прекрасно, забрали более, чем на час позже, но предупредили об этом заранее
С
Станислав
1 авг 2025
Хочу выразить своё глубокое разочарование и недовольство работой гида Алана, с которым нам пришлось столкнуться во время поездки в Бермамыт. Вместо того чтобы быть внимательным и уважительным, он вел себя
Е
Елизавета
29 июл 2025
Все понравилось, увидели Эльбрус. Единственное, не порекомендует есть в Бермамбыте хычины с мясом - отправились.
Екатерина
23 июл 2025
Очень красивые места. Подойдёт для фотосессии. Получили массу впечатлений, дух захватывает от таких красот. Гид помогал с красивыми фото, спасибо ему за это большое!)
Сидели в самом дальнем ряду, там нашего гида почти не слышно. Просто поверю, что все было интересно. Экскурсия здесь не главное, самое основное - это природа и она была великолепна.
Сидели в самом дальнем ряду, там нашего гида почти не слышно. Просто поверю, что все было интересно. Экскурсия здесь не главное, самое основное - это природа и она была великолепна.
Ирина
20 июл 2025
Экскурсия- огонь! Понравилась организация, маршрут, отношение и профессионализм сопровождающего гида-водителя Хасана(он окружил нас теплом и заботой, много поведал о родном крае, помогал в выборе интересных локаций для фото). Всё прошло
Анна
18 июл 2025
Экскурсия была 10.07.2025.
Мурат, спасибо 🙏 за грамотное сопровождение, аккуратное и уверенное вождение) отвечал на все наши вопросы, рассказывал о крае и быте местного населения! Очень рекомендуем!!!
Мурат, спасибо 🙏 за грамотное сопровождение, аккуратное и уверенное вождение) отвечал на все наши вопросы, рассказывал о крае и быте местного населения! Очень рекомендуем!!!
Медведева
14 июл 2025
Незабываемая экскурсия. Удивительной красоты виды на Эльбрус и горную природу. Спасибо огромное Руслану, который провел эту экскурсию рассказал и показал эту красоту.
Вячеслав
16 июн 2025
Это было запоминающимся путешествием. Алан очень грамотный и увлеченный человек. Рассказал о ценности Карачаевской породы лошадей, о регионе в целом. Угостил вкусным чаем, из горных трав. Погода внесла небольшие корректировки
С
Светлана
17 мая 2025
Спасибо за такое незабываемое путешествие! Были с подругой - две Светы. Очень понравилось, повезло с погодой. Конечно же нужно ехать в солнечный день. Красота, просторы, голубое небо, табуны лошадей, высота
Анна
1 мая 2025
Путешествие оставило смешанные впечатления. Сперва о минусах: тур не соответствует описанию. Предполагалась ПО ОПИСАНИЮ прогулка на джипах с дегустацией хычинов и мастер-классом по их изготовлению.
По факту это была трудная и
По факту это была трудная и
Роберт
6 окт 2024
Вчера ездили на" Плато Бермамыт с дегустацией хычинов". Нашим гидом был Резуан. Организация поездки организована на высочайшем уровне: чистый салон а/м" УАЗ патриот", кавказкая музыка в салоне прибавила колорит к
Н
Николай
24 сен 2024
Нашим гидом был Билял. Из минусов: он плохо говорил по-русски, не мог нас долго запомнить; дорога - час тряски по бездорожью туда и час обратно. Плюсы: несмотря на непогоду, поразительные красоты предстали перед нами; гид показал какие-то знания о регионе; авто более-менее комфортное.
И
Ирина
22 сен 2024
Все отлично)
Гид с прекрасным чувством юмора, это была прекрасная поездка
Гид с прекрасным чувством юмора, это была прекрасная поездка
А
Анна
7 сен 2024
Отличная экскурсия. Узнала о ней случайно из интернета. Я бы не рекомендовала детям и пожилым т к дорога тяжёлая. Виды просто невероятные. Спасибо гиду Арафату привозил в лучших места и показывал отличные виды для фото, помогал фотографироваться. Нигде не подгонял, а давал насладиться видами и спокойно поесть. Потрясающие хычины с мясом и сыром. Рекомендую!!
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кисловодска - на гору Харбас
Путешествие на гору Харбас подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и другие природные красоты. Выберите удобное время для поездки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Медовые водопады, гора Кольцо, плато Шаджатмаз, Долина нарзанов и Эльбрус за 1 день
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие на плато Бермамыт: Панорама Эльбруса и древние легенды
Проведите незабываемый день среди горных вершин, открывая панорамы Эльбруса и тайны древних аулов
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15 500 ₽ за всё до 7 чел.