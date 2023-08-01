Групповой полет на параплане в мини-группе: отличный выбор для компаний
Чегем — очень популярен среди гостей Кавказа как место, где можно в тандеме с инструктором полетать на параплане.
Помимо самого полета, во время которого вы полюбуетесь невероятными панорамами Кабардино-Балкарии, вам также предоставится возможность посетить Чегемские водопады и город мертвых Эль-Тюбю.
Помимо самого полета, во время которого вы полюбуетесь невероятными панорамами Кабардино-Балкарии, вам также предоставится возможность посетить Чегемские водопады и город мертвых Эль-Тюбю.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Чегемские водопады
- Песчаные замки
- Город мертвых Эль-Тюбю
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Вы совершите полет на параплане над красивейшем парадромом России! Но это не всё — по пути мы полюбуемся красотами Чегемского ущелья. Это водопады Малый, Большой и Главный. Посетим песчаные замки. Вы узнаете больше о мистической и трагической истории Чегема. Увидите места, где снимались культовые фильмы отечественного кинематографа!
Путешествие осуществляется на комфортабельном внедорожнике с кондиционером. Поэтому нам не страшны ни пыль, ни колдобины, ни грязь, ни крутые подъемы и спуски.
Пятиминутный инструктаж — и вам гарантируется стандартный полёт 15-20 мин (при желании вы можете продлить время прямо в воздухе). Возможна видеосъёмка на новейшую камеру Go Pro X в качестве до 4К!
Важная информация:
- Надевайте одежду по погоде, закрывающую локти и колени, удобную спортивная обувь.
- Возьмите наличные деньги, так как в горах не везде есть интернет.
Каждый день, но предварительно согласовать по погоде!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полет
- Трансфер
- Комбинезон, шлем
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем по вашему адресу. Города КМВЗавершение: Отвезем по вашему адресу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день, но предварительно согласовать по погоде!Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Надевайте одежду по погоде, закрывающую локти и колени, удобную спортивная обувь.
- Возьмите наличные деньги, так как в горах не везде есть интернет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
1 авг 2023
Мы летали первый раз, нам очень понравилось. Советую всем, потрясающий вид Чегемского ущелья с высоты птичьего полета, только положительные эмоции, незабываемые впечатления и великолепный полёт! С огромным удовольствием полетаем ещё раз, спасибо Олегу!
R
Reyx.vika
19 июля 2023
Остались довольны! У Олега очень приятный голос, рассказывает интересно, отдельное спасибо за то, что посоветовал местечко с вкусными фруктами/овощами в Кисловодске. Забрал возле дома, вернул туда же. Посмотрели на водопады, погуляли, полетали, вкусно покушали в кафе на парадроме и ещё раз погуляли. На обратном пути я вырубилась в машине (она кстати очень комфортная), так что поездка домой для меня вообще пролетела. А вечером он ещё отправил нам видео снятое на его Go Pro камеру!
М
М
7 июля 2023
Лучше было просто некуда! Олег спокойный, вдумчивый, ответственный за тех, кого везет)
Довез до всех обещанных мест, останавливался спокойно если просили сфоткаться. Даже давал водичку каждому!
По приезду в Чегем сам катал нас на параплане, он кмс по парапланеризму и уже больше 20 лет летает. Было спокойно с ним летать.
Спокойно ждал пока пообедаем и не торопил и не гнал на обратном пути. Машина, кстати, тоже очень комфортная и мягкая, посидела и сзади и спереди. Забрал,высадил у дома!
Довез до всех обещанных мест, останавливался спокойно если просили сфоткаться. Даже давал водичку каждому!
По приезду в Чегем сам катал нас на параплане, он кмс по парапланеризму и уже больше 20 лет летает. Было спокойно с ним летать.
Спокойно ждал пока пообедаем и не торопил и не гнал на обратном пути. Машина, кстати, тоже очень комфортная и мягкая, посидела и сзади и спереди. Забрал,высадил у дома!
Y
Yuliya_zarubina
27 июня 2023
Самое яркое впечатление за время 2-недельного отпуска! Эмоции через край! Я,как человек с паническим страхом высоты,ни капли не пожалела,что решилась на полет! Олег-очень внимательный,спокойный и профессиональный инструктор и гид! Вся поездка была очень комфортной. кроме полета нам провели экскурсию. Никто никого не торопил,все было абсолютно спокойно,у каждого было время насладиться красотой природы.
Однозначно рекомендую! Впечатления гарантированы! Еще раз спасибо за этот день😊
Однозначно рекомендую! Впечатления гарантированы! Еще раз спасибо за этот день😊
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