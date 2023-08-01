Что вас ожидает:

Вы совершите полет на параплане над красивейшем парадромом России! Но это не всё — по пути мы полюбуемся красотами Чегемского ущелья. Это водопады Малый, Большой и Главный. Посетим песчаные замки. Вы узнаете больше о мистической и трагической истории Чегема. Увидите места, где снимались культовые фильмы отечественного кинематографа!

Путешествие осуществляется на комфортабельном внедорожнике с кондиционером. Поэтому нам не страшны ни пыль, ни колдобины, ни грязь, ни крутые подъемы и спуски.

Пятиминутный инструктаж — и вам гарантируется стандартный полёт 15-20 мин (при желании вы можете продлить время прямо в воздухе). Возможна видеосъёмка на новейшую камеру Go Pro X в качестве до 4К!

Важная информация: