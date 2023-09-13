Отправиться из городов КМВ в Кабардино-Балкарию и пролететь над одним из красивейших ущелий Кавказа
Главная цель нашего путешествия — незабываемые 20 минут в воздухе над Чегемским ущельем. С вами буду я, опытный пилот-планерист, летающий с 1994 года. По дороге мы заедем в несколько интересных природных мест региона.
А затем, после короткого инструктажа пронесёмся на крыльях ветра, наслаждаясь свободой и невероятными пейзажами.
А затем, после короткого инструктажа пронесёмся на крыльях ветра, наслаждаясь свободой и невероятными пейзажами.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Я встречу вас в городах КМВ (Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск), и мы отправимся в сторону Чегема. Едем на комфортабельном внедорожнике с кондиционером, не дышим пылью на грунтовке и не боимся ям;-).
- По пути остановимся у Чегемских водопадов: Малого, Большого и Главного. Я также отвезу вас к причудливым Песчаным замкам. И расскажу мистическую историю ущелья, над которым вам предстоит пролететь.
- Прибыв на место, проведём 5-минутный инструктаж — и мы в воздухе! Полёт будет длиться 15-20 минут. Можно будет снять видео на экшн-камеру Go Pro X.
- После полёта вы сможете пообедать в кафе с вкусной национальной кухней. Балкарские хычины — это то, что обязательно надо попробовать! Затем я отвезу вас обратно в КМВ.
Организационные детали
- Важно: программа полностью зависит от погоды. Накануне даты я с вами обязательно свяжусь дополнительно, чтобы уточнить прогноз.
- В стоимость включен трансфер на внедорожнике с городов КМВ (Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск) и полёт на параплане.
- Дополнительные услуги: съёмка на видеокамеру — 1000 руб.
- Вес участника — до 90 кг. За каждый 10 кг сверху +1000 руб.
- Подготовка к поездке: одежда по погоде + ветровка, спортивная удобная обувь, которая не будет слетать с ног.
- Ваши спутники, которые не готовы к полёту, могут поехать с вами за стоимость трансфера — 2000 руб.
ежедневно в 06:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего места проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Кисловодске
Провёл экскурсии для 18 туристов
В небе с 1994 года. Налёт исчисляется тысячами часов. Буду рад подарить вам незабываемые эмоции от полёта на параплане над ущельями Кавказа.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
13 сен 2023
Все прошло супер. Олег очень понравился. Опытный инструктор, хороший рассказчик.
Анастасия
5 сен 2023
Олег, Вы подарили невероятные эмоции! 🔥
Огромная благодарность!
Компания даже попалась отличная! Мы не летали, мы парили как ястребы над ясным небом! 🤗 Рекомендую! Безумно понравилось.
Огромная благодарность!
Компания даже попалась отличная! Мы не летали, мы парили как ястребы над ясным небом! 🤗 Рекомендую! Безумно понравилось.
Х
Хайретдинов
26 авг 2023
Это было невероятно!)!)!)
Мы не понимаем как решились на это, потому что боимся высоты)))
Но это была самая запоминающаяся, эмоционально-адреналиново сносящая голову экскурсия)
Полетали с орлами буквально крыло о крыло, красоты завораживают!)
Огромное спасибо гиду и пилоту Олегу, за подаренные невероятно крутые эмоции!
Привет от истерички Ильдара и Марии)
Мы не понимаем как решились на это, потому что боимся высоты)))
Но это была самая запоминающаяся, эмоционально-адреналиново сносящая голову экскурсия)
Полетали с орлами буквально крыло о крыло, красоты завораживают!)
Огромное спасибо гиду и пилоту Олегу, за подаренные невероятно крутые эмоции!
Привет от истерички Ильдара и Марии)
Н
Наталья
25 авг 2023
Олег- супер инструктор. Забрал возле места проживания, по пути рассказывал про достопримечательности. Заезжали на водопады, делали фото. Инструктаж на высшем уровне провёл. Все в восторге. Ещё хотелось отметить напарника Бориса- великолепный молодой человек, полёт с ним просто вау🔥 дочка в восторге. Ребята, спасибо вам за эмоции. В следующем году только с вами🧡. Рекомендую всем. Спокойно и уверенно себя чувствуешь весь маршрут.
Н
Наталия
23 авг 2023
Большое спасибо Олегу! Экскурсия была организована от начала и до конца на 5+. Очень интересно и познавательно. Полет на параплане невероятный, захватывает дух. Олег объяснил все четко, понятно, доступно, поэтому проблем никаких не было. Все замечательно, спасибо!)
Елена
12 авг 2023
Это просто взрыв эмоций! Чувствуешь себя парящей птицей. Перед глазами открывается невероятный вид:горы, скалистое ущелье, бушующая внизу река и бескрайнее голубое небо. В такие минуты понимаешь, как прекрасна жизнь! Огромная благодарность Олегу за максимально комфортный и безопасный полет!
Можаев
8 авг 2023
Пилот приятный человек, много знает о местах на маршруте. Ездил с другом, всем доволен, рекомендую.
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