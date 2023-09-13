Олег- супер инструктор. Забрал возле места проживания, по пути рассказывал про достопримечательности. Заезжали на водопады, делали фото. Инструктаж на высшем уровне провёл. Все в восторге. Ещё хотелось отметить напарника Бориса- великолепный молодой человек, полёт с ним просто вау🔥 дочка в восторге. Ребята, спасибо вам за эмоции. В следующем году только с вами🧡. Рекомендую всем. Спокойно и уверенно себя чувствуешь весь маршрут.