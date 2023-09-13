Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором

Отправиться из городов КМВ в Кабардино-Балкарию и пролететь над одним из красивейших ущелий Кавказа

5
7 отзывов
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Главная цель нашего путешествия — незабываемые 20 минут в воздухе над Чегемским ущельем. С вами буду я, опытный пилот-планерист, летающий с 1994 года. По дороге мы заедем в несколько интересных природных мест региона.

А затем, после короткого инструктажа пронесёмся на крыльях ветра, наслаждаясь свободой и невероятными пейзажами.
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Я встречу вас в городах КМВ (Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск), и мы отправимся в сторону Чегема. Едем на комфортабельном внедорожнике с кондиционером, не дышим пылью на грунтовке и не боимся ям;-).
  • По пути остановимся у Чегемских водопадов: Малого, Большого и Главного. Я также отвезу вас к причудливым Песчаным замкам. И расскажу мистическую историю ущелья, над которым вам предстоит пролететь.
  • Прибыв на место, проведём 5-минутный инструктаж — и мы в воздухе! Полёт будет длиться 15-20 минут. Можно будет снять видео на экшн-камеру Go Pro X.
  • После полёта вы сможете пообедать в кафе с вкусной национальной кухней. Балкарские хычины — это то, что обязательно надо попробовать! Затем я отвезу вас обратно в КМВ.

Организационные детали

  • Важно: программа полностью зависит от погоды. Накануне даты я с вами обязательно свяжусь дополнительно, чтобы уточнить прогноз.
  • В стоимость включен трансфер на внедорожнике с городов КМВ (Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск) и полёт на параплане.
  • Дополнительные услуги: съёмка на видеокамеру — 1000 руб.
  • Вес участника — до 90 кг. За каждый 10 кг сверху +1000 руб.
  • Подготовка к поездке: одежда по погоде + ветровка, спортивная удобная обувь, которая не будет слетать с ног.
  • Ваши спутники, которые не готовы к полёту, могут поехать с вами за стоимость трансфера — 2000 руб.

ежедневно в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Е
13 сен 2023
Все прошло супер. Олег очень понравился. Опытный инструктор, хороший рассказчик.
Анастасия
5 сен 2023
Олег, Вы подарили невероятные эмоции! 🔥
Огромная благодарность!
Компания даже попалась отличная! Мы не летали, мы парили как ястребы над ясным небом! 🤗 Рекомендую! Безумно понравилось.
Олег, Вы подарили невероятные эмоции! 🔥Олег, Вы подарили невероятные эмоции! 🔥
Х
26 авг 2023
Это было невероятно!)!)!)
Мы не понимаем как решились на это, потому что боимся высоты)))
Но это была самая запоминающаяся, эмоционально-адреналиново сносящая голову экскурсия)
Полетали с орлами буквально крыло о крыло, красоты завораживают!)
Огромное спасибо гиду и пилоту Олегу, за подаренные невероятно крутые эмоции!
Привет от истерички Ильдара и Марии)
Н
25 авг 2023
Олег- супер инструктор. Забрал возле места проживания, по пути рассказывал про достопримечательности. Заезжали на водопады, делали фото. Инструктаж на высшем уровне провёл. Все в восторге. Ещё хотелось отметить напарника Бориса- великолепный молодой человек, полёт с ним просто вау🔥 дочка в восторге. Ребята, спасибо вам за эмоции. В следующем году только с вами🧡. Рекомендую всем. Спокойно и уверенно себя чувствуешь весь маршрут.
Олег- супер инструктор. Забрал возле места проживания, по пути рассказывал про достопримечательности. Заезжали на водопады, делалиОлег- супер инструктор. Забрал возле места проживания, по пути рассказывал про достопримечательности. Заезжали на водопады, делалиОлег- супер инструктор. Забрал возле места проживания, по пути рассказывал про достопримечательности. Заезжали на водопады, делали
Н
23 авг 2023
Большое спасибо Олегу! Экскурсия была организована от начала и до конца на 5+. Очень интересно и познавательно. Полет на параплане невероятный, захватывает дух. Олег объяснил все четко, понятно, доступно, поэтому проблем никаких не было. Все замечательно, спасибо!)
Большое спасибо Олегу! Экскурсия была организована от начала и до конца на 5+. Очень интересно иБольшое спасибо Олегу! Экскурсия была организована от начала и до конца на 5+. Очень интересно иБольшое спасибо Олегу! Экскурсия была организована от начала и до конца на 5+. Очень интересно и
Елена
12 авг 2023
Это просто взрыв эмоций! Чувствуешь себя парящей птицей. Перед глазами открывается невероятный вид:горы, скалистое ущелье, бушующая внизу река и бескрайнее голубое небо. В такие минуты понимаешь, как прекрасна жизнь! Огромная благодарность Олегу за максимально комфортный и безопасный полет!
Можаев
8 авг 2023
Пилот приятный человек, много знает о местах на маршруте. Ездил с другом, всем доволен, рекомендую.
Пилот приятный человек, много знает о местах на маршруте. Ездил с другом, всем доволен, рекомендую.Пилот приятный человек, много знает о местах на маршруте. Ездил с другом, всем доволен, рекомендую.Пилот приятный человек, много знает о местах на маршруте. Ездил с другом, всем доволен, рекомендую.Пилот приятный человек, много знает о местах на маршруте. Ездил с другом, всем доволен, рекомендую.Пилот приятный человек, много знает о местах на маршруте. Ездил с другом, всем доволен, рекомендую.Пилот приятный человек, много знает о местах на маршруте. Ездил с другом, всем доволен, рекомендую.Пилот приятный человек, много знает о местах на маршруте. Ездил с другом, всем доволен, рекомендую.Пилот приятный человек, много знает о местах на маршруте. Ездил с другом, всем доволен, рекомендую.Пилот приятный человек, много знает о местах на маршруте. Ездил с другом, всем доволен, рекомендую.Пилот приятный человек, много знает о местах на маршруте. Ездил с другом, всем доволен, рекомендую.

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