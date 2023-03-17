ежедневно в 06:00

В поездке вы посетите места, которые оставляют неизгладимые впечатления от красоты и величия местной природы. В нашей программе: бирюзовое озеро Гижгит, чудесные виды на Скалистый хребет с перевала Актопрак и Чегемские водопады. Вы познакомитесь с загадочной историей древнего села Эльтюбю. А также отведаете национальные блюда в проверенном заведении и сможете полетать на парапланах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живописная Кабардино-Балкария

Вы оцените пейзажи Баксанского ущелья, одного из самых красивых на Северном Кавказе. Сделаете сочные снимки Былымского озера, или озера Гижгит — искусственного водоёма лазурного цвета. Путешествие по перевалу Актопрак подарит потрясающие панорамы Скалистого хребта и окрестностей. В Городе мёртвых, что на окраине села Эльтюбю, вы рассмотрите комплекс средневековых склепов и услышите таинственные истории о них. А в Чегемской ущелье навестите одноимённые водопады, которые вырываются прямо из скал и являются яркой визитной карточкой Кабардино-Балкарии.

План путешествия

Мы выдвинемся из Пятигорска (или другого города КМВ) и примерно через час сделаем небольшую остановку, чтобы размяться.

Далее по пути по решению группы заедем на завтрак в кафе с национальными кабардинскими блюдами (обычно все голосуют «за»).

Проехав ещё час, мы окажемся у Гижгита и вскоре доберёмся до Актопрака, где задержимся в двух-трёх локациях для фотосессий.

Впереди у нас спуск в Чегемское ущелье и посещение Эльтюбю.

Летом в программу можно включить водопад Абай-су.

После, уже на обратном пути заезжаем на Чегемские водопады и там же ужинаем перед возвращением в отель.

Организационные детали

Как проходит поездка

На комфортном внедорожнике УАЗ Патриот в группе до 7 человек

С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды

Мы заберём вас от места вашего проживания и после тура привезём обратно

Начать и закончить тур можно в любом городе КМВ: из Пятигорска — 3500 руб. /чел., из Ессентуков — 3300 руб. /чел., из Минеральных Вод — 3800 руб. /чел., из Железноводска — 3800 руб. /чел.

Остановки зависят от погодных условий. Также тур может отмениться из-за погоды (такое бывает редко) — в этом случае мы предложим вам другой день или вернём деньги.

Можно с детьми старше 5 лет

Дополнительные расходы (по желанию)