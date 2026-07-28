ежедневно в 06:00

В поездке вы посетите места, которые оставляют неизгладимые впечатления от красоты и величия местной природы.
В нашей программе: бирюзовое озеро Гижгит, чудесные виды на Скалистый хребет с перевала Актопрак и Чегемские водопады. Вы познакомитесь с древним селом Эльтюбю. А также отведаете национальные блюда в проверенном заведении и сможете полетать на парапланах.
В нашей программе: бирюзовое озеро Гижгит, чудесные виды на Скалистый хребет с перевала Актопрак и Чегемские водопады. Вы познакомитесь с древним селом Эльтюбю. А также отведаете национальные блюда в проверенном заведении и сможете полетать на парапланах.
Описание экскурсии
Живописная Кабардино-Балкария
Вы оцените пейзажи Баксанского ущелья, одного из самых красивых на Северном Кавказе. Сделаете сочные снимки Былымского озера, или озера Гижгит — искусственного водоёма лазурного цвета. Путешествие по перевалу Актопрак подарит потрясающие панорамы Скалистого хребта и окрестностей. В Городе мёртвых, что на окраине села Эльтюбю, вы рассмотрите комплекс средневековых склепов. А в Чегемской ущелье навестите одноимённые водопады, которые вырываются прямо из скал и являются яркой визитной карточкой Кабардино-Балкарии.
План путешествия
- Мы выдвинемся из Пятигорска (или другого города КМВ) и примерно через час сделаем небольшую остановку, чтобы размяться.
- Далее по пути по решению группы заедем на завтрак в кафе с национальными кабардинскими блюдами (обычно все голосуют «за»).
- Проехав ещё час, мы окажемся у Гижгита и вскоре доберёмся до Актопрака, где задержимся в двух-трёх локациях для фотосессий.
- Впереди у нас спуск в Чегемское ущелье и посещение Эльтюбю.
- Летом в программу можно включить водопад Абай-су.
- После, уже на обратном пути заезжаем на Чегемские водопады и там же ужинаем перед возвращением в отель.
Организационные детали
Как проходит поездка
- На комфортном внедорожнике УАЗ Патриот в группе до 7 человек
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды
- Мы заберём вас от места вашего проживания и после тура привезём обратно
- Начать и закончить поездку можно в других городах КМВ: из Пятигорска — 4200 ₽ за чел., из Ессентуков — 4200 ₽ за чел.
- Остановки зависят от погодных условий. Также тур может отмениться из-за погоды (такое бывает редко) — в этом случае мы предложим вам другой день или вернём деньги
- Можно с детьми старше 5 лет
- Поездка может быть отменена или перенесена из-за погодных условий
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед и ужин
- Заезд в дополнительные локации (при желании всей группы): летом заезд на водопад Абай-су и полёт на параплане в Чегемском ущелье
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3240 туристов
Мы сплочённая команда. Проводим индивидуальные и групповые поездки по Кавказу. Стараемся максимально интересно раскрыть поездку, чтобы каждый из вас остался доволен.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё было супер: и виды, и гид, и попутчики)) Спасибо за потрясающие эмоции! Гид Антон- выше всех похвал!!!
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Просто отличная экскурсия. Организация хорошая, очень комфортное путешествие по самым красивым местам, куда автобусы и не поедут. У нас был очень опытный, заботливый и внимательный гид, Павел. Мы услышали очень много интересных фактов о местной культуре и жизни, при этом рассказ не был перегружен деталями. Сделали отличные фото, которые вызывают желание возвращаться в эти места снова и снова.
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Побывали 19-го октября (воскресенье) на этом потрясающем маршруте! Гид Руслан превосходно провез нас по всем его достопримечательностям! Не просто привез и отправил на самостоятельную прогулку, но и рассказал массу интересного:
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Е
Сложилось всё. . Экскурсовод, попутчики, погода… и необыкновенная красота, к которой хочется возвращаться.
+2
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Е
Поездка прошла прекрасно! Красивейшее озеро. Виды с перевала просто нереальные.
Гиду Сергею отдельный респект! За юмор, аккуратную езду и прекрасные рассказы.
Очень рекомендую!
Гиду Сергею отдельный респект! За юмор, аккуратную езду и прекрасные рассказы.
Очень рекомендую!
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Е
Шикарная экскурсия и гид! Семён настоящий профессионал своего дела, всю дорогу рассказывал интересные факты, профессионально вёл машину даже в самых трудных участках, останавливал для фото в любом месте, где нам
+2
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