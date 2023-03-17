ежедневно в 06:00

Вы оцените пейзажи Баксанского ущелья, одного из самых красивых на Северном Кавказе. Сделаете сочные снимки Былымского озера, или озера Гижгит — искусственного водоёма лазурного цвета. Путешествие по перевалу Актопрак подарит потрясающие панорамы Скалистого хребта и окрестностей. В Городе мёртвых, что на окраине села Эльтюбю, вы рассмотрите комплекс средневековых склепов и услышите таинственные истории о них. А в Чегемской ущелье навестите одноимённые водопады, которые вырываются прямо из скал и являются яркой визитной карточкой Кабардино-Балкарии.