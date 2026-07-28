ежедневно в 06:00

Всё было супер: и виды, и гид, и попутчики)) Спасибо за потрясающие эмоции! Гид Антон- выше всех похвал!!!

Ольга

Просто отличная экскурсия. Организация хорошая, очень комфортное путешествие по самым красивым местам, куда автобусы и не поедут. У нас был очень опытный, заботливый и внимательный гид, Павел. Мы услышали очень много интересных фактов о местной культуре и жизни, при этом рассказ не был перегружен деталями. Сделали отличные фото, которые вызывают желание возвращаться в эти места снова и снова.