ежедневно в 06:00

Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады

Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии

Описание
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Ответы на вопросы
В поездке вы посетите места, которые оставляют неизгладимые впечатления от красоты и величия местной природы.

В нашей программе: бирюзовое озеро Гижгит, чудесные виды на Скалистый хребет с перевала Актопрак и Чегемские водопады. Вы познакомитесь с загадочной историей древнего села Эльтюбю. А также отведаете национальные блюда в проверенном заведении и сможете полетать на парапланах.
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живописная Кабардино-Балкария

Вы оцените пейзажи Баксанского ущелья, одного из самых красивых на Северном Кавказе. Сделаете сочные снимки Былымского озера, или озера Гижгит — искусственного водоёма лазурного цвета. Путешествие по перевалу Актопрак подарит потрясающие панорамы Скалистого хребта и окрестностей. В Городе мёртвых, что на окраине села Эльтюбю, вы рассмотрите комплекс средневековых склепов и услышите таинственные истории о них. А в Чегемской ущелье навестите одноимённые водопады, которые вырываются прямо из скал и являются яркой визитной карточкой Кабардино-Балкарии.

План путешествия

  • Мы выдвинемся из Пятигорска (или другого города КМВ) и примерно через час сделаем небольшую остановку, чтобы размяться.
  • Далее по пути по решению группы заедем на завтрак в кафе с национальными кабардинскими блюдами (обычно все голосуют «за»).
  • Проехав ещё час, мы окажемся у Гижгита и вскоре доберёмся до Актопрака, где задержимся в двух-трёх локациях для фотосессий.
  • Впереди у нас спуск в Чегемское ущелье и посещение Эльтюбю.
  • Летом в программу можно включить водопад Абай-су.
  • После, уже на обратном пути заезжаем на Чегемские водопады и там же ужинаем перед возвращением в отель.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • На комфортном внедорожнике УАЗ Патриот в группе до 7 человек
  • С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Мы заберём вас от места вашего проживания и после тура привезём обратно
  • Начать и закончить тур можно в любом городе КМВ: из Пятигорска — 3500 руб. /чел., из Ессентуков — 3300 руб. /чел., из Минеральных Вод — 3800 руб. /чел., из Железноводска — 3800 руб. /чел.
  • Остановки зависят от погодных условий. Также тур может отмениться из-за погоды (такое бывает редко) — в этом случае мы предложим вам другой день или вернём деньги.
  • Можно с детьми старше 5 лет

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед и ужин
  • Заезд в дополнительные локации (при желании всей группы): летом заезд на водопад Абай-су и полёт на параплане в Чегемском ущелье

ежедневно в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Чегемское ущелье
Гижгит
Перевал Актопрак
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