Отдохнуть от суеты туристических мест в путешествии по горным дорогам
5
2 отзыва
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О гиде
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Ответы на вопросы
Кисловодск располагается в среднем на высоте 900 метров над уровнем моря, что делает его самым высокогорным среди других городов-курортов региона. На подготовленном автомобиле мы проедем по всем окружающим его высотам.
Безопасный маршрут, интересные рассказы и шикарные фотолокации — пожалуй, лучшего способа покорить горы Кавказа не существует!
Ближайшие даты:
20 окт
21 окт
22 окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Кисловодск славится не только курортными развлечениями, но и живописными окрестностями. В какую сторону бы вы ни отправились из города, вас ждут горы: зелёные или заснеженные, вполне доступные или строго хранящие свой покой. И пусть сложность местных дорог вас не пугает — я знаю маршрут, позволяющий увидеть всё самое лучшее за один день.
Наша авто-пешеходная экскурсия будет проходить на уровне птичьего полёта (примерно 1300 метров). По гористому перешейку мы проедем по всем высотам, окружающим город Кисловодск. Начнём с посёлка Мирный и доедем до Ессентуков. По пути исследуем овраги и балки, восхитимся свежестью и красотой ущелий, полюбуемся удивительными достопримечательностями и насладимся общением с природой.
Организационные детали
Экскурсию проводит гид-водитель на подготовленном внедорожнике УАЗ Патриот.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Провёл экскурсии для 21 туриста
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Мне 38 лет, и на протяжении всей своей жизни я живу в горах Большого Кавказского хребта. Предлагаю отправиться вместе со мной к живописным местам южных республик. Я жизнерадостный, отзывчивый, пунктуальный и с чувством юмора. Буду рад познакомить вас с природой, историей, бытом и легендами Кавказа!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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2
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1
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светлана
3 окт 2023
Спасибо Дмитрию за душевное путешествие по горным окресностям Кисловодска, за прекрасные локации, содержательные рассказы и просто за трепетное отношение во время экскурсии. Очень все понравилось, ну а завершение встречи было потрясающим. Чаепитие во время заката … Спасибо! Рекомендую!
Ю
Юлия
30 сен 2023
С Дмитрием было комфортно увидеть Кисловодск с высоты, поднимались на машине даже на Большое и Малое седло! Сюрпризом стало чаепитие в прекрасном месте, с красивым закатом, впервые услышали лай шакалов вдалеке в ущелье, Незаурядное путешествие останется в сердце навсегда! Кому хочется побыть ближе к природе, вам сюда!
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