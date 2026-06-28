Представьте, как вы взбираетесь на высоту 1300 метров, окружённые величественными горами Кавказа.Ваш путь лежит через живописные ущелья, овраги и балки, открывающие дыхание природы и красоту этих мест.Вас ждёт не просто

экскурсия, а настоящее приключение на внедорожнике УАЗ Патриот под руководством опытного гида-водителя. Забудьте о суете и погрузитесь в мир природных чудес, исторических анекдотов и фотогеничных локаций, которые станут украшением вашего фотоальбома. Это идеальный способ увидеть Кисловодск и его окрестности под совершенно новым углом и создать воспоминания, которые останутся с вами навсегда

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а зелёные горы особенно живописны. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться природой, но возможны дожди и прохладные дни. Зимой, с ноября по март, экскурсия также возможна, но заснеженные дороги и холод могут усложнить маршрут. Однако, если вы готовы к зимним условиям, виды заснеженных гор впечатлят своей красотой.

Сейчас август — это идеальное время.