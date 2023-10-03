Кисловодск располагается в среднем на высоте 900 метров над уровнем моря, что делает его самым высокогорным среди других городов-курортов региона. На подготовленном автомобиле мы проедем по всем окружающим его высотам. Безопасный маршрут, интересные рассказы и шикарные фотолокации — пожалуй, лучшего способа покорить горы Кавказа не существует!

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Описание

Что вас ожидает

Кисловодск славится не только курортными развлечениями, но и живописными окрестностями. В какую сторону бы вы ни отправились из города, вас ждут горы: зелёные или заснеженные, вполне доступные или строго хранящие свой покой. И пусть сложность местных дорог вас не пугает — я знаю маршрут, позволяющий увидеть всё самое лучшее за один день.

Наша авто-пешеходная экскурсия будет проходить на уровне птичьего полёта (примерно 1300 метров). По гористому перешейку мы проедем по всем высотам, окружающим город Кисловодск. Начнём с посёлка Мирный и доедем до Ессентуков. По пути исследуем овраги и балки, восхитимся свежестью и красотой ущелий, полюбуемся удивительными достопримечательностями и насладимся общением с природой.

Организационные детали

Экскурсию проводит гид-водитель на подготовленном внедорожнике УАЗ Патриот.