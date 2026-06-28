Мои заказы

Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе

Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя Кисловодск и его окрестности с непривычных высот. Вас ждут незабываемые виды и увлекательные истории
Представьте, как вы взбираетесь на высоту 1300 метров, окружённые величественными горами Кавказа.

Ваш путь лежит через живописные ущелья, овраги и балки, открывающие дыхание природы и красоту этих мест.

Вас ждёт не просто
читать дальшеуменьшить

экскурсия, а настоящее приключение на внедорожнике УАЗ Патриот под руководством опытного гида-водителя.

Забудьте о суете и погрузитесь в мир природных чудес, исторических анекдотов и фотогеничных локаций, которые станут украшением вашего фотоальбома.

Это идеальный способ увидеть Кисловодск и его окрестности под совершенно новым углом и создать воспоминания, которые останутся с вами навсегда

5
167 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🌄 Живописные виды
  • 📸 Шикарные фотолокации
  • 🏞️ Уникальные природные объекты
  • 🗺️ Интересные маршруты
  • 👨‍🏫 Опытный гид

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а зелёные горы особенно живописны. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться природой, но возможны дожди и прохладные дни. Зимой, с ноября по март, экскурсия также возможна, но заснеженные дороги и холод могут усложнить маршрут. Однако, если вы готовы к зимним условиям, виды заснеженных гор впечатлят своей красотой.
Сейчас август — это идеальное время.
Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе
Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе
Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе

Что можно увидеть

  • Овраги
  • Балки
  • Ущелья
  • Достопримечательности

Описание экскурсии

Кисловодск славится не только курортными развлечениями, но и живописными окрестностями. В какую сторону бы вы ни отправились из города, вас ждут горы: зелёные или заснеженные, вполне доступные или строго хранящие свой покой. И пусть сложность местных дорог вас не пугает — я знаю маршрут, позволяющий увидеть всё самое лучшее за один день.

Наша авто-пешеходная экскурсия будет проходить на уровне птичьего полёта (примерно 1300 метров). По гористому перешейку мы проедем по всем высотам, окружающим город Кисловодск. Начнём с посёлка Мирный и доедем до Ессентуков. По пути исследуем овраги и балки, восхитимся свежестью и красотой ущелий, полюбуемся удивительными достопримечательностями и насладимся общением с природой.

Организационные детали

Экскурсию проводит гид-водитель на подготовленном внедорожнике УАЗ Патриот.

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1093 туристов
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Всю жизнь живу в горах Большого Кавказа и с начала 2000-х годов увлечён ими по-настоящему. Горы — моя любовь, а любовь гор — это я. Провожу походы
читать дальшеуменьшить

по труднодоступным тропам, организую восхождения и многодневные маршруты с ночёвками. Знаю каждую тропу и вершину — исходил всё пешком сам много раз. Мне важно делиться не выдумками, а проверенными фактами — я ссылаюсь только на научные источники и реальные исследования кавказской природы. Я не бизнесмен, а простой парень, который искренне любит природу и от души делится тем, чем живёт. Жизнерадостный, отзывчивый, пунктуальный и с чувством юмора. Со мной вы узнаете о Кавказе больше, чем ожидали. Буду рад познакомить вас с его природой, легендами и бытом!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 167 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
165
4
2
3
2
1
Н
Великолепная и можно сказать эксклюзивная экскурсия. Дмитрий очень хорошо знает места, сам разрабатывает свои маршруты. Провез по многим вершинам вокруг Кисловодска, виды завораживающие и захватывающие дух, таких вы не увидите
читать дальшеуменьшить

ни с канатки, ни у других Гидов. Экскурсия оправдывает свое название, т. к. локации куда привозит Дмитрий действительно находятся на высоте птичьего полета, орлы парили даже ниже точки где мы находились. Каждая очередная локация впечатляла все больше и больше. Бонусом было поле с цветущими маками на фоне горы. Дмитрий профессиональный инструктор по альпинизму. В поездке с ним было комфортно, безопасно и очень интересно. Внимателен ко всем участникам поездки. На другие экскурсии буду выбирать именно Дмитрия. Однозначно рекомендую!

Великолепная и можно сказать эксклюзивная экскурсия. Дмитрий очень хорошо знает места, сам разрабатывает свои маршруты. Провез
Великолепная и можно сказать эксклюзивная экскурсия. Дмитрий очень хорошо знает места, сам разрабатывает свои маршруты. Провез
Великолепная и можно сказать эксклюзивная экскурсия. Дмитрий очень хорошо знает места, сам разрабатывает свои маршруты. Провез
Великолепная и можно сказать эксклюзивная экскурсия. Дмитрий очень хорошо знает места, сам разрабатывает свои маршруты. Провез
Великолепная и можно сказать эксклюзивная экскурсия. Дмитрий очень хорошо знает места, сам разрабатывает свои маршруты. Провез
Великолепная и можно сказать эксклюзивная экскурсия. Дмитрий очень хорошо знает места, сам разрабатывает свои маршруты. Провез
Вам был полезен этот отзыв?
Людмила
Дмитрия замечательный водитель- экскурсовод. Человек любит и знает свое дело. Можно написать целую историю поездки, но долго и много писать. Когда приехала с экскурсии, долго не могла отойти от переполняющих эмоций, такое со мной было первый раз. Мы объехали по горам на автомобиле вокруг Кисловодска, с выходом в горах. Езжайте и не думайте. Для любого возраста👍🥰
Дмитрия замечательный водитель- экскурсовод. Человек любит и знает свое дело. Можно написать целую историю поездки, но
Дмитрия замечательный водитель- экскурсовод. Человек любит и знает свое дело. Можно написать целую историю поездки, но
Дмитрия замечательный водитель- экскурсовод. Человек любит и знает свое дело. Можно написать целую историю поездки, но
Дмитрия замечательный водитель- экскурсовод. Человек любит и знает свое дело. Можно написать целую историю поездки, но
Дмитрия замечательный водитель- экскурсовод. Человек любит и знает свое дело. Можно написать целую историю поездки, но
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Уже несколько раз была в Кисловодске, но чтобы увидеть его с высоты птичьего полета, об этом даже и не задумывалась, а оказывается, что зря) В начале экскурсии Дмитрий уточнил, бывали
читать дальшеуменьшить

ли путешествующие с ним раньше в Кисловодске и скорректировал дальнейший маршрут с учетом их пожеланий. Дмитрий - великолепный рассказчик, отличный водитель и интересный человек.
Благодарю за необычную, неожиданную экскурсию по хребтам вокруг Кисловодска и рекомендую ее к обязательному посещению! Дмитрий, до скорой встречи на других маршрутах! 💓

Уже несколько раз была в Кисловодске, но чтобы увидеть его с высоты птичьего полета, об этом
Уже несколько раз была в Кисловодске, но чтобы увидеть его с высоты птичьего полета, об этом
Уже несколько раз была в Кисловодске, но чтобы увидеть его с высоты птичьего полета, об этом
Уже несколько раз была в Кисловодске, но чтобы увидеть его с высоты птичьего полета, об этом
Уже несколько раз была в Кисловодске, но чтобы увидеть его с высоты птичьего полета, об этом
Уже несколько раз была в Кисловодске, но чтобы увидеть его с высоты птичьего полета, об этом
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Потрясающая экскурсия, действительно "полет" вокруг города! Дмитрий влюблен в свой край и готов поделиться этой любовью со всеми кто готов ее принять. Тот случай, когда не ожидаешь открытий на прогулке
читать дальшеуменьшить

вокруг города, а потом обалдеваешь от видов на каждой следующей локации! Забрались туда, куда попасть своими силами и мечтать не могли! Безопасность поездки и приятное общение очень понравились. Спасибо, Дмитрий, надеюсь в следующий приезд удастся ещё раз прокатиться с вами! С удовольствием проедем этот же маршрут в другое время года. А если будут новые маршруты, то приедем специально!

Потрясающая экскурсия, действительно "полет" вокруг города! Дмитрий влюблен в свой край и готов поделиться этой любовью
Потрясающая экскурсия, действительно "полет" вокруг города! Дмитрий влюблен в свой край и готов поделиться этой любовью
Потрясающая экскурсия, действительно "полет" вокруг города! Дмитрий влюблен в свой край и готов поделиться этой любовью
Потрясающая экскурсия, действительно "полет" вокруг города! Дмитрий влюблен в свой край и готов поделиться этой любовью
Вам был полезен этот отзыв?
Эка
Приехала в Кисловодск всего на 2 дня, но благодаря сегодняшней экскурсии вернусь домой с бесценными знаниями об окрестностях Кисловодска и истории региона, а сколько получила положительных эмоций не сосчитать.
Очень вдохновляют люди, которые погружены и занимаются любимым делом, Дмитрий именно такой.
Рекомендую!
Приехала в Кисловодск всего на 2 дня, но благодаря сегодняшней экскурсии вернусь домой с бесценными знаниями
Приехала в Кисловодск всего на 2 дня, но благодаря сегодняшней экскурсии вернусь домой с бесценными знаниями
Приехала в Кисловодск всего на 2 дня, но благодаря сегодняшней экскурсии вернусь домой с бесценными знаниями
Вам был полезен этот отзыв?
О
Маршрут для тех, кому недостаточно обычных экскурсий, кто любит горы и красивые виды.
Дмитрий прекрасный рассказчик и водитель, знаток этих мест, интересуется историей Кавказа и его народов. Мы объехали несколько ущелий и два окрестных хребта, увидели прекрасную природу и узнали об истории Кисловодска и его окрестностей.

Маршрут авторский, уникальный, очень рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии на «Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе»

Джилы-Су и Бермамыт - из Кисловодска
На машине
13 часов
55 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Джилы-Су и Бермамыт - из Кисловодска
Приглашаем на незабываемое путешествие в горы Кавказа! Вас ждут захватывающие виды, дикая природа и полная перезагрузка вдали от суеты
Начало: В месте вашего проживания в Кисловодске
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
6500 ₽ за человека
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
Джиппинг
На машине
Канатная дорога
12 часов
-
30%
64 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
Побывать в местах, где горные вершины целуют небо, а долины хранят тайны веков
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4340 ₽6200 ₽ за человека
К Медовым водопадам на квадроциклах - с трансфером из Кисловодска
На квадроциклах
3 часа
-
15%
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
К Медовым водопадам на квадроциклах - с трансфером из Кисловодска
Пейзажи предгорий и горные реки ждут вас на пути к Медовым водопадам. Трансфер из Кисловодска, инструктаж и незабываемые эмоции на квадроциклах
Начало: У колоннады в Кисловодске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 14 960 ₽17 600 ₽ за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
На машине
Канатная дорога
12 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
10 авг в 06:30
11 авг в 06:30
от 19 020 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
3350 ₽ за человека