Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а зелёные горы особенно живописны. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться природой, но возможны дожди и прохладные дни. Зимой, с ноября по март, экскурсия также возможна, но заснеженные дороги и холод могут усложнить маршрут. Однако, если вы готовы к зимним условиям, виды заснеженных гор впечатлят своей красотой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Овраги
Балки
Ущелья
Достопримечательности
Описание экскурсии
Кисловодск славится не только курортными развлечениями, но и живописными окрестностями. В какую сторону бы вы ни отправились из города, вас ждут горы: зелёные или заснеженные, вполне доступные или строго хранящие свой покой. И пусть сложность местных дорог вас не пугает — я знаю маршрут, позволяющий увидеть всё самое лучшее за один день.
Наша авто-пешеходная экскурсия будет проходить на уровне птичьего полёта (примерно 1300 метров). По гористому перешейку мы проедем по всем высотам, окружающим город Кисловодск. Начнём с посёлка Мирный и доедем до Ессентуков. По пути исследуем овраги и балки, восхитимся свежестью и красотой ущелий, полюбуемся удивительными достопримечательностями и насладимся общением с природой.
Организационные детали
Экскурсию проводит гид-водитель на подготовленном внедорожнике УАЗ Патриот.
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
3350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1093 туристов
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Всю жизнь живу в горах Большого Кавказа и с начала 2000-х годов увлечён ими по-настоящему. Горы — моя любовь, а любовь гор — это я.
Провожу походы читать дальшеуменьшить
по труднодоступным тропам, организую восхождения и многодневные маршруты с ночёвками. Знаю каждую тропу и вершину — исходил всё пешком сам много раз. Мне важно делиться не выдумками, а проверенными фактами — я ссылаюсь только на научные источники и реальные исследования кавказской природы.
Я не бизнесмен, а простой парень, который искренне любит природу и от души делится тем, чем живёт. Жизнерадостный, отзывчивый, пунктуальный и с чувством юмора. Со мной вы узнаете о Кавказе больше, чем ожидали. Буду рад познакомить вас с его природой, легендами и бытом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 167 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
165
4
2
3
–
2
–
1
–
Н
Надежда
Великолепная и можно сказать эксклюзивная экскурсия. Дмитрий очень хорошо знает места, сам разрабатывает свои маршруты. Провез по многим вершинам вокруг Кисловодска, виды завораживающие и захватывающие дух, таких вы не увидите читать дальшеуменьшить
ни с канатки, ни у других Гидов. Экскурсия оправдывает свое название, т. к. локации куда привозит Дмитрий действительно находятся на высоте птичьего полета, орлы парили даже ниже точки где мы находились. Каждая очередная локация впечатляла все больше и больше. Бонусом было поле с цветущими маками на фоне горы. Дмитрий профессиональный инструктор по альпинизму. В поездке с ним было комфортно, безопасно и очень интересно. Внимателен ко всем участникам поездки. На другие экскурсии буду выбирать именно Дмитрия. Однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Людмила
Дмитрия замечательный водитель- экскурсовод. Человек любит и знает свое дело. Можно написать целую историю поездки, но долго и много писать. Когда приехала с экскурсии, долго не могла отойти от переполняющих эмоций, такое со мной было первый раз. Мы объехали по горам на автомобиле вокруг Кисловодска, с выходом в горах. Езжайте и не думайте. Для любого возраста👍🥰
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Уже несколько раз была в Кисловодске, но чтобы увидеть его с высоты птичьего полета, об этом даже и не задумывалась, а оказывается, что зря) В начале экскурсии Дмитрий уточнил, бывали читать дальшеуменьшить
ли путешествующие с ним раньше в Кисловодске и скорректировал дальнейший маршрут с учетом их пожеланий. Дмитрий - великолепный рассказчик, отличный водитель и интересный человек. Благодарю за необычную, неожиданную экскурсию по хребтам вокруг Кисловодска и рекомендую ее к обязательному посещению! Дмитрий, до скорой встречи на других маршрутах! 💓
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Потрясающая экскурсия, действительно "полет" вокруг города! Дмитрий влюблен в свой край и готов поделиться этой любовью со всеми кто готов ее принять. Тот случай, когда не ожидаешь открытий на прогулке читать дальшеуменьшить
вокруг города, а потом обалдеваешь от видов на каждой следующей локации! Забрались туда, куда попасть своими силами и мечтать не могли! Безопасность поездки и приятное общение очень понравились. Спасибо, Дмитрий, надеюсь в следующий приезд удастся ещё раз прокатиться с вами! С удовольствием проедем этот же маршрут в другое время года. А если будут новые маршруты, то приедем специально!
Вам был полезен этот отзыв?
Эка
Приехала в Кисловодск всего на 2 дня, но благодаря сегодняшней экскурсии вернусь домой с бесценными знаниями об окрестностях Кисловодска и истории региона, а сколько получила положительных эмоций не сосчитать. Очень вдохновляют люди, которые погружены и занимаются любимым делом, Дмитрий именно такой. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Маршрут для тех, кому недостаточно обычных экскурсий, кто любит горы и красивые виды. Дмитрий прекрасный рассказчик и водитель, знаток этих мест, интересуется историей Кавказа и его народов. Мы объехали несколько ущелий и два окрестных хребта, увидели прекрасную природу и узнали об истории Кисловодска и его окрестностей.
Маршрут авторский, уникальный, очень рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе»