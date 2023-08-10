Совершить водное путешествие вдоль берегов Курортного озера среди окрестных красот
Настоящее украшение Железноводска — озеро в городском парке. Одно из его названий — Курортное, и с недавних пор оно полностью себя оправдывает.
Мостики и острова, бронзовые скульптуры, набережная с белоснежной балюстрадой — готовы оценить курортный лоск этого места? Вас ждёт прогулка на катамаране по живописным местам одного из центров туристической жизни КМВ.
Мостики и острова, бронзовые скульптуры, набережная с белоснежной балюстрадой — готовы оценить курортный лоск этого места? Вас ждёт прогулка на катамаране по живописным местам одного из центров туристической жизни КМВ.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Железноводск — самый маленький и тихий среди городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. По климатическим и природным условиям он напоминает Средние Альпы: почти половину площади города занимает лес. Ещё одно место, которое понравится любителям активного отдыха — местное озеро. С воды открываются прекрасные виды на горы и благоустроенный парк. А любоваться ими лучше всего с прогулочного катамарана!
Программа поездки
- Мы заберём вас из Кисловодска и отвезём на Железноводское озеро. Поездка займёт 30-40 минут. Максимальный размер группы — 4 человека.
- Перед посадкой на катамаран наши инструкторы проведут небольшой инструктаж. Вы узнаете о действиях в экстренных ситуациях и правилах поведения на воде.
- Катание длится от 1 часа. Маршрут следования оговаривается заранее и зависит от пожеланий участников и погодных условий. Предварительно гид расскажет интересные факты о местности и поможет сориентироваться, куда плыть.
- Изучив живописные берега Курортного озера и панорамы ближайших гор с воды, вы можете выбрать одно из кафе на берегу и попробовать традиционные блюда кавказской кухни.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- В стоимость включён трансфер из Кисловодска и обратно по программе, сопровождение гида, 1 час аренды катамарана. Питание на месте оплачивается дополнительно (по желанию).
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 43 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
10 авг 2023
Спасибо за организацию отдыха на озере Железноводска, все прошло замечательно, Покатались на катамаране, покушали вкусных шашлыков)))
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