1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 200₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
9 июня в 02:30
3 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Кисловодска к горам, нарзанам и водопадам: путешествие на джипе
Погрузитесь в мир кавказской природы с эксклюзивным джип-туром. Откройте для себя плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов и Медовые водопады
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске
Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18001 620₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
Завтра в 15:30
9 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка в Берёзовском ущелье - незабываемое приключение
Вас ждет уникальное путешествие на лошадях по живописным местам Кисловодска с профессиональными инструкторами
Начало: В районе Колоннады
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30002 400₽ за человека
Мини-группа
2 часа
В тренде
Конная экскурсия в Элькуш из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Начало: рядом с памятником Ленину
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: смотровые площадки и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных красот и исторических рассказов на пути к плато Бермамыт, где вас ждет восхитительный вид на Эльбрус
Начало: В любой точке Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
8 часов
В тренде
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45
10 июня в 14:45
12 июня в 14:45
3 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
Завтра в 09:30
9 июня в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1480013 320₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на Джилы-Су из Кисловодска
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, отправившись в путешествие по живописным местам Кавказа
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
1425012 825₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
Небольшое путешествие по окрестностям Кисловодска: водопады, Бургустанский хребет, Эльбрус и зиплайн. Дегустация чая из местных трав и карачаевские легенды
Начало: По договоренности
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия на лошадях в Кисловодске
Насладитесь конной прогулкой в Аликановском ущелье. Обучение верховой езде, живописные виды и дегустация местных блюд ждут вас
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
Поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо - это возможность насладиться красотой Кавказа, узнать его легенды и попробовать местные деликатесы
Начало: Г. Кисловодск
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день
Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
23 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия к Уллу-Тау с захватывающими пейзажами и магией гор
Отправьтесь в захватывающее путешествие к Уллу-Тау, Волшебной горе на границе с Грузией. Вас ждут уникальные виды, магия природы и незабываемые впечатления
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: в пятницу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
14 июня в 06:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
8 часов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей
Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
Насыщенное путешествие по Северной Осетии: горные виды, осетинские легенды, Город мёртвых, родовые башни и качели над пропастью
Начало: Рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья
Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
6 часов
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска
Погрузитесь в мир загадок и красоты Джилы-су, где каждый шаг открывает новые тайны и незабываемые виды
Начало: У места вашего проживания
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
Отправляйтесь на внедорожнике в горы, чтобы увидеть Эльбрус и Кавказский хребет. Узнайте о местных традициях и истории, наслаждаясь видами
Начало: В Кисловодске
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка
Начало: Заберу вас от отеля
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
7 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
На Эльбрус из Кисловодска: восхождение на крышу России
Поднимитесь на высоту 3800 метров, ощутите дух альпинизма и узнайте уникальные истории Приэльбрусья в этой захватывающей экскурсии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие К истокам нарзана: от водопада до заброшенного замка в Кисловодске
Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках
Начало: Кисловодск
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде: Березовое и Аликоновское ущелья
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в парк «Долина Нарзанов» - природа и отдых в Кисловодске
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным тропам Долины Нарзанов с целебными источниками
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 7 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
Насладиться горами Большого Кавказа сначала при свете дня, а потом в лучах заходящего солнца
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Завтра в 07:00
9 июня в 14:30
45003 600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на внедорожнике к плато Бермамыт: природа и культура Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к плато Бермамыт, где скалистые склоны и альпийские луга сливаются с богатой культурой и традициями
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 03:00
1425012 825₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
9 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться
Раскрыть все грани древнего региона и поразиться гармонии его нерукотворных красот с бурной историей
Начало: У вашего отеля
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У вашего места проживания
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 июня 2024Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и Красоты Осетии, ооочень понравилось🔥🔥🔥,
- ААлла6 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. И в этом огромная заслуга нашего гида и водителя Александра. Показал все самое интересное, много рассказал,
- ААндрей6 июня 2024Путешествовали с гидом Антоном. Замечательно провели время. Много интересных историй, юмора, полезных советов и отличная организация маршрута. Не торопит, есть возможность насладиться видами и сделать много фото. Настоятельно рекомендую.
- ТТатьяна6 июня 2024Поездка на Домбай просто сказка! Наш гид Дмитрий интересно рассказывал и показал красивейшие места. Видно, что это человек любящий свой
- ААнна6 июня 2024Замечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла с комфортом, никаких неудобств я
- ННаталья6 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Аню за прекрасную экскурсию на велосипедах. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила
- ААлим6 июня 2024Все очень понравилось. Кони чистые, аккуратные, послушные. Инструкторы все показали и объяснили как найти общий язык с животным Всю дорогу наслаждались прекрасными видами. Получили много приятных впечатлений. Спасибо!
- ССергей6 июня 2024Все отлично водитель гид Сергей с юмором было весело и познавательно
- ИИлья6 июня 2024Плато Бермамыт. И дождь, и солнце, и туман. . все эти прелести проехали по ухабистой дороге на плато вместе с
- ЮЮлия6 июня 2024Рашид — суперский гид, водитель и проводник в горы из команды Андрея. Нам очень понравилось и было очень комфортно, отдельно лайк за музыку! 💙
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Активности»
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