Активности – экскурсии в Кисловодске

Найдено 148 экскурсий в категории «Активности» в Кисловодске, цены от 1 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
221 отзыв
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
370 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735 за человека
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
380 отзывов
Популярное предложение
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 200 за человека
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
8 часов
491 отзыв
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
9 июня в 02:30
3 800 за человека
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Из Кисловодска к горам, нарзанам и водопадам: путешествие на джипе
Погрузитесь в мир кавказской природы с эксклюзивным джип-туром. Откройте для себя плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов и Медовые водопады
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске
Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18001 620 за человека
На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
137 отзывов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
Завтра в 15:30
9 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная конная прогулка вдоль Берёзовского ущелья
🐴 Конные прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
123 отзыва
Конная прогулка в Берёзовском ущелье - незабываемое приключение
Вас ждет уникальное путешествие на лошадях по живописным местам Кисловодска с профессиональными инструкторами
Начало: В районе Колоннады
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30002 400 за человека
Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
157 отзывов
В тренде
Конная экскурсия в Элькуш из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Начало: рядом с памятником Ленину
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600 за человека
На плато Бермамыт в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
130 отзывов
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: смотровые площадки и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных красот и исторических рассказов на пути к плато Бермамыт, где вас ждет восхитительный вид на Эльбрус
Начало: В любой точке Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45
10 июня в 14:45
12 июня в 14:45
3 200 за человека
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
102 отзыва
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
216 отзывов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
Завтра в 09:30
9 июня в 06:30
от 14 800 за всё до 7 чел.
Волшебное путешествие на Джилы-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
230 отзывов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1480013 320 за всё до 4 чел.
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
234 отзыва
Джип-тур на Джилы-Су из Кисловодска
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, отправившись в путешествие по живописным местам Кавказа
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
1425012 825 за всё до 4 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
101 отзыв
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700 за человека
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
106 отзывов
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
Небольшое путешествие по окрестностям Кисловодска: водопады, Бургустанский хребет, Эльбрус и зиплайн. Дегустация чая из местных трав и карачаевские легенды
Начало: По договоренности
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
Конная прогулка в Аликановском ущелье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия на лошадях в Кисловодске
Насладитесь конной прогулкой в Аликановском ущелье. Обучение верховой езде, живописные виды и дегустация местных блюд ждут вас
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
123 отзыва
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
Поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо - это возможность насладиться красотой Кавказа, узнать его легенды и попробовать местные деликатесы
Начало: Г. Кисловодск
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 340 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
158 отзывов
Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день
Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
23 200 за всё до 4 чел.
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия к Уллу-Тау с захватывающими пейзажами и магией гор
Отправьтесь в захватывающее путешествие к Уллу-Тау, Волшебной горе на границе с Грузией. Вас ждут уникальные виды, магия природы и незабываемые впечатления
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: в пятницу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
14 июня в 06:00
5 000 за человека
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
31 отзыв
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
13 000 за всё до 7 чел.
Покорить плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Кисловодска
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
66 отзывов
Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей
Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700 за человека
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
55 отзывов
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
Насыщенное путешествие по Северной Осетии: горные виды, осетинские легенды, Город мёртвых, родовые башни и качели над пропастью
Начало: Рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
5 500 за человека
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
40 отзывов
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья
Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
57 отзывов
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 200 за человека
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
43 отзыва
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска
Погрузитесь в мир загадок и красоты Джилы-су, где каждый шаг открывает новые тайны и незабываемые виды
Начало: У места вашего проживания
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
13 000 за всё до 7 чел.
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
Отправляйтесь на внедорожнике в горы, чтобы увидеть Эльбрус и Кавказский хребет. Узнайте о местных традициях и истории, наслаждаясь видами
Начало: В Кисловодске
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка
Начало: Заберу вас от отеля
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
7 340 за всё до 3 чел.
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
58 отзывов
На Эльбрус из Кисловодска: восхождение на крышу России
Поднимитесь на высоту 3800 метров, ощутите дух альпинизма и узнайте уникальные истории Приэльбрусья в этой захватывающей экскурсии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
К истокам нарзана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Путешествие К истокам нарзана: от водопада до заброшенного замка в Кисловодске
Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках
Начало: Кисловодск
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
44 отзыва
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
1 900 за человека
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде: Березовое и Аликоновское ущелья
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 500 за человека
Путешествие в «Долину Нарзанов»
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Путешествие в парк «Долина Нарзанов» - природа и отдых в Кисловодске
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным тропам Долины Нарзанов с целебными источниками
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 7 000 за всё до 6 чел.
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 000 за человека
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
39 отзывов
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
Насладиться горами Большого Кавказа сначала при свете дня, а потом в лучах заходящего солнца
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Завтра в 07:00
9 июня в 14:30
45003 600 за человека
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
206 отзывов
Путешествие на внедорожнике к плато Бермамыт: природа и культура Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к плато Бермамыт, где скалистые склоны и альпийские луга сливаются с богатой культурой и традициями
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 03:00
1425012 825 за всё до 4 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
9 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться
Раскрыть все грани древнего региона и поразиться гармонии его нерукотворных красот с бурной историей
Начало: У вашего отеля
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
70 отзывов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У вашего места проживания
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и Красоты Осетии, ооочень понравилось🔥🔥🔥,
    читать дальше

    все чётко, интересно, внимательный, только нужная информация, знает все локации для лучших фото, вкусно накормил, напоил😁. Человек работает с душой👆👍. У меня было День Рождение, Михаил организовал торт и сварил нам кофе в горах. Я не забуду это ДР никогда 🥳❤️

    Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и
  • А
    Алла
    6 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Нам очень понравилась экскурсия. И в этом огромная заслуга нашего гида и водителя Александра. Показал все самое интересное, много рассказал,
    читать дальше

    посоветовал где вкусно и недорого поесть. Дорога длинная, но с Сашей время пролетело настолько интересно, что мы получили сплошное удовольствие от Эльбруса, чудесной погоды и общения. Саша очень доброжелательный, много знает и обладает отличным чувством юмора. Спасибо за прекрасный день!!!

  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Путешествовали с гидом Антоном. Замечательно провели время. Много интересных историй, юмора, полезных советов и отличная организация маршрута. Не торопит, есть возможность насладиться видами и сделать много фото. Настоятельно рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Поездка на Домбай просто сказка! Наш гид Дмитрий интересно рассказывал и показал красивейшие места. Видно, что это человек любящий свой
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    родной край! Как водитель он очень аккуратный, спокойно вёл машину, рассказывая обо всём. Мы в таком восторге остались от этой поездки, советуем обязательно посетить Домбай!

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Замечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла с комфортом, никаких неудобств я
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    не испытала, дорога не экстремальная. Были остановки в нескольких точках, где было более чем достаточно времени на то, чтобы насладиться видами и сделать фото. Пейзажи просто потрясающие! В конечном пункте выпили кофе, наблюдая, как солнце уходит за горный хребет (можно снимать таймлапс))

    Замечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла с
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
    Хотелось бы поблагодарить Аню за прекрасную экскурсию на велосипедах. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила
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    узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков о которых не пишут в путеводителях. Огромное спасибо за профессиональную фотосессию, фотографии получились выше всяких похвал! Ребята, Вы настоящая команда! Успехов и дальнейшего развития!

  • А
    Алим
    6 июня 2024
    Индивидуальная конная прогулка вдоль Берёзовского ущелья
    Все очень понравилось. Кони чистые, аккуратные, послушные. Инструкторы все показали и объяснили как найти общий язык с животным Всю дорогу наслаждались прекрасными видами. Получили много приятных впечатлений. Спасибо!
  • С
    Сергей
    6 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Все отлично водитель гид Сергей с юмором было весело и познавательно
  • И
    Илья
    6 июня 2024
    На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
    Плато Бермамыт. И дождь, и солнце, и туман. . все эти прелести проехали по ухабистой дороге на плато вместе с
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    Маратом. Отличное настроение, беседы с нашим гидом и восхищение видами. Огромное спасибо Марату за дружескую руку помощи на скалах для фотосессии. Теперь знаю куда возвращаться для дальнейшего путешествия! Не думайте с кем ехать - езжайте только с Маратом!

  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
    Рашид — суперский гид, водитель и проводник в горы из команды Андрея. Нам очень понравилось и было очень комфортно, отдельно лайк за музыку! 💙

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Активности»

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  2. Самое главное
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  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
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  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
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