О Ольга Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе читать дальше все чётко, интересно, внимательный, только нужная информация, знает все локации для лучших фото, вкусно накормил, напоил😁. Человек работает с душой👆👍. У меня было День Рождение, Михаил организовал торт и сварил нам кофе в горах. Я не забуду это ДР никогда 🥳❤️ Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и Красоты Осетии, ооочень понравилось🔥🔥🔥,

А Алла Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит читать дальше посоветовал где вкусно и недорого поесть. Дорога длинная, но с Сашей время пролетело настолько интересно, что мы получили сплошное удовольствие от Эльбруса, чудесной погоды и общения. Саша очень доброжелательный, много знает и обладает отличным чувством юмора. Спасибо за прекрасный день!!! Нам очень понравилась экскурсия. И в этом огромная заслуга нашего гида и водителя Александра. Показал все самое интересное, много рассказал,

А Андрей Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса Путешествовали с гидом Антоном. Замечательно провели время. Много интересных историй, юмора, полезных советов и отличная организация маршрута. Не торопит, есть возможность насладиться видами и сделать много фото. Настоятельно рекомендую.

Т Татьяна Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе читать дальше родной край! Как водитель он очень аккуратный, спокойно вёл машину, рассказывая обо всём. Мы в таком восторге остались от этой поездки, советуем обязательно посетить Домбай! Поездка на Домбай просто сказка! Наш гид Дмитрий интересно рассказывал и показал красивейшие места. Видно, что это человек любящий свой

А Анна Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе читать дальше не испытала, дорога не экстремальная. Были остановки в нескольких точках, где было более чем достаточно времени на то, чтобы насладиться видами и сделать фото. Пейзажи просто потрясающие! В конечном пункте выпили кофе, наблюдая, как солнце уходит за горный хребет (можно снимать таймлапс)) Замечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла с комфортом, никаких неудобств я

Н Наталья На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска читать дальше узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков о которых не пишут в путеводителях. Огромное спасибо за профессиональную фотосессию, фотографии получились выше всяких похвал! Ребята, Вы настоящая команда! Успехов и дальнейшего развития! Хотелось бы поблагодарить Аню за прекрасную экскурсию на велосипедах. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила

А Алим Индивидуальная конная прогулка вдоль Берёзовского ущелья Все очень понравилось. Кони чистые, аккуратные, послушные. Инструкторы все показали и объяснили как найти общий язык с животным Всю дорогу наслаждались прекрасными видами. Получили много приятных впечатлений. Спасибо!

С Сергей Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса Все отлично водитель гид Сергей с юмором было весело и познавательно

И Илья На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт читать дальше Маратом. Отличное настроение, беседы с нашим гидом и восхищение видами. Огромное спасибо Марату за дружескую руку помощи на скалах для фотосессии. Теперь знаю куда возвращаться для дальнейшего путешествия! Не думайте с кем ехать - езжайте только с Маратом! Плато Бермамыт. И дождь, и солнце, и туман. . все эти прелести проехали по ухабистой дороге на плато вместе с