ежедневно в 06:00

Это насыщенное путешествие по Северной Осетии до краев наполнено вдохновляющими горными видами, осетинскими легендами и колоритом.



Вы увидите, как несется сквозь скалы река Фиагдон, пройдете мимо склепов Города мертвых, откроете истории родовых башен и взлетите над пропастью на качелях.



А мы не дадим заскучать в дороге и расскажем об истории и традициях этих мест.