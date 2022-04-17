ежедневно в 06:00

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Что вас ожидает
Наш маршрут проложен по трем красивейшим ущельям Северной Осетии: Куртатинскому, Даргавскому и Кармадонскому. Целый день вы будете впитывать красоты Кавказских гор и узнавать о легендах, истории и богатой культуре осетинского народа. В программе:
Куртатинское ущелье, растянувшееся на 50 км. Неподалеку вы посетите посёлок Верхний Фиагдон и оцените горные пейзажи, за которыми сюда едут тысячи туристов.
Кардаваганская теснина — глубокая и узкая расщелина, на дне которой беснуется река Фиагдон и, словно мечом, рассекает Куртатинское ущелье на две части. Впечатляющее зрелище!
Дзивгисская крепость — крупнейшая скальная крепость на Кавказе, которая изначально образована ветром, водой и временем, а затем обработана человеческими руками. Вы услышите историю цитадели, которая пережила множество набегов.
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — центр духовной жизни Алании и самая высокогорная обитель в России.
Башни Курта и Тага, названные именами двух братьев. Вы узнаете, чем примечательны эти постройки, и услышите связанную с башнями легенду. А после сможете неподалеку прокатиться на качелях над пропастью!
Город мёртвых Даргавс — символ Северной Осетии и самый знаменитый некрополь Кавказа. Вы окажетесь на зелёном холме, усыпанном множеством склепов, узнаете о тонкостях их строения и погребальных обычаях осетин.
Кармадонское ущелье, которое, несмотря на завораживающие виды, имеет печальную славу: в 2002 году именно здесь сошел ледник Колка, который унес жизни съемочной группы Сергея Бодрова и стер с лица земли курортный поселок Кармадон.
Организационные детали
С вами будет гид-водитель из нашей команды
Дополнительных трат, кроме кафе и сувениров, не предполагается
С собой можно брать детей от 7 лет
Транспорт и дорога
Едем на автомобилях вместимостью до 8 человек (Hyundai Starex, Volkswagen Transporter, Toyota Lend Cruzer, Toyota Alphard)
Путь в одну сторону занимает примерно 3,5 часа. Всего за день мы проедем около 300 км.
Мы стартуем около 06:00 и возвращаемся в Кисловодск в районе 20:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
рядом с местом вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно в 06:00
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели 3155 экскурсий для 3285 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу.