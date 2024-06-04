1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
55555 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
Насыщенное путешествие по Северной Осетии: горные виды, осетинские легенды, Город мёртвых, родовые башни и качели над пропастью
Начало: Рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Кисловодска - в горную Осетию
Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья
Начало: в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
30 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
14 часов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, монастырь, три ущелья
Погрузитесь в мир кавказских гор, альпийских лугов и средневековых крепостей на нашей экскурсии по Северной Осетии
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
5 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
14 часов
От Фиагдона до Кармадона: путеводитель по Северной Осетии
Приключение ждет! Вас встретят Кавказские горы, водопады и древние крепости. Готовы к незабываемым впечатлениям?
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно в 6:15
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
60005 400₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до Города мёртвых
Погрузитесь в мир горных вершин, древних башен и уникальных пейзажей Северной Осетии в нашем увлекательном путешествии
Начало: Заберем вас от вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 05.45, 06.00, 06.15
Завтра в 05:45
10 июня в 05:45
5 000₽ за человека
Групповая
15 часов
Город Мёртвых - мифы и легенды Северной Осетии
Начало: Курортный бульвар, 14, Кисловодск, Коллонада
Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:30
15 июня в 06:30
16 июня в 06:30
6 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Северная Осетия и её живописные ущелья
Побывать в теснине Кадаргаван, Дзивгисской крепости и других местах в группе до 35 человек
Начало: У Колоннады
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4 490₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Лучшие места Северной Осетии (из Кисловодска)
Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Вся Осетия за один день: поездка на комфортабельном внедорожнике
Самая полная программа по достопримечательностям республики: 4 ущелья и главные памятники старины
Начало: По месту вашего проживания
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 27 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: ущелья, Даргавс, термальные источники
Откройте для себя дух Северной Осетии: величественные ущелья, древние памятники и расслабление в термальных источниках
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
28 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
В гости к аланам: экскурсия в Северную Осетию в мини-группе
Познакомиться с осетинской культурой и посетить самые яркие достопримечательности региона
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
63005 040₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Сердце Осетии
Начало: По договорённости
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
Погрузиться в традиции осетинского народа в путешествии по особо почитаемым местам
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Кисловодска
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
69005 520₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Ездили в Осетию с Александром, очень грамотный, с чувством юмора гид/водитель, везде давал времени свободного столько, сколько всем нужно было, не торопил. Машина комфортная, организация экскурсии отличная. К посещению однозначно рекомендую 👍
- ММаргарита4 июня 2024На маршруте шикарные виды, завораживающие перевалы. Гид интересно рассказывает обо всем, что встречается по пути, подстраивается под пожелания группы. Без
- ЕЕкатерина2 июня 2024Красивая природа, интересная история, спасибо гиду за комфорт, красивые места, впечатления, истории!
- ААлександр30 мая 2024Увлекательная исторически позновательная поездка, отдельное спасибо гиду Александру за подробное повествование об этом удивительно красивом крае. Всем советую посетить данный край, эмоции гарантированны только положительные! Не забывайте с собой паспорт!
- ННелли29 мая 2024Прекрасный экскурсовод Виталий-кладезь информации, всё организованно блестяще, впечатлений масса, будем переваривать целый год!
- ЛЛем28 мая 2024Время, проведëнное на экскурсии с Олегом были лучшими часами, проведëнными нами на Кавказе. Исключительно грамотный, эрудированный, вежливый, пункуальный человек. Начало
- ЕЕлена27 мая 2024Посетила джип- тур « Северная Осетия» в составе дружной группы в сопровождении гида Олега 26.05.24. Поездка была длительная, в основном
- ГГульфия25 мая 2024Экскурсия очень насыщенная и интересная. Посетили много мест. Остались в восторге!
- ВВалерия23 мая 2024Осетия удивительная, очень понравилось! все очень насыщенно и красиво))) гид Кирилл рассказал очень много всего интересного, огромное спасибо! впечатлений масса
- ДДмитрий20 мая 20245 из 5, очень интересная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Дзивгисская крепость»
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