Дзивгисская крепость – экскурсии в Кисловодске

Найдено 16 экскурсий в категории «Дзивгисская крепость» в Кисловодске, цены от 4 490 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
114 отзывов
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
55555 000 за человека
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
55 отзывов
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
Насыщенное путешествие по Северной Осетии: горные виды, осетинские легенды, Город мёртвых, родовые башни и качели над пропастью
Начало: Рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5 500 за человека
Из Кисловодска - в горную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Из Кисловодска - в горную Осетию
Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья
Начало: в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
30 000 за всё до 7 чел.
Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
14 часов
299 отзывов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, монастырь, три ущелья
Погрузитесь в мир кавказских гор, альпийских лугов и средневековых крепостей на нашей экскурсии по Северной Осетии
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
5 000 за человека
От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
скидка
10%
Мини-группа
14 часов
19 отзывов
От Фиагдона до Кармадона: путеводитель по Северной Осетии
Приключение ждет! Вас встретят Кавказские горы, водопады и древние крепости. Готовы к незабываемым впечатлениям?
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно в 6:15
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
60005 400 за человека
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
🛣 Джиппинг
Мини-группа
13 часов
115 отзывов
Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до Города мёртвых
Погрузитесь в мир горных вершин, древних башен и уникальных пейзажей Северной Осетии в нашем увлекательном путешествии
Начало: Заберем вас от вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 05.45, 06.00, 06.15
Завтра в 05:45
10 июня в 05:45
5 000 за человека
Город Мёртвых - мифы и легенды Северной Осетии
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
108 отзывов
Город Мёртвых - мифы и легенды Северной Осетии
Начало: Курортный бульвар, 14, Кисловодск, Коллонада
Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4 500 за человека
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:30
15 июня в 06:30
16 июня в 06:30
6 000 за человека
Северная Осетия и её живописные ущелья
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Северная Осетия и её живописные ущелья
Побывать в теснине Кадаргаван, Дзивгисской крепости и других местах в группе до 35 человек
Начало: У Колоннады
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4 490 за человека
Лучшие места Северной Осетии (из Кисловодска)
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Лучшие места Северной Осетии (из Кисловодска)
Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Вся Осетия за один день: поездка на комфортабельном внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Вся Осетия за один день: поездка на комфортабельном внедорожнике
Самая полная программа по достопримечательностям республики: 4 ущелья и главные памятники старины
Начало: По месту вашего проживания
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 27 500 за всё до 7 чел.
Три ущелья Северной Осетии + Даргавс + термальные источники Бирагзанг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие по Северной Осетии: ущелья, Даргавс, термальные источники
Откройте для себя дух Северной Осетии: величественные ущелья, древние памятники и расслабление в термальных источниках
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
28 500 за всё до 4 чел.
В гости к аланам: экскурсия в Северную Осетию в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
В гости к аланам: экскурсия в Северную Осетию в мини-группе
Познакомиться с осетинской культурой и посетить самые яркие достопримечательности региона
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
63005 040 за человека
Путешествие в Сердце Осетии
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Сердце Осетии
Начало: По договорённости
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
22 000 за всё до 4 чел.
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
Погрузиться в традиции осетинского народа в путешествии по особо почитаемым местам
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
23 000 за всё до 4 чел.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Кисловодска
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
69005 520 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Ездили в Осетию с Александром, очень грамотный, с чувством юмора гид/водитель, везде давал времени свободного столько, сколько всем нужно было, не торопил. Машина комфортная, организация экскурсии отличная. К посещению однозначно рекомендую 👍
  • М
    Маргарита
    4 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    На маршруте шикарные виды, завораживающие перевалы. Гид интересно рассказывает обо всем, что встречается по пути, подстраивается под пожелания группы. Без
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    его оптимизма и искренней любви к горам впечатлений было бы на порядок меньше. Хочу предупредить, что экскурсия длительная и под конец чувствуется усталость, несмотря на комфортабельный автомобиль и аккуратную езду, поэтому не рекомендую ехать с детьми

    На маршруте шикарные виды, завораживающие перевалы. Гид интересно рассказывает обо всем, что встречается по пути, подстраиваетсяНа маршруте шикарные виды, завораживающие перевалы. Гид интересно рассказывает обо всем, что встречается по пути, подстраиваетсяНа маршруте шикарные виды, завораживающие перевалы. Гид интересно рассказывает обо всем, что встречается по пути, подстраиваетсяНа маршруте шикарные виды, завораживающие перевалы. Гид интересно рассказывает обо всем, что встречается по пути, подстраиваетсяНа маршруте шикарные виды, завораживающие перевалы. Гид интересно рассказывает обо всем, что встречается по пути, подстраивается
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Красивая природа, интересная история, спасибо гиду за комфорт, красивые места, впечатления, истории!
    Красивая природа, интересная история, спасибо гиду за комфорт, красивые места, впечатления, истории!Красивая природа, интересная история, спасибо гиду за комфорт, красивые места, впечатления, истории!Красивая природа, интересная история, спасибо гиду за комфорт, красивые места, впечатления, истории!Красивая природа, интересная история, спасибо гиду за комфорт, красивые места, впечатления, истории!Красивая природа, интересная история, спасибо гиду за комфорт, красивые места, впечатления, истории!Красивая природа, интересная история, спасибо гиду за комфорт, красивые места, впечатления, истории!Красивая природа, интересная история, спасибо гиду за комфорт, красивые места, впечатления, истории!Красивая природа, интересная история, спасибо гиду за комфорт, красивые места, впечатления, истории!Красивая природа, интересная история, спасибо гиду за комфорт, красивые места, впечатления, истории!Красивая природа, интересная история, спасибо гиду за комфорт, красивые места, впечатления, истории!
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    Увлекательная исторически позновательная поездка, отдельное спасибо гиду Александру за подробное повествование об этом удивительно красивом крае. Всем советую посетить данный край, эмоции гарантированны только положительные! Не забывайте с собой паспорт!
  • Н
    Нелли
    29 мая 2024
    От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
    Прекрасный экскурсовод Виталий-кладезь информации, всё организованно блестяще, впечатлений масса, будем переваривать целый год!
  • Л
    Лем
    28 мая 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    Время, проведëнное на экскурсии с Олегом были лучшими часами, проведëнными нами на Кавказе. Исключительно грамотный, эрудированный, вежливый, пункуальный человек. Начало
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    экскурсии началось строго в запланированное время. Время в дороги под рассказы Олега пролетело моментально. Останавливались в красивейших местах. Кушали самую вкусную еду на Кавказе. Эмоций и впечатлений море!!! Спасибо этому замечательному человеку за великолепную экскурсию! Однозначно рекомендуем для экскурсий по Кавказу!!! С уважением, Алексей и Ольга (экскурсия в РСО - Аланию 26.05.2024 на самых "блатных" местах).

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    Посетила джип- тур « Северная Осетия» в составе дружной группы в сопровождении гида Олега 26.05.24. Поездка была длительная, в основном
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    по серпантинам горных дорог, но не утомительная благодаря Toyota Land Cruiser. Олег- любящий свою профессию и свой край гид. Показал нам много интересных мест, рассказал много информации о них. Кратко, понятно, не нудно. Всегда советовал где сделать лучше фото, где вкусная еда. Посетили Кардамонское ущелье, город мертвых Даргавс, арт- объект Ае, Дзивгисскую крепость, Аланский монастырь, несколько ущелий. В поездку советую взять наличные деньги, удобную обувь, солнцезащитные очки. Однозначно рекомендую 🔥🔥🔥🔥🔥

  • Г
    Гульфия
    25 мая 2024
    От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
    Экскурсия очень насыщенная и интересная. Посетили много мест. Остались в восторге!
  • В
    Валерия
    23 мая 2024
    Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
    Осетия удивительная, очень понравилось! все очень насыщенно и красиво))) гид Кирилл рассказал очень много всего интересного, огромное спасибо! впечатлений масса
  • Д
    Дмитрий
    20 мая 2024
    От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
    5 из 5, очень интересная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Дзивгисская крепость»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
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Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
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