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Город Мертвых — мифы и легенды Северной Осетии

4.4
12 отзывов
Эдельвейс
Эдельвейс – Гид из Кисловодска
Если вы ищете нечто новое, ранее неизведанное и не похожее ни на одно из известных туристических мест, отправляйтесь в Куртатинское ущелье.

Эта живописная локация в Северной Осетии наполнена красотой первобытной природы, атмосферой прошлого, овеяна тайнами и легендами.

Здесь находится Даргавс – «город мертвых», огромный средневековый некрополь.

Какие тайны он хранит?
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 📜История и культура
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Город Мертвых — мифы и легенды Северной Осетии
Город Мертвых — мифы и легенды Северной Осетии

Что вы увидите

  • Куртатинское ущелье
  • Дзивгис
  • Даргавс
  • Кармадонское ущелье
В рамках экскурсии 🧭 в Куртатинское ущелье вас ожидает неповторимое знакомство с прошлым. Огромное число памятников и остатков средневековой архитектуры раскроют загадки культуры древних народов. Экскурс в легендарный «город мертвых», крупнейший некрополь в северно-кавказском регионе, оставит неоднозначные воспоминания и впечатления. Подобного обилия исторических достояний не сможет предложить ни один уголок мира.
Достопримечательности Куртатинского ущелья
Величие природы во всех красках цветущих лугов, вечно холодных вершин, бурлящих водопадов и бушующих рек — лишь малая часть достопримечательностей 🏛️ Куртатинского ущелья. Эта местность является настоящей колыбелью осетинского народа, а также предлагает массу возможностей ознакомиться с национальной культурой. В первую очередь это касается древних следов предыдущих цивилизаций.
Захватывающие истории 📖 и легенды о прошлом этой местности, о жителях ущелья и о старинных памятках позволят приблизиться к тайнам региона, прожить все периоды величия и падения. Пройдясь между аутентичными архитектурными объектами и их останками, среди которых древние башни и наскальные крепости, вы сможете проникнуться атмосферой заброшенной местности.
Возвышающаяся между холмами старинная крепость во всей своей неприступности заставит задуматься о секретах бытия и времени. Ведя вас в глубь, ущелье откроет перед вами Дзивгис и старинный собор, который вошел в историю, как символ слияния язычества осетин и христианства.
Невообразимые панорамы живописной местности открываются с хитросплетенных лестниц, проходящих по ущелью. Поднявшись по мосту «Тропы чудес», вы сможете попасть на красивейшую смотровую площадку, с которой можно лицезреть прекрасные красоты каньона Кадаргаван.
Даргавс – город 🏙️ мертвых
Настоящий музей 🖼 древности под открытым небом, город мертвых или исторический центр осетин — все это учтено в экскурсии в Даргавс. Ценители истории и туристы никогда не обделяют это место вниманием.
Даргавс притягивает магической силой, которой наполнены оборонительные башни, возвышающиеся над селением. Самыми известными из них считаются башни Мамсуровых и Аликовых.
Интерес вызывает древнее средневековое кладбище и огромные семейные склепы, которые находятся над землей. Общая панорама города мертвых Даргавса довольно необычная, а сами сооружения являются образцами осетинского каменного зодчества.
Экскурсии по Кармадонскому ущелью
В хорошую погоду экскурсию ⛳ в Куртатинское ущелье Северной Осетии продолжит посещение Кармадонского ущелья. Это место хорошо известно в связи с драматическими событиями, что стали следствием сошедшего ледника Колка, который унес жизни жителей трех горных селений и съемочной группы Сергея Бодрова.
Вид ущелья завораживает и пугает — снежные горные вершины как-будто нависают над крохотным человеком, покоряя его и решая его судьбу. В ясный погожий день по маршруту экскурсии в Кармадонское ущелье открываются чудные панорамы Казбека.
Что входит
  • услуги гида
  • транспортное обслуживание
Что не входит
  • вход в ущелье (600 руб)
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁
Город Мертвых — мифы и легенды Северной Осетии
Город Мертвых — мифы и легенды Северной Осетии
Город Мертвых — мифы и легенды Северной Осетии
Город Мертвых — мифы и легенды Северной Осетии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдельвейс
Эдельвейс
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12 отзывов оставили туристы

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