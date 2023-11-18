Из Кисловодска - к Софийский леднику, дающему жизнь водопадам, рекам и ручьям
На Кавказе одним из самых впечатляющих является каскад Софийских водопадов в Архызе.
Красивые и шумные, они извергаются из глубины одноимённого ледника, образуя каскад из девяти потоков.
Чтобы увидеть это чудо природы, вам предстоит проехать более 400 км в обе стороны и проделать непростой путь по тропе среди живописных гор.
Наградой станет посещение самых высоких водопадов региона, завораживающие виды на горы, ущелья и перевалы.
Красивые и шумные, они извергаются из глубины одноимённого ледника, образуя каскад из девяти потоков.
Чтобы увидеть это чудо природы, вам предстоит проехать более 400 км в обе стороны и проделать непростой путь по тропе среди живописных гор.
Наградой станет посещение самых высоких водопадов региона, завораживающие виды на горы, ущелья и перевалы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Чудеса природы
- Из Кисловодска до поселка Верхний Архыз мы доедем по хорошо асфальтированной трассе.
- По пути остановимся на смотровой перевала Гум-Баши с эффектными видами на Эльбрус, еще не пробудившийся от ночного сна.
- Свернув с трассы, проедем еще 16 км. по грунтовой дороге к подножию горы Софии.
- Следующая часть маршрута начинается на поляне Таулу и проходит по живописной долине реки. Её мы проделаем на внедорожнике ГАЗ.
- У ледниковой фермы отправляемся к водопадам пешком — всего около 2 километров с набором высоты в 300 метров.
- И вот мы на месте! Вам откроются виды на стремительные потоки воды, которые низвергаются с высоты 20-этажного дома. А зимой они замерзают и превращаются в причудливые гигантские сосульки.
Экскурсионная программа поездки
- Вы узнаете о повседневной жизни, обычаях и законах Карачаево-Черкессии.
- Я покажу вам древные христианские святыни и сооружения, например монастырь 10-11 вв.
- На перевале Гумбаши пройдем на смотровую площадку попробуем кавказские национальные блюда.
- На всём пути будем обсуждать происхождение кавказских гор и местные топонимы: как учёные называют ту или иную часть Кавказа.
- По желанию можем устроить конную прогулку, сделать перерыв для дегустации местных блюд (за отдельную плату).
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я — гид-водитель — на подготовленном внедорожнике Nissan Pathfinder или УАЗ Патриот.
- Общая протяжённость маршрута 406 км.
- Поездка проходит по высокогорным районам и не рекомендована людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Провёл экскурсии для 27 туристов
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Мне 38 лет, и на протяжении всей своей жизни я живу в горах Большого Кавказского хребта. Предлагаю отправиться вместе со мной к живописным местам южных республик. Я жизнерадостный, отзывчивый, пунктуальный и с чувством юмора. Буду рад познакомить вас с природой, историей, бытом и легендами Кавказа!
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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день
Водопады
Кавказ
Архыз
Смотровые площадки
Перевал Гум-Баши
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