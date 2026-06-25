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по труднодоступным тропам, организую восхождения и многодневные маршруты с ночёвками. Знаю каждую тропу и вершину — исходил всё пешком сам много раз. Мне важно делиться не выдумками, а проверенными фактами — я ссылаюсь только на научные источники и реальные исследования кавказской природы. Я не бизнесмен, а простой парень, который искренне любит природу и от души делится тем, чем живёт. Жизнерадостный, отзывчивый, пунктуальный и с чувством юмора. Со мной вы узнаете о Кавказе больше, чем ожидали. Буду рад познакомить вас с его природой, легендами и бытом!