На Кавказе одним из самых впечатляющих является каскад Софийских водопадов в Архызе. Красивые и шумные, они извергаются из глубины одноимённого ледника, образуя девять потоков.
Чтобы увидеть это чудо природы, вам предстоит проехать более 400 км в обе стороны и пройти по лесной тропе.
Наградой станет посещение самых высоких водопадов региона, завораживающие виды на горы, ущелья и перевалы.
Чтобы увидеть это чудо природы, вам предстоит проехать более 400 км в обе стороны и пройти по лесной тропе.
Наградой станет посещение самых высоких водопадов региона, завораживающие виды на горы, ущелья и перевалы.
Описание экскурсии
Чудеса природы
- Из Кисловодска до посёлка Верхний Архыз мы доедем по хорошо асфальтированной трассе.
- По пути остановимся на смотровой перевала Гумбаши с эффектными видами на Эльбрус, ещё не пробудившийся от ночного сна.
- По пути посмотрим Шаонинский монастырь 10 века.
- Не доезжая до Архыза, свернём с трассы и поедем по волшебным лесам и глубоким бродам к поляне под горой София, откуда и начнём наш пеший маршрут к каскадам водопад.
- Обычно здесь пересаживаются на местный транспорт (ГАЗ), но мы проделаем этот путь на моём автомобиле, для вашего комфорта и безопасности.
- У ледниковой фермы отправляемся к водопадам пешком — всего около 2 километров с набором высоты в 300 метров.
- И вот мы на месте! Вам откроются виды на стремительные потоки воды, которые низвергаются с высоты 20-этажного дома. А зимой они замерзают и превращаются в причудливые гигантские сосульки.
Экскурсионная программа поездки
- Вы узнаете о повседневной жизни, обычаях и законах Карачаево-Черкесии.
- Я покажу вам древнюю христианскую святыню — Шоанинский храм, место удивительной энергетики.
- На перевале Гумбаши пройдём на смотровую площадку и попробуем кавказские национальные блюда.
- На всём пути будем обсуждать происхождение кавказских гор и местные топонимы: как учёные называют ту или иную часть Кавказа.
- По желанию можем устроить конную прогулку и сделать перерыв для дегустации местных блюд (за отдельную плату).
Организационные детали
- Поедем на подготовленном внедорожнике Nissan Pathfinder или УАЗ Патриот.
- Общая протяжённость маршрута 406 км.
- Поездка проходит по высокогорным районам и не рекомендована людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией.
во вторник, субботу и воскресенье в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1096 туристов
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Всю жизнь живу в горах Большого Кавказа и с начала 2000-х годов увлечён ими по-настоящему. Горы — моя любовь, а любовь гор — это я. Провожу походы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательно провели день!!! Виды шикарные, впечатлений масса. Для подьема все же нужна средняя физическая форма. Дорога местами веселая)) особенно ближе к водопадам. Нас с комфортом забрали из другого города и привезли обратно, не смотря на поздний час. Огромное спасибо Дмитрию за теплую атмосферу и заботу!!!
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Здравствуйте, ездила по маршруту 24 августа с Дмитрием, отличный гид, очень много всего интересного рассказывал, маршрут построен грамотно и удобно, было очень комфортно! Прекрасный нежный Архыз с нотками экстрима! Эмоции зашкаливали! Советую! Теперь мечтаю повторить этот маршрут с Дмитрием в зимний сезон!
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