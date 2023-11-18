Софийские водопады: холодное сердце Архыза

Из Кисловодска - к Софийский леднику, дающему жизнь водопадам, рекам и ручьям

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На Кавказе одним из самых впечатляющих является каскад Софийских водопадов в Архызе.

Красивые и шумные, они извергаются из глубины одноимённого ледника, образуя каскад из девяти потоков.

Чтобы увидеть это чудо природы, вам предстоит проехать более 400 км в обе стороны и проделать непростой путь по тропе среди живописных гор.

Наградой станет посещение самых высоких водопадов региона, завораживающие виды на горы, ущелья и перевалы.
Софийские водопады: холодное сердце Архыза
Софийские водопады: холодное сердце Архыза
Софийские водопады: холодное сердце Архыза
Софийские водопады: холодное сердце Архыза
Софийские водопады: холодное сердце Архыза
Софийские водопады: холодное сердце Архыза
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Чудеса природы

  • Из Кисловодска до поселка Верхний Архыз мы доедем по хорошо асфальтированной трассе.
  • По пути остановимся на смотровой перевала Гум-Баши с эффектными видами на Эльбрус, еще не пробудившийся от ночного сна.
  • Свернув с трассы, проедем еще 16 км. по грунтовой дороге к подножию горы Софии.
  • Следующая часть маршрута начинается на поляне Таулу и проходит по живописной долине реки. Её мы проделаем на внедорожнике ГАЗ.
  • У ледниковой фермы отправляемся к водопадам пешком — всего около 2 километров с набором высоты в 300 метров.
  • И вот мы на месте! Вам откроются виды на стремительные потоки воды, которые низвергаются с высоты 20-этажного дома. А зимой они замерзают и превращаются в причудливые гигантские сосульки.

Экскурсионная программа поездки

  • Вы узнаете о повседневной жизни, обычаях и законах Карачаево-Черкессии.
  • Я покажу вам древные христианские святыни и сооружения, например монастырь 10-11 вв.
  • На перевале Гумбаши пройдем на смотровую площадку попробуем кавказские национальные блюда.
  • На всём пути будем обсуждать происхождение кавказских гор и местные топонимы: как учёные называют ту или иную часть Кавказа.
  • По желанию можем устроить конную прогулку, сделать перерыв для дегустации местных блюд (за отдельную плату).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я — гид-водитель — на подготовленном внедорожнике Nissan Pathfinder или УАЗ Патриот.
  • Общая протяжённость маршрута 406 км.
  • Поездка проходит по высокогорным районам и не рекомендована людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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