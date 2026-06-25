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Софийские водопады: холодное сердце Архыза

Из Кисловодска - к местам живительной силы и необыкновенной красоты
На Кавказе одним из самых впечатляющих является каскад Софийских водопадов в Архызе. Красивые и шумные, они извергаются из глубины одноимённого ледника, образуя девять потоков.

Чтобы увидеть это чудо природы, вам предстоит проехать более 400 км в обе стороны и пройти по лесной тропе.

Наградой станет посещение самых высоких водопадов региона, завораживающие виды на горы, ущелья и перевалы.
5
2 отзыва
Софийские водопады: холодное сердце Архыза
Софийские водопады: холодное сердце Архыза
Софийские водопады: холодное сердце Архыза

Описание экскурсии

Чудеса природы

  • Из Кисловодска до посёлка Верхний Архыз мы доедем по хорошо асфальтированной трассе.
  • По пути остановимся на смотровой перевала Гумбаши с эффектными видами на Эльбрус, ещё не пробудившийся от ночного сна.
  • По пути посмотрим Шаонинский монастырь 10 века.
  • Не доезжая до Архыза, свернём с трассы и поедем по волшебным лесам и глубоким бродам к поляне под горой София, откуда и начнём наш пеший маршрут к каскадам водопад.
  • Обычно здесь пересаживаются на местный транспорт (ГАЗ), но мы проделаем этот путь на моём автомобиле, для вашего комфорта и безопасности.
  • У ледниковой фермы отправляемся к водопадам пешком — всего около 2 километров с набором высоты в 300 метров.
  • И вот мы на месте! Вам откроются виды на стремительные потоки воды, которые низвергаются с высоты 20-этажного дома. А зимой они замерзают и превращаются в причудливые гигантские сосульки.

Экскурсионная программа поездки

  • Вы узнаете о повседневной жизни, обычаях и законах Карачаево-Черкесии.
  • Я покажу вам древнюю христианскую святыню — Шоанинский храм, место удивительной энергетики.
  • На перевале Гумбаши пройдём на смотровую площадку и попробуем кавказские национальные блюда.
  • На всём пути будем обсуждать происхождение кавказских гор и местные топонимы: как учёные называют ту или иную часть Кавказа.
  • По желанию можем устроить конную прогулку и сделать перерыв для дегустации местных блюд (за отдельную плату).

Организационные детали

  • Поедем на подготовленном внедорожнике Nissan Pathfinder или УАЗ Патриот.
  • Общая протяжённость маршрута 406 км.
  • Поездка проходит по высокогорным районам и не рекомендована людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией.

во вторник, субботу и воскресенье в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник6900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1096 туристов
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Всю жизнь живу в горах Большого Кавказа и с начала 2000-х годов увлечён ими по-настоящему. Горы — моя любовь, а любовь гор — это я. Провожу походы
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по труднодоступным тропам, организую восхождения и многодневные маршруты с ночёвками. Знаю каждую тропу и вершину — исходил всё пешком сам много раз. Мне важно делиться не выдумками, а проверенными фактами — я ссылаюсь только на научные источники и реальные исследования кавказской природы. Я не бизнесмен, а простой парень, который искренне любит природу и от души делится тем, чем живёт. Жизнерадостный, отзывчивый, пунктуальный и с чувством юмора. Со мной вы узнаете о Кавказе больше, чем ожидали. Буду рад познакомить вас с его природой, легендами и бытом!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Наталья
Замечательно провели день!!! Виды шикарные, впечатлений масса. Для подьема все же нужна средняя физическая форма. Дорога местами веселая)) особенно ближе к водопадам. Нас с комфортом забрали из другого города и привезли обратно, не смотря на поздний час. Огромное спасибо Дмитрию за теплую атмосферу и заботу!!!
Замечательно провели день!!! Виды шикарные, впечатлений масса. Для подьема все же нужна средняя физическая форма. Дорога
Замечательно провели день!!! Виды шикарные, впечатлений масса. Для подьема все же нужна средняя физическая форма. Дорога
Замечательно провели день!!! Виды шикарные, впечатлений масса. Для подьема все же нужна средняя физическая форма. Дорога
Замечательно провели день!!! Виды шикарные, впечатлений масса. Для подьема все же нужна средняя физическая форма. Дорога
Замечательно провели день!!! Виды шикарные, впечатлений масса. Для подьема все же нужна средняя физическая форма. Дорога
Замечательно провели день!!! Виды шикарные, впечатлений масса. Для подьема все же нужна средняя физическая форма. Дорога
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Яна
Здравствуйте, ездила по маршруту 24 августа с Дмитрием, отличный гид, очень много всего интересного рассказывал, маршрут построен грамотно и удобно, было очень комфортно! Прекрасный нежный Архыз с нотками экстрима! Эмоции зашкаливали! Советую! Теперь мечтаю повторить этот маршрут с Дмитрием в зимний сезон!
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