Уллу-Тау, или Мать-гора с давних пор считается местом с мощнейшей энергетикой. Согласно легенде, именно отсюда берёт начало род человеческий. И если Эльбрус — седовласый отец, то Уллу-Тау — прекрасная мать. Вы убедитесь, что предания не ошибаются, наделяя эти вершины особым величием.

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Описание

Что вас ожидает

Вас ждёт поездка по живописной Баксанской долине, через которую мы доберёмся до ущелья Адыр-Су. Попасть в это ущелье с 200-метровой скальной ступенью на машине можно при помощи подъёмника с платформой. После подъёма начнётся пешая прогулка к горе Уллу-Тау. По пути вы увидите горные реки и озёра, красивые водопады и бездонные ущелья.

Возле волшебного места у двух камней — женского и мужского — вы загадаете то, о чём давно мечтали. Говорят, камни помогают исполнять даже самые невероятные желания!

Кому подойдёт

Пешеходная дорога к подножию Мать-горы хорошо протоптана и имеет слабый наклон, поэтому треккинг пройдёт с комфортом и не потребует специальной физической подготовки.

Организационные детали