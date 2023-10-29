Отправиться из Кисловодска к Баксанской долине и ущелью Адыр-Су, пройтись до горы и загадать желание
Уллу-Тау, или Мать-гора с давних пор считается местом с мощнейшей энергетикой. Согласно легенде, именно отсюда берёт начало род человеческий. И если Эльбрус — седовласый отец, то Уллу-Тау — прекрасная мать. Вы убедитесь, что предания не ошибаются, наделяя эти вершины особым величием.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вас ждёт поездка по живописной Баксанской долине, через которую мы доберёмся до ущелья Адыр-Су. Попасть в это ущелье с 200-метровой скальной ступенью на машине можно при помощи подъёмника с платформой. После подъёма начнётся пешая прогулка к горе Уллу-Тау. По пути вы увидите горные реки и озёра, красивые водопады и бездонные ущелья.
Возле волшебного места у двух камней — женского и мужского — вы загадаете то, о чём давно мечтали. Говорят, камни помогают исполнять даже самые невероятные желания!
Кому подойдёт
Пешеходная дорога к подножию Мать-горы хорошо протоптана и имеет слабый наклон, поэтому треккинг пройдёт с комфортом и не потребует специальной физической подготовки.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка до горы занимает около 2,5-3 часов. Пешая часть маршрута — 1,5 км в одну сторону.
- В стоимость включены транспортные расходы и услуги гида
- Дополнительные расходы: пропуск — 300 руб. /чел., экосбор — 200 руб. /чел., подъёмник — 300 руб. /чел.
ежедневно в 07:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Кисловодске
Провела экскурсии для 145 туристов
Приветствуем тебя, путник! Уже несколько лет наша команда гидов организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы объединили свои знания и опыт для организации программ, насыщенных культурой, историей, невероятными пейзажами и традиционной кавказской кухней. Мы проводим однодневные экскурсии и многодневные джип-туры, а также практикуем активный отдых. Круглый год мы готовы предложить вам разнообразный ассортимент экскурсий и показать захватывающие локации нашего региона. И всё это — в дружеской и надёжной компании наших гидов. Ждём встречи с вами!
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