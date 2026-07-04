Уллу-Тау, или Мать-гора с давних пор считается местом с мощнейшей энергетикой. Согласно легенде, именно отсюда берёт начало род человеческий. И если Эльбрус — седовласый отец, то Уллу-Тау — прекрасная мать. Вы убедитесь, что предания не ошибаются, наделяя эти вершины особым величием.
Описание экскурсии
Вас ждёт поездка по живописной Баксанской долине, через которую мы доберёмся до ущелья Адыр-Су. Попасть в это ущелье с 200-метровой скальной ступенью на машине можно при помощи подъёмника с платформой. После подъёма начнётся пешая прогулка к горе Уллу-Тау. По пути вы увидите горные реки и озёра, красивые водопады и бездонные ущелья.
Возле волшебного места у двух камней — женского и мужского — вы загадаете то, о чём давно мечтали. Говорят, камни помогают исполнять даже самые невероятные желания!
Кому подойдёт
Пешеходная дорога к подножию Мать-горы хорошо протоптана и имеет слабый наклон, поэтому треккинг пройдёт с комфортом и не потребует специальной физической подготовки.
Организационные детали
- Поездка до горы занимает около 2,5–3 часов. Пешая часть маршрута — 1,5 км в одну сторону.
- В стоимость включены транспортные расходы и услуги гида
- Дополнительные расходы: экосбор — 200 ₽ за чел., подъёмник — 500 ₽ за чел.
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям
- В случае форс-мажорной ситуации, когда подъёмник не работает, трансфер оплачивается участниками группы по договорённости с местным водителем либо маршрут заменяется на другой
- С вами будет гид из нашей команды
В связи с временной приостановкой работы подъёмника по решению Минтуризма КБР подъём осуществляется только на трансфере местных водителей. Стоимость за автомобиль — около 8000 ₽ для 7-8 чел.
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7502 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Дата посещения: 3 июл 2026
Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на подъемник, прекрасная погода и отличная компания! Море впечатлений и положительных эмоций которые не передать словами! Спасибо большое нашему гиду Камилю за интересные рассказы, позитив и доброе отношение! Теперь на экскурсии только с ним!❤️
Вам был полезен этот отзыв?
С
Дата посещения: 12 июн 2026
Экскурсия прошла замечательно. Столько положительных эмоций. Гид Камиль профессионал своего дела. И как гид и как водитель. Рассказывал очень интересно, подробно. Маршрут не сложный, осилит любой.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Нашу группу в составе 6 человек сопровождал Арсений - гид, экскурсовод, водитель в одном лице👍🔥. Очень понравилась экскурсия от начала и до конца,весь маршрут был организован,продуман до мелочей. Арсений -лёгкий
Вам был полезен этот отзыв?
На днях ездила с сестрой на Уллу‑Тау, нашим гидом был Камиль — и это было одно из самых впечатляющих путешествий!
Всё прошло очень комфортно, гид вовремя встретил, подробно рассказал про маршрут,
Всё прошло очень комфортно, гид вовремя встретил, подробно рассказал про маршрут,
+5
Вам был полезен этот отзыв?
А
До локации добирались на минивене с использованием интересного автомобильного подъемника. На подъемнике очередь, в которой пришлось стоять полтора часа туда и полчаса обратно. Это время посветили пешим прогулкам по окрестностям.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень красивое место, отличные гиды, будет весело и комфортно - вы точно не останетесь равнодушными!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Из Кисловодска на Уллу-Тау: место силы, водопады и горные пейзажи в мини-группе»
Мини-группа
до 6 чел.
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
На внедорожнике и пешком отправиться к подножию горы и увидеть пейзажи, от которых захватывает дух
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
22 авг в 06:00
23 авг в 06:00
5600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
Вдохновиться пейзажами Кавказа на границе с Грузией, ощутить силу места и отдохнуть на источниках
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
К горе Уллу-Тау по стопам альпинистов
Увидеть неизвестные места Приэльбрусья и пройти живописными тропами к горе Уллу-Тау
Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске
Расписание: в субботу и воскресенье в 05:30
29 авг в 05:30
6 сен в 05:30
5350 ₽ за человека
-
50%
Мини-группа
до 8 чел.
5000 ₽
10 000 ₽ за человека
5500 ₽ за человека