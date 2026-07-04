Уллу-Тау, или Мать-гора с давних пор считается местом с мощнейшей энергетикой. Согласно легенде, именно отсюда берёт начало род человеческий. И если Эльбрус — седовласый отец, то Уллу-Тау — прекрасная мать. Вы убедитесь, что предания не ошибаются, наделяя эти вершины особым величием.

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Описание экскурсии

Вас ждёт поездка по живописной Баксанской долине, через которую мы доберёмся до ущелья Адыр-Су. Попасть в это ущелье с 200-метровой скальной ступенью на машине можно при помощи подъёмника с платформой. После подъёма начнётся пешая прогулка к горе Уллу-Тау. По пути вы увидите горные реки и озёра, красивые водопады и бездонные ущелья.

Возле волшебного места у двух камней — женского и мужского — вы загадаете то, о чём давно мечтали. Говорят, камни помогают исполнять даже самые невероятные желания!

Кому подойдёт

Пешеходная дорога к подножию Мать-горы хорошо протоптана и имеет слабый наклон, поэтому треккинг пройдёт с комфортом и не потребует специальной физической подготовки.

Организационные детали

Поездка до горы занимает около 2,5–3 часов. Пешая часть маршрута — 1,5 км в одну сторону.

В стоимость включены транспортные расходы и услуги гида

Дополнительные расходы: экосбор — 200 ₽ за чел., подъёмник — 500 ₽ за чел.

Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)

Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин

В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям

В случае форс-мажорной ситуации, когда подъёмник не работает, трансфер оплачивается участниками группы по договорённости с местным водителем либо маршрут заменяется на другой

С вами будет гид из нашей команды

В связи с временной приостановкой работы подъёмника по решению Минтуризма КБР подъём осуществляется только на трансфере местных водителей. Стоимость за автомобиль — около 8000 ₽ для 7-8 чел.