Погрузитесь в атмосферу приключений, отправившись на квадроциклах к Медовым водопадам. Трансфер из Кисловодска доставит вас в село Элькуш, где начнётся ваше путешествие. Инструктор проведёт инструктаж и выдаст экипировку. По пути
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобный трансфер из Кисловодска
- 🏞️ Живописные виды предгорий
- 🛵 Драйв на квадроциклах
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🗺️ Возможность выбора маршрута
Что можно увидеть
- Медовые водопады
Описание экскурсии
- Трансфер заберёт вас у колоннады в Кисловодске и доставит в село Элькуш.
- Гид проведёт инструктаж и выдаст экипировку.
- В поездке к Медовым водопадам вы насладитесь рощами, каменистыми тропами и свежим воздухом.
- У водопадов сделаем остановку для отдыха и перекуса (по желанию).
- Обратно вернёмся тем же маршрутом, а трансфер довезёт вас в Кисловодск.
Особенности формата:
- Поездка проходит на трёхместном квадроцикле (для 1–3 человек, эти квадроциклы ещё называют снегоходами и болотоходами).
- Вы можете поехать либо пассажиром, либо водителем (необходимы базовые навыки).
- Дети допускаются к поездке с 5 лет в сопровождении родителей.
- Маршрут можно составить в соответствии с вашими предпочтениями — более спокойный или с экстремальными участками.
Организационные детали
- Трансфер от колоннады и обратно входит в стоимость.
- Поездки проводятся круглый год. Наша техника обслуживается после каждой поездки и находится в исправности.
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колоннады в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 1057 туристов
Здравствуйте, меня зовут Руслан. Я представитель команды, которая уже более 10 лет занимается путешествиями по Северному Кавказу. Опытные проводники покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
К
Ксения
6 ноя 2025
Спасибо большое Руслану и нашему инструктору Марату! 🔥🔥🔥 Отдохнули на полную катушку. Ребята вы лучшие 💔🤝 Спасибо большое!
С
Светлана
6 ноя 2025
Посетили семьёй эту увлекательную экскурсию. Сказать, что нам понравилось - это ничего не сказать. Мы в восторге! Море эмоций, впечатлений, адреналина! Это очень круто! Виды обалденные. Инструктор очень компетентный. При
Е
Екатерина
23 окт 2025
Обалденная прогулка! Дорога туда была немного скучновата, без экстрима, обратно просто огонь! Спасибо огромное Руслану за море положительных эмоций!
Н
Николай
11 окт 2025
Спасибо, все было отлично!
Ч
Чернов
9 окт 2025
Это было восхитительно, очень рекомендую
Юлия
8 окт 2025
Это было незабываемо! Не смотря на плохую погоду (было холодно, пасмурно и временами накрапывал дождик). Погода даже сделала нашу поездку интересней. Огромный респект Руслану - время пролетело просто незаметно. За
М
Михаил
25 сен 2025
Были на экскурсии, квадроцикл отечественного производства Росомаха - мощный, надежный, быстрый, управляемый, в отличном состоянии. Сама поездка в компании с гидом Максимом была увлекательной, до Медовых водопадов управлял я, обратно
T
Tatiana
15 сен 2025
Это была фантастическая поездка, с экстримом, выбросами адреналина, восторгами от открывающихся пейзажей. Мы очень благодарны Марату за это приключение, за внимание, заботливое отношение, юмор и смех, а также за отличное видео из поездки. Первый опыт езды на квадриках удался.
К
Куприянова
15 сен 2025
Реальность превзошла ожидания от этой поездки. Ехали в сомнениях и с опаской, но все прошло прекрасно, мы вернулись довольные и полные впечатлений. Экскурсию рекомендую для любителей легкого экстрима. Вы получите самые разные впечатления, будет захватывать дух на виражах, а великолепные предзакатные виды гор, пасущихся лошадей, овец и коров как с картинки наполнят изнутри.
Е
Елена
12 сен 2025
Сегодня ездили к Медовым водопадам на квадроцикле.
Хочется, отметь отличную организацию поездки.
Мы приехали, и нас переодели в спец. одежду. Поездка была очень впечатляющей. Мы никогда не ездили на таком транспорте, а
Хочется, отметь отличную организацию поездки.
Мы приехали, и нас переодели в спец. одежду. Поездка была очень впечатляющей. Мы никогда не ездили на таком транспорте, а
Олеся
5 сен 2025
Сегодня мы с супругом ездили на огромном квадрацикле-болотоходе на экскурсию к Медовым водопадам. Квадрочудо новое, прекрасная управляемость, мягкая подвеска, коробка автомат. Руслан-гид показал нам как им управлять, провел инструктаж. Руслан
А
Анастасия
23 авг 2025
Мы изначально планировали поездку на утро, но из-за плохой погоды Руслан согласился перенести ее на вторую половину дня, за что ему большое спасибо! Нашим гидом на поездку к Медовым водопадам
Ю
Юлия
19 авг 2025
Отличное мероприятие! Гид Максим забрал нас от Колоннады, привез в Элькуш и дальше час до водопадов на огромном болотоходе. Управлять легко, 11-летний сын в восторге. На водопадах свежий воздух и красота, есть где перекусить хычинами, купить чак-чак и гранатовый сок. Обратно тоже примерно час. Спасибо огромное организатору Руслану, интересно и активно!
Женя
19 авг 2025
Большая благодарность Руслану и Максиму за незабываемую экскурсию на квадриках! Отдельное спасибо нашему гиду Максиму, с ним было весело и не пришлось скучать, был очень внимателен и учтив в каждых мелочах! Однозначно всем рекомендую!
Е
Елена
11 авг 2025
Поездка отличная, весёлая, захватывающая. Инструктор-сопровождающий Максим, приятный человек. Поездка сопровождалась весёлым общением и рассказами.
