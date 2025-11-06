читать дальше

был Максим. Он не только помогал с управлением квадроциклом, но и рассказывал много интересного о природе и окрестных горах. Время в дороге пролетело незаметно. Дорога к водопадам от села Элькуш проходит по плато и спускается в ущелье. В хорошую погоду можно увидеть Бештау и даже немного вершину Эльбруса. Ехать на квадроцикле одно удовольствие, дорога не дает скучать: есть и ровные участки для разгона, и спуски с подъемами, чтобы поманеврировать. Сами водопады красивые и разнообразные. Между ними удобные подвесные дорожки и мостики. И даже внезапный короткий ливень не испортил впечатление, потому что дети нашли рядом пещеру в которой можно спрятаться от дождя! На обратном пути встретили две стайки куропаток. Спасибо большое Максиму за экскурсию и Руслану за организацию!