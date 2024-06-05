Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Кисловодску

Найдено 14 экскурсий в категории «Зимние» в Кисловодске, цены от 3 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
370 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
«Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735 за человека
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
70 отзывов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У вашего места проживания
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Летом вас удивит альпийское разнотравье, зимой — роскошные снежные шапки на вершинах соседних гор, осенью — золото листьев в сочетании с зеленью хвойных деревьев, а весной — цветение кустарников рододендрона на склонах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
45 отзывов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
«Зимой изящные струйки превращаются в огромные кружевные занавески, от которых сложно отвести взгляд»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Ущелья Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Ущелья Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и Город мертвых - прикоснуться к наследию края
Начало: В вашем отеле
«Вы сможете оценить их чарующие пейзажи как летом, так и зимой, когда скалы украшены ледяными изразцами»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
15 000 за всё до 2 чел.
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Зимой они превращаются в голубую ледяную стену»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Путешествие в мини-группе: Эльбрус, озеро Гижгит, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
Групповая
12 часов
415 отзывов
Путешествие в мини-группе: Эльбрус и жемчужины Приэльбрусья
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии к подножию Эльбруса, где природа поражает своей красотой и масштабами
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
«Зимой она полностью покрыта снегом с небольшими темно-зелеными островками елей, а летом покрыта ковром из луговых цветов»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
«Архыз покорит вас в любое время года: летом — манящими эко-тропами для треккинга, зимой — горнолыжными трассами»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 800 за всё до 6 чел.
На Джилы-Су в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
128 отзывов
На Джилы-Су в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
Начало: Место вашего проживания
«Из-за глины и мелких камней летом он приобретает светло-оранжевый оттенок, а зимой красиво застывает»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
3 200 за человека
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Провести насыщенный день среди живописной природы и дружелюбных животных
Начало: В Кисловодске
«Все трассы оборудованы современным покрытием, заменяющим снег — на «ватрушках» можно кататься и зимой, и летом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за человека
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Побывать в интересных и живописных локациях города-курорта
«Влага, накапливаемая в таких трещинах зимой, замерзает и не успевает оттаять за лето»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
6 000 за всё до 6 чел.
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Кисловодске
«К водопаду можно подойти так близко, что в жару он освежит вас прохладными брызгами, а зимой — удивит закованными в лёд струями причудливой формы»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3500031 500 за всё до 6 чел.
Невероятный Домбай - из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Невероятный Домбай - из Кисловодска в мини-группе
Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге
Начало: в Кисловодске
«Зимой Домбай укрыт снегом и ослепляет белоснежной красотой»
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
47003 760 за человека
На Эльбрус - к месту силы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
На Эльбрус - к месту силы
Полюбоваться кавказским Байкалом, погулять по городу-призраку и загадать желание в горах
«А зимой озеро превращается в каток с голубым льдом — не менее завораживающее зрелище»
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Большое спасибо за интересную поездку нашему гиду и водителю Артемию! Грамотно составленный маршрут и правильно рассчитанный тайминг позволили нам, никуда
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    не торопясь, осмотреть всю красоту горного ущелья, покорить Эльбрус, послушать тишину озера. Дорога была комфортной и познавательной, Артемию удалось влюбить нас в этот край!

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    К моему большому стыду я не помню имени гида, с которым мы ездили, если организаторы ниже напишут, то будет здорово,
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    люди будут знать, кому отзыв. Отличный пример экскурсии, где гид и водитель это один человек. Для меня это и есть профессионализм! Отличный водитель и рассказчик, очень хорошая идея с микрофоном, слышно даже сзади (другим стоит этому поучиться). Понравилось, что рассказали не только, в каком году основали города, а действительно интересные факты: например, что существует Пятигорское мороженое (мы его все дни потом с таким кайфом ели), Кисловодская клубника, как лучше привыкнуть к высоте на Эльбрусе, какую воду, как пить, традиции народов, проживающих здесь. P.S. Нам ужасно неловко, что мы постоянно засыпали. Рассказ был очень интересный, но серпантин делал свое дело. Давайте в следующий раз будем выходить из машины на рассказ, а то так хотелось Вас больше послушать, но глаза слипались 😂😂😂

  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Понравилось все: четкая организация от бронирования до доставки домой после экскурсии. Гид Артемий интересно, легко и познавательно рассказывал факты об
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    истории и современности, отвечал на все наши вопросы, при этом вел машину очень аккуратно, с ним не страшны долгие переезды- профессионал своего дела. При выборе руководствовалась тем, что группа экскурсантов малочисленная- это очень удобно, никого не ждали. Однозначно это одна из лучших экскурсий на которой я была. Искренне благодарю организаторов, а в особенности Артемия, так как от профессионализма гида зависит все в путешествии. Рекомендую всем и сама еще ни раз поеду в путешествие с такими экспертами своего дела.

  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Путешествие в мини-группе: Эльбрус, озеро Гижгит, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
    Отличная машина, очень комфортная, гид рассказывает все через микрофон, ездила с другими компаниями, гида без микрофона не слышно. Замечательный гид
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    Андрей, очень корректный, ответит на все вопросы. Эльбрус прекрасен, на Эльбрусе времени не хватило, так как пошла наверх, можно поехать на ратраке, думаю не пожалеете. Фантастические горы, вершины, бегает лиса и просит есть, подъемники новые современные, нам повезло, совсем не было очередей. Инфраструктура развита, поесть попить все есть. В общем, не задумывайтесь, едьте, такие эмоции не купить и не переоценить

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Путешествие в мини-группе: Эльбрус, озеро Гижгит, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
    За весь отпуск у нас было 3 экскурсии, и на всех трех нам очень повезло с гидами, на этой экскурсии
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    у нас был Давид, замечательный гид, классный и веселый, очень хорошо рассказывает, все нам показал и рассказал, добрый и отзывчивый. Спасибо большое Давиду и организаторам, обязательно приедем еще

  • В
    Валерий
    27 мая 2024
    На Джилы-Су в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
    Мы отправлялись в путешествие с девушкой, я не строил больших ожиданий на счет данной экскурсии, однако она(экскурсия) превзошла мои ожидания.
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    Нас встретил гид возле дома и мы отправились небольшой, но приятной компанией в путь. Мурат, наш гид и водитель, всю дорогу рассказывал нам истории, легенды и разные факты о местах нашего следования, отвечал на все вопросы. Много информации оказалось крайне интересной. В начале погода была холодная и пасмурная, но через время нам повезло и всё наладилось. Мы промчали по всем локациям в отличном настроении(благодаря гиду), очень вкусно покушали несколько раз, покормили сусликов и сделали самые классные фото. В данном туре есть всё: топ виды, животные, красоты природы, водопады, вкусная еда за копейки и полезные нарзаны. Реально всем рекомендую сгонять на экскурсию с Муратом: все организационные моменты решались на раз-два, не возникало никаких проблем, недопонимания-все классно провели время.

  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
    Очень красивые места, впечатляет! Всем рекомендую!
  • В
    Волокитина
    18 мая 2024
    На Джилы-Су в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
    Повезло с гидом. Зовут Адильхан. Завозил в места куда не каждая машина заезжала. показывая удачные завораживающие места. И остальное все порадовало. Выручил Адильхан нас и наличностью. Спасибо.
  • K
    KRISTINA
    5 мая 2024
    Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
    Поездка в Домбай 27.04.24🏔 Я уже была в Домбае лет 5 назад, приехав в этот раз в Кисловодск, поняла, что не
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    могу не поехать в этот чудесный посёлок среди зелёных гор. Изначально думала, что увезут-привезут, как и большинство экскурсий, но нет. Началась поездка с приключения со спасением щенка, поисками ветеринара в Карачаевске и передачей щенка в добрые руки. Конечно "спасательная операция" была согласована со всей группой, потерянные пару часов никак не отразились на последующей экскурсии, успели и посетить все красивые места Домбая, сделать фотографии, и поесть в прекрасном горном кафе, все было по плану, просто вернулись домой немного позже. А теперь о человеке, без которого это приключение бы не случилось, нашем гиде - Тамаре. Тамара - это человек -жизнь, очень интересно подаёт информацию, обладает хорошими навыками коммуникации, отличным чувством юмора, уверенно ведёт машину в горах. Спасибо!!! Один минус - так и не обменяли меня на баранов🐏 ну да ладно, повод приехать ещё раз😉

  • M
    Maria
    4 мая 2024
    Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
    Прекрасная экскурсия, великолепный парк. Мария крайне доброжелательная и подстраивалась под нас, а мы были с 5 летним ребенком. Парк в Железноводске приятно порадовал обновлений лестницей и озером. Все прошло отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Зимние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
  2. Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
  3. Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
  4. Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
  5. Ущелья Кабардино-Балкарии
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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