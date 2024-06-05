1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
«Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Кисловодска
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У вашего места проживания
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Летом вас удивит альпийское разнотравье, зимой — роскошные снежные шапки на вершинах соседних гор, осенью — золото листьев в сочетании с зеленью хвойных деревьев, а весной — цветение кустарников рододендрона на склонах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
«Зимой изящные струйки превращаются в огромные кружевные занавески, от которых сложно отвести взгляд»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Ущелья Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и Город мертвых - прикоснуться к наследию края
Начало: В вашем отеле
«Вы сможете оценить их чарующие пейзажи как летом, так и зимой, когда скалы украшены ледяными изразцами»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Зимой они превращаются в голубую ледяную стену»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
12 часов
Путешествие в мини-группе: Эльбрус и жемчужины Приэльбрусья
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии к подножию Эльбруса, где природа поражает своей красотой и масштабами
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
«Зимой она полностью покрыта снегом с небольшими темно-зелеными островками елей, а летом покрыта ковром из луговых цветов»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
«Архыз покорит вас в любое время года: летом — манящими эко-тропами для треккинга, зимой — горнолыжными трассами»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 800₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
На Джилы-Су в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
Начало: Место вашего проживания
«Из-за глины и мелких камней летом он приобретает светло-оранжевый оттенок, а зимой красиво застывает»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
3 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Провести насыщенный день среди живописной природы и дружелюбных животных
Начало: В Кисловодске
«Все трассы оборудованы современным покрытием, заменяющим снег — на «ватрушках» можно кататься и зимой, и летом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Побывать в интересных и живописных локациях города-курорта
«Влага, накапливаемая в таких трещинах зимой, замерзает и не успевает оттаять за лето»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Кисловодске
«К водопаду можно подойти так близко, что в жару он освежит вас прохладными брызгами, а зимой — удивит закованными в лёд струями причудливой формы»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3500031 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Невероятный Домбай - из Кисловодска в мини-группе
Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге
Начало: в Кисловодске
«Зимой Домбай укрыт снегом и ослепляет белоснежной красотой»
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
47003 760₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
На Эльбрус - к месту силы
Полюбоваться кавказским Байкалом, погулять по городу-призраку и загадать желание в горах
«А зимой озеро превращается в каток с голубым льдом — не менее завораживающее зрелище»
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Большое спасибо за интересную поездку нашему гиду и водителю Артемию! Грамотно составленный маршрут и правильно рассчитанный тайминг позволили нам, никуда
- ЮЮлия5 июня 2024К моему большому стыду я не помню имени гида, с которым мы ездили, если организаторы ниже напишут, то будет здорово,
- ЛЛариса4 июня 2024Понравилось все: четкая организация от бронирования до доставки домой после экскурсии. Гид Артемий интересно, легко и познавательно рассказывал факты об
- ТТатьяна30 мая 2024Отличная машина, очень комфортная, гид рассказывает все через микрофон, ездила с другими компаниями, гида без микрофона не слышно. Замечательный гид
- ЕЕкатерина29 мая 2024За весь отпуск у нас было 3 экскурсии, и на всех трех нам очень повезло с гидами, на этой экскурсии
- ВВалерий27 мая 2024Мы отправлялись в путешествие с девушкой, я не строил больших ожиданий на счет данной экскурсии, однако она(экскурсия) превзошла мои ожидания.
- ИИрина24 мая 2024Очень красивые места, впечатляет! Всем рекомендую!
- ВВолокитина18 мая 2024Повезло с гидом. Зовут Адильхан. Завозил в места куда не каждая машина заезжала. показывая удачные завораживающие места. И остальное все порадовало. Выручил Адильхан нас и наличностью. Спасибо.
- KKRISTINA5 мая 2024Поездка в Домбай 27.04.24🏔 Я уже была в Домбае лет 5 назад, приехав в этот раз в Кисловодск, поняла, что не
- MMaria4 мая 2024Прекрасная экскурсия, великолепный парк. Мария крайне доброжелательная и подстраивалась под нас, а мы были с 5 летним ребенком. Парк в Железноводске приятно порадовал обновлений лестницей и озером. Все прошло отлично.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Зимние»
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