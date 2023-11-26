2 день

Парк «Цветник», гора машук, финская баня

Сегодня мы отправимся на прогулку по улочкам города Пятигорск, вдыхая чистый воздух и наблюдая прекрасные архитектурные достопримечательности, попробуем кислородные коктейли и нарзан.

Затем мы на канатке поднимемся на вершину горы Машук, где нас ждет потрясающий вид на окружающие горы и ландшафты, здесь мы сможем отдохнуть и выпить чашечку ароматного кофе/глинтвейна, окунувшись в атмосферу гармонии и радости.

Вечером, по окончанию экскурсии, нас ожидает приятное завершение дня – посещение Финской сауны. Здесь мы сможем расслабиться, отдохнуть после активного дня, и насладиться теплом и уютом сауны. Это отличное время для отдыха и восстановления сил перед следующими приключениями.