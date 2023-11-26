SPA-девичник на Кавказе

Групповой тур в Кисловодске
5
3 отзыва
Отправляемся в спа-путешествие, где вас окутают теплом и заботой! Вы исследуете Пятигорск, его архитектуру и восхитительные панорамные виды, Кисловодск с его потрясающими парками, получите всевозможные удовольствия от спа-процедур, вас ждут: массаж, ароматерапия, сауна, бассейны с термальной водой. Мы сделаем все, чтобы подарить вам ощущение гармонии и умиротворения!
SPA-девичник на Кавказе
SPA-девичник на Кавказе
SPA-девичник на Кавказе
SPA-девичник на Кавказе
SPA-девичник на Кавказе
SPA-девичник на Кавказе
SPA-девичник на Кавказе
SPA-девичник на Кавказе
SPA-девичник на Кавказе
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Виды с вершины Машука
Виды с вершины Машука
Полюбуетесь красотами и выпьете чашечку согревающего кофе на лучшем обзорном пункте
Симфония ароматов
Симфония ароматов
Отдохнете в ароматической парной, окутанной благоуханием эфирных масел, и расслабитесь под шепот природы
Гармония тела и души
Гармония тела и души
Профессиональный массаж смоет напряжение и погрузит вас в океан умиротворения
Финская баня
Финская баня
Расслабите мышцы после активной программы в уютном тепле сауны
Минеральные источники
Минеральные источники
Расслабитесь, насладитесь теплой водой и восстановите свои силы
Красоты Кисловодска
Красоты Кисловодска
Окружающие горы, живописные парки и аллеи, чистый горный воздух – все это сделает ваш отдых особенно приятным и интересным

Программа тура по дням

1 день

Встреча, вечер spa, фуршет

Встречаем вас в аэропорту или ж/д вокзале Минеральных Вод до 12:00.

Тур начинается с теплой встречи и горячего глинтвейна – идеальное начало отдыха.

После приятного знакомства мы отправляемся в удивительное место для вечера – SPA.

Здесь нас ждет настоящий рай для отдыха и расслабления. А еще мы насладимся фуршетом, который поднимет настроение и подарит энергию.

2 день

Парк «Цветник», гора машук, финская баня

Сегодня мы отправимся на прогулку по улочкам города Пятигорск, вдыхая чистый воздух и наблюдая прекрасные архитектурные достопримечательности, попробуем кислородные коктейли и нарзан.

Затем мы на канатке поднимемся на вершину горы Машук, где нас ждет потрясающий вид на окружающие горы и ландшафты, здесь мы сможем отдохнуть и выпить чашечку ароматного кофе/глинтвейна, окунувшись в атмосферу гармонии и радости.

Вечером, по окончанию экскурсии, нас ожидает приятное завершение дня – посещение Финской сауны. Здесь мы сможем расслабиться, отдохнуть после активного дня, и насладиться теплом и уютом сауны. Это отличное время для отдыха и восстановления сил перед следующими приключениями.

3 день

Итальянские термы машук акватерм

Сегодня день в итальянских термах будет наполнен комфортом и релаксом.

Вы начнете день с посещения бассейнов с минеральной водой, которые благотворно влияют на ваш организм и помогут расслабиться.

Затем вы сможете попариться в банях и саунах, получив настоящий релакс для всего тела.

4 день

Обзорная по г. Кисловодск, ароматическая парная, массаж

День тура по курортному городу Кисловодск – это полное погружение в атмосферу здоровья и расслабления.

Сначала мы отправимся на обзорную экскурсию по городу, чтобы узнать его историю и насладиться красотой его улиц, парков и знаменитых источников.

Затем нас ждет ароматическая парная, где вы сможете насладиться богатым выбором ароматов и эфирных масел. Ощутите их благотворное воздействие на ваше тело и душу, расслабьтесь под звуки природы и приятным освещением.

Наконец, вы окунетесь в мир блаженства с помощью профессионального массажа. Успокойте свой ум, расслабьтесь. Массаж поможет снять напряжение, улучшить кровообращение и восстановить энергию вашего организма.

5 день

Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал

Заключительный день нашего Spa тура – время прощания.

С 09:00 до 19:00 мы организуем для вас комфортный трансфер в аэропорт или железнодорожный вокзал. Обратные билеты лучше брать с вылетом после 12:00.

Мы искренне рады, что вы выбрали нас в качестве вашего места пребывания. Спасибо за приятное время, проведенное вместе. До новых встреч!

Проживание

Тур предусматривает проживание в одной из гостиниц Пятигорска в стандартных номерах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:

Категория номераДвухместноеОдноместное
Стандарт69 90079 900

Ниже указаны возможные гостиницы проживания. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Бристоль

3 ночи

Спа-отель «Бристоль» находится в Пятигорске, в культурном и деловом районе города.

К размещению гостей представлены уютные номера различных категорий. Все они выполнены в стиле аристократического лоска старой Англии. Они включают в себя все необходимое для комфортного проживания.

Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки за приемлемую цену. Сытно поесть можно в местном ресторане "a-la carte". На территории работает пивной бар.

Специально для деловых людей здесь обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек. В нем есть современная техника и вся необходимая мебель.

В шаговой доступности есть много различных достопримечательностей города, например: Лермонтовская галерея, Провал, место дуэли Лермонтова, грот Дианы, Цветник и другие.

БристольБристольБристольБристольБристольБристоль

Маск

3 ночи

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.

На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.

Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».

МаскМаскМаскМаскМаскМаск

Отель «Парус»

3 ночи

Спа-отель «Парус» находится в прекрасном районе Пятигорска, недалеко от озера «Новопятигорское».

Каждый номер обустроен в стиле минимализм. Гостей порадует комфортабельная мебель, современная техника, телефон, балкон, а также WI-FI. Из окон номеров открывается чудесный вид на лес или озеро в зависимости от категории размещения.

На территории работает кафе, где каждый может заказать блюда на свой вкус и предпочтение.

СПА-Зона отеля представляет собой подогреваемый бассейн, уникальную сауну, традиционный хамам, ледяную купель. Расстояние до аэропорта «Минеральные воды» составляет - 21,4 км, а до железнодорожного вокзала - 4,4 км.

Отель «Парус»Отель «Парус»Отель «Парус»Отель «Парус»Отель «Парус»Отель «Парус»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в комплекс термальных источников «машук аква терм»
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Один фуршет
  • Питание: завтраки
  • Подъем по канатной дороге на гору машук
  • Посещение spa по программе
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: аэропорт – гостиница – аэропорт
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Курортный сбор
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Одноместное размещение — 10 000 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • наряды для фотосессий;
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • принадлежности для бассейна: купальник / плавки, полотенца, тапочки (не одноразовые);
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • удобную одежду по сезону;
  • удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время сбора группы:

Г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал.

Место и время завершения тура:

Г. Минеральные Воды. Трансфер групповой с 9:00 до 19:00.

В данный тур можно только девушкам?

Тур планируется только для девушек, но мы можем рассчитать стоимость данного тура для индивидуальной группы туристов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
26 ноя 2023
Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!
Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!
А
15 ноя 2023
Спасибо организаторам принимающей стороны и гиду Осману за великолепную организацию тура - каждый день, как отдельное приключение. И база Aydin El - очень уютная, с приветливым и отзывчивым персоналом и вкусной едой.
К
11 ноя 2023
Организация на высшем уровне.

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