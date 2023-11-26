дек
дек
дек
дек
янв
янв
янв
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, вечер spa, фуршет
Встречаем вас в аэропорту или ж/д вокзале Минеральных Вод до 12:00.
Тур начинается с теплой встречи и горячего глинтвейна – идеальное начало отдыха.
После приятного знакомства мы отправляемся в удивительное место для вечера – SPA.
Здесь нас ждет настоящий рай для отдыха и расслабления. А еще мы насладимся фуршетом, который поднимет настроение и подарит энергию.
Парк «Цветник», гора машук, финская баня
Сегодня мы отправимся на прогулку по улочкам города Пятигорск, вдыхая чистый воздух и наблюдая прекрасные архитектурные достопримечательности, попробуем кислородные коктейли и нарзан.
Затем мы на канатке поднимемся на вершину горы Машук, где нас ждет потрясающий вид на окружающие горы и ландшафты, здесь мы сможем отдохнуть и выпить чашечку ароматного кофе/глинтвейна, окунувшись в атмосферу гармонии и радости.
Вечером, по окончанию экскурсии, нас ожидает приятное завершение дня – посещение Финской сауны. Здесь мы сможем расслабиться, отдохнуть после активного дня, и насладиться теплом и уютом сауны. Это отличное время для отдыха и восстановления сил перед следующими приключениями.
Итальянские термы машук акватерм
Сегодня день в итальянских термах будет наполнен комфортом и релаксом.
Вы начнете день с посещения бассейнов с минеральной водой, которые благотворно влияют на ваш организм и помогут расслабиться.
Затем вы сможете попариться в банях и саунах, получив настоящий релакс для всего тела.
Обзорная по г. Кисловодск, ароматическая парная, массаж
День тура по курортному городу Кисловодск – это полное погружение в атмосферу здоровья и расслабления.
Сначала мы отправимся на обзорную экскурсию по городу, чтобы узнать его историю и насладиться красотой его улиц, парков и знаменитых источников.
Затем нас ждет ароматическая парная, где вы сможете насладиться богатым выбором ароматов и эфирных масел. Ощутите их благотворное воздействие на ваше тело и душу, расслабьтесь под звуки природы и приятным освещением.
Наконец, вы окунетесь в мир блаженства с помощью профессионального массажа. Успокойте свой ум, расслабьтесь. Массаж поможет снять напряжение, улучшить кровообращение и восстановить энергию вашего организма.
Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал
Заключительный день нашего Spa тура – время прощания.
С 09:00 до 19:00 мы организуем для вас комфортный трансфер в аэропорт или железнодорожный вокзал. Обратные билеты лучше брать с вылетом после 12:00.
Мы искренне рады, что вы выбрали нас в качестве вашего места пребывания. Спасибо за приятное время, проведенное вместе. До новых встреч!
Проживание
Тур предусматривает проживание в одной из гостиниц Пятигорска в стандартных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:
|Категория номера
|Двухместное
|Одноместное
|Стандарт
|69 900
|79 900
Ниже указаны возможные гостиницы проживания. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Бристоль
Спа-отель «Бристоль» находится в Пятигорске, в культурном и деловом районе города.
К размещению гостей представлены уютные номера различных категорий. Все они выполнены в стиле аристократического лоска старой Англии. Они включают в себя все необходимое для комфортного проживания.
Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки за приемлемую цену. Сытно поесть можно в местном ресторане "a-la carte". На территории работает пивной бар.
Специально для деловых людей здесь обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек. В нем есть современная техника и вся необходимая мебель.
В шаговой доступности есть много различных достопримечательностей города, например: Лермонтовская галерея, Провал, место дуэли Лермонтова, грот Дианы, Цветник и другие.
Маск
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.
На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.
Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».
Отель «Парус»
Спа-отель «Парус» находится в прекрасном районе Пятигорска, недалеко от озера «Новопятигорское».
Каждый номер обустроен в стиле минимализм. Гостей порадует комфортабельная мебель, современная техника, телефон, балкон, а также WI-FI. Из окон номеров открывается чудесный вид на лес или озеро в зависимости от категории размещения.
На территории работает кафе, где каждый может заказать блюда на свой вкус и предпочтение.
СПА-Зона отеля представляет собой подогреваемый бассейн, уникальную сауну, традиционный хамам, ледяную купель. Расстояние до аэропорта «Минеральные воды» составляет - 21,4 км, а до железнодорожного вокзала - 4,4 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты в комплекс термальных источников «машук аква терм»
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Один фуршет
- Питание: завтраки
- Подъем по канатной дороге на гору машук
- Посещение spa по программе
- Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: аэропорт – гостиница – аэропорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Индивидуальный трансфер
- Курортный сбор
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Одноместное размещение — 10 000 руб. /весь период тура
- Место начала и завершения?
- Ставропольский край, Пятигорск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- наряды для фотосессий;
- непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- принадлежности для бассейна: купальник / плавки, полотенца, тапочки (не одноразовые);
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- удобную одежду по сезону;
- удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Где начинается и заканчивается тур?
Место и время сбора группы:
Г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал.
Место и время завершения тура:
Г. Минеральные Воды. Трансфер групповой с 9:00 до 19:00.
- В данный тур можно только девушкам?
Тур планируется только для девушек, но мы можем рассчитать стоимость данного тура для индивидуальной группы туристов.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.