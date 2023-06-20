Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией

Групповой тур в Кисловодске
5
3 отзыва
Программа тура Active «Чарующий Кавказ» c Горной Ингушетией позволяет всем нашим гостям за считанные дни не только посетить регион Кавказских Минеральных Вод и некоторые туристские знаменитые центры, но и проникнуть в труднодоступные горные районы, чтобы увидеть первозданную природу Кавказа.

Туристы смогут побывать во всех городах-курортах КМВ, совершить джип туры в Джилы-Су или в Бермамыт, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей.

Все наши гости испытают на себе целительную силу минеральных источников и ощутят настоящее кавказское гостеприимство!
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Ближайшие даты:
24
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Что вас ожидает:

Чегемское ущелье
Чегемское ущелье
Одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова»
Голубое озеро
Голубое озеро
Самое глубокое карстовое озеро на Кавказе
Экскурсия в Железноводск
Экскурсия в Железноводск
Самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод
Плато Бермамыт
Плато Бермамыт
Место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно!
Башенный комплекс «Вовнушки»
Башенный комплекс «Вовнушки»
Входит в 10-ку рукотворных чудес России
Храм Тхаба-Ерды
Храм Тхаба-Ерды
Самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век)

Программа тура по дням

1 день

Начало тура. Заселение в отель

Заселение в отель после 14.00

Ужин в отеле (если тур с питанием).

2 день

Верхняя Балкария

В настоящее время в Чегемском ущелье ведутся крупномасштабные ремонтные работы. В связи с этим в ходе экскурсии могут быть сложности при осмотре ущелья и водопадов. Просим учесть этот факт при выборе программы тура.

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

После прогулки — поздний завтрак (доп. плата) из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.

Переезд в Черекское ущелье 2 часа.

  • Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
  • Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
  • Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
  • Село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Внимание! Есть доп. расходы.

Верхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя Балкария
3 день

Железноводск или Медовые водопады

Завтрак в отеле (если тур с питанием).

Обед в отеле (если тур с питанием).

ВАРИАНТ I

Экскурсия «Медовые водопады» в 13:20.

По программе экскурсии:

  • Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
  • Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья). Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.
  • Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Возвращение в отель в 19:00.

Внимание! Есть доп. расходы.

ВАРИАНТ II

Экскурсия «Железноводск» в 14:20.

По программе экскурсии:

Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.

Он расположился на склонах горы Железная. Он славится своими кальциевыми водам.

Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Внимание! Есть доп. расходы.

Железноводск или Медовые водопадыЖелезноводск или Медовые водопадыЖелезноводск или Медовые водопадыЖелезноводск или Медовые водопадыЖелезноводск или Медовые водопадыЖелезноводск или Медовые водопадыЖелезноводск или Медовые водопады
4 день

Джиппинг в Джилы-Су или Бермамыт

ВАРИАНТ I

Джип-тур на Джилы-Су в 6:30.

Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы.

По программе:

Питание на маршруте за доп. плату.

  • Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.
  • Долина Нарзанов с живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.
  • «Затерянный мир» — роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.
  • Ущелье реки Харбас.

Остановка на завтрак (доп. плата) через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас — хычины (лепёшки с сыром или с мясом) и травяной чай.

  • Урочище Джилы-Су — северное Приэльбрусье.
  • Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.
  • Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.

Возвращение в отель в 18:00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Внимание! Есть доп. расходы.

ВАРИАНТ II

Джип-тур на Бермамыт.

Бермамыт — дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!

По программе:

  • Возвышенность Абазы-Кишлак — в ясную погоду открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга.
  • Гора Алебастровая — отрог Большого Бермамыта, с юга — красивый вид на крутые обрывы.
  • Плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).

Внимание! Есть доп. расходы.

  • ВАРИАНТ I Бермамыт.

Выезд на рассвет или утром (по набору группы).

Набор группы уточняется накануне вечером.

Выезд в 02:00 — встреча рассвета.

Поздний завтрак в 09:00 (за доп. плату — хычины, чай).

Возвращение в отель в 13:00.

Свободное время.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

ИЛИ

  • Выезд в 06:30 – дневная поездка.

Завтрак в 08:00 (за доп. плату. хычины, чай).

Обед в 12:00 (за доп. плату — шашлыки, шурпа, хычины, чай).

Возвращение в отель в 17:00.

Свободное время.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Внимание! Есть доп. расходы.

Джиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или Бермамыт
5 день

Горная Ингушетия

Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30.

Только для граждан РФ. Для посещение республики Ингушетия, помимо паспорта РФ у туристов обязательно должна быть постоянна прописка (не временная регистрация).

Ингушетия — страна башен и легенд.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак (доп. плата) в 8:00 в придорожном кафе.

Завтрак — осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.

  • Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям).
  • Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.
  • Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.
  • Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век)
  • Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.
  • «Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно, доп. плата!).

Остановка на ужин (доп. плата) на обратном пути (в 19:30), в придорожном кафе.

Ужин — осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.

Возвращение в отель около 22:00.

Внимание! Есть доп. расходы.

Горная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная Ингушетия
6 день

Отъезд

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля до 12:00.

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска на выбор.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

Если первый день тура выпадает на нижеуказанный период, то цены необходимо смотреть в табличке «Праздничные даты»:

  • с 24.04.2024 по 12.05.2024;
  • с 05.06.2024 по 16.06.2024;

Отель Бештау расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы.

Бештау (обычные даты)
С питаниемБез питания
СтандартКомфортЛюксСемейныйСтандартКомфортЛюксСемейный
Двухместное*448504800052700 383504145046150
Одноместное6210068400 5560061850
Трехместное 46400 39900
Четырехместное 41700 35200
Доп. место3890032350
Бештау (праздничные даты)
С питаниемБез питания
СтандартКомфортЛюксСемейныйСтандартКомфортЛюксСемейный
Двухместное*464004955054250 399004305047750
Одноместное6525071500 5870065000
Трехместное 47650 41150
Четырехместное 42500 35950
Доп. место3890032350

Отель Машук расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник»

Машук (обычные даты)
С питаниемБез питания
ЭкономСтандартКомфортСемейныйЭкономСтандартКомфортСемейный
Двухместное*374503855047950 331503425043650
Одноместное4605047300 4175043050
Трехместное 4040045750 3615041450
Четырехместное 40650 36350
Доп. место3600031750
Машук (праздничные даты)
С питаниемБез питания
ЭкономСтандартКомфортСемейныйЭкономСтандартКомфортСемейный
Двухместное*393004010051400 350503580047100
Одноместное4855051700 4430047400
Трехместное 4275051500 3845047250
Четырехместное 45750 41450
Доп. место3600031750

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Маск (обычные даты)
Без питания
СтандартДелюксПолулюкс
Двухместное*367504145044600
Одноместное587006185068150
Доп. место32350
Маск (праздничные даты)
Без питания
СтандартДелюксПолулюкс
Двухместное*367504145044600
Одноместное587006185068150
Доп. место32350

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов.

Пятигорск (обычные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 3360036150
Одноместное367504615051200
Пятигорск (праздничные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 3615039250
Одноместное399005120057450

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска.

Южная (обычные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 3140034250
Одноместное361504175047400
Доп. место27350
Южная (праздничные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 3360036750
Одноместное392504615052450
Доп. место27350

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Отель «Бештау» 3

5 ночей

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.

Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3

Отель «Машук» 3

5 ночей

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук» 3Отель «Машук» 3Отель «Машук» 3Отель «Машук» 3Отель «Машук» 3Отель «Машук» 3

Отель «Наутилус» 3

5 ночей

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3

Отель «Central City Пятигорск»

5 ночей

Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.

Персонал круглосуточной стойки регистрации владеет русским и английским языками.

Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.

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Гостиница «Пятигорск» 3

5 ночей

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.

Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.

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Отель «Маск» 4

5 ночей

Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.

В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.

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Гостиница «Южная» 3

5 ночей

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.

В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, если выбран тариф с питанием: 2 завтрака, 1 обед, 3 ужина
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Пятигорска и обратно
  • Питание, если выбран тариф без питания
  • Питание на маршрутах
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды — гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск — аэропорт г. Минеральные Воды
  • Входные билеты в музей Домик Лермонтова
  • Проезд по территории заповедника «Эрзи»
  • Экологические сборы:на горячем озере в селе Аушигер — 300 руб. на территории турбазы «Медовые водопады» — 100 руб. джип-Тур «Джилы-Су» — 250 руб.
  • На горячем озере в селе Аушигер — 300 руб.
  • На территории турбазы «Медовые водопады» — 100 руб.
  • Джип-Тур «Джилы-Су» — 250 руб.
  • Заезд на курорт Армхи и канатная дорога (по погодным условиям), экологический сбор в Джейрахском районе, проезд к башням «Вовнушки» и посещение «Башни Согласия» — 1 410 руб.
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор:для взрослых за 1 сутки — 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается.
  • Для взрослых за 1 сутки — 100 руб.
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.

Встреча с представителем туроператора осуществляется с 13.00. до 14.00 в холле отеля. Точное время в оповещении накануне.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час до начала.

Место посадки на экскурсии:

При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресу пр-т. Кирова 23 (вход в парк Цветник) в независимости от места проживания.

Гостиница «CENTRAL» – посадка у Центра занятости населения (пр. Калинина, д. 50)
Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)

Гостиница «МАШУК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?

В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице за 1 человека, для заездов до/после.

Доп. сутки без питания:

Маск

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

Делюкс

1-но местный

Делюкс

2-х местный

полулюкс

1-но местный

полулюкс

2-х местный

доп.

место

6 000

3 000

6 500

3 250

7 500

3 750

1 800

Бештау

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

1-но местный

комфорт

2-х местный

люкс

2-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

6 000

3 000

7 000

3 500

4 250

3 200

2 400

1 800

Машук

эконом

1-но местный

эконом

2-х местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

2-х местный

комфорт

3-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

3 700

2 250

4 200

2 350

4 150

2 800

3 700

2 750

1 700

Пятигорск

стандарт singl

1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

3 000

4 800

2 400

5 800

2 900
Южная

стандарт singl

1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

доп.

место

2 900

4 000

2 000

5 000

2 500

1 000

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 10 лет — 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Т
20 июня 2023
Поездка прошла чудесно!! Я в большом восторге. В ближайшее время обязательно оставлю отзыв и поделюсь самыми яркими фото.
Спасибо огромное вашему сервису, нареканий нет. Буду рекомендовать "Большую Страну" своим друзьям.
Я В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ ОТ КАВКАЗА!! 🙂👏👌👍💋
М
9 июля 2022
С 29. 06 по 04.07 были в туре. Очень понравился сам тур, знакомство с природой Кавказа. Ежедневные экскурсии, комфортные условия проживания и передвижения. Вернулись из тура полны незабываемых впечатлений.
Д
20 янв 2024
Насыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи.
Насыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи.Насыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи.Насыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи.Насыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи.Насыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи.Насыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи.Насыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи.Насыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи.Насыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи.

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