В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.

Встреча с представителем туроператора осуществляется с 13.00. до 14.00 в холле отеля. Точное время в оповещении накануне.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час до начала.

Место посадки на экскурсии:

При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресу пр-т. Кирова 23 (вход в парк Цветник) в независимости от места проживания.

Гостиница «CENTRAL» – посадка у Центра занятости населения (пр. Калинина, д. 50)

Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)

Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)

Гостиница «МАШУК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)

Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)

Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)

Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.