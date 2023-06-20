Туристы смогут побывать во всех городах-курортах КМВ, совершить джип туры в Джилы-Су или в Бермамыт, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей.
Все наши гости испытают на себе целительную силу минеральных источников и ощутят настоящее кавказское гостеприимство!
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Программа тура по дням
Начало тура. Заселение в отель
Заселение в отель после 14.00
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Верхняя Балкария
В настоящее время в Чегемском ущелье ведутся крупномасштабные ремонтные работы. В связи с этим в ходе экскурсии могут быть сложности при осмотре ущелья и водопадов. Просим учесть этот факт при выборе программы тура.
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
После прогулки — поздний завтрак (доп. плата) из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье 2 часа.
- Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
- Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
- Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
- Село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Внимание! Есть доп. расходы.
Железноводск или Медовые водопады
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Обед в отеле (если тур с питанием).
ВАРИАНТ I
Экскурсия «Медовые водопады» в 13:20.
По программе экскурсии:
- Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
- Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья). Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.
- Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.
Возвращение в отель в 19:00.
Внимание! Есть доп. расходы.
ВАРИАНТ II
Экскурсия «Железноводск» в 14:20.
По программе экскурсии:
Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.
Он расположился на склонах горы Железная. Он славится своими кальциевыми водам.
Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Внимание! Есть доп. расходы.
Джиппинг в Джилы-Су или Бермамыт
ВАРИАНТ I
Джип-тур на Джилы-Су в 6:30.
Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы.
По программе:
Питание на маршруте за доп. плату.
- Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.
- Долина Нарзанов с живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.
- «Затерянный мир» — роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.
- Ущелье реки Харбас.
Остановка на завтрак (доп. плата) через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас — хычины (лепёшки с сыром или с мясом) и травяной чай.
- Урочище Джилы-Су — северное Приэльбрусье.
- Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.
- Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.
Возвращение в отель в 18:00.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Внимание! Есть доп. расходы.
ВАРИАНТ II
Джип-тур на Бермамыт.
Бермамыт — дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!
По программе:
- Возвышенность Абазы-Кишлак — в ясную погоду открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга.
- Гора Алебастровая — отрог Большого Бермамыта, с юга — красивый вид на крутые обрывы.
- Плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).
Внимание! Есть доп. расходы.
- ВАРИАНТ I Бермамыт.
Выезд на рассвет или утром (по набору группы).
Набор группы уточняется накануне вечером.
Выезд в 02:00 — встреча рассвета.
Поздний завтрак в 09:00 (за доп. плату — хычины, чай).
Возвращение в отель в 13:00.
Свободное время.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
ИЛИ
- Выезд в 06:30 – дневная поездка.
Завтрак в 08:00 (за доп. плату. хычины, чай).
Обед в 12:00 (за доп. плату — шашлыки, шурпа, хычины, чай).
Возвращение в отель в 17:00.
Свободное время.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Внимание! Есть доп. расходы.
Горная Ингушетия
Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30.
Только для граждан РФ. Для посещение республики Ингушетия, помимо паспорта РФ у туристов обязательно должна быть постоянна прописка (не временная регистрация).
Ингушетия — страна башен и легенд.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак (доп. плата) в 8:00 в придорожном кафе.
Завтрак — осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.
- Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям).
- Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.
- Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.
- Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век)
- Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.
- «Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.
Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно, доп. плата!).
Остановка на ужин (доп. плата) на обратном пути (в 19:30), в придорожном кафе.
Ужин — осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.
Возвращение в отель около 22:00.
Внимание! Есть доп. расходы.
Отъезд
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска на выбор.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
Если первый день тура выпадает на нижеуказанный период, то цены необходимо смотреть в табличке «Праздничные даты»:
- с 24.04.2024 по 12.05.2024;
- с 05.06.2024 по 16.06.2024;
Отель Бештау расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы.
|Бештау (обычные даты)
|С питанием
|Без питания
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Двухместное*
|44850
|48000
|52700
|38350
|41450
|46150
|Одноместное
|62100
|68400
|55600
|61850
|Трехместное
|46400
|39900
|Четырехместное
|41700
|35200
|Доп. место
|38900
|32350
|Бештау (праздничные даты)
|С питанием
|Без питания
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Двухместное*
|46400
|49550
|54250
|39900
|43050
|47750
|Одноместное
|65250
|71500
|58700
|65000
|Трехместное
|47650
|41150
|Четырехместное
|42500
|35950
|Доп. место
|38900
|32350
Отель Машук расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник»
|Машук (обычные даты)
|С питанием
|Без питания
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Двухместное*
|37450
|38550
|47950
|33150
|34250
|43650
|Одноместное
|46050
|47300
|41750
|43050
|Трехместное
|40400
|45750
|36150
|41450
|Четырехместное
|40650
|36350
|Доп. место
|36000
|31750
|Машук (праздничные даты)
|С питанием
|Без питания
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Двухместное*
|39300
|40100
|51400
|35050
|35800
|47100
|Одноместное
|48550
|51700
|44300
|47400
|Трехместное
|42750
|51500
|38450
|47250
|Четырехместное
|45750
|41450
|Доп. место
|36000
|31750
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
|Маск (обычные даты)
|Без питания
|Стандарт
|Делюкс
|Полулюкс
|Двухместное*
|36750
|41450
|44600
|Одноместное
|58700
|61850
|68150
|Доп. место
|32350
|Маск (праздничные даты)
|Без питания
|Стандарт
|Делюкс
|Полулюкс
|Двухместное*
|36750
|41450
|44600
|Одноместное
|58700
|61850
|68150
|Доп. место
|32350
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов.
|Пятигорск (обычные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|33600
|36150
|Одноместное
|36750
|46150
|51200
|Пятигорск (праздничные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|36150
|39250
|Одноместное
|39900
|51200
|57450
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска.
|Южная (обычные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|31400
|34250
|Одноместное
|36150
|41750
|47400
|Доп. место
|27350
|Южная (праздничные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|33600
|36750
|Одноместное
|39250
|46150
|52450
|Доп. место
|27350
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Отель «Бештау» 3
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Отель «Машук» 3
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус» 3
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Central City Пятигорск»
Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.
Персонал круглосуточной стойки регистрации владеет русским и английским языками.
Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.
Гостиница «Пятигорск» 3
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.
Отель «Маск» 4
Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.
В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.
Гостиница «Южная» 3
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, если выбран тариф с питанием: 2 завтрака, 1 обед, 3 ужина
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Пятигорска и обратно
- Питание, если выбран тариф без питания
- Питание на маршрутах
- Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды — гостиница г. Пятигорск
- Трансфер гостиница г. Пятигорск — аэропорт г. Минеральные Воды
- Входные билеты в музей Домик Лермонтова
- Проезд по территории заповедника «Эрзи»
- Экологические сборы:на горячем озере в селе Аушигер — 300 руб. на территории турбазы «Медовые водопады» — 100 руб. джип-Тур «Джилы-Су» — 250 руб.
- На горячем озере в селе Аушигер — 300 руб.
- На территории турбазы «Медовые водопады» — 100 руб.
- Джип-Тур «Джилы-Су» — 250 руб.
- Заезд на курорт Армхи и канатная дорога (по погодным условиям), экологический сбор в Джейрахском районе, проезд к башням «Вовнушки» и посещение «Башни Согласия» — 1 410 руб.
- Посещение музеев и местные экскурсоводы
- Курортный сбор:для взрослых за 1 сутки — 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается.
- Для взрослых за 1 сутки — 100 руб.
- С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Пятигорск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
- Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.
Встреча с представителем туроператора осуществляется с 13.00. до 14.00 в холле отеля. Точное время в оповещении накануне.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час до начала.
Место посадки на экскурсии:
При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресу пр-т. Кирова 23 (вход в парк Цветник) в независимости от места проживания.
Гостиница «CENTRAL» – посадка у Центра занятости населения (пр. Калинина, д. 50)
Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
Гостиница «МАШУК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
- Какой размер экскурсионной группы?
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
- Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
- Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
- Рекомендации по нахождению в минеральных источниках
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
- Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
- Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице за 1 человека, для заездов до/после.
Доп. сутки без питания:
Маск
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
Делюкс
1-но местный
Делюкс
2-х местный
полулюкс
1-но местный
полулюкс
2-х местный
доп.
место
6 000
3 000
6 500
3 250
7 500
3 750
1 800
Бештау
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
1-но местный
комфорт
2-х местный
люкс
2-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
6 000
3 000
7 000
3 500
4 250
3 200
2 400
1 800
Машук
эконом
1-но местный
эконом
2-х местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
2-х местный
комфорт
3-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
3 700
2 250
4 200
2 350
4 150
2 800
3 700
2 750
1 700
Пятигорск
стандарт singl
1-но местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
джуниор
1-но местный
джуниор
2-х местный
3 000
4 800
2 400
5 800
2 900
Южная
стандарт singl
1-но местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
джуниор
1-но местный
джуниор
2-х местный
доп.
место
2 900
4 000
2 000
5 000
2 500
1 000
- Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 10 лет — 5%.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо огромное вашему сервису, нареканий нет. Буду рекомендовать "Большую Страну" своим друзьям.
Я В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ ОТ КАВКАЗА!! 🙂👏👌👍💋