Поход для тех, кто не ищет лёгких путей, хочет испытать силы и ощутить себя восходителем.Мы отправимся к самому высокому водопаду Ставропольского края — в дикое ущелье, куда редко добираются путешественники.

Пройдём по крутым тропам, исследуем загадочные красные камни, наберём 650 м высоты. И вот лес расступится, а за ним покажется 15-метровая скала, с которой срываются потоки воды. И мы ощутим: оно того стоило!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — старт в посёлке Нарзанный

Начнём путь к водопаду. Цивилизация останется позади, а вокруг — лишь холмы, река и гряды гор.

10:30 — Долина красных скал

Дорога выведет к алым камням, будто обожжённым древним огнём. Можно потрогать шершавые валуны и почувствовать их тепло.

12:00 — реки Малка и Кума

Тропа плавно уходит вверх. Начнём подъём к рекам Малка и Кума. Увидим панораму Джинальского хребта с зелёными склонами и высшую точку Ставропольского края — гору Верхний Джинал.

13:00 — спуск в ущелье

Спустимся в балку Соколова. Тропа ныряет в лес и становится сложнее. Последний отрезок — самый крутой и ответственный. Дорога резко уходит вниз, местами она скользкая, поэтому нужно держаться за ветки.

13:45 — Кичмалкинский водопад

И вот лес расступается — перед нами водопад. Вода срывается с отвесной скалы в небольшое озеро. В воздухе — прохлада и свежесть. Мы дошли!

14:00 — отдых у водопада

Посидим на камнях, подставим лицо под мелкие брызги, перекусим и выпьем травяного чая. Смельчаки искупаются — вода ледяная даже в разгар лета.

14:45 — обратный путь

Вернёмся той же дорогой. Ноги будут помнить каждый подъём и спуск, но идти с ощущением победы — легче.

Организационные детали

*До места старта вы добираетесь самостоятельно на личном авто, автобусе №10 или такси