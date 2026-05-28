Треккинг к Кичмалкинскому водопаду через Долину красных скал (из Кисловодска)
Прогуляться по пересечённой местности, увидеть обожжённые скалы и реки Малку и Куму
Поход для тех, кто не ищет лёгких путей, хочет испытать силы и ощутить себя восходителем.
Мы отправимся к самому высокому водопаду Ставропольского края — в дикое ущелье, куда редко добираются путешественники.
Пройдём по крутым тропам, исследуем загадочные красные камни, наберём 650 м высоты. И вот лес расступится, а за ним покажется 15-метровая скала, с которой срываются потоки воды. И мы ощутим: оно того стоило!
Описание экскурсии
9:00 — старт в посёлке Нарзанный
Начнём путь к водопаду. Цивилизация останется позади, а вокруг — лишь холмы, река и гряды гор.
10:30 — Долина красных скал
Дорога выведет к алым камням, будто обожжённым древним огнём. Можно потрогать шершавые валуны и почувствовать их тепло.
12:00 — реки Малка и Кума
Тропа плавно уходит вверх. Начнём подъём к рекам Малка и Кума. Увидим панораму Джинальского хребта с зелёными склонами и высшую точку Ставропольского края — гору Верхний Джинал.
13:00 — спуск в ущелье
Спустимся в балку Соколова. Тропа ныряет в лес и становится сложнее. Последний отрезок — самый крутой и ответственный. Дорога резко уходит вниз, местами она скользкая, поэтому нужно держаться за ветки.
13:45 — Кичмалкинский водопад
И вот лес расступается — перед нами водопад. Вода срывается с отвесной скалы в небольшое озеро. В воздухе — прохлада и свежесть. Мы дошли!
14:00 — отдых у водопада
Посидим на камнях, подставим лицо под мелкие брызги, перекусим и выпьем травяного чая. Смельчаки искупаются — вода ледяная даже в разгар лета.
14:45 — обратный путь
Вернёмся той же дорогой. Ноги будут помнить каждый подъём и спуск, но идти с ощущением победы — легче.
Организационные детали
*До места старта вы добираетесь самостоятельно на личном авто, автобусе №10 или такси
В стоимость включено: травяной чай на горелке, регистрация группы в МЧС, средства навигации и связи и групповая аптечка
За доплату можем организовать трансфер из городов: Кисловодск, Пятигорск, Георгиевск, Железноводск, Минеральные Воды, Ессентуки
Пешая часть маршрута займёт 10 часов, протяжённость — 13 км в одну сторону, набор высоты — 650 м
С вами будет опытный инструктор-проводник по горному туризму из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Нарзанный
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Елена — ваша команда гидов в Кисловодске
Я гид туристического клуба людей, влюблённых в горы. Родилась и живу в городе Пятигорск, можно сказать, у подножья Кавказских гор, знаю множество интересных мест, нехоженных троп и увлекательных историй.
Увлеклась туризмом читать дальшеуменьшить
еще в детстве, а с 2018 года поняла, что без гор не могу жить. И решила сменить работу сначала на экскурсовода, а затем на горного гида, так как предпочитаю пеший туризм. В 2020 году начала заниматься альпинизмом, а в 2023 году прошла обучение и получила удостоверение инструктора-проводника альпинизма и горного туризма.
Девиз клуба: «Мечты становятся маршрутами». И это верно, отчасти и благодаря нам, гидам! До встречи на горных тропах!
