Гора Кольцо: великое таинство ветров
Маршрут включает несколько пунктов. Первый — знаменитая Гора Кольцо на северной окраине Кисловодска. Это чудо природы получило свое название не просто так. Искусное мастерство ветряных потоков и естественная эрозия песчаника создали набор гротов, но главное творение — идеально круглое сквозное отверстие, напоминающее кольцо. Диаметр его составляет целых 8 метров. Именно благодаря этому гора обрела свое название.
Медовые водопады: живое звучание природы
Живописные Медовые водопады на границе с Карачаево-Черкесией образованы горной рекой Аликоновка, протекающей в узком ущелье. От экскурсовода вы узнаете историю 📖 возникновения водопадов и разные легенды, связанные с их названием. Полюбовавшись видом с обзорной площадки, туристы спускаются по крутой тропе в узкий каньон, скалы которого образует розоватый палеозойский гранит.
Проход по сложному рельефу русла облегчают мостики и лестницы с перилами. В ущелье каждый из водопадов разной высоты открывается взору по очереди — Жемчужный, Чертова Мельница, Безымянный и главный 18-метровый водопад Большой Медовый. А немного в стороне боковой речкой образован ещё один небольшой водопад Эчкиваш.
Карачаевское подворье: частичка культуры и истории
На выходе из ущелья туристов встречает этнографический музей 🖼 «Карачаевское подворье» — национальное кавказское жилище и скотный двор. Экскурсовод расскажет о жизни и быте горцев. В уютном кафе под открытым небом, можно отведать блюда кавказской кухни 🥧 — шашлык и хычины и попробовать домашнее вино 🍷 домик: божественный вкус даров Кавказа
Там вас угостят ароматным травяным чаем, необычным горным ⛰️ медом и вкуснейшим вареньем из кавказских природных даров. Здесь можно продегустировать более 30 целебных и оригинальных сортов варенья — из шишек, барбариса, имбиря, одуванчиков и других полезных ягод, пряностей и трав. В подарок для родных и друзей можно приобрести баночку меда или варенья.
Замок Коварства и Любви и скала «Замок» (посещение по вторникам, четвергам и воскресеньям)
Замок Коварства и Любви в ущелье реки Аликоновки в четырех километрах от Кисловодска — удивительное романтическое место, с которым связаны самые разнообразные легенды средневековья о несчастной любви и коварном предательстве. Скала «Замок» — это высокий утёс, напоминающий своими очертаниями мужскую фигуру. У подножия скалы возведено здание ресторана в виде средневекового замка.
Важно знать
- в поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям — свидетельство о рождении;
- удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие;
- в горах пригодится дополнительная одежда, чтобы утеплиться по сезону, нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем;
- советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива;
- в дальние поездки советуем брать с собой запас еды и питьевой воды, особенно если путешествуете с детьми или не собираетесь посещать кафе и рестораны, а кое-где их просто нет;
- не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды;
- к месту сбора нужно прибыть вовремя!