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Медовые водопады и гора Кольцо — сказочный мир в окрестностях Кисловодска

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Спутник К.
Спутник К. – Гид из Кисловодска
Северный Кавказ — рай для любителей природы.

Горные водопады, высокие скалы, девственная природа — все это можно увидеть недалеко от Кисловодска.

Всего в 20 минутах от города мы попадем в другую вселенную.

Вы увидите гору Кольцо.

Идеально круглое отверстие в скале — как оно получилось? Медовые водопады — место, где от пейзажей захватывает дух.

В ущелье проложена тропинка, а в нескольких местах с различных высот падает вода.

Тропинки, мостики и пещеры.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • В горы
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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Медовые водопады и гора Кольцо — сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Медовые водопады и гора Кольцо — сказочный мир в окрестностях Кисловодска

Что вы увидите

  • гора «Кольцо»
  • «Медовые водопады»
  • этнографический музей
  • Чайный Домик
  • Замок Коварства и Любви и скала «Замок» (по вт, чт и вск)
Гора Кольцо: великое таинство ветров
Маршрут включает несколько пунктов. Первый — знаменитая Гора Кольцо на северной окраине Кисловодска. Это чудо природы получило свое название не просто так. Искусное мастерство ветряных потоков и естественная эрозия песчаника создали набор гротов, но главное творение — идеально круглое сквозное отверстие, напоминающее кольцо. Диаметр его составляет целых 8 метров. Именно благодаря этому гора обрела свое название.
Медовые водопады: живое звучание природы
Живописные Медовые водопады на границе с Карачаево-Черкесией образованы горной рекой Аликоновка, протекающей в узком ущелье. От экскурсовода вы узнаете историю 📖 возникновения водопадов и разные легенды, связанные с их названием. Полюбовавшись видом с обзорной площадки, туристы спускаются по крутой тропе в узкий каньон, скалы которого образует розоватый палеозойский гранит.
Проход по сложному рельефу русла облегчают мостики и лестницы с перилами. В ущелье каждый из водопадов разной высоты открывается взору по очереди — Жемчужный, Чертова Мельница, Безымянный и главный 18-метровый водопад Большой Медовый. А немного в стороне боковой речкой образован ещё один небольшой водопад Эчкиваш.
Карачаевское подворье: частичка культуры и истории
На выходе из ущелья туристов встречает этнографический музей 🖼 «Карачаевское подворье» — национальное кавказское жилище и скотный двор. Экскурсовод расскажет о жизни и быте горцев. В уютном кафе под открытым небом, можно отведать блюда кавказской кухни 🥧 — шашлык и хычины и попробовать домашнее вино 🍷 домик: божественный вкус даров Кавказа
Там вас угостят ароматным травяным чаем, необычным горным ⛰️ медом и вкуснейшим вареньем из кавказских природных даров. Здесь можно продегустировать более 30 целебных и оригинальных сортов варенья — из шишек, барбариса, имбиря, одуванчиков и других полезных ягод, пряностей и трав. В подарок для родных и друзей можно приобрести баночку меда или варенья.
Замок Коварства и Любви и скала «Замок» (посещение по вторникам, четвергам и воскресеньям)
Замок Коварства и Любви в ущелье реки Аликоновки в четырех километрах от Кисловодска — удивительное романтическое место, с которым связаны самые разнообразные легенды средневековья о несчастной любви и коварном предательстве. Скала «Замок» — это высокий утёс, напоминающий своими очертаниями мужскую фигуру. У подножия скалы возведено здание ресторана в виде средневекового замка.
Важно знать
  • в поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям — свидетельство о рождении;
  • удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие;
  • в горах пригодится дополнительная одежда, чтобы утеплиться по сезону, нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем;
  • советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива;
  • в дальние поездки советуем брать с собой запас еды и питьевой воды, особенно если путешествуете с детьми или не собираетесь посещать кафе и рестораны, а кое-где их просто нет;
  • не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды;
  • к месту сбора нужно прибыть вовремя!
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание.
Что не входит
  • Экологический сбор (60 руб - взрослым, 30 руб - детям)
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁
Медовые водопады и гора Кольцо — сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Медовые водопады и гора Кольцо — сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Медовые водопады и гора Кольцо — сказочный мир в окрестностях Кисловодска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник К.
Спутник К.
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