Гора Кольцо: великое таинство ветров

Маршрут включает несколько пунктов. Первый — знаменитая Гора Кольцо на северной окраине Кисловодска. Это чудо природы получило свое название не просто так. Искусное мастерство ветряных потоков и естественная эрозия песчаника создали набор гротов, но главное творение — идеально круглое сквозное отверстие, напоминающее кольцо. Диаметр его составляет целых 8 метров. Именно благодаря этому гора обрела свое название.

Медовые водопады: живое звучание природы

Живописные Медовые водопады на границе с Карачаево-Черкесией образованы горной рекой Аликоновка, протекающей в узком ущелье. От экскурсовода вы узнаете историю 📖 возникновения водопадов и разные легенды, связанные с их названием. Полюбовавшись видом с обзорной площадки, туристы спускаются по крутой тропе в узкий каньон, скалы которого образует розоватый палеозойский гранит.

Проход по сложному рельефу русла облегчают мостики и лестницы с перилами. В ущелье каждый из водопадов разной высоты открывается взору по очереди — Жемчужный, Чертова Мельница, Безымянный и главный 18-метровый водопад Большой Медовый. А немного в стороне боковой речкой образован ещё один небольшой водопад Эчкиваш.

Карачаевское подворье: частичка культуры и истории

На выходе из ущелья туристов встречает этнографический музей 🖼 «Карачаевское подворье» — национальное кавказское жилище и скотный двор. Экскурсовод расскажет о жизни и быте горцев. В уютном кафе под открытым небом, можно отведать блюда кавказской кухни 🥧 — шашлык и хычины и попробовать домашнее вино 🍷 домик: божественный вкус даров Кавказа

Там вас угостят ароматным травяным чаем, необычным горным ⛰️ медом и вкуснейшим вареньем из кавказских природных даров. Здесь можно продегустировать более 30 целебных и оригинальных сортов варенья — из шишек, барбариса, имбиря, одуванчиков и других полезных ягод, пряностей и трав. В подарок для родных и друзей можно приобрести баночку меда или варенья.

Замок Коварства и Любви и скала «Замок» (посещение по вторникам, четвергам и воскресеньям)

Замок Коварства и Любви в ущелье реки Аликоновки в четырех километрах от Кисловодска — удивительное романтическое место, с которым связаны самые разнообразные легенды средневековья о несчастной любви и коварном предательстве. Скала «Замок» — это высокий утёс, напоминающий своими очертаниями мужскую фигуру. У подножия скалы возведено здание ресторана в виде средневекового замка.

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