Насладитесь видами Кисловодска с Кольцо-горы, посетите водопады и попробуйте зиплайн. Завершите день дегустацией местных деликатесов и чая
Это небольшое путешествие позволит вам насладиться красотами окрестностей Кисловодска.
Прогулка по подножью Бургустанского хребта, виды на Эльбрус и горные водопады оставят незабываемые впечатления.
Пройдите между каменными стенами, услышите карачаевские легенды и продегустируйте читать дальше
чай из местных трав. Для любителей экстрима - зиплайн над ущельем. Также можно посетить музей карачаевского быта и попробовать местные деликатесы. Экскурсия проходит на автомобиле LADA Vesta Cross 2021г. с кондиционером, маршрут можно скорректировать по вашему желанию
По дороге из Кисловодска первую остановку мы сделаем у подножья Бургустанского хребта. Взобравшись на Кольцо-гору по тропинке, вы увидите захватывающую панораму города, окружающих его вершин и заснеженного красавца Эльбруса. После мы продолжим путь по территории Карачаевского конезавода и вскоре окажемся у старта пешеходной части маршрута.
Дорога проведет нас между стоящими почти вплотную друг к другу каменными стенами — «тещиными ребрами» — прямо к водопадам! Вы полюбуетесь белоснежной пенящейся струей Жемчужного водопада, затем встретите еще три, не менее красивых и мощных. В финале мы доберемся до Медового водопада, который с 18-метровой высоты роняет бурный водный поток к вашим ногам. Я расскажу о сакральном значении этих мест для коренных жителей.
Те, кому хочется испытать свою смелость, смогут у водопадов опробовать зиплайн — скоростной спуск по стальному канату протяженностью 1050 метров над горным ущельем. Я обязательно сниму на видео ваш подвиг!
Распробовать местный колорит
Природные красоты Кисловодска дополнятся самобытными традициями и местной кухней. Мы можем заглянуть в музей карачаевского быта, отведать форель или шашлык из черного барашка, хычины и домашнее вино. Затем я отвезу вас в Чайный домик, где в дегустационном зале вы выпьете душистый чай из горных трав и попробуете варенья с оригинальными вкусами: из шишек, каштана, мяты и даже чеснока!
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле LADA Vesta Cross 2021г. с кондиционером, по запросу можно установить детское кресло
Мы можем скорректировать маршрут по вашему желанию
Дополнительные расходы:
Экологический сбор – 100 руб. /человека
Также по желанию мы можем перекусить в кафе на Медовых водопадах
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Кисловодске
Провела экскурсии для 2647 туристов
Привет, я Ира. Родилась и выросла в Кисловодске, в семье экскурсоводов. С раннего детства ездила по всем туристическим маршрутам и хорошо знаю наш край. Начала работать еще в студенческие годы читать дальше
и полюбила эту профессию. Я с удовольствием покажу вам наш город и парк так, что вам захочется вернуться сюда еще не раз! Я всегда учитываю пожелания и настроение гостей. Наша экскурсия будет проходить в форме легкой и непринужденной прогулки-беседы. Я люблю свой город, и мне нравится о нем рассказывать!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Виктория
23 окт 2024
Очень понравилась экскурсия! Восторг, восхищение и комфорт! Ирина никуда не торопит и дает возможность нагуляться и насладиться. По дороге все подробно и интересно расскажет. Больше всего времени провели на водопадах, читать дальше
облюбовали каждый закуток и каждый камешек. Запечатлели всю это красоту глазами и на телефоне. Потом поднялись на смотровую и насладились видом ущелья. Я была с дочкой шести лет и она замечательно перенесла поездку. С удовольствием и интересом исследовала каждую локацию. Однозначно рекомендую экскурсии с Ириной.
М
Марина
20 сен 2024
Очень понравилась экскурсия с Ириной! Интересный и грамотный рассказчик, очень терпеливая, внимательная и приятная в общении. Весьма комфортная и познавательная поездка получилась. Рекомендую!
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Светлана
18 сен 2024
Спасибо Ирине, всё прошло замечательно, автомобиль чистенький и удобный. Ирина молодец, все показала, интересно рассказала о достопримечательностях, позаботилась о вкусно обеде)) Спасибо большое, мы довольны.
Е
Елена
12 сен 2024
Были на экскурсии 12 сентября 2024 года, остались только положительные эмоции. Ирина очень грамотный рассказчик, имеющий обширные знания о местах проведения экскурсии. Приятный, не раздражающий спокойный тембр голоса экскурсовода помог быстро усвоить полученную информацию. На все вопросы отвечает развернуто, видно что Ирина постоянно повышает свой уровень знаний и имеет огромный опыт. С удовольствием бы еще поехали с ней на экскурсии!
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Людмила
11 сен 2024
Очень понравилась экскурсия, подойдет для тех, кто с маленьким ребенком. Красиво, интересно, не утомительно. Спасибо Ирине, нам всё понравилось!
Виталий
11 сен 2024
Отличная экскурсия, очень запомнилась. Если вкратце, то город, природа, просторы, поля, горы, лошади, зиплайн, водопады, мини-зоопарк, кафе. И всё это было очень приятным, местами восхитительным. Расширил кругозор, узнал много нового. Некоторые факты даже сложно уложить в голове. Экскурсоводу Ирине самые положительные оценки. Всем рекомендую!
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Давид
10 сен 2024
Все очень понравилось! Советую всем!)
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Константин
7 сен 2024
Ирина отличный экскурсовод, грамотный водитель. Очень много знает. Ответит на любой ваш вопрос. Мы очень рады что воспользовались ее услугами. Рекомендуем всем всем всем …
И
Ирина
4 сен 2024
Это было наше первое знакомство с Кавказом. Интересная и неутомительная экскурсия. Ирина увлекательно рассказала об особенностях местного колорита. Великолепная природа! Отличное настроение на весь день!
Татьяна
20 авг 2024
9 августа я и моя семья выезжали с Ириной на индивидуальную экскурсию. Мы посетители гору-Кольцо, Медовые водопады, покатались на качелях, полетали на зиплайне. Много интересных локаций, а впечатлений ещё больше! Ирина читать дальше
- отличная девушка, интересный рассказчик, прекрасный водитель. Очень много предоставила информации о Кисловодске, о быте, обычаях, традициях. По времени нас нигде не ограничивала. Пока мы гуляли, заняла нам столик в кафе с прекрасным видом на водопады. Рекомендую данную поездку!
Ольга
31 июл 2024
Очень понравилась экскурсия! Хорошая организация, замечательный экскурсовод Ирина. Рекомендую.
И
Ирина
25 июл 2024
Благодарим за экскурсию! Ирина интересный рассказчик, приятная в общении, слушать её одно удовольствие. Маршрут не сложный, поездка в комфортном авто, прогулка у водопадов с возможностью посидеть в кафе выпить душистый читать дальше
чай с хычинами и полюбоваться красивыми видами (пока мы гуляли Ирина заняла нам удобный столик), посещение музея "Карачаевское подворье" сопровождалось рассказами Ирины о быте и обычаях карачаевцев. 25.07.2024 у нас была ещё одна экскурсия с Ириной по Кисловодскому парку, от прогулки получили заряд бодрости и хорошее настроение. Ирине желаем удачи и всех благ!!!
Д
Долецкая
18 июл 2024
Огромное спасибо Ирине за отличную экскурсию! Родители просто в восторге!
Ю
Юлия
7 июл 2024
Были семьёй на экскурсии с Ириной. Ирина замечательный гид, с приятным голосом. Рассказала много интересного о крае где живёт, о обычиях местных жителей, легендах края. Во время экскурсии ни куда не торопилась, времени на фото и любование природой было достаточно. Экскурсия прошла интересно и познавательно. Однозначно рекомендую гида Ирину.
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Анастасия
11 июн 2024
Мини-путешествие прошло интересно и познавательно. Ирина окружила нас заботой и вниманием. Однозначно рекомендую!