Это небольшое путешествие позволит вам насладиться красотами окрестностей Кисловодска.Прогулка по подножью Бургустанского хребта, виды на Эльбрус и горные водопады оставят незабываемые впечатления.Пройдите между каменными стенами, услышите карачаевские легенды и продегустируйте

чай из местных трав. Для любителей экстрима - зиплайн над ущельем. Также можно посетить музей карачаевского быта и попробовать местные деликатесы. Экскурсия проходит на автомобиле LADA Vesta Cross 2021г. с кондиционером, маршрут можно скорректировать по вашему желанию

Описание экскурсии

Вокруг Кисловодска: от хребтов до водопадов

По дороге из Кисловодска первую остановку мы сделаем у подножья Бургустанского хребта. Взобравшись на Кольцо-гору по тропинке, вы увидите захватывающую панораму города, окружающих его вершин и заснеженного красавца Эльбруса. После мы продолжим путь по территории Карачаевского конезавода и вскоре окажемся у старта пешеходной части маршрута.

Дорога проведет нас между стоящими почти вплотную друг к другу каменными стенами — «тещиными ребрами» — прямо к водопадам! Вы полюбуетесь белоснежной пенящейся струей Жемчужного водопада, затем встретите еще три, не менее красивых и мощных. В финале мы доберемся до Медового водопада, который с 18-метровой высоты роняет бурный водный поток к вашим ногам. Я расскажу о сакральном значении этих мест для коренных жителей.

Те, кому хочется испытать свою смелость, смогут у водопадов опробовать зиплайн — скоростной спуск по стальному канату протяженностью 1050 метров над горным ущельем. Я обязательно сниму на видео ваш подвиг!

Распробовать местный колорит

Природные красоты Кисловодска дополнятся самобытными традициями и местной кухней. Мы можем заглянуть в музей карачаевского быта, отведать форель или шашлык из черного барашка, хычины и домашнее вино. Затем я отвезу вас в Чайный домик, где в дегустационном зале вы выпьете душистый чай из горных трав и попробуете варенья с оригинальными вкусами: из шишек, каштана, мяты и даже чеснока!

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле LADA Vesta Cross 2021г. с кондиционером, по запросу можно установить детское кресло

Мы можем скорректировать маршрут по вашему желанию

Дополнительные расходы: