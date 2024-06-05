И Ирина Нетуристической тропой в Кисловодский парк Восхождение было прекрасно! Олег отличный гид, провёл красивейшими тропами к горе! Сама бы я ни за что так не смогла, а со знающим проводником да под интересные рассказы, супер! Очень всем рекомендую!

А Анна Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны Огромное спасибо Юрию за невероятные впечатления, отличные виды. Это самая лучшая поездка из всех наших путешествий! Профессионал своего дела, будем заказывать туры только с ним.

И Игорь Нетуристической тропой в Кисловодский парк читать дальше своим подопечных, учитывает возраст и физические возможности. Первая часть экскурсии была для нас тяжеловата, в плане подьема вверх, однако открывающиеся красоты того стоили. Экскурсия очень насыщенная, все понравилось, очень грамотный, эрудированный гид. Хорошее знание истории, увлекательные рассказы об окружающему мире. Бережно относится к

д дарья Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе Экскурсия нам очень понравилась, отдельное спасибо нашему гиду Камилю. Было интересно) Внимательно отношение) Только положительные эмоции.)

М Мария Нетуристической тропой в Кисловодский парк читать дальше нетуристическую тропу, двигаясь по которой открываются шикарные панорамные виды, красота природы ошеломляет. Нас сопровождали и подъемы, и спуски, но экскурсия проходит в таком непринужденном свободном формате, что всегда можно передохнуть, подышать потрясающим лесом, и даже попить ароматного чая, которым угощал Олег. За время экскурсии нетуристические тропы открыли для меня по-новому Кисловодский парк, куда хочется возвращаться и наслаждаться красотой природы. Спасибо Олегу! Искренне советую данную экскурсию всем любителям пешей прогулки. 27.05.2024г. побывала на экскурсии с Олегом. Интересный рассказчик, внимательный и очень позитивный человек. От места встречи мы сразу попадаем на

Н Наталья Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны читать дальше края, все четко и по делу, без лишней воды. День в его компании пролетел незаметно. Море эмоций и незабываемых впечатлений, и бонус - замечательные фотографии в течении экскурсии. Мы не прощаемся, а говорим Вам до свидания. Все очень, очень понравилось. Отличное познавательное путешествие на чистом, проходимом автомобиле, управляемым профессиональным водителем. Юрий прекрасный рассказчик, влюбленный в свои

Е Екатерина Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке Замечательно, увидеть горы и парк утром) удивительная природа и умиротворение) увлекательный рассказ Веры, чувство юмора и эрудиция, и,безусловно, любовь к городу и природе стоит услышать и почувствовать. Спасибо за желание вернуться!)

Е Елена Треккинг по Дигории к водопаду Галдоридон Очень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительная, маршрут красивый, с небольшим подъемом высоты в компании с прекрасной девушкой Дашей. Обязательно вернёмся ещё.

Т Татьяна Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты Ольга- великолепный гид и водитель, образованная, интеллигентная и располагающая к себе девушка. Несмотря на плохую погоду, впечатлений было много. Ольга слушала наши пожелания, учитывала на ходу обстановку, старалась избегать наших встреч с группой туристов с автобуса и т. д.