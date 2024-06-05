1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов
Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия к Уллу-Тау с захватывающими пейзажами и магией гор
Отправьтесь в захватывающее путешествие к Уллу-Тау, Волшебной горе на границе с Грузией. Вас ждут уникальные виды, магия природы и незабываемые впечатления
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: в пятницу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
14 июня в 06:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка
Начало: Заберу вас от отеля
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
7 340₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Побывать в одном из красивейших мест Кавказа и узнать об обычаях народов Карачаево-Черкесии
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе
Отправиться из Кисловодска к Баксанской долине и ущелью Адыр-Су, пройтись до горы и загадать желание
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
65005 200₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
Увидеть неизвестные места Приэльбрусья и пройти живописными тропами к альплагерям
Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске
14 июня в 06:00
16 июня в 06:00
50004 500₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Исследовать ущелье Джилы-Су, увидеть Каменные грибы и переночевать в лагере на поляне Эммануэля
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гора Бештау: закаты и рассветы над Кавказскими Минеральными Водами
Отправиться в несложный треккинг и полюбоваться пейзажами в атмосферное время суток
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
7 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Озеро Орлёнок в Архызе - просто фантастика
Запомнить красоту Кавказа на всю жизнь, а также узнать о природе и легендах края
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
Завтра в 07:00
10 июня в 17:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
Испытать на себе суровый нрав и чарующую красоту природы Кавказа
Начало: Возле Замка коварства и любви
11 июня в 11:00
23 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Треккинг по вершинам Пятигорья
Забраться на гору Бештау и насладиться панорамой Кавказских Минеральных Вод
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Треккинг по Дигории к водопаду Галдоридон
Прогуляться по долине реки Харес, налюбоваться сочными пейзажами и напитаться природной энергией
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Треккинг к Бадукским озёрам
С опытным проводником подняться к высокогорным бирюзовым озёрам и насладиться роскошными пейзажами
Начало: у вашего отеля
5 авг в 05:00
6 авг в 05:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Другие горы: к подножью Тихтенген через Чегемское ущелье
Исследовать труднодоступные безлюдные уголки Кавказа и посетить Город мертвых
Завтра в 09:00
9 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие к затерянному водопаду Кавказа
Первооткрывателям неизведанных мест и любителям джиппинга посвящается
Начало: На ул. Гагарина
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Перезагрузиться в горах, попить целебного нарзана и пройти по северному склону Эльбруса
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 17 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Неизведанные тропинки Домбая: трекинг к Бадукским озерам
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра
Прикоснуться к первозданной природе Кавказа во время треккинга к живописным горным озёрам
Начало: В Кисловодске
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Восхождение было прекрасно! Олег отличный гид, провёл красивейшими тропами к горе! Сама бы я ни за что так не смогла, а со знающим проводником да под интересные рассказы, супер! Очень всем рекомендую!
- ААнна5 июня 2024Огромное спасибо Юрию за невероятные впечатления, отличные виды. Это самая лучшая поездка из всех наших путешествий! Профессионал своего дела, будем заказывать туры только с ним.
- ИИгорь4 июня 2024Экскурсия очень насыщенная, все понравилось, очень грамотный, эрудированный гид. Хорошее знание истории, увлекательные рассказы об окружающему мире. Бережно относится к
- ддарья3 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась, отдельное спасибо нашему гиду Камилю. Было интересно) Внимательно отношение) Только положительные эмоции.)
- ММария3 июня 202427.05.2024г. побывала на экскурсии с Олегом. Интересный рассказчик, внимательный и очень позитивный человек. От места встречи мы сразу попадаем на
- ННаталья21 мая 2024Все очень, очень понравилось. Отличное познавательное путешествие на чистом, проходимом автомобиле, управляемым профессиональным водителем. Юрий прекрасный рассказчик, влюбленный в свои
- ЕЕкатерина20 мая 2024Замечательно, увидеть горы и парк утром) удивительная природа и умиротворение) увлекательный рассказ Веры, чувство юмора и эрудиция, и,безусловно, любовь к городу и природе стоит услышать и почувствовать. Спасибо за желание вернуться!)
- ЕЕлена16 мая 2024Очень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительная, маршрут красивый, с небольшим подъемом высоты в компании с прекрасной девушкой Дашей. Обязательно вернёмся ещё.
- ТТатьяна16 мая 2024Ольга- великолепный гид и водитель, образованная, интеллигентная и располагающая к себе девушка. Несмотря на плохую погоду, впечатлений было много. Ольга слушала наши пожелания, учитывала на ходу обстановку, старалась избегать наших встреч с группой туристов с автобуса и т. д.
- ЕЕлена13 мая 2024Незабываемые впечатления. Виды очень красивые. Нашим гидом был Евгений - спокойный, профессиональный гид, с которым было комфортно и удобно карабкаться по горам.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Треккинг и походы»
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