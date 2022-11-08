Треккинг по паркам и экотропам КВМ

Недельный авторский тур, в котором мы собрали самые интересные достопримечательности Кавказских Минеральных Вод

5
3 отзыва
Недельный авторский тур, в котором мы собрали самые интересные достопримечательности Кавказских Минеральных Вод. В путешествии группа будет жить в комфортной гостинице и каждый день совершать прогулки налегке.

В наших планах прогулки по роскошных курортным паркам Пятигорска, Железноводска и Кисловодска, подъем по экотропам на вершины гор Бештау, Машук, Железная и водопады высотой 70 метров.
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Треккинг по паркам и экотропам КВМ
Ближайшие даты:
5
ноя

Что вас ожидает 🤩

Улетный джип-тур
Улетный джип-тур
Отправимся на самый крутой джиппинг к подножию Эльбруса
Дорога в поднебесье
Дорога в поднебесье
Почувствуем себя выше небе, отправившись по канатной дороге к вершинам гор
Восхитительная природа Кавказа
Восхитительная природа Кавказа
Отдохнем от городских будней среди гор, водопадов и свежего воздуха

Программа тура по дням

1 день

Город Пятигорск: парк «Цветник», Лермонтовская галерея, Китайская беседка, Эолова Арфа, озеро Провал, ворота Любви, гора Машук

11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды.

Тур начинается с переезда на микроавтобусе в наш первый город Кавминвод — солнечный Пятигорск (40 минут).

Этот город держат в своих ладонях и обнимают пять прекрасных гор: Машук, Бештау, Кинжал, Железная и Верблюд.

В течение нашей поездки обязательно поднимемся на три из них!

В Пятигорске совершим треккинг по парку «Цветник», который в любое время года радует туристов прекрасными клубами с цветами.

Здесь же сделаем фото утонченной Лермонтовской галереи.

Снаружи она выглядит как сказочный дворец, очень нарядный и ажурный.

В ее стенах часто проводятся музыкальные концерты.

Продолжаем наш путь по обновленному Пятигорскому парку и любуемся необычными локациями: грот Дианы, Китайская беседка, Эолова арфа и, конечно, бронзовый орел!

Помните орла, который является символом Кавминвод?

Этот орел как раз и находится в Пятигорске!

Сегодня можем попробовать знаменитое пятигорское мороженое!

Сливочный вкус, орешки, шоколад… Классический пломбир, фисташка или аромат вишни. Вам понравится!

Во время прогулки мы также заглянем в озеро «Провал», которое находится внутри пещеры и имеет невероятно красивый, бирюзовый цвет.

Здесь же загадаем желание возле памятника Остапу Бендеру.

Возможно, даже придется постоять в очереди к памятнику, поскольку здесь всегда много людей, которые совершают экскурсионные туры в Кавминводы.

Затем отправимся к Воротам любви.

Это не только одна из красивейших локаций для проведения фотосессий, но и место с любопытной легендой.

Отсюда уже рукой подать до вершины горы Машук.

Поднявшись наверх, полюбуемся невероятно живописными окрестностями.

Активная часть: 5,6 км, перепад высот 520-620 м, продолжительность 5-6 часов.

Город Пятигорск: парк «Цветник», Лермонтовская галерея, Китайская беседка, Эолова Арфа, озеро Провал, ворота Любви, гора МашукГород Пятигорск: парк «Цветник», Лермонтовская галерея, Китайская беседка, Эолова Арфа, озеро Провал, ворота Любви, гора МашукГород Пятигорск: парк «Цветник», Лермонтовская галерея, Китайская беседка, Эолова Арфа, озеро Провал, ворота Любви, гора МашукГород Пятигорск: парк «Цветник», Лермонтовская галерея, Китайская беседка, Эолова Арфа, озеро Провал, ворота Любви, гора Машук
2 день

Треккинг по курортному парку Кисловодска

Добро пожаловать в самый огромный и самый знаменитый парк этих мест — курортный парк Кисловодска.

Это настоящая лесная страна, где бегают белки, поднимаются в небо стройные ели, стелется можжевельник и радуются солнцу хрупкие розы.

Комфортные тропинки вмиг увлекут нас за собой в самое сердце парка.

Первый приятный бонус на сегодня: запасемся орешками и покормим шустрых белочек в Кисловодске:)

Для начала изучим схему и сразу поймём, насколько парк гигантский!

Вы думаете, что парк Кисловодска — это так, буквально пару километров и всё?

Инструктор приложит все силы, чтобы развеять этот стереотип!

Он проведёт вас по самым любопытным и вкусным местам: Зеркальный пруд, долина роз, Храм Воздуха, Беседка семи ветров, гора Красное солнышко и гора Малое Седло.

К вечеру окажетесь на вершине горы Большое седло, и тут поймете, что сегодня в туре прошли всего лишь часть парка!

Напротив Вас будет сверкать своими ледяными склонами его Величество Эльбрус.

Вы присядете на вершину горы и почувствуете, что жизнь удалась!

В наш авторский тур в Кисловодск также включена прогулка по ночному городу.

Вечером Кисловодск украшает свой Курортный бульвар тысячами огней!

Он манит Вас ароматом свежей выпечки из кафешек, зазывает на сувенирный рынок и хвастается красивой подсветкой зданий.

Рядом в небо взлетают цветные фонарики, в воздухе пахнет глинтвейном, а продавцы настойчиво предлагают свежий фрэш из апельсинов или гранатов.

Но, конечно, изюминкой ночного Кисловодска является фонтан!

Светомузыкальный фонтан вечером переливается огнями, его струи взмывают вверх с невероятной лёгкостью и тут же падают вниз, подчиняясь ритмам музыки.

В каждом всплеске фонтана чувствуешь силу, лёгкость, зажигательный танец огня и света.

Активная часть: 14,5 км, перепад высот 950-1580 м, продолжительность треккинга по парку Кисловодска 6-7 часов, отдых в вечернем Кисловодске – 4-5 часов.

Треккинг по курортному парку КисловодскаТреккинг по курортному парку КисловодскаТреккинг по курортному парку КисловодскаТреккинг по курортному парку Кисловодска
3 день

Город Железноводск, Курортный парк, треккинг на гору Железная, пещера первобытного человека, Селитряные скалы

Поход в Кавминводы обязательно включает в себя посещение города Железноводск.

Здесь также есть свой Курортный парк, масштабная реконструкция которого была проведена в 2019 г.

Теперь парк может похвастаться красивыми фонтанами и самой длинной каскадной лестницей на юге России.

Свой путь в Железноводске начнём от ЖД вокзала, не спеша пройдем мимо Островских ванн, которые своим обликом напоминают заморские мечети.

Затем двигаемся в сторону эффектного дворца эмира Бухарского с золотыми балкончиками и арабский вязью.

По пути к нему обязательно загадываем желаем возле огромного яйца со знаками зодиака!

Чтобы желание исполнилось, яйцо нужно покрутить.

Самому с этим не справиться, поэтому привлекайте сильных и мускулистых друзей!

Загадав желание, летим дальше!

На мгновение застываем возле утончённого здания Пушкинской галереи, затем делаем фото цветочного календаря — и вот вы уже в самом сердце Курортного парка Железноводска.

Отсюда ведет невероятно комфортная, лесная экотропа на вершину горы Железной.

Нас ждет несложный треккинг, поднимемся, полюбуемся на красоту сверху!

Двигаемся дальше!

Удобная дорожка из свеженькой плитки манит за собой в густой лес, вдоль тропы радуют глаз душевные кормушки для птиц, а каждые 200 метров у дороги стоит камень-символ этих мест с изображением Мцыри, Демона или других мифических персонажей.

Таблички-указатели настойчиво рисуют стрелку 2,7 км до пещеры древнего человека.

По пути к гроту пещерного человека заходим на Селитряные скалы.

Это живописные скалы серого цвета, местами они похожи на слоёный пирог.

Но самая главная фишка этих мест — смотровая площадка в одном-единственном месте!

Лес перед вами расступается — и вуаля!

Виден город Железноводск, гора Железная, Развалка и леса, леса, леса вокруг.

В этом месте обязательно нужно сесть на подпопник и любоваться.

Иначе, покорение Селитряных скал Вам не засчитается!

Дальше тропинку тура в Кавминводы приведёт к дому пещерного человека.

Это такая уютная и весьма теплая пещерка среди скал.

А вокруг прямо-таки первобытный пейзаж: огромные камни, причудливой формы, покрытые вечнозеленым мхом…

Сегодняшний день будет ОЧЕНЬ насыщенным и пролетит как одно мгновение.

Активная часть: 15,1 км, перепад высот 820-1410 м, продолжительность 7-8 часов.

Город Железноводск, Курортный парк, треккинг на гору Железная, пещера первобытного человека, Селитряные скалыГород Железноводск, Курортный парк, треккинг на гору Железная, пещера первобытного человека, Селитряные скалыГород Железноводск, Курортный парк, треккинг на гору Железная, пещера первобытного человека, Селитряные скалыГород Железноводск, Курортный парк, треккинг на гору Железная, пещера первобытного человека, Селитряные скалы
4 день

Трекинг по экотропе на гору Бештау и гору Малый Тау

Железноводск — город, о котором не так много знают туристы.

Он не столь на слуху, как его популярные соседи Ессентуки или Пятигорск.

Тем не менее, Железноводск — это самый экологически чистый город Кавминвод!

Этот город прямо-таки утопает в зелени: ранней весной глаз порадует первая, сочная листва, которая появляется здесь уже в конце марта — начале апреля.

А представляете, какая здесь красота золотой осенью, в октябре?

Леса надевают свой огненный наряд с багряными оттенками и красуются перед туристами.

В ноябре эти места по-прежнему хороши, ведь холода приходят сюда чуть позже, и поэтому листва на многих деревьях держится до середины ноября.

Сегодня у нас будет полностью лесной маршрут, который пройдет вдали от шумных трасс.

Лесная тропа настойчиво будет вести нас вверх, вверх и еще немножечко вверх.

Зато, выйдя на седловину горы, сердце невольно замрёт: перед нами будут видны горы Змейка и Железная, курортный парк, озеро и панорама Кавминвод.

А дальше будет дилемма: налево пойдешь — на Малый Тау попадешь.

Направо пойдешь — на Бештау попадёшь!

Недолго думая, инструктор примет решение сводить группу на обе вершины.

К слову, гора Бештау — самая высокая из 17 местных гор.

Сама Бештау состоит из пяти отрогов или вершин, самая высокая из которых — большая Бештау — 1400 метров.

Активная часть: 10,7 км, перепад высот 610-1400 м, продолжительность 8-9 часов.

Трекинг по экотропе на гору Бештау и гору Малый ТауТрекинг по экотропе на гору Бештау и гору Малый ТауТрекинг по экотропе на гору Бештау и гору Малый ТауТрекинг по экотропе на гору Бештау и гору Малый Тау
5 день

Урочище Джилы-Су, треккинг к водопадам и горе Эльбрус

В каждом нашем туре есть вишенка на торте — это день, который особенно ждут туристы.

Поездка на Джилы-Су — как раз та самая вишенка!

На микроавтобусе отправляемся по новой, комфортной трассе в мир водопадов Джилы-Су и в гости к самому Эльбрусу.

По пути сделаем остановку на эффектной смотровой площадке, которую очень метко называют «Скалы Аватары».

Смотрели этот фильм?

Его вполне можно было снимать в этих местах!

Едем дальше!

Трасса на Джилы-Су — это уже сама по себе достопримечательность.

Проехав по ней совсем немного, вдруг видишь — прямо перед тобой вырастает снежный великан Эльбрус!

Обязательно сделаем фотопривал и запечатлим этого снежного исполина.

Дальше настанет черед треккинга по урочищу Джилы-Су.

Чего здесь только нет: горячие источники, огромные песчаные замки «Зубы дракона», нарзанчики и целых 4 водопада.

Какой из них самый эффектный?

Спокойный Эмир, 70-метровый Султан, бурный Кызыл-Кол или сумасшедший Кара-Кая?

Решать вам, в конце дня выберем самый интересный водопад тура!

Активная часть: 8,3 км, перепад высот 2360-2190-2360 м, продолжительность 8-9 часов.

Урочище Джилы-Су, треккинг к водопадам и горе ЭльбрусУрочище Джилы-Су, треккинг к водопадам и горе ЭльбрусУрочище Джилы-Су, треккинг к водопадам и горе ЭльбрусУрочище Джилы-Су, треккинг к водопадам и горе Эльбрус
6 день

Замок коварства и любви, треккинг на Медовые водопады, гора «Кольцо»

Тур по Кавминводам продолжается.

Отправляемся за пределы города Кисловодск, чтобы увидеть еще одно необычное место — Замок коварства и любви.

Это средневековое здание украшают эффектные башенки, лепка, фигурные балкончики.

Здание посмотрим снаружи, внутри него сейчас находится ресторан и отель.

Дальше совершим треккинг по пешеходной тропе к Медовым водопадам.

Откуда такое название?

Водопады льются со скал, словно мед из бочки!

В этом ущелье построены несколько ажурных мостиков, на которых сделаем эффектные фото.

Завершающим пунктом программы тура станет поездка к горе «Кольцо».

Это причудливое скальное образование, ширина которого составляет 8 м, а высота — 12 м.

Активная часть: 10,7 км, перепад высот 870-1050 м, продолжительность 6-7 часов.

Замок коварства и любви, треккинг на Медовые водопады, гора «Кольцо»Замок коварства и любви, треккинг на Медовые водопады, гора «Кольцо»Замок коварства и любви, треккинг на Медовые водопады, гора «Кольцо»Замок коварства и любви, треккинг на Медовые водопады, гора «Кольцо»
7 день

Парк Кисловодска: треккинг в гости к Хозяину пещеры. Отъезд

Сегодня вновь в центре нашего внимания будет город Кисловодск.

Ученые говорят, что из всех городов Кавминвод, именно здесь самое большое количество солнечных дней году — 265!

Поэтому еще один солнечный день тура в Кавминводах с удовольствием проведем в Кисловодске и пройдем по новому маршруту в Курортном парке.

По пути узнаем, что из себя представляет маршрут «тещин язык», увидим Синие камни, парочку эффектных гротов и совершенно необычного Хозяина пещеры.

Активная часть: 10,2 км, перепад высот 820-1020-990 м, продолжительность 4-5 часов.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

15:00-16:00 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен.

Парк Кисловодска: треккинг в гости к Хозяину пещеры. ОтъездПарк Кисловодска: треккинг в гости к Хозяину пещеры. ОтъездПарк Кисловодска: треккинг в гости к Хозяину пещеры. ОтъездПарк Кисловодска: треккинг в гости к Хозяину пещеры. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в г. Кисловодск в гостинице "Амира парк", гостинице "Благодать" или гостинице такого же класса: двух-, трехместные номера "Стандарт". Удобства в номере, телевизор.

Доплата за одноместное размещение — 11 000 руб.

Варианты проживания

Амира парк

6 ночей

Отель Amira Parc расположен в Кисловодске, недалеко от центра города и станицы Буденновская. Расстояние до улицы Кисловодская составляет примерно 5,8 км, до поселка Зеленегорский — 7,2 км, до железнодорожной станции Минутка — 7,4 км. Стойка регистрации открыта круглосуточно. . На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Поселок Мирный и поселок Элькуш находятся соответственно в 8,2 км и в 9,2 км от отеля Amira Parc. До ближайшего аэропорта Минеральные Воды — 56 км.

Амира паркАмира паркАмира паркАмира паркАмира паркАмира паркАмира паркАмира парк

Благодать

6 ночей

Гостиница «Благодать» расположена в Кисловодске. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.

Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.

На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан.

Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Гостиница «Благодать» находится в 30 км от Пятигорска и в 17 км от курорта Ессентуки. Расстояние до международного аэропорта Минеральных Вод составляет 44 км.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в г. Кисловодск в гостинице "Амира парк", гостинице "Благодать" или гостинице такого же класса: двух-, трехместные номера "Стандарт"
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Входные билеты на Медовые водопады
  • Экосбор в нацпарке Приэльбрусье
  • Курортный сбор
  • Подъем по канатной дороге на г. Машук
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание: обед во время переезда в 1-й день, ужины. Стоимость ужина в кафе: 300-400 руб.
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 11 000 руб. за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +7… +12С.;
  • флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор или в качестве шарфа;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • треккинговая обувь;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик;
  • трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО. При необходимости, клуб предоставляет трекинговые палки в прокат;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • подпопник;
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • шапка, перчатки;
  • термос объем 0,5-0,75 л.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер — страховой сервис Черепаха.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.

Где начинается и заканчивается маршрут?

Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.

Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 15:00-16:00 МСК.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
8 ноя 2022
Великолепный инструктор Алексей. Всё было чудесно организовано: начиная от оформления тура, заканчивая приездом домой. Всё продумано: маршруты, проживание, питание, отдых. На любые вопросы всегда получали ответ от организаторов.
Н
7 ноя 2022
Лучшая! Отдыхать теперь только с ней! Будем покорять Архыз и Приэльбрусье!
Л
2 ноя 2022
Все прошло отлично

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Карен
Нет отзывов
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
Сегодня
Завтра
21 ноя
22 ноя
13 000 за всё до 7 чел.
Поездка на Кавказские Гималаи
12 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
Нет отзывов
Поездка на Кавказские Гималаи
Наш тур проходит на Кавказе на территории Кабардино-Балкарии
Ваше место пребывания
4 500 за 1 человека
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
Нет отзывов
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
С комфортом добраться до Кисловодска из аэропорта (или обратно) и осмотреть окрестности
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
от 6 500 за всё до 2 чел.
Джилы-Су: водопады и минеральные источники
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
4.9
20 отзывов
Джилы-Су: водопады и минеральные источники
Эльбрус - самая высокая и самая известная вершина на территории России
Мы забираем вас по адресу пребывания
Сегодня
Завтра
21 ноя
22 ноя
от 25002 125 за 1 человека
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