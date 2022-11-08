1 день

Город Пятигорск: парк «Цветник», Лермонтовская галерея, Китайская беседка, Эолова Арфа, озеро Провал, ворота Любви, гора Машук

11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды.

Тур начинается с переезда на микроавтобусе в наш первый город Кавминвод — солнечный Пятигорск (40 минут).

Этот город держат в своих ладонях и обнимают пять прекрасных гор: Машук, Бештау, Кинжал, Железная и Верблюд.

В течение нашей поездки обязательно поднимемся на три из них!

В Пятигорске совершим треккинг по парку «Цветник», который в любое время года радует туристов прекрасными клубами с цветами.

Здесь же сделаем фото утонченной Лермонтовской галереи.

Снаружи она выглядит как сказочный дворец, очень нарядный и ажурный.

В ее стенах часто проводятся музыкальные концерты.

Продолжаем наш путь по обновленному Пятигорскому парку и любуемся необычными локациями: грот Дианы, Китайская беседка, Эолова арфа и, конечно, бронзовый орел!

Помните орла, который является символом Кавминвод?

Этот орел как раз и находится в Пятигорске!

Сегодня можем попробовать знаменитое пятигорское мороженое!

Сливочный вкус, орешки, шоколад… Классический пломбир, фисташка или аромат вишни. Вам понравится!

Во время прогулки мы также заглянем в озеро «Провал», которое находится внутри пещеры и имеет невероятно красивый, бирюзовый цвет.

Здесь же загадаем желание возле памятника Остапу Бендеру.

Возможно, даже придется постоять в очереди к памятнику, поскольку здесь всегда много людей, которые совершают экскурсионные туры в Кавминводы.

Затем отправимся к Воротам любви.

Это не только одна из красивейших локаций для проведения фотосессий, но и место с любопытной легендой.

Отсюда уже рукой подать до вершины горы Машук.

Поднявшись наверх, полюбуемся невероятно живописными окрестностями.

Активная часть: 5,6 км, перепад высот 520-620 м, продолжительность 5-6 часов.