11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды.
Тур начинается с переезда на микроавтобусе в наш первый город Кавминвод — солнечный Пятигорск (40 минут).
Этот город держат в своих ладонях и обнимают пять прекрасных гор: Машук, Бештау, Кинжал, Железная и Верблюд.
В течение нашей поездки обязательно поднимемся на три из них!
В Пятигорске совершим треккинг по парку «Цветник», который в любое время года радует туристов прекрасными клубами с цветами.
Здесь же сделаем фото утонченной Лермонтовской галереи.
Снаружи она выглядит как сказочный дворец, очень нарядный и ажурный.
В ее стенах часто проводятся музыкальные концерты.
Продолжаем наш путь по обновленному Пятигорскому парку и любуемся необычными локациями: грот Дианы, Китайская беседка, Эолова арфа и, конечно, бронзовый орел!
Помните орла, который является символом Кавминвод?
Этот орел как раз и находится в Пятигорске!
Сегодня можем попробовать знаменитое пятигорское мороженое!
Сливочный вкус, орешки, шоколад… Классический пломбир, фисташка или аромат вишни. Вам понравится!
Во время прогулки мы также заглянем в озеро «Провал», которое находится внутри пещеры и имеет невероятно красивый, бирюзовый цвет.
Здесь же загадаем желание возле памятника Остапу Бендеру.
Возможно, даже придется постоять в очереди к памятнику, поскольку здесь всегда много людей, которые совершают экскурсионные туры в Кавминводы.
Затем отправимся к Воротам любви.
Это не только одна из красивейших локаций для проведения фотосессий, но и место с любопытной легендой.
Отсюда уже рукой подать до вершины горы Машук.
Поднявшись наверх, полюбуемся невероятно живописными окрестностями.
Активная часть: 5,6 км, перепад высот 520-620 м, продолжительность 5-6 часов.
Добро пожаловать в самый огромный и самый знаменитый парк этих мест — курортный парк Кисловодска.
Это настоящая лесная страна, где бегают белки, поднимаются в небо стройные ели, стелется можжевельник и радуются солнцу хрупкие розы.
Комфортные тропинки вмиг увлекут нас за собой в самое сердце парка.
Первый приятный бонус на сегодня: запасемся орешками и покормим шустрых белочек в Кисловодске:)
Для начала изучим схему и сразу поймём, насколько парк гигантский!
Вы думаете, что парк Кисловодска — это так, буквально пару километров и всё?
Инструктор приложит все силы, чтобы развеять этот стереотип!
Он проведёт вас по самым любопытным и вкусным местам: Зеркальный пруд, долина роз, Храм Воздуха, Беседка семи ветров, гора Красное солнышко и гора Малое Седло.
К вечеру окажетесь на вершине горы Большое седло, и тут поймете, что сегодня в туре прошли всего лишь часть парка!
Напротив Вас будет сверкать своими ледяными склонами его Величество Эльбрус.
Вы присядете на вершину горы и почувствуете, что жизнь удалась!
В наш авторский тур в Кисловодск также включена прогулка по ночному городу.
Вечером Кисловодск украшает свой Курортный бульвар тысячами огней!
Он манит Вас ароматом свежей выпечки из кафешек, зазывает на сувенирный рынок и хвастается красивой подсветкой зданий.
Рядом в небо взлетают цветные фонарики, в воздухе пахнет глинтвейном, а продавцы настойчиво предлагают свежий фрэш из апельсинов или гранатов.
Но, конечно, изюминкой ночного Кисловодска является фонтан!
Светомузыкальный фонтан вечером переливается огнями, его струи взмывают вверх с невероятной лёгкостью и тут же падают вниз, подчиняясь ритмам музыки.
В каждом всплеске фонтана чувствуешь силу, лёгкость, зажигательный танец огня и света.
Активная часть: 14,5 км, перепад высот 950-1580 м, продолжительность треккинга по парку Кисловодска 6-7 часов, отдых в вечернем Кисловодске – 4-5 часов.
Поход в Кавминводы обязательно включает в себя посещение города Железноводск.
Здесь также есть свой Курортный парк, масштабная реконструкция которого была проведена в 2019 г.
Теперь парк может похвастаться красивыми фонтанами и самой длинной каскадной лестницей на юге России.
Свой путь в Железноводске начнём от ЖД вокзала, не спеша пройдем мимо Островских ванн, которые своим обликом напоминают заморские мечети.
Затем двигаемся в сторону эффектного дворца эмира Бухарского с золотыми балкончиками и арабский вязью.
По пути к нему обязательно загадываем желаем возле огромного яйца со знаками зодиака!
Чтобы желание исполнилось, яйцо нужно покрутить.
Самому с этим не справиться, поэтому привлекайте сильных и мускулистых друзей!
Загадав желание, летим дальше!
На мгновение застываем возле утончённого здания Пушкинской галереи, затем делаем фото цветочного календаря — и вот вы уже в самом сердце Курортного парка Железноводска.
Отсюда ведет невероятно комфортная, лесная экотропа на вершину горы Железной.
Нас ждет несложный треккинг, поднимемся, полюбуемся на красоту сверху!
Двигаемся дальше!
Удобная дорожка из свеженькой плитки манит за собой в густой лес, вдоль тропы радуют глаз душевные кормушки для птиц, а каждые 200 метров у дороги стоит камень-символ этих мест с изображением Мцыри, Демона или других мифических персонажей.
Таблички-указатели настойчиво рисуют стрелку 2,7 км до пещеры древнего человека.
По пути к гроту пещерного человека заходим на Селитряные скалы.
Это живописные скалы серого цвета, местами они похожи на слоёный пирог.
Но самая главная фишка этих мест — смотровая площадка в одном-единственном месте!
Лес перед вами расступается — и вуаля!
Виден город Железноводск, гора Железная, Развалка и леса, леса, леса вокруг.
В этом месте обязательно нужно сесть на подпопник и любоваться.
Иначе, покорение Селитряных скал Вам не засчитается!
Дальше тропинку тура в Кавминводы приведёт к дому пещерного человека.
Это такая уютная и весьма теплая пещерка среди скал.
А вокруг прямо-таки первобытный пейзаж: огромные камни, причудливой формы, покрытые вечнозеленым мхом…
Сегодняшний день будет ОЧЕНЬ насыщенным и пролетит как одно мгновение.
Активная часть: 15,1 км, перепад высот 820-1410 м, продолжительность 7-8 часов.
Железноводск — город, о котором не так много знают туристы.
Он не столь на слуху, как его популярные соседи Ессентуки или Пятигорск.
Тем не менее, Железноводск — это самый экологически чистый город Кавминвод!
Этот город прямо-таки утопает в зелени: ранней весной глаз порадует первая, сочная листва, которая появляется здесь уже в конце марта — начале апреля.
А представляете, какая здесь красота золотой осенью, в октябре?
Леса надевают свой огненный наряд с багряными оттенками и красуются перед туристами.
В ноябре эти места по-прежнему хороши, ведь холода приходят сюда чуть позже, и поэтому листва на многих деревьях держится до середины ноября.
Сегодня у нас будет полностью лесной маршрут, который пройдет вдали от шумных трасс.
Лесная тропа настойчиво будет вести нас вверх, вверх и еще немножечко вверх.
Зато, выйдя на седловину горы, сердце невольно замрёт: перед нами будут видны горы Змейка и Железная, курортный парк, озеро и панорама Кавминвод.
А дальше будет дилемма: налево пойдешь — на Малый Тау попадешь.
Направо пойдешь — на Бештау попадёшь!
Недолго думая, инструктор примет решение сводить группу на обе вершины.
К слову, гора Бештау — самая высокая из 17 местных гор.
Сама Бештау состоит из пяти отрогов или вершин, самая высокая из которых — большая Бештау — 1400 метров.
Активная часть: 10,7 км, перепад высот 610-1400 м, продолжительность 8-9 часов.
В каждом нашем туре есть вишенка на торте — это день, который особенно ждут туристы.
Поездка на Джилы-Су — как раз та самая вишенка!
На микроавтобусе отправляемся по новой, комфортной трассе в мир водопадов Джилы-Су и в гости к самому Эльбрусу.
По пути сделаем остановку на эффектной смотровой площадке, которую очень метко называют «Скалы Аватары».
Смотрели этот фильм?
Его вполне можно было снимать в этих местах!
Едем дальше!
Трасса на Джилы-Су — это уже сама по себе достопримечательность.
Проехав по ней совсем немного, вдруг видишь — прямо перед тобой вырастает снежный великан Эльбрус!
Обязательно сделаем фотопривал и запечатлим этого снежного исполина.
Дальше настанет черед треккинга по урочищу Джилы-Су.
Чего здесь только нет: горячие источники, огромные песчаные замки «Зубы дракона», нарзанчики и целых 4 водопада.
Какой из них самый эффектный?
Спокойный Эмир, 70-метровый Султан, бурный Кызыл-Кол или сумасшедший Кара-Кая?
Решать вам, в конце дня выберем самый интересный водопад тура!
Активная часть: 8,3 км, перепад высот 2360-2190-2360 м, продолжительность 8-9 часов.
Тур по Кавминводам продолжается.
Отправляемся за пределы города Кисловодск, чтобы увидеть еще одно необычное место — Замок коварства и любви.
Это средневековое здание украшают эффектные башенки, лепка, фигурные балкончики.
Здание посмотрим снаружи, внутри него сейчас находится ресторан и отель.
Дальше совершим треккинг по пешеходной тропе к Медовым водопадам.
Откуда такое название?
Водопады льются со скал, словно мед из бочки!
В этом ущелье построены несколько ажурных мостиков, на которых сделаем эффектные фото.
Завершающим пунктом программы тура станет поездка к горе «Кольцо».
Это причудливое скальное образование, ширина которого составляет 8 м, а высота — 12 м.
Активная часть: 10,7 км, перепад высот 870-1050 м, продолжительность 6-7 часов.
Сегодня вновь в центре нашего внимания будет город Кисловодск.
Ученые говорят, что из всех городов Кавминвод, именно здесь самое большое количество солнечных дней году — 265!
Поэтому еще один солнечный день тура в Кавминводах с удовольствием проведем в Кисловодске и пройдем по новому маршруту в Курортном парке.
По пути узнаем, что из себя представляет маршрут «тещин язык», увидим Синие камни, парочку эффектных гротов и совершенно необычного Хозяина пещеры.
Активная часть: 10,2 км, перепад высот 820-1020-990 м, продолжительность 4-5 часов.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
15:00-16:00 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен.
Тур предполагает проживание в г. Кисловодск в гостинице "Амира парк", гостинице "Благодать" или гостинице такого же класса: двух-, трехместные номера "Стандарт". Удобства в номере, телевизор.
Доплата за одноместное размещение — 11 000 руб.
Отель Amira Parc расположен в Кисловодске, недалеко от центра города и станицы Буденновская. Расстояние до улицы Кисловодская составляет примерно 5,8 км, до поселка Зеленегорский — 7,2 км, до железнодорожной станции Минутка — 7,4 км. Стойка регистрации открыта круглосуточно. . На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Поселок Мирный и поселок Элькуш находятся соответственно в 8,2 км и в 9,2 км от отеля Amira Parc. До ближайшего аэропорта Минеральные Воды — 56 км.
Гостиница «Благодать» расположена в Кисловодске. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.
Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.
На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Гостиница «Благодать» находится в 30 км от Пятигорска и в 17 км от курорта Ессентуки. Расстояние до международного аэропорта Минеральных Вод составляет 44 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер — страховой сервис Черепаха.
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 15:00-16:00 МСК.