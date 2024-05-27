1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 52 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
50 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Потренироваться с единомышленниками в окружении гор и улучшить форму перед беговыми состязаниями
Начало: Кисловодск, вечер
16 сен в 17:00
19 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ББеркович2 мая 2024Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилось перезагрузиться полностью. Отправились в
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Треккинг и походы»
Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 4 тура от 19 000 до 52 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Кисловодске на 2024 год по теме «Треккинг и походы», 3 ⭐ отзыва, цены от 19000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август