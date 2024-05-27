Треккинг в Кисловодске

Найдено 4 тура в категории «Треккинг и походы» в Кисловодске, цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 52 500 за человека
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000 за человека
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
50 000 за человека
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Авторский тур
10 дней
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Потренироваться с единомышленниками в окружении гор и улучшить форму перед беговыми состязаниями
Начало: Кисловодск, вечер
16 сен в 17:00
19 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Треккинг по паркам и экотропам КМВ
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Треккинг по паркам и экотропам КМВ
    Всё чётко и по плану) Спасибо!
    Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!
  • Б
    Беркович
    2 мая 2024
    Треккинг по паркам и экотропам КМВ
    Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилось перезагрузиться полностью. Отправились в
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    путешествие вчетвером, все разного возраста (47, 48, 27, 25 лет). И всем очень понравилось. Никогда ранее не приходилось ходить по маршрутам треккинга. Выбрали маршрут для начинающих, и не прогадали. Нагрузки вполне умеренные, справились с походами абсолютно все туристы, благодаря надежному и замечательному, очень солнечному и дружелюбному инструктору Ляли Шамшитдиновой. Эта прекрасная девушка научила нас всех любить горы. Кавказ прекрасен, горы влюбляют в себя. Ни фото, ни видео не передают потрясающей красоты и величественности природы! Вся заявленная программа экскурсий тура была очень интересной и насыщенной. Это был необыкновенный активный отдых на природе. Горы, ущелье Джилы-Су, реки, свежий воздух, приятная компания людей!

    Пожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилосьПожалуй, выбрать этот тур было одним из лучших моих решений. Хотелось просто отдохнуть активно, а получилось

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Треккинг по паркам и экотропам КМВ
  2. Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
  3. Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
  4. Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Медовые водопады
  5. Кисловодский парк
  6. Приэльбрусье
  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 4 тура от 19 000 до 52 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Кисловодске на 2024 год по теме «Треккинг и походы», 3 ⭐ отзыва, цены от 19000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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