Начало приключения1) Стартуем в удобное для вас время от вашего санатория или гостиницы на комфортабельном УАЗ Патриот (7 мест). Рекомендуемое время начала экскурсии 🧭 с 6. 00 до 9. 00. Дорога в урочище Джилы Су из Кисловодска занимает 2, 5 — 3 часа.

2) Останавливаемся в любом месте, которое вам понравится — для фотографирования, чаепития или просто подышать и насладиться видами. Смотровые площадки на пути из Кисловодска на Джилы СуРанний подъём, и рассвет мы встречаем на плато Шаджатмаз, стоя на смотровой площадке перед спуском в Долину Нарзанов. Показавшийся из-за облаков Эльбрус окрашивается в розовый цвет, когда солнце ☀️ поднимается все выше, ощутимо теплеет. Дорога на Джилы-су великолепна сама по себе. В хорошую погоду на каждом подъеме открывается красавец Эльбрус, приближающийся с любым поворотом. Дорогу, проходящую через Национальный парк 🌳 Приэльбрусье, обрамляют ущелье реки Малка, скалы, поросшие соснами, горные хребты и плато. Гора Тузлук, менгирыОбязательная остановка на нашей экскурсии — гора Тузлук — «солёная гора» в переводе. Тузлук напоминает своей формой пирамиду. При желании, мы можем на неё подняться! По мнению археологов, на вершине Тузлука в древности было языческое святилище. Тузлук считается местом силы и многие эзотерики приезжают в Северное Приэльбрусье только ради того, что бы подняться на её вершину и помедитировать. Стоит отметить геометрическую точность её формы — наклон склонов относительно вершины 45°. При этом Тузлук расположен на широте 45° — идеальное место для обзора Полярной звезды. Гора СирхСледующая гора на нашем пути — Сирх (Сурх) высотой около 3. 100 метров — в это время она и вовсе запорошена снегом. Гора Сирх — одно из мест силы Северного Приэльбрусья. На её вершину поднимаются для акклиматизации альпинисты. С вершины Сирха открывается изумительный вид на Эльбрус, виден даже Большой и Малый Бермамыт! По краю горы ⛰️ проходит грунтовая дорога, по которой мы попадаем на поляну Эманнуэля. Дорога только для подготовленных машин и водителей. Поляна ЭммануэляПоляна Эммануэля — место старта первого восхождения на Эльбрус в 1829 году, под командованием генерала Эммануэля. Здесь расположены несколько базовых лагерей альпинистов, которые начинают процесс акклиматизации с высоты 2. 500 метров. В окрестностях поляны множество нарзанных и минеральных источников. Есть даже белый нарзан, по сути это газированная ледниковая вода, без железистого осадка как у простого нарзана. С поляны Эммануэля берут своё начало разнообразные туристические маршруты, в том числе на Пик Калицкого, Немецкий аэродром, Каменные Грибы, а так же на западный Эльбрус. Серебряный источник, белый нарзанЕсть на поляне Эмманнуэля живительный «Серебряный источник». Открывается он только в конце июля или начале августа, именно на это время приходится пик таяния ледников Эльбруса. Максимальная глубина около 1. 5 метра, температура воды — 4 градусов. Купание в Серебряном источнике дарит здоровье на несколько лет вперед. Многие люди приходят сюда с Джилы Су, преодолевая несколько километров по горной местности. Хранится вода из Серебряного источника годами, не портясь. Исконными обитателями Джилы-Су и поляны Эммануэля являются суслики. На Кавказе они живут на высоте 1 — 3 км. Некоторые суслики настолько прикормлены туристами, что позволят гладить себя и кормить из рук! На зиму суслики впадают в спячку, из которой выходят только к началу мая. Калинов МостСпуститься с поляны Эманнуэля на Джилы-Су можно пешком минут за 30 через уникальное природное явление — «Калинов Мост». Когда-то в древности скалы обвалились в ущелье реки Кызылкол, и создали тем самым природный мост. Когда стоишь на Калиновом мосту, можно увидеть как река проходит под ним, ниспадая огромным 40 метровым водопадом Кызылкол. В переводе с тюрского Кызылкол означает «Красный рукав». И действительно окрестности реки состоят из красной вулканической породы. Купание в нарзане +22 градусаИ вот мы на Джилы-Су, цели нашей экскурсии. Мощная струя нарзана бьёт прямо из отверстия в скале, Джилы-Су переводится как «Тёплая вода», и действительно температура нарзана здесь 22 градуса и зимой и летом. Всё объясняется близостью спящего вулкана Эльбруса. Дело в том, что магма в этом районе Кавказа находится почти у самой поверхности. Регулярное принятие нарзанных ванн на Джилы-Су излечивает многие болезни и омолаживает организм. Именно поэтому в летный сезон здесь возникает палаточный городок. Многие приезжают сюда издалека, со своими палатками, газовым оборудованием и едой на несколько недель. На Джилы-Су большое количество разнообразных нарзанов, которые обладают разным составом, вкусом и действие на организм. Каждый имеет свое название — «Желудочный», «Глазной», «Почечный». Участники наших индивидуальных экскурсий всегда остаются в восторге 🔥 от этих источников, в изобилии бьющих повсюду. Долина ЗамковОсобенно сильное впечатление в экскурсии на Джилы-Су обычно производит «Долина замков». Эти фантастические фигуры — творения природы, а не рук человека. Здесь просто рай для художников и фотографов. Высотой конические фигуры достигают 8-10 метров. Ущелье Кала-Кулак, в переводе с балкарского, значит «Башенное ущелье». Водопады Кызылкол, Султан, Каракая-СуЕще одной достопримечательностью 🏛️ Джилы-Су являются три огромных водопада, каждый из которых более 40 метров в высоту. Питают эти водопады ледники Эльбруса. Наибольшего объёма и мощи водопады достигают в июле и августе. Зимой они не такие мощные как летом, но одевшись в свои ледовые наряды производят сильное впечатление на туристов. Слева направо — Кызылкол, Каракая-Су, Султан. Все эти водопады можно посетить без длительных пеших переходов, в рамках нашей персональной экскурсии на Джилы-Су.

Долина нарзановНа обратном пути мы заезжаем в Долину нарзанов, которая находится в ущелье реки Хасаут. На небольшом участке из земли бьют источники разные по вкусу и степени газированности. Нарзан означает «богатырская вода». Его целебные свойства известны человеку с незапамятных времен.

Насладившись экскурсией на Джилы-Су, мы возвращаемся в Кисловодск.