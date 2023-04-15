Джилы-Су: джип-тур в мини-группе

Посетить край термальных источников и насладиться потрясающим видом на Эльбрус

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Джилы-Су — это курортная местность на северной стороне Эльбруса. Она известна водопадами, ущельями и бьющими из-под земли термальными источниками. Вы отправитесь её исследовать на подготовленных внедорожниках, в мини-группе до 7 человек.

Сопровождать вас будет профессиональный гид-водитель: он поделится интересными историями и покажет всё самое главное.
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Заповедный Джилы-Су

Всего за 1 насыщенный день вы:

  • Проедете по одной из самых живописных и сложных дорог России
  • Оцените лучший вид на Эльбрус
  • Увидите горную обсерваторию и старинный замок
  • Полюбуетесь реками, водопадами, ущельями и скалами
  • Окунётесь в целебные термальные источники
  • Посетите долину Нарзанов и продегустируете местную минеральную воду

А также мы остановимся на обед в кафе, где вы сможете попробовать кавказскую кухню.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на автомобилях повышенной проходимости: Уаз Патриот или Тойота
  • Дополнительные расходы: экосбор — 100 руб. с человека, еда и напитки в кафе
  • Время в пути — 2 часа в одну сторону

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Джилы-су
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