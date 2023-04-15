Посетить край термальных источников и насладиться потрясающим видом на Эльбрус
Джилы-Су — это курортная местность на северной стороне Эльбруса. Она известна водопадами, ущельями и бьющими из-под земли термальными источниками. Вы отправитесь её исследовать на подготовленных внедорожниках, в мини-группе до 7 человек.
Сопровождать вас будет профессиональный гид-водитель: он поделится интересными историями и покажет всё самое главное.
Сопровождать вас будет профессиональный гид-водитель: он поделится интересными историями и покажет всё самое главное.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Заповедный Джилы-Су
Всего за 1 насыщенный день вы:
- Проедете по одной из самых живописных и сложных дорог России
- Оцените лучший вид на Эльбрус
- Увидите горную обсерваторию и старинный замок
- Полюбуетесь реками, водопадами, ущельями и скалами
- Окунётесь в целебные термальные источники
- Посетите долину Нарзанов и продегустируете местную минеральную воду
А также мы остановимся на обед в кафе, где вы сможете попробовать кавказскую кухню.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на автомобилях повышенной проходимости: Уаз Патриот или Тойота
- Дополнительные расходы: экосбор — 100 руб. с человека, еда и напитки в кафе
- Время в пути — 2 часа в одну сторону
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели 97 экскурсий для 140 туристов
Дорогие путешественники! Мы команда гидов, которые организуют увлекательные поездки по живописным местам Кавказа уже более 5 лет. Наш автопарк включает комфортные минивэны Мерседес и Тойота. Для маршрутов по бездорожью мы используем внедорожники. Путешествуйте с нами в мини-группах — и Кавказ останется в ваших сердцах навсегда!Задать вопрос
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