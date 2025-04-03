ехали мы на Джилы-су по асфальтовой дороге около 90 км преодолевая перевалы, а их было 4 штуки. Виды по дороге были самые захватывающие! Страшно совершенно не было. Небо было чистое и нам удалось сделать отличные фото Эльбруса, так сказать бонусом к Джилы-су. Джилы-су переводится как "Теплая вода". Это углекислые минеральные источники, очень богатые железом. Послевкусие после источника словно лизнул железку. Там же есть купальня с такой водой. Температура воды около +23 градусов. Мы купаться не рискнули, но нашлись смельчаки которые это сделали! Вода реально теплая! Солнце нас пригревало, но и ветер моментально поднимал снег с вершин и создавал метель, будто природа хотела показать нам всю свою красоту. Это очень захватывающе! Это Кавказ! Здесь же находится водопад "Султан" выше купели. Высота водопада 25 м. Хоть он только набирает силу, но у водопада стоит такой гул, что невозможно говорить. На обратном пути нам показали "Долину Нарзанов", где мы попробовали воду из многочисленных источников нарзана и одного серебряного источника. После него была остановка у небесных качель, где мы с восторгом покатались! Ребята, эта поездка на гору Джилы-су была самой захватывающей по красоте и пользе! И даже Эльбрус ушел на второй план! Всем советую повторить наш путь! Будем много красивых фото, а главное восторг такими видами на всю жизнь! Умар, огромное тебе спасибо!

Р. С. Фоток мало выложили, снимали в основном видео. Но это надо видеть живцом! Не пожалеете!