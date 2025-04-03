Джилы-су — одно из самых популярных направлений в окрестностях Кавказских Минеральных Вод. Путь из Кисловодска составит около 83 км по красивейшей дороге.
Величественные скальные обрывы, виды на вершины, поля, луга, леса, ущелья, горные плато и водопады — перед вами откроется целый сказочный мир.
А мы не станем вас торопить, чтобы вы вдоволь пофотографировались и насладились атмосферой этих мест.
Величественные скальные обрывы, виды на вершины, поля, луга, леса, ущелья, горные плато и водопады — перед вами откроется целый сказочный мир.
А мы не станем вас торопить, чтобы вы вдоволь пофотографировались и насладились атмосферой этих мест.
Описание экскурсии
Единение с природой
Джилы-Су располагается в Приэльбрусье на высоте 2500 метров. Кажется, что здесь природа сделала невозможное, чтобы удивить путешественников. Отправляемся к самым популярным природным достопримечательностям — а также в несколько малоизвестных мест. Возможно, именно они станут изюминкой вашего путешествия!
Вы увидите:
- Холмы и возвышенности с красивейшими видами на окрестности, Эльбрус и Главный Кавказский хребет
- Гору Баран — местный лыжный курорт
- Небесные качели у пропасти
- Смотровую площадку рядом с солнечной обсерваторией и «городом звёзд»
- Родник Девичьи косы
- Скалы-бандиты (Абреки)
- Парящие скалы-аватары
- Образования из застывшей лавы
- Три горных водопада: Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су
- Главную достопримечательность Джилы-Су — Долину нарзанов
Организационные детали
- С вами буду я или один из водителей моей команды
- Поездка проходит на комфортабельных иномарках (Toyota Land Cruiser и др.) или УАЗ Патриот. Есть детские кресла
Дополнительные расходы
- Экологический сбор 100 ₽ с человека
- Билеты в парк «Приэльбрусье» 200 ₽ с человека
- Вход в Долину нарзанов 50 ₽ с человека
- Вход на смотровую площадку возле скал-аватаров 50 ₽ с человека
- Еда и напитки в кафе
ежедневно в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Умар — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 304 туристов
Давайте знакомиться, меня зовут Умар. Я ваш проводник по КМВ, но прежде всего я — человек, который не перестаёт восхищаться и открывать для себя новые уголки моего края. Это удивительный регион, в котором переплетаются традиции, религии, история и культура. Здесь никогда не бывает скучно! Работаю с командой, наш подход — оригинальность направлений, гибкость, мобильность.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Самый увлекательный, неимоверно красивый и интересный маршрут! 👍🔥🏔️ Нас встретил и забрал самый симпатичный гид Кисловодска Резуан! 👍🤗 И повез он нас по самой романтичной дороге навстречу потрясающим видам Эльбруса!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
А
Сегодня у нас была поездка на гору Джилы-су. Это северное подножие Эльбруса. Эльбрус тут вообще диктует погоду и в первую нашу плановую экскурсию на него нам не поддался. Так вот,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Это была потрясающая поездка! Интереснейшие видовые точки-площадки, живописнейшая природа, прекрасный гид-водитель Умар. Все намеченное посмотрели, сусликов покормили, лисичку по дороге увидели, нарзанов попили и вкусно пообедали. Изумительные виды всю дорогу. Не перестаю удивляться и восхищаться, насколько природа одарила нас возможностью лицезреть окружающее. Умар, спасибо огромное!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
О
Наша идеальная поездка!
Не утомительная, узнали кучу интересных фактов, легенд и историй. УАЗ патриот - оказалась мега удобной и проходимой машиной (2 ряда сидений+переднее)
И конечно же виды! Погода была ясная, но
Не утомительная, узнали кучу интересных фактов, легенд и историй. УАЗ патриот - оказалась мега удобной и проходимой машиной (2 ряда сидений+переднее)
И конечно же виды! Погода была ясная, но
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Побывать в январе на Джилы-Су не удалось по погодным условиям. Нам было предложено несколько других экскурсий, и была выбрана поездка в Архыз. Машина (Land Cruiser 200)была у гостиницы вовремя, забрали
Вам был полезен этот отзыв?
Поездкой остались очень довольны! Красоты со всех сторон, величественные горы, бурные горные реки, водопады, ущелья. Наш гид Семён - профессионал своего дела! Дорога по серпантинам с ним показалась очень лёгкой, чувствовали себя в безопасности.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия»
Мини-группа
до 6 чел.
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска в мини-группе
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
30 мая в 07:00
3670 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
30 мая в 07:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост
Перезагрузиться в горах, попить целебного нарзана и пройти к мощнейшим водопадам
Завтра в 07:00
30 мая в 06:00
от 22 900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска
Погрузитесь в мир загадок и красоты Джилы-су, где каждый шаг открывает новые тайны и незабываемые виды
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 16:00
30 мая в 08:00
14 800 ₽ за всё до 6 чел.
3800 ₽ за человека