Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия

Взлететь на качелях над пропастью, попить целебного нарзана и сфотографироваться на фоне Эльбруса
Джилы-су — одно из самых популярных направлений в окрестностях Кавказских Минеральных Вод. Путь из Кисловодска составит около 83 км по красивейшей дороге.

Величественные скальные обрывы, виды на вершины, поля, луга, леса, ущелья, горные плато и водопады — перед вами откроется целый сказочный мир.

А мы не станем вас торопить, чтобы вы вдоволь пофотографировались и насладились атмосферой этих мест.
Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия

Описание экскурсии

Единение с природой

Джилы-Су располагается в Приэльбрусье на высоте 2500 метров. Кажется, что здесь природа сделала невозможное, чтобы удивить путешественников. Отправляемся к самым популярным природным достопримечательностям — а также в несколько малоизвестных мест. Возможно, именно они станут изюминкой вашего путешествия!

Вы увидите:

  • Холмы и возвышенности с красивейшими видами на окрестности, Эльбрус и Главный Кавказский хребет
  • Гору Баран — местный лыжный курорт
  • Небесные качели у пропасти
  • Смотровую площадку рядом с солнечной обсерваторией и «городом звёзд»
  • Родник Девичьи косы
  • Скалы-бандиты (Абреки)
  • Парящие скалы-аватары
  • Образования из застывшей лавы
  • Три горных водопада: Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су
  • Главную достопримечательность Джилы-Су — Долину нарзанов

Организационные детали

  • С вами буду я или один из водителей моей команды
  • Поездка проходит на комфортабельных иномарках (Toyota Land Cruiser и др.) или УАЗ Патриот. Есть детские кресла

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор 100 ₽ с человека
  • Билеты в парк «Приэльбрусье» 200 ₽ с человека
  • Вход в Долину нарзанов 50 ₽ с человека
  • Вход на смотровую площадку возле скал-аватаров 50 ₽ с человека
  • Еда и напитки в кафе

ежедневно в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Умар
Умар — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 304 туристов
Давайте знакомиться, меня зовут Умар. Я ваш проводник по КМВ, но прежде всего я — человек, который не перестаёт восхищаться и открывать для себя новые уголки моего края. Это удивительный регион, в котором переплетаются традиции, религии, история и культура. Здесь никогда не бывает скучно! Работаю с командой, наш подход — оригинальность направлений, гибкость, мобильность.

Отзывы и рейтинг

Светлана
Самый увлекательный, неимоверно красивый и интересный маршрут! 👍🔥🏔️ Нас встретил и забрал самый симпатичный гид Кисловодска Резуан! 👍🤗 И повез он нас по самой романтичной дороге навстречу потрясающим видам Эльбруса!
Какие локации он нам предоставил: это только в кино можно об это мечтать! 👍🔥🏔️ Спасибо огромное Резуану и всей его команде за великолепную и насыщенную красотой поездку: мы воплотили свою мечту прикоснуться настолько близко к снежным горам, полюбовались величием Эльбруса, зарядились энергией водопадов, искупались в источнике минеральных вод, покормили сусликов, напились нарзана 10-видов👍🔥 Посетили заброшенный старый замок в долине нарзанов! Счастью нашему не было предела! От души рекомендуем Резуана и его команду для посещения уникальной природы водопадов Джалы-Су! ☝️👍 Ребята, огромное Вам СПАСИБО! Вы делаете людей счастливые в несколько раз! 🙏🥰🏔️

А
Сегодня у нас была поездка на гору Джилы-су. Это северное подножие Эльбруса. Эльбрус тут вообще диктует погоду и в первую нашу плановую экскурсию на него нам не поддался. Так вот,
ехали мы на Джилы-су по асфальтовой дороге около 90 км преодолевая перевалы, а их было 4 штуки. Виды по дороге были самые захватывающие! Страшно совершенно не было. Небо было чистое и нам удалось сделать отличные фото Эльбруса, так сказать бонусом к Джилы-су. Джилы-су переводится как "Теплая вода". Это углекислые минеральные источники, очень богатые железом. Послевкусие после источника словно лизнул железку. Там же есть купальня с такой водой. Температура воды около +23 градусов. Мы купаться не рискнули, но нашлись смельчаки которые это сделали! Вода реально теплая! Солнце нас пригревало, но и ветер моментально поднимал снег с вершин и создавал метель, будто природа хотела показать нам всю свою красоту. Это очень захватывающе! Это Кавказ! Здесь же находится водопад "Султан" выше купели. Высота водопада 25 м. Хоть он только набирает силу, но у водопада стоит такой гул, что невозможно говорить. На обратном пути нам показали "Долину Нарзанов", где мы попробовали воду из многочисленных источников нарзана и одного серебряного источника. После него была остановка у небесных качель, где мы с восторгом покатались! Ребята, эта поездка на гору Джилы-су была самой захватывающей по красоте и пользе! И даже Эльбрус ушел на второй план! Всем советую повторить наш путь! Будем много красивых фото, а главное восторг такими видами на всю жизнь! Умар, огромное тебе спасибо!
Р. С. Фоток мало выложили, снимали в основном видео. Но это надо видеть живцом! Не пожалеете!

Е
Это была потрясающая поездка! Интереснейшие видовые точки-площадки, живописнейшая природа, прекрасный гид-водитель Умар. Все намеченное посмотрели, сусликов покормили, лисичку по дороге увидели, нарзанов попили и вкусно пообедали. Изумительные виды всю дорогу. Не перестаю удивляться и восхищаться, насколько природа одарила нас возможностью лицезреть окружающее. Умар, спасибо огромное!
О
Наша идеальная поездка!
Не утомительная, узнали кучу интересных фактов, легенд и историй. УАЗ патриот - оказалась мега удобной и проходимой машиной (2 ряда сидений+переднее)
И конечно же виды! Погода была ясная, но
накануне прошел снегопад, что добавила немного экстрима. По дороге было несколько остановок, что бы адаптироваться к подъеду. Вернулись довольные с отличным самочувствием!
Слава благодарности команде!
Забирали и возвращали на адрес, что тоже ценно!

Елена
Побывать в январе на Джилы-Су не удалось по погодным условиям. Нам было предложено несколько других экскурсий, и была выбрана поездка в Архыз. Машина (Land Cruiser 200)была у гостиницы вовремя, забрали
еще пару туристов и направились в путь. Погода была отличная, прекрасные виды на Эльбрус и Кавказский хребет сопровождали нас всю дорогу. Гид и водитель в одном лице Алим очень интересно и иногда с юмором рассказывал нам о истории Кавказа, об обычаях и традициях. Видно, что человек знает и очень любит свою Родину. Алим отвечал на все наши вопросы. По пути заезжали в древние храмы. Увидели и сам поселок Архыз (останавливались в очень уютном кафе с домашней кухней) и горнолыжный курорт Архыз. Поднялись на два склона по канатке, нагулялись и пофотографировались. Солнце, горы, снег - что еще нужно для приятной прогулки зимой в горах. От поездки у нас остались только положительные эмоции. Спасибо, Алим!!!

Селиванова
Поездкой остались очень довольны! Красоты со всех сторон, величественные горы, бурные горные реки, водопады, ущелья. Наш гид Семён - профессионал своего дела! Дорога по серпантинам с ним показалась очень лёгкой, чувствовали себя в безопасности.
