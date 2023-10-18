Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
В Архызе вас встретит тот самый Кавказ «с открытки» — с ледниками и снежными вершинами, ущельями и водопадами.
Вы пройдёте по живописным тропам и устроите пикник у горной реки, познакомитесь с местными традициями и взлетите по канатной дороге к панорамам, от которых захватывает дух! А по пути в Архыз насладитесь пейзажами перевала Гум-Баши и видами на Эльбрус.
Вы пройдёте по живописным тропам и устроите пикник у горной реки, познакомитесь с местными традициями и взлетите по канатной дороге к панорамам, от которых захватывает дух! А по пути в Архыз насладитесь пейзажами перевала Гум-Баши и видами на Эльбрус.
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Данный маршрут позволит не только насладиться красотой гор, но и погрузиться в глубокую древность, во времена существования Аланского государства на территории современного Кавказа. Здесь, среди заснеженных скал и живописных долин, находится место, которое покорит вас своей нетронутой природой, памятниками старины, увлечёт тайнами и загадками древней истории — это Архыз!
Маршрут поездки
- Первую остановку сделаем на смотровой площадке на перевале Гум-Баши. Отсюда вам откроются незабываемые панорамы Кавказского хребта во главе с Эльбрусом.
- А чуть позже вы побываете в необычной пещере из песчаника и сделаете фактурные снимки «сырного места»
- Далее нас ждет Шоанинский храм и лик Христа. На горе Шоана перед вами предстанет один из старейших храмов на Северном Кавказе. Осматривая памятник, сохранившийся почти в первозданном виде, вы узнаете о культовых традициях, которые представляют большой интерес для историков и этнографов.
- Мы покажем вам дорогу к наскальному изображению Спасителя, где виден таинственный лик. По желанию можно будет подняться по 500 ступенькам, чтобы рассмотреть его вблизи.
- Следующая локация маршрута — Аланское городище. На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века.
- Вишенкой на торте станет посещение курортного поселка Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны. Здесь мы обязательно отведаем ароматного чая и вкуснейших хычинов!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Длительность поездки 10-12 часов. Рассчитывайте на ранний выезд (около 07:00)
- Выезд может быть организован из любого города КМВ
- Дополнительно оплачивается канатная дорога — 1000 руб. с чел, питание 500-600 руб. (средний чек)
в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по вашему адресу в КМВ
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Кисловодске
Я представитель команды гидов, которая уже более 10 лет занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
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