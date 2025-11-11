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полную высоту. Но это не вина гида. Погода в горах меняется часто и предупреждение от МЧС пришло, пришло когда мы уже были в пути. Но наш замечательный гид, Хусейн, сделал все возможное, чтобы мы успели посетить все предусмотренные программой локации. Да, Аланское городище и лик мы осматривали под дождем, но тут он уже ничего не мог бы поделать.

Нам понравилась поездка с Хвсейном. Спасибо