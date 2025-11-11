Мои заказы

Путешествие на джипе из Кисловодска в Архыз в мини-группе

Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
В Архызе вас встретит тот самый Кавказ «с открытки» — с ледниками и снежными вершинами, ущельями и водопадами.

Вы пройдёте по живописным тропам и устроите пикник у горной реки, познакомитесь с местными традициями и взлетите по канатной дороге к панорамам, от которых захватывает дух! А по пути в Архыз насладитесь пейзажами перевала Гум-Баши и видами на Эльбрус.
4.5
23 отзыва
Путешествие на джипе из Кисловодска в Архыз в мини-группе
Путешествие на джипе из Кисловодска в Архыз в мини-группе
Путешествие на джипе из Кисловодска в Архыз в мини-группе

Описание экскурсии

Данный маршрут позволит не только насладиться красотой гор, но и погрузиться в глубокую древность, во времена существования Аланского государства на территории современного Кавказа. Здесь, среди заснеженных скал и живописных долин, находится место, которое покорит вас своей нетронутой природой, памятниками старины, увлечёт тайнами и загадками древней истории — это Архыз!

Маршрут поездки

  • Первую остановку сделаем на смотровой площадке на перевале Гум-Баши. Отсюда вам откроются незабываемые панорамы Кавказского хребта во главе с Эльбрусом.
  • А чуть позже вы побываете в необычной пещере из песчаника и сделаете фактурные снимки «сырного места»
  • Далее нас ждет Шоанинский храм и лик Христа. На горе Шоана перед вами предстанет один из старейших храмов на Северном Кавказе. Осматривая памятник, сохранившийся почти в первозданном виде, вы узнаете о культовых традициях, которые представляют большой интерес для историков и этнографов.
  • Мы покажем вам дорогу к наскальному изображению Спасителя, где виден таинственный лик. По желанию можно будет подняться по 500 ступенькам, чтобы рассмотреть его вблизи.
  • Следующая локация маршрута — Аланское городище. На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века.
  • Вишенкой на торте станет посещение курортного поселка Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны. Здесь мы обязательно отведаем ароматного чая и вкуснейших хычинов!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Длительность поездки 10-12 часов. Рассчитывайте на ранний выезд (около 07:00)
  • Выезд может быть организован из любого города КМВ
  • Дополнительно оплачивается канатная дорога — от 2800 ₽ с чел, питание 500-600 ₽ (средний чек), трансфер к Шаонинскому храму — 300 ₽ с чел

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4725 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 8151 туриста
Я представитель команды, которая с 2015 года занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
4
3
1
2
1
1
1
Татьяна
Архыз покорил своей красотой! Красивое, живописное направление!
Рекомендую!
Архыз покорил своей красотой! Красивое, живописное направление!
Архыз покорил своей красотой! Красивое, живописное направление!
Архыз покорил своей красотой! Красивое, живописное направление!
Архыз покорил своей красотой! Красивое, живописное направление!
Архыз покорил своей красотой! Красивое, живописное направление!
Архыз покорил своей красотой! Красивое, живописное направление!
Архыз покорил своей красотой! Красивое, живописное направление!
Архыз покорил своей красотой! Красивое, живописное направление!+1
Архыз покорил своей красотой! Красивое, живописное направление!
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Вот и закончился наш очередной отпуск в Кисловодске, отзыв пишу после осонания😁 Экскурсия познавательная, виды - шикарные. Архыз покорил всем, кухней, погодой. Больше писать не буду, приезжайте, бронируйте и смотрите😊 Рекомендую обеими руками ❤️
Вот и закончился наш очередной отпуск в Кисловодске, отзыв пишу после осонания😁 Экскурсия познавательная, виды -
Вот и закончился наш очередной отпуск в Кисловодске, отзыв пишу после осонания😁 Экскурсия познавательная, виды -
Вот и закончился наш очередной отпуск в Кисловодске, отзыв пишу после осонания😁 Экскурсия познавательная, виды -
Вот и закончился наш очередной отпуск в Кисловодске, отзыв пишу после осонания😁 Экскурсия познавательная, виды -
Вот и закончился наш очередной отпуск в Кисловодске, отзыв пишу после осонания😁 Экскурсия познавательная, виды -
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Экскурсию провел Марат. Очень хорошая экскурсия, гид любит свой край, с любовью о нем рассказывает. В поездке оказывал содействие и шел на встречу. Рекомендую данную экскурсию и буду рекомендовать друзьям и знакомым. Узнали много нового.
Экскурсию провел Марат. Очень хорошая экскурсия, гид любит свой край, с любовью о нем рассказывает. В
Экскурсию провел Марат. Очень хорошая экскурсия, гид любит свой край, с любовью о нем рассказывает. В
Экскурсию провел Марат. Очень хорошая экскурсия, гид любит свой край, с любовью о нем рассказывает. В
Экскурсию провел Марат. Очень хорошая экскурсия, гид любит свой край, с любовью о нем рассказывает. В
Экскурсию провел Марат. Очень хорошая экскурсия, гид любит свой край, с любовью о нем рассказывает. В
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Понравился и маршрут и гид и машина. Мы смогли побывать в Шаонинском храме, что нам очень понравилось.
Жалко, что при подъезде к Архызу испортилась погода и мы не смогли подняться на
читать дальшеуменьшить

полную высоту. Но это не вина гида. Погода в горах меняется часто и предупреждение от МЧС пришло, пришло когда мы уже были в пути. Но наш замечательный гид, Хусейн, сделал все возможное, чтобы мы успели посетить все предусмотренные программой локации. Да, Аланское городище и лик мы осматривали под дождем, но тут он уже ничего не мог бы поделать.
Нам понравилась поездка с Хвсейном. Спасибо

Понравился и маршрут и гид и машина. Мы смогли побывать в Шаонинском храме, что нам очень понравилось.
Понравился и маршрут и гид и машина. Мы смогли побывать в Шаонинском храме, что нам очень понравилось.
Понравился и маршрут и гид и машина. Мы смогли побывать в Шаонинском храме, что нам очень понравилось.
Понравился и маршрут и гид и машина. Мы смогли побывать в Шаонинском храме, что нам очень понравилось.
Понравился и маршрут и гид и машина. Мы смогли побывать в Шаонинском храме, что нам очень понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Отличная организация тура, начиная с уточнения организатором всех деталей и заканчивая доставкой с экскурсии до дома.
Отдельно хочется отметить нашего гида Андрея- человека, искренне любящего свой край, очень эрудированного, сделавшего всё мыслимое и немыслимое, чтобы всем участникам экскурсии было максимально комфортно.
Масса положительных эмоций, поездка на шесть баллов из пяти, рекомедую!
Отличная организация тура, начиная с уточнения организатором всех деталей и заканчивая доставкой с экскурсии до дома.
Отличная организация тура, начиная с уточнения организатором всех деталей и заканчивая доставкой с экскурсии до дома.
Отличная организация тура, начиная с уточнения организатором всех деталей и заканчивая доставкой с экскурсии до дома.
Отличная организация тура, начиная с уточнения организатором всех деталей и заканчивая доставкой с экскурсии до дома.
Отличная организация тура, начиная с уточнения организатором всех деталей и заканчивая доставкой с экскурсии до дома.
Отличная организация тура, начиная с уточнения организатором всех деталей и заканчивая доставкой с экскурсии до дома.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Была очень увлекательная экскурсия. Гид рассказал много интересного. Красивые виды, хороший маршрут!
Была очень увлекательная экскурсия. Гид рассказал много интересного. Красивые виды, хороший маршрут!
Была очень увлекательная экскурсия. Гид рассказал много интересного. Красивые виды, хороший маршрут!
Была очень увлекательная экскурсия. Гид рассказал много интересного. Красивые виды, хороший маршрут!
Была очень увлекательная экскурсия. Гид рассказал много интересного. Красивые виды, хороший маршрут!
Была очень увлекательная экскурсия. Гид рассказал много интересного. Красивые виды, хороший маршрут!
Была очень увлекательная экскурсия. Гид рассказал много интересного. Красивые виды, хороший маршрут!
Была очень увлекательная экскурсия. Гид рассказал много интересного. Красивые виды, хороший маршрут!
Была очень увлекательная экскурсия. Гид рассказал много интересного. Красивые виды, хороший маршрут!+2
Была очень увлекательная экскурсия. Гид рассказал много интересного. Красивые виды, хороший маршрут!
Была очень увлекательная экскурсия. Гид рассказал много интересного. Красивые виды, хороший маршрут!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии на «Путешествие на джипе из Кисловодска в Архыз в мини-группе»

Завораживающий Домбай: на джипе из Кисловодска
Джиппинг
На машине
Канатная дорога
10 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Завораживающий Домбай: на джипе из Кисловодска
Тебердинский заповедник, Сентинский храм, озеро Каракель, Эльбрус и перевал Гумбаши за 1 день
Начало: Кисловодск
Завтра в 07:00
13 авг в 07:00
от 18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Кисловодский парк: природа, легенды, знаменитые люди
Пешая
2.5 часа
-
10%
55 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодский парк: природа, легенды, знаменитые люди
Исследовать один из самых красивых парков страны в компании профессионального гида
Начало: У памятника Дзержинскому
15 авг в 15:00
18 авг в 10:30
от 6300 ₽7000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
На машине
Канатная дорога
12 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
13 авг в 06:30
16 авг в 06:00
от 19 020 ₽ за всё до 4 чел.
Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Кисловодска
На машине
Канатная дорога
13 часов
51 отзыв
Мини-группа
до 9 чел.
Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Кисловодска
Исследовать туристический район от КМВ до Главного Кавказского хребта в мини-группе
Начало: По адресу проживания
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
16 авг в 07:00
4700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
-25%
до 8 ноября
4725 ₽ за человека