В Архызе вас встретит тот самый Кавказ «с открытки» — с ледниками и снежными вершинами, ущельями и водопадами.
Вы пройдёте по живописным тропам и устроите пикник у горной реки, познакомитесь с местными традициями и взлетите по канатной дороге к панорамам, от которых захватывает дух! А по пути в Архыз насладитесь пейзажами перевала Гум-Баши и видами на Эльбрус.
Вы пройдёте по живописным тропам и устроите пикник у горной реки, познакомитесь с местными традициями и взлетите по канатной дороге к панорамам, от которых захватывает дух! А по пути в Архыз насладитесь пейзажами перевала Гум-Баши и видами на Эльбрус.
Описание экскурсии
Данный маршрут позволит не только насладиться красотой гор, но и погрузиться в глубокую древность, во времена существования Аланского государства на территории современного Кавказа. Здесь, среди заснеженных скал и живописных долин, находится место, которое покорит вас своей нетронутой природой, памятниками старины, увлечёт тайнами и загадками древней истории — это Архыз!
Маршрут поездки
- Первую остановку сделаем на смотровой площадке на перевале Гум-Баши. Отсюда вам откроются незабываемые панорамы Кавказского хребта во главе с Эльбрусом.
- А чуть позже вы побываете в необычной пещере из песчаника и сделаете фактурные снимки «сырного места»
- Далее нас ждет Шоанинский храм и лик Христа. На горе Шоана перед вами предстанет один из старейших храмов на Северном Кавказе. Осматривая памятник, сохранившийся почти в первозданном виде, вы узнаете о культовых традициях, которые представляют большой интерес для историков и этнографов.
- Мы покажем вам дорогу к наскальному изображению Спасителя, где виден таинственный лик. По желанию можно будет подняться по 500 ступенькам, чтобы рассмотреть его вблизи.
- Следующая локация маршрута — Аланское городище. На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века.
- Вишенкой на торте станет посещение курортного поселка Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны. Здесь мы обязательно отведаем ароматного чая и вкуснейших хычинов!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Длительность поездки 10-12 часов. Рассчитывайте на ранний выезд (около 07:00)
- Выезд может быть организован из любого города КМВ
- Дополнительно оплачивается канатная дорога — от 2800 ₽ с чел, питание 500-600 ₽ (средний чек), трансфер к Шаонинскому храму — 300 ₽ с чел
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4725 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 8151 туриста
Я представитель команды, которая с 2015 года занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Архыз покорил своей красотой! Красивое, живописное направление!
Рекомендую!
Рекомендую!
+1
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Вот и закончился наш очередной отпуск в Кисловодске, отзыв пишу после осонания😁 Экскурсия познавательная, виды - шикарные. Архыз покорил всем, кухней, погодой. Больше писать не буду, приезжайте, бронируйте и смотрите😊 Рекомендую обеими руками ❤️
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Экскурсию провел Марат. Очень хорошая экскурсия, гид любит свой край, с любовью о нем рассказывает. В поездке оказывал содействие и шел на встречу. Рекомендую данную экскурсию и буду рекомендовать друзьям и знакомым. Узнали много нового.
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Понравился и маршрут и гид и машина. Мы смогли побывать в Шаонинском храме, что нам очень понравилось.
Жалко, что при подъезде к Архызу испортилась погода и мы не смогли подняться на
Жалко, что при подъезде к Архызу испортилась погода и мы не смогли подняться на
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С
Отличная организация тура, начиная с уточнения организатором всех деталей и заканчивая доставкой с экскурсии до дома.
Отдельно хочется отметить нашего гида Андрея- человека, искренне любящего свой край, очень эрудированного, сделавшего всё мыслимое и немыслимое, чтобы всем участникам экскурсии было максимально комфортно.
Масса положительных эмоций, поездка на шесть баллов из пяти, рекомедую!
Отдельно хочется отметить нашего гида Андрея- человека, искренне любящего свой край, очень эрудированного, сделавшего всё мыслимое и немыслимое, чтобы всем участникам экскурсии было максимально комфортно.
Масса положительных эмоций, поездка на шесть баллов из пяти, рекомедую!
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О
Была очень увлекательная экскурсия. Гид рассказал много интересного. Красивые виды, хороший маршрут!
+2
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