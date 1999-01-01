Андрей проводит ещё 5 экскурсий

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Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!

Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день

Андрей
Андрей – представитель из Кисловодска
Архыз — идиллическое горное селение с реками, альпийскими лугами, озерами и дикими цветами.

Вы не только насладитесь его чарующей природой, но и увидите интересные достопримечательности: Шоанинский храм 10 века, лик Христа на отвесной скале и радиотелескоп.

А также узнаете о традициях народов, населяющих эти благодатные земли.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 13 000 ₽ за экскурсию

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Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!

Что вас ожидает

Древний храм, радиотелескоп и перевал Гумбаши
Вы проедете по одной из самых красивых 🤩 дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки отличным видом на Эльбрус. Далее посетите расположенный высоко в горах ⛰️ Шоанинский храм X-XI веков и увидите гигантский радиотелескоп Академии наук, построенный на окраине станицы Зеленчукская. А также рассмотрите нерукотворный лик Христа, обнаруженный в гроте хребта Мицешта в 1999 году.

Поселок Романтик, река Псыж и поляна Таулу
Съехав с асфальтовой дороги, мы пересечем по деревянному мосту чистейшую реку Псыж и посетим мемориальный комплекс, посвященный защитникам перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, вы оцените один из самых красивых палаточных городков страны на поляне Таулу, побываете в поселке Романтик и по желанию прокатитесь по канатной дороге и увидите Архыз с высоты птичьего полета.

Организационные детали

  • Мы поедем на внедорожнике бизнес-класса Мерседес
  • Канатная дорога не включена в стоимость — 700 рублей взрослые, 350 рублей дети (6—13 лет)
  • По желанию мы сделаем остановку в одном из проверенных кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Экскурсии по живописным горам Кавказа мы водим вместе с моим братом и друзьями. Мы одинаково сильно любим горы, знаем много интересных маршрутов и связанных с ними увлекательных историй. Надеемся на скорую встречу с вами!
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Андрей проводит ещё 5 экскурсий

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