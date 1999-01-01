Андрей проводит ещё 5 экскурсий

Древний храм, радиотелескоп и перевал Гумбаши Вы проедете по одной из самых красивых 🤩 дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки отличным видом на Эльбрус. Далее посетите расположенный высоко в горах ⛰️ Шоанинский храм X-XI веков и увидите гигантский радиотелескоп Академии наук, построенный на окраине станицы Зеленчукская. А также рассмотрите нерукотворный лик Христа, обнаруженный в гроте хребта Мицешта в 1999 году.
Поселок Романтик, река Псыж и поляна Таулу Съехав с асфальтовой дороги, мы пересечем по деревянному мосту чистейшую реку Псыж и посетим мемориальный комплекс, посвященный защитникам перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, вы оцените один из самых красивых палаточных городков страны на поляне Таулу, побываете в поселке Романтик и по желанию прокатитесь по канатной дороге и увидите Архыз с высоты птичьего полета.
Организационные детали
Мы поедем на внедорожнике бизнес-класса Мерседес
Канатная дорога не включена в стоимость — 700 рублей взрослые, 350 рублей дети (6—13 лет)
По желанию мы сделаем остановку в одном из проверенных кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Экскурсии по живописным горам Кавказа мы водим вместе с моим братом и друзьями. Мы одинаково сильно любим горы, знаем много интересных маршрутов и связанных с ними увлекательных историй. Надеемся на скорую встречу с вами!