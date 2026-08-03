Андрей проводит ещё 5 экскурсий

Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Архыз — идиллическое горное селение с реками, альпийскими лугами, озерами и дикими цветами.
Вы не только насладитесь его чарующей природой, но и увидите интересные достопримечательности: Шоанинский храм 10 века, лик Христа на отвесной скале и радиотелескоп. А также узнаете о традициях народов, населяющих эти благодатные земли.
Вы проедете по одной из самых красивых дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки отличным видом на Эльбрус. Далее посетите расположенный высоко в горах Шоанинский храм X-XI веков и увидите гигантский радиотелескоп Академии наук, построенный на окраине станицы Зеленчукская. А также рассмотрите нерукотворный лик Христа, обнаруженный в гроте хребта Мицешта в 1999 году. По желанию можем посетить музей-заповедник Аланское городище.
Поселок Романтик, река Псыж и поляна Таулу
Съехав с асфальтовой дороги, мы пересечем по деревянному мосту чистейшую реку Псыж и посетим мемориальный комплекс, посвященный защитникам перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, вы оцените один из самых красивых палаточных городков страны на поляне Таулу, побываете в поселке Романтик и по желанию прокатитесь по канатной дороге и увидите Архыз с высоты птичьего полета.
Организационные детали
Канатная дорога не включена в стоимость
По желанию мы сделаем остановку в одном из проверенных кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Как проходит экскурсия
Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере Mitsubishi
Экскурсия также может начинаться в Ессентуках (доплата составит 3000 ₽), в Пятигорске, Железноводске и Минеральных водах (доплата составит 5000 ₽)
Стоимость входа в музей-заповедник Аланское городище — 100 ₽
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 16133 туристов
Добрый день дорогие путешественники!
Я представляю небольшую команду опытных и внимательных гидов. Мы проводим только индивидуальные экскурсии и стараемся быть лучшими в этом направлении.
Все поездки проходят на комфортных автомобилях с кондиционерами. читать дальшеуменьшить
Вы путешествуете в своей компании — без посторонних. Мы забираем вас с места проживания и возвращаем обратно.
На локациях мы не торопим и с удовольствием помогаем сделать красивые фотографии на память. Нам важно, чтобы вы получили максимум за свои деньги.
Я ценю каждый день, который вы нам доверили.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталия
Нам пришлось перенести поездку на один день раньше, и за один день перед поездкой. Андрей очень быстро отозвалсяи перепланировал, но только мы попали не на Архыз а в Домбай! Об читать дальшеуменьшить
этом мы ни на минуту не пожалели: живописные ландшафты, прекрасный отзывчивый водитель-гид Сергей, который сделал нашу поездку максимально комфортно. По канатной дороге мы добрались до вершины Домбая, посетили горное озеро в национальном парке и очень вкусно отобедали по рекомендации гида. Поездку я советую всем, кто хочет познакомиться с колоритом Карачаево-Черкессии и увидеть Кавказский хребет в своей красе!
+4
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Евгений
Очень интересная поездка. Красоты Кавказских гор не описать словами, где бы ни остановились. Очень впечатлил Нерукотворный Лик Христа на скале. Подъем по лестнице в 526 ступеней вовсе не оказался сложным. читать дальшеуменьшить
Архыз великолепен! Панорамы, открывающиеся со смотровых площадок канатной дороги завораживают. Жалко лишь, что не работал подъемник Орбита, не удалось побывать на самой верхней точке. Но это не испортило впечатления. Ну и конечно нельзя не отметить гида Алексея. Прекрасный водитель, очень интересный рассказчик и собеседник. Огромное спасибо ему за отлично проведенный день.
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Татьяна
Уже в третий раз ездим на экскурсии с компанией, будем ездить и дальше, маршруты построены великолепно, поездки интересные и комфортные, гид-водитель Сергей обеспечил возможность получить максимум впечатлений от подъема на горы Архыза и остановок на видовых площадках по пути назад. Даже гроза с ливнем послужили дополнением к поездке, показав горы с необычной стороны на маршруте, построенном Сергеем.
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Алла
Экскурсия в Архыз понравилась красивыми локациями. Горы прекрасны! Благодарны нашему гиду и водителю Сергею. Он никуда не торопил, завозил во все интересующие нас места. Это третья экскурсия от организатора Андрея, и всегда на высшем уровне. Отличные комфортные машины и замечательные гиды!
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Виктория
Поездка в Архыз с гидом Сергеем превзошла все наши ожидания, несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые, казалось, преследовали нас на каждом шагу. Завораживающие виды, уникальные локации и, безусловно, возможность запечатлеть читать дальшеуменьшить
восхитительный закат. Сергей как опытный водитель и гид безукоризненно организовал наше путешествие, обеспечив максимальное удобство, комфорт и потрясающие фотографии. Его способность мгновенно адаптироваться к нашим потребностям и вносить коррективы "на лету" сделала эту поездку максимально комфортной и приятной. Рекомендуем
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О
Оусана
это тот случай, когда наши интересы и предпочтения полностью совпали с возможностями нашего гида- водителя Сергея. безопасное вождение, это в первую очередь. Сергей отлично владеет всей информацией и умеет ее правильно преподнести. маршрут выстрааивался под наши предпочтения и пожелания, с учётом рекомендаций опыта Сергея. организатор очень быстро отвечал на наши вопросы и сформировал под наш запрос экскурсию
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