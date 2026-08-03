Андрей проводит ещё 5 экскурсий

Архыз — идиллическое горное селение с реками, альпийскими лугами, озерами и дикими цветами. Вы не только насладитесь его чарующей природой, но и увидите интересные достопримечательности: Шоанинский храм 10 века, лик Христа на отвесной скале и радиотелескоп. А также узнаете о традициях народов, населяющих эти благодатные земли.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Древний храм, радиотелескоп и перевал Гумбаши

Вы проедете по одной из самых красивых дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки отличным видом на Эльбрус. Далее посетите расположенный высоко в горах Шоанинский храм X-XI веков и увидите гигантский радиотелескоп Академии наук, построенный на окраине станицы Зеленчукская. А также рассмотрите нерукотворный лик Христа, обнаруженный в гроте хребта Мицешта в 1999 году.

По желанию можем посетить музей-заповедник Аланское городище.

Поселок Романтик, река Псыж и поляна Таулу

Съехав с асфальтовой дороги, мы пересечем по деревянному мосту чистейшую реку Псыж и посетим мемориальный комплекс, посвященный защитникам перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, вы оцените один из самых красивых палаточных городков страны на поляне Таулу, побываете в поселке Романтик и по желанию прокатитесь по канатной дороге и увидите Архыз с высоты птичьего полета.

Организационные детали

Канатная дорога не включена в стоимость

По желанию мы сделаем остановку в одном из проверенных кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Как проходит экскурсия