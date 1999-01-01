Андрей проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Древний храм, радиотелескоп и перевал Гумбаши

Вы проедете по одной из самых красивых 🤩 дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки отличным видом на Эльбрус. Далее посетите расположенный высоко в горах ⛰️ Шоанинский храм X-XI веков и увидите гигантский радиотелескоп Академии наук, построенный на окраине станицы Зеленчукская. А также рассмотрите нерукотворный лик Христа, обнаруженный в гроте хребта Мицешта в 1999 году.

Поселок Романтик, река Псыж и поляна Таулу

Съехав с асфальтовой дороги, мы пересечем по деревянному мосту чистейшую реку Псыж и посетим мемориальный комплекс, посвященный защитникам перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, вы оцените один из самых красивых палаточных городков страны на поляне Таулу, побываете в поселке Романтик и по желанию прокатитесь по канатной дороге и увидите Архыз с высоты птичьего полета.

Организационные детали