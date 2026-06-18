Откройте для себя Владикавказ — «Кавказский Петербург» с его уникальным колоритом.
Вы прогуляетесь по историческому центру, проспекту Мира и набережной Терека, увидите главные святыни: церковь Рождества Богородицы и две мечети. А еще мы посетим впечатляющий Мемориал Славы с Аллеей героев.
Вы прогуляетесь по историческому центру, проспекту Мира и набережной Терека, увидите главные святыни: церковь Рождества Богородицы и две мечети. А еще мы посетим впечатляющий Мемориал Славы с Аллеей героев.
Описание экскурсииИсторический центр, Пантеон и мечети Владикавказа В программу экскурсии входит исторический центр города: церковь Рождества Пресвятой Богородицы и Пантеон известных людей Осетии, а также обзорная площадка с живописным видом на город. Вы увидите Суннитскую и Шиитскую мечети, прогуляетесь по пешеходному «Арбату» Владикавказа — проспекту Мира — и набережной Терека, где установлен памятник генералу Плиеву. В рамках экскурсии при желании можно посетить Национальный музей Северной Осетии. Мемориал Славы Осетии и Аллея героев Затем переезд к Мемориалу Славы Осетии. Вас ждут Аллея героев, стеллы погибшим во время Гражданской и Великой Отечественной войн, храм Иоанна Воина, различные скульптурные группы и многое другое.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
- Набережная реки Терек
- Мечеть Мухтарова (Суннитская мечеть)
- Шиитская мечеть
- Проспект Мира
- Художественный музей ИМ.М. Туганова
- Национальный музей
- Памятник И.А. Плиеву
- Аллея Славы
- Храм Иоанна Воина
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место проживания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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