Описание Фото Ответы на вопросы Откройте для себя Владикавказ — «Кавказский Петербург» с его уникальным колоритом.



Вы прогуляетесь по историческому центру, проспекту Мира и набережной Терека, увидите главные святыни: церковь Рождества Богородицы и две мечети. А еще мы посетим впечатляющий Мемориал Славы с Аллеей героев.

Ирина Ваш гид в Кисловодске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 22 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. более 12 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Исторический центр, Пантеон и мечети Владикавказа В программу экскурсии входит исторический центр города: церковь Рождества Пресвятой Богородицы и Пантеон известных людей Осетии, а также обзорная площадка с живописным видом на город. Вы увидите Суннитскую и Шиитскую мечети, прогуляетесь по пешеходному «Арбату» Владикавказа — проспекту Мира — и набережной Терека, где установлен памятник генералу Плиеву. В рамках экскурсии при желании можно посетить Национальный музей Северной Осетии. Мемориал Славы Осетии и Аллея героев Затем переезд к Мемориалу Славы Осетии. Вас ждут Аллея героев, стеллы погибшим во время Гражданской и Великой Отечественной войн, храм Иоанна Воина, различные скульптурные группы и многое другое.

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