Обзорная прогулка по Курортному бульвару и погружение в Золотую эпоху города-курорта
Подобно купцам, помещикам и светским львам царской эпохи, мы прогуляемся вдоль особняков Курортного бульвара, погружаясь в атмосферу города.
А трагические, романтические и курьезные истории высшего света перенесут нас во времена, когда в Кисловодске вершились судьбы и разбивались сердца Лермонтова, Пушкина, композитора Прокофьева и других знаменитых личностей.
Описание экскурсии
Курортный бульвар в деталях
Гуляя по самой живописной и оживлённой улочке Кисловодска, вы почувствуете себя гостями курорта 19 века. Мы поговорим о зарождении региона Кавминводы, истории города и его именитых гостях, вспомним легенду о нарзане и старом князе Эльбрусе, влюбленном в красавицу Машуку. А по пути, разумеется, рассмотрим самые красивые здания Курортного бульвара: особняки купцов и помещиков Зипаловых, Тахтамировых, Бештау, Смирновых, Кекишевых.
Погрузиться в атмосферу 19 века
Кроме того, вы узнаете, где Лермонтов сушил хрусталь и что это означало. Почувствуете себя участниками «Пиковой дамы» Пушкина и разберетесь в правилах игры в штосс. Мы обсудим, как, играя в азартные игры, можно помочь сиротам. Поговорим о балах, нарядах и о том, что необходимо было обязательно взять с собой благородным дамам, отправляясь на Воды. Выясним, чем закончились курортные романы композитора Сергея Прокофьева, маршала Буденного и какой клад здесь искали в 1824 году.
Организационные детали
Маршрут экскурсии может быть незначительно скорректирован исходя из ваших предпочтений
Экскурсия не предполагает посещение музеев
в среду в 15:00, в пятницу в 14:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
1650 ₽
Студенты
1450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 15:00, в пятницу в 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 4477 туристов
Влюбилась в регион Кавказские Минеральные Воды очень давно — хочу и вас убедить, что этот край прекрасен в любое время. Умею находить общий язык с любыми гостями. Понимаю, что на читать дальшеуменьшить
экскурсии по Кисловодску и Ессентукам должно быть интересно и вашим детям, несмотря на «кислое» и непривычное название городов — поэтому экскурсии сопровождаются также наглядными материалами. Готова познакомить вас с Кисловодском, Ессентуками и их достопримечательностями, рассказать о самых интересных страницах прошлой и нынешней жизни этих городов, которые по праву считаются крупными жемчужинами в короне КавМинВод.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
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Татьяна
2,5 часа пролетели как один миг! Было увлекательно, нетривиально, познавательно. Спасибо огромное нашему гиду Ирине за искреннюю любовь к родным местам, которой она щедро поделилась с нами! Хорошая речь, звучный (что немаловажно на экскурсии), но мелодичный голос, масса интересной информации. Рекомендую!!! Друзьям, которые собираются приехать в Кисловодск, обязательно посоветую сходить на эту экскурсию.
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И
Ирина
Увлекательно,спасибо!
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Е
Екатерина
Экскурсия очень мне понравилась, за 60 мин мы прошли от ЖД вокзала и Курзала (Филармонии) до Колоннады и Нарзанной галереи, Лермонтовской площадки, как оказалось это здание бывшей Ресторации. Так же читать дальшеуменьшить
я наконец -то я узнала кто такой Ребров А. и везде нас сопровождал очень интересный рассказ гида Ирины о истории Кисловодска и людей, которые в разной время были на курорте на отдыхе или по службе и могли влиять на развитие "черкасских бюветов". А самое интересное началось на русской чайной церемонии. Мы целых 2 часа "церемонились" по-русски и пили чай из самовара с угощениями. Но пили чай не просто так, а под удивительные рассказы о курорте, правилах лечения, интересных или курьезных случаях, которые происходили на курорте в разное время и выяснили сколько денег рекомендовали потратить на отдых в 1885г или 1913г. Правила для "курсовых" из путеводителя 1852г. это отдельная история. . смеялись все. Так же мы разгадывали шарады 18 века. Формат такого досуга очень понравился, так как на экскурсии сложно рассказать обо всем, что мы услышали на чаепитии. Однозначно рекомендую гида Ирину, соведущую Викторию, которая рассказала много о чае и чайной церемонии. Для компании друзей, родственников это отличный вариант досуга, нам очень понравилось.
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Екатерина
Мы не в первый раз отдыхаем в Кисловодске, бывали и на экскурсиях, поэтому об основных достопримечательностях города мы уже знали. А вот Кисловодские истории, которые рассказала нам Ирина, были нам читать дальшеуменьшить
ранее неизвестны. Это была замечательная экскурсия, о которой можно так: познавательно, увлекательно, интеллигентно! - и всё это благодаря Ирине. Несколько дней находимся под впечатлением этой прогулки. Хотим продолжения… Рекомендую другим путешественникам эту экскурсию и Ирину. Большое спасибо!
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A
Alexandra
Поверьте, это достойная экскурсия и для тех, кто уже был в Кисловодске, и для тех, кто приезжает впервые. Гид Ирина очень хорошо знает свой город, чем он жил и живет читать дальшеуменьшить
сейчас, причем в различных сферах и направлениях. Живой и красочный язык, все оживает вокруг само собой. Чувствуется, что Ирина любит свое дело и свой город и предлагает всем искренне почувствовать его и открыть для себя с новых сторон.
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борис
Прогулка с Ириной нам очень понравилась. Прекрасный язык увлеченного и влюбленного в свое дело человека. Два с лишним часа(дольше запланированных)пролетели незаметно. Очень интересный иллюстративный материал. Вишенка на торте- в конце экскурсии получили от гида маленькие сувениры. Очень советуем тем, кто хочет поглубже прикоснуться к истории жизни на курорте.