Подобно купцам, помещикам и светским львам царской эпохи, мы прогуляемся вдоль особняков Курортного бульвара, погружаясь в атмосферу города. А трагические, романтические и курьезные истории высшего света перенесут нас во времена, когда в Кисловодске вершились судьбы и разбивались сердца Лермонтова, Пушкина, композитора Прокофьева и других знаменитых личностей.

Описание экскурсии

Курортный бульвар в деталях

Гуляя по самой живописной и оживлённой улочке Кисловодска, вы почувствуете себя гостями курорта 19 века. Мы поговорим о зарождении региона Кавминводы, истории города и его именитых гостях, вспомним легенду о нарзане и старом князе Эльбрусе, влюбленном в красавицу Машуку. А по пути, разумеется, рассмотрим самые красивые здания Курортного бульвара: особняки купцов и помещиков Зипаловых, Тахтамировых, Бештау, Смирновых, Кекишевых.

Погрузиться в атмосферу 19 века

Кроме того, вы узнаете, где Лермонтов сушил хрусталь и что это означало. Почувствуете себя участниками «Пиковой дамы» Пушкина и разберетесь в правилах игры в штосс. Мы обсудим, как, играя в азартные игры, можно помочь сиротам. Поговорим о балах, нарядах и о том, что необходимо было обязательно взять с собой благородным дамам, отправляясь на Воды. Выясним, чем закончились курортные романы композитора Сергея Прокофьева, маршала Буденного и какой клад здесь искали в 1824 году.

Организационные детали