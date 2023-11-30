Наш маршрут пройдет по живописному району Кабардино-Балкарии — Хуламо-Безенгийскому ущелью, по которому протекает река Черек-Хуламский. Мы посетим одну из самых известных достопримечательностей — скалу «Язык Тролля», которая находится в верховье ущелья на высоте 2000 м. над уровнем моря.
Ближайшие даты:
30
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ноя
1
дек
дек
2
дек
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Язык Тролля
- Замок Жабо-Къала
- Голубые Озёра
Описание
Что вас ожидает: С высоты скального Языка Тролля открываются потрясающие виды на ущелье и горные массивы, которые величественно стоят вокруг. Вы сделаете самые лучшие фото, после чего мы отправимся к древнему замку Жабо-Къала (Замок Людоеда). Я расскажу вам легенду, связанную с этим местом. Далее мы посетим Карстовые озера (голубые озера) в соседнем ущелье. Одно из них считается одним из самых глубоких в мире. За доп. плату, по вашему желанию, мы можем увеличить маршрут и посетить:
Безенгийскую Стену • Аул Верхняя Балкария • Термальные источники • Замок Шато-Эркен.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на внедорожнике
- Экскурсионное сопровождение
- Чай/ кофе
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- г. Кисловодск, ул. Кирова 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- При себе иметь: паспорт
- Удобную одежду и обувь по сезону
- Фотокамеру
- Наличные деньги (проблемы с оплатой картой)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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