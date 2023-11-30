Что вас ожидает: С высоты скального Языка Тролля открываются потрясающие виды на ущелье и горные массивы, которые величественно стоят вокруг. Вы сделаете самые лучшие фото, после чего мы отправимся к древнему замку Жабо-Къала (Замок Людоеда). Я расскажу вам легенду, связанную с этим местом. Далее мы посетим Карстовые озера (голубые озера) в соседнем ущелье. Одно из них считается одним из самых глубоких в мире. За доп. плату, по вашему желанию, мы можем увеличить маршрут и посетить:

Безенгийскую Стену • Аул Верхняя Балкария • Термальные источники • Замок Шато-Эркен.