Язык Тролля и Голубые Озера - индивидуально из Кисловодска

Индивидуальная экскурсия в Кисловодске
Наш маршрут пройдет по живописному району Кабардино-Балкарии — Хуламо-Безенгийскому ущелью, по которому протекает река Черек-Хуламский. Мы посетим одну из самых известных достопримечательностей — скалу «Язык Тролля», которая находится в верховье ущелья на высоте 2000 м. над уровнем моря.
Язык Тролля и Голубые Озера - индивидуально из Кисловодска
Язык Тролля и Голубые Озера - индивидуально из Кисловодска
Язык Тролля и Голубые Озера - индивидуально из Кисловодска
Язык Тролля и Голубые Озера - индивидуально из Кисловодска
Язык Тролля и Голубые Озера - индивидуально из Кисловодска
Язык Тролля и Голубые Озера - индивидуально из Кисловодска
Язык Тролля и Голубые Озера - индивидуально из Кисловодска
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Язык Тролля
  • Замок Жабо-Къала
  • Голубые Озёра

Описание

Что вас ожидает: С высоты скального Языка Тролля открываются потрясающие виды на ущелье и горные массивы, которые величественно стоят вокруг. Вы сделаете самые лучшие фото, после чего мы отправимся к древнему замку Жабо-Къала (Замок Людоеда). Я расскажу вам легенду, связанную с этим местом. Далее мы посетим Карстовые озера (голубые озера) в соседнем ущелье. Одно из них считается одним из самых глубоких в мире. За доп. плату, по вашему желанию, мы можем увеличить маршрут и посетить:
Безенгийскую Стену • Аул Верхняя Балкария • Термальные источники • Замок Шато-Эркен.

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на внедорожнике
  • Экскурсионное сопровождение
  • Чай/ кофе
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Кисловодск, ул. Кирова 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • При себе иметь: паспорт
  • Удобную одежду и обувь по сезону
  • Фотокамеру
  • Наличные деньги (проблемы с оплатой картой)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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