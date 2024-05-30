1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Ущелье Джилы-Су и три водопада за один день + Долина Нарзанов
Впечатляющее путешествие по живописным местам Кисловодска с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Накануне поездки уточним ваш адрес в вотсапе
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра
Начало: Кисловодск. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие по перевалу Актопрак, озеру Гижгит, Чегемским водопадам
Начало: Индивидуально
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Язык Тролля и Голубые Озера - индивидуально из Кисловодска
Начало: Г. Кисловодск, ул. Кирова 1
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Манящая Кабарда и чарующая Балкария
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Кисловодска
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 550₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр30 мая 2024Море эмоций, красивейшие виды, да здесь других и нету) Благодарность гиду Азрету, всё рассказал показал, пофотографировал. Суслики это отдельная история,
- ННаталья25 мая 2024Очень приятный и общительный гид Азрет! Ехали на внедорожнике командой из 5 взрослых и ребенка. Благодаря небольшой группе, задали все
- ААртем7 мая 2024Все было отлично, порадовала, даже не смотря на редкий вид молчаливых дятлов) Экскурсия удалась, спасибо большое гиду Михаилу) музыкальное сопровождение просто огонь))))
- ТТатьяна4 мая 2024Путешествовали с гидом Алексеем. Отлично провели время. Увидели сказочный Эльбрус, вкусно пообедали в местном кафе. Бонусом от гида было 2
- ААлина1 мая 2024Все очень понравилось. Спасибо огромное Павлу. Вёз аккуратно. Рассказывал интересно, сопровождал везде и помогал, так как была с маленькой дочкой.
- ГГеоргий1 мая 2024Очень понравилась экскурсия, ездили с отличным водителем Павлом, рассказал много интересных историй, останавливался в любых местах, где мы просили. Удобно, что мы ездили только своей компанией и могли не спеша насладится всеми красотами!
- ААлексей9 апреля 2024Супер! Красота! Али - Супер гид и хороший человек! Всем рекомендую данную экскурсию!
- ЕЕкатерина27 февраля 2024Экскурсия очень понравилась, потрясающе красивая природа, ущелья, перевал Актопрак, замершие Чегемские водопады! Чудесный гид-водитель Исхак, сппсибо ему большое, рассказывал много интересного, очень доброжелательный, вежливый, заботливый. Мы остались очень довольны! Экскурсию рекомендую.
- IIlyavolkov838 января 2024Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один деньСпасибо огромное Николаю за такое невероятное путешествие! Посетили много интересных места. Нашему гиду удалось по максимуму показать нам красоту Кавказа. А главное - это дружеская обстановка. Всё прошло легко и непринуждённо.
- ВВиктория10 октября 2023Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером ГижгитОтличный гид, замечательная программа, приятная компания! Вчера всё сошлось ради приятного времяпрепровождение, и даже ненастная погода не смогла помешать! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Кабардино-Балкария»
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