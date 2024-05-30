Экскурсии в Кабардино-Балкарию из Кисловодска

Найдено 10 экскурсий в категории «Кабардино-Балкария» в Кисловодске, цены от 3 200 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ущелье Джилы-Су и три водопада за один день+Долина Нарзанов
🛣 Джиппинг
Групповая
9 часов
172 отзыва
Ущелье Джилы-Су и три водопада за один день + Долина Нарзанов
Впечатляющее путешествие по живописным местам Кисловодска с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Накануне поездки уточним ваш адрес в вотсапе
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 200 за человека
В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра
Групповая
12 часов
3 отзыва
Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра
Начало: Кисловодск. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 700 за человека
Путешествие по перевалу Актопрак, озеру Гижгит, Чегемским водопадам
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Путешествие по перевалу Актопрак, озеру Гижгит, Чегемским водопадам
Начало: Индивидуально
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
14 часов
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Индивидуальная
8 часов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за человека
Язык Тролля и Голубые Озера - индивидуально из Кисловодска
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Язык Тролля и Голубые Озера - индивидуально из Кисловодска
Начало: Г. Кисловодск, ул. Кирова 1
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976 за всё до 4 чел.
Манящая Кабарда и чарующая Балкария
Индивидуальная
10 часов
Манящая Кабарда и чарующая Балкария
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Кисловодска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Кисловодска
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 550 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Ущелье Джилы-Су и три водопада за один день+Долина Нарзанов
    Море эмоций, красивейшие виды, да здесь других и нету) Благодарность гиду Азрету, всё рассказал показал, пофотографировал. Суслики это отдельная история,
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    равнодушным не останется никто, даже не думал что столько эмоций будет от этих милых зверьков, за морковку и сушки были целые сражения - это надо видеть! Водопады очень красивы, не передать словами, водичка из источников каждая со своим вкусом, всё попробовали) даже окунулись в отведённом для этого месте. Всем рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Ущелье Джилы-Су и три водопада за один день+Долина Нарзанов
    Очень приятный и общительный гид Азрет! Ехали на внедорожнике командой из 5 взрослых и ребенка. Благодаря небольшой группе, задали все
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    интересующие вопросы, получили ответы, полюбовались на ущелье, водопады, конечно, Эльбрус. Азрет устроил в горах с прекрасным видом небольшой пикник с кофе из турки и хычином! Останавливались и на полноценный обед в семейном кафе в горах, где, помимо шашлыка и хычинов, восторг вызвал домашний сыр! В общем все прошло с чувством, толком и расстановкой, никакой спешки и суеты. Ещё раз спасибо Азрету!

  • А
    Артем
    7 мая 2024
    Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра
    Все было отлично, порадовала, даже не смотря на редкий вид молчаливых дятлов) Экскурсия удалась, спасибо большое гиду Михаилу) музыкальное сопровождение просто огонь))))
  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
    Путешествовали с гидом Алексеем. Отлично провели время. Увидели сказочный Эльбрус, вкусно пообедали в местном кафе. Бонусом от гида было 2
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    красивейших ущелья, походный рюкзак и даже бинокль! Однозначно рекомендую индивидуальную экскурсию - не нужно подстраиваться под кого-то, можно остановиться для фото в любом красивом месте, неспеша отведать местной кухни!

  • А
    Алина
    1 мая 2024
    В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
    Все очень понравилось. Спасибо огромное Павлу. Вёз аккуратно. Рассказывал интересно, сопровождал везде и помогал, так как была с маленькой дочкой.
  • Г
    Георгий
    1 мая 2024
    В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
    Очень понравилась экскурсия, ездили с отличным водителем Павлом, рассказал много интересных историй, останавливался в любых местах, где мы просили. Удобно, что мы ездили только своей компанией и могли не спеша насладится всеми красотами!
  • А
    Алексей
    9 апреля 2024
    Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра
    Супер! Красота! Али - Супер гид и хороший человек! Всем рекомендую данную экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    27 февраля 2024
    Путешествие по перевалу Актопрак, озеру Гижгит, Чегемским водопадам
    Экскурсия очень понравилась, потрясающе красивая природа, ущелья, перевал Актопрак, замершие Чегемские водопады! Чудесный гид-водитель Исхак, сппсибо ему большое, рассказывал много интересного, очень доброжелательный, вежливый, заботливый. Мы остались очень довольны! Экскурсию рекомендую.
  • I
    Ilyavolkov83
    8 января 2024
    Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
    Спасибо огромное Николаю за такое невероятное путешествие! Посетили много интересных места. Нашему гиду удалось по максимуму показать нам красоту Кавказа. А главное - это дружеская обстановка. Всё прошло легко и непринуждённо.
  • В
    Виктория
    10 октября 2023
    Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
    Отличный гид, замечательная программа, приятная компания! Вчера всё сошлось ради приятного времяпрепровождение, и даже ненастная погода не смогла помешать! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Кабардино-Балкария»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Ущелье Джилы-Су и три водопада за один день+Долина Нарзанов
  2. В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
  3. Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра
  4. Путешествие по перевалу Актопрак, озеру Гижгит, Чегемским водопадам
  5. Колыбель Балкарии: максимально горный тур
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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