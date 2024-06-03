1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
9 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
57004 560₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Проехать по горным ущельям, увидеть сторожевые башни и подняться на «Язык тролля»
Завтра в 06:00
10 июня в 17:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия: Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен в Кисловодске
Погрузитесь в величие Кабардино-Балкарии: от горных озёр до древних селений и замка Шато-Эркен. Насладитесь каждым моментом
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
4 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра
Начало: Кисловодск. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Замки Кабардино-Балкарии
Начало: Кисловодск, Проспект Мира, 1
Расписание: Четверг, воскресенье в 7:00
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля: путешествие по сказочной Балкарии
Вас ждет захватывающее путешествие к скалистому Языку Тролля, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к горным вершинам Домбая
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
2400019 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
4 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии к месту гибели Бодрова младшего
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
5 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
Язык Тролля, Черекская теснина, Голубые озёра, горячие нарзаны и родовые башни за 1 день
Начало: у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
5 100₽ за человека
скидка
18%
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Кисловодска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
Расписание: ежедневно
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
55004 510₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Забираем с вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
45004 050₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Верхняя Балкария, Голубые озера
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день с 7:00
9 июня в 07:15
10 июня в 07:15
24 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Спрятанная в ледниках и первозданной природе Верхняя Балкария
Начало: По договоренности с путешественником
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Язык Тролля и Голубые Озера - индивидуально из Кисловодска
Начало: Г. Кисловодск, ул. Кирова 1
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид3 июня 2024Язык троля, это супер.
- ЮЮлия31 мая 2024Экскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказ о жизни Лермонтова!) Места очень
- AAnapka530 мая 2024Одна из самых лучших экскурсий, очень вкусно, красиво и гид Матвей просто волшебник!
- ННаталья29 мая 2024Шикарная экскурсия! Рекомендую всем! 👍👍👍Особенно повезет, если поедете с гидом Алексеем! Он покажет прекрасные места для фото, сам чудеснейшим образом
- ТТатьяна25 мая 2024Прекрасная, незабываемая экскурсия, несмотря на дождливую погоду. Черекская теснина- это уникальное по красоте место. Пройтись по дороге, которая изначально была
- ССветлана25 мая 2024Немного не повезло с погодой, и это несколько смазало впечатление… но это как раз то, что не зависит ни от
- ССергей24 мая 2024Были вчера на Языке тролля, верхняя Балкария, замок Шато-Эркен, горячие источники. Гид Роман был просто великолепен. Всё очень интересно рассказал,
- ННаталия19 мая 2024Спасибо организаторам экскурсии за прекрасно проведенный день! И отдельное спасибо нашему экскурсоводу Алёне за интереснейший рассказ об этом замечательное крае. Получила массу удовольствий и впечатлений! Удачи всей вашей команде! С удовольствием поеду с вами ещё на другие экскурсии.
- ВВиктория9 мая 2024Хотела бы выразить благодарность Алексею за прекрасную экскурсию 🤗 Алексей с юмором и интересно рассказал об исторических фактах. Мне очень
- ЕЕвгения9 мая 2024Отличная поездка! Все понравилось! Нас возил Александр. Забрал от места проживания и обратно привез, все вовремя. Времени в пути и на местах локаций достаточно, без спешки все успели посмотреть, пофотографировать. Много эмоций получили.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Голубые озёра»
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