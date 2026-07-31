Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра
Прикоснуться к первозданной природе Кавказа во время треккинга к живописным горным озёрам
Бадукские озера, или как их называют местные жители — Бадуки — это каскад из трёх горных озер на территории Тебердинского заповедника. Нам предстоит красивый и местами сложный маршрут — по лесным тропам, мостам, курумнику. Я точно знаю: эти незабываемые горные пейзажи вам понравятся!
Озерам около 200 лет, в них чистейшая вода, которая меняет свой цвет от светло-бирюзового до тёмно-фиолетового в зависимости от времени года и погоды. В них водится форель, но поскольку это заповедная зона, рыбалка строго запрещена. По дороге к озёрам вы полюбуетесь горными вершинами и подышите чистым субальпийским воздухом.
Тропа к Бадукским озерам начинается с подвесного моста через реку Теберда. Первая часть пути проходит через живописный хвойный лес, некоторым деревьям здесь по 200 лет. После моста вас ждёт небольшой подъём на холм, а на его вершине — беседка и лавочки. Здесь можем немного передохнуть. Следующий этап нашего маршрута — курумник — естественные скопления камней и глыб. Иногда их называют каменными реками. Здесь надо быть особо осторожным, аккуратным и внимательными.
Первое озеро, самое маленькое, вы увидите сразу после курумника: оно находится на высоте 2000 метров, чуть ниже остальных озёр. Перед вашими глазами откроются потрясающие панорамы, вы полюбуетесь невероятными видами, понаблюдаете за отражениями хвойных и лиственных деревьев в водной глади.
Второе озеро расположено через 250 метров. Чтобы дойти до него, вам нужно будет обойти первое озеро по самой кромке берега, затем ещё раз перейти через реку Бадук и преодолеть курумник. Рядом с озером есть кострище, беседки и скамейки для пикника — можем сделать привал.
Третье озеро находится через 150 метров от второго. К нему ведут две тропы, одна ближе к реке, а вторая через лес. Вы можете пойти сначала по одной, а вернуться уже по другой. По пути я расскажу интересные факты о происхождении Западного Кавказа и прилегающих к нему территории. Но вам, скорее всего, будет не до рассказов🙂
Организационные детали
Я заберу вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании экскурсии привезу обратно
Поездка проходит на подготовленном внедорожнике повышенной проходимости Nissan Pathfinder
Можете взять с собой детей под свою ответственность. Но я не рекомендую брать в поездку детей младше 10-ти лет.
Особенности формата
Протяжённость маршрута в обе стороны — 9 км, общий набор высоты — почти 700 метров
В горах погодные условия непредсказуемые: не забудьте дождевики. Также рекомендую надеть удобную обувь с крепкой подошвой.
Обязательно возьмите с собой воду и еду — на нашем пути не будет магазинов
Наш маршрут — высокогорный, поэтому я не рекомендую ехать на экскурсию людям с гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы
в среду в 05:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1093 туристов
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Всю жизнь живу в горах Большого Кавказа и с начала 2000-х годов увлечён ими по-настоящему. Горы — моя любовь, а любовь гор — это я.
Провожу походы читать дальшеуменьшить
по труднодоступным тропам, организую восхождения и многодневные маршруты с ночёвками. Знаю каждую тропу и вершину — исходил всё пешком сам много раз. Мне важно делиться не выдумками, а проверенными фактами — я ссылаюсь только на научные источники и реальные исследования кавказской природы.
Я не бизнесмен, а простой парень, который искренне любит природу и от души делится тем, чем живёт. Жизнерадостный, отзывчивый, пунктуальный и с чувством юмора. Со мной вы узнаете о Кавказе больше, чем ожидали. Буду рад познакомить вас с его природой, легендами и бытом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
Супер красивые места, очень рекомендую посмотреть. Но надо иметь в виду, что маршрут непростой, надо будет карабкаться вверх по горе по корням деревьев и камням. Обязательно иметь удобную одежду и обувь, пожилым людям лучше воздержаться. С инструктором Дмитрием этот путь мы прошли максимально безопасно.
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Надежда
Сказать что мне понравилось, ничего не сказать) Я в восторге! От увиденного, от ощущений и эмоций, а также от чувства, что справилась, преодолела и награждена за это прекрасными видами, вкусной водой с читать дальшеуменьшить
гор, приятными беседами и встречами с интересными людьми. Спасибо Дмитрию за все вышеперечисленное, за профессионализм, умение ладить с людьми и находить компромиссы. Была с ним уже в двух поездках и поеду еще обязательно! Потому что Дмитрий супер инструктор, супер водитель и что не своо важно интересный в общении человек. Тем кто хочет именно увидеть т прочувствовать горы Кавказа не через окно автобуса, ВСЕ к ДМИТРИЮ!! И будет вам наслаждение и счастье от проведенных в горах часов!!
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М
Марина
Ездила с Дмитрием не 1-й раз. Маршрут для городских жителей непростой, но проходимый. У 3-го озера гуляют и очень полные люди, и туристы 60+. Дмитрий своим руководством и присутствием отлично помог преодолеть весь путь, делясь секретами горных подъёмов, которые очень пригодились для последующих самостоятельных прогулок. Места необыкновенно красивые. Надеюсь и вы сможете их увидеть, а фото озер сделаета сами.
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Н
Наталия
Бадукские озера - невероятно красивое место. Путь сложный, но возможный. Когда доходишь до первого озера, забываешь об усталости. Первый раз были в поездке с альпинистом, с человеком, который знает и любит горы, и это потрясающе! Дмитрий внимателен ко всем членам группы. Появилось огромное желание продолжить исследовать Кавказ вместе с Дмитрием.
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А
Алла
Классная экскурсия для тех, кто любит активный отдых и лазить по горам) вначале маршрута мне было уже сложно дышать)) и хотелось вернуться)) но Дмитрий начал подбадривать и периодически мы отдыхали читать дальшеуменьшить
на маршруте. И так постепенно мы поднялись к озеру и смогли насладится этой красотой. Спасибо гиду за поддержку) Вождение было аккуратное. Гид рассказал много исторических моментов. По пути заезжали за вкусными хычинам! И останавливались на смотровой площадке Гумбаши.
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М
Мокшанова
Дата посещения: 17 июн 2025
Все было очень круто. Умелый водитель-гид. Все рассказал, сопровождение на подъем прекрасное. Маршрут не самый легкий, но красота гор и Теберды того стоит.
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