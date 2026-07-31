Бадукские озера, или как их называют местные жители — Бадуки — это каскад из трёх горных озер на территории Тебердинского заповедника. Нам предстоит красивый и местами сложный маршрут — по лесным тропам, мостам, курумнику. Я точно знаю: эти незабываемые горные пейзажи вам понравятся!

Описание экскурсии

Жемчужина Западного Кавказа

Озерам около 200 лет, в них чистейшая вода, которая меняет свой цвет от светло-бирюзового до тёмно-фиолетового в зависимости от времени года и погоды. В них водится форель, но поскольку это заповедная зона, рыбалка строго запрещена. По дороге к озёрам вы полюбуетесь горными вершинами и подышите чистым субальпийским воздухом.

Тропа к Бадукским озерам начинается с подвесного моста через реку Теберда. Первая часть пути проходит через живописный хвойный лес, некоторым деревьям здесь по 200 лет. После моста вас ждёт небольшой подъём на холм, а на его вершине — беседка и лавочки. Здесь можем немного передохнуть. Следующий этап нашего маршрута — курумник — естественные скопления камней и глыб. Иногда их называют каменными реками. Здесь надо быть особо осторожным, аккуратным и внимательными.

Первое озеро, самое маленькое, вы увидите сразу после курумника: оно находится на высоте 2000 метров, чуть ниже остальных озёр. Перед вашими глазами откроются потрясающие панорамы, вы полюбуетесь невероятными видами, понаблюдаете за отражениями хвойных и лиственных деревьев в водной глади.

Второе озеро расположено через 250 метров. Чтобы дойти до него, вам нужно будет обойти первое озеро по самой кромке берега, затем ещё раз перейти через реку Бадук и преодолеть курумник. Рядом с озером есть кострище, беседки и скамейки для пикника — можем сделать привал.

Третье озеро находится через 150 метров от второго. К нему ведут две тропы, одна ближе к реке, а вторая через лес. Вы можете пойти сначала по одной, а вернуться уже по другой. По пути я расскажу интересные факты о происхождении Западного Кавказа и прилегающих к нему территории. Но вам, скорее всего, будет не до рассказов🙂

Организационные детали

Я заберу вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании экскурсии привезу обратно

Поездка проходит на подготовленном внедорожнике повышенной проходимости Nissan Pathfinder

Можете взять с собой детей под свою ответственность. Но я не рекомендую брать в поездку детей младше 10-ти лет.

Особенности формата