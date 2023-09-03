Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра

Прикоснуться к первозданной природе Кавказа во время треккинга к живописным горным озёрам

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Бадукские озера, или как их называют местные жители — Бадуки — это каскад из трёх горных озер на территории Тебердинского заповедника. Нам предстоит красивый и местами сложный маршрут — по лесным тропам, мостам, курумнику.

Группы в эти места почти никто не водит, но я точно знаю: эти незабываемые горные пейзажи вам понравятся!
Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра
Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра
Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра
Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра
Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра
Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра
Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра
Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра
Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра
Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра
Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра
Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра
Заповедные и кристально-чистые: поход на Бадукские озёра
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Жемчужина Западного Кавказа

Озерам около 200 лет, в них чистейшая вода, которая меняет свой цвет от светло-бирюзового до тёмно-фиолетового в зависимости от времени года и погоды. В них водится форель, но поскольку это заповедная зона, рыбалка строго запрещена. По дороге к озёрам вы полюбуетесь горными вершинами и подышите чистым субальпийским воздухом.

Тропа к Бадукским озерам начинается с подвесного моста через реку Теберда. Первая часть пути проходит через живописный хвойный лес, некоторым деревьям здесь по 200 лет. После моста вас ждёт небольшой подъём на холм, а на его вершине — беседка и лавочки. Здесь можем немного передохнуть. Следующий этап нашего маршрута — курумник — естественные скопления камней и глыб. Иногда их называют каменными реками. Здесь надо быть особо осторожным, аккуратным и внимательными.

Первое озеро, самое маленькое, вы увидите сразу после курумника: оно находится на высоте 2000 метров, чуть ниже остальных озёр. Перед вашими глазами откроются потрясающие панорамы, вы полюбуетесь невероятными видами, понаблюдаете за отражениями хвойных и лиственных деревьев в водной глади.

Второе озеро расположено через 250 метров. Чтобы дойти до него, вам нужно будет обойти первое озеро по самой кромке берега, затем ещё раз перейти через реку Бадук и преодолеть курумник. Рядом с озером есть кострище, беседки и скамейки для пикника — можем сделать привал.

Третье озеро находится через 150 метров от второго. К нему ведут две тропы, одна ближе к реке, а вторая через лес. Вы можете пойти сначала по одной, а вернуться уже по другой. По пути я расскажу интересные факты о происхождении Западного Кавказа и прилегающих к нему территории. Но вам скорее всего будет не до рассказов🙂

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании экскурсии привезу обратно
  • Поездка проходит на подготовленном внедорожнике повышенной проходимости УАЗ Patriot или Nissan Pathfinder
  • Можете взять с собой детей под свою ответственность. Но я не рекомендую брать в поездку детей младше 10-ти лет.

Особенности формата

  • Протяжённость маршрута в обе стороны — 9 км, общий набор высоты — почти 700 метров
  • В горах погодные условия непредсказуемые: не забудьте дождевики. Также рекомендую надеть удобную обувь с крепкой подошвой.
  • Обязательно возьмите с собой воду и еду — на нашем пути не будет магазинов
  • Наш маршрут — высокогорный, поэтому я не рекомендую ехать на экскурсию людям с гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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