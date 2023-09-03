Прикоснуться к первозданной природе Кавказа во время треккинга к живописным горным озёрам
Группы в эти места почти никто не водит, но я точно знаю: эти незабываемые горные пейзажи вам понравятся!
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Описание
Что вас ожидает
Жемчужина Западного Кавказа
Озерам около 200 лет, в них чистейшая вода, которая меняет свой цвет от светло-бирюзового до тёмно-фиолетового в зависимости от времени года и погоды. В них водится форель, но поскольку это заповедная зона, рыбалка строго запрещена. По дороге к озёрам вы полюбуетесь горными вершинами и подышите чистым субальпийским воздухом.
Тропа к Бадукским озерам начинается с подвесного моста через реку Теберда. Первая часть пути проходит через живописный хвойный лес, некоторым деревьям здесь по 200 лет. После моста вас ждёт небольшой подъём на холм, а на его вершине — беседка и лавочки. Здесь можем немного передохнуть. Следующий этап нашего маршрута — курумник — естественные скопления камней и глыб. Иногда их называют каменными реками. Здесь надо быть особо осторожным, аккуратным и внимательными.
Первое озеро, самое маленькое, вы увидите сразу после курумника: оно находится на высоте 2000 метров, чуть ниже остальных озёр. Перед вашими глазами откроются потрясающие панорамы, вы полюбуетесь невероятными видами, понаблюдаете за отражениями хвойных и лиственных деревьев в водной глади.
Второе озеро расположено через 250 метров. Чтобы дойти до него, вам нужно будет обойти первое озеро по самой кромке берега, затем ещё раз перейти через реку Бадук и преодолеть курумник. Рядом с озером есть кострище, беседки и скамейки для пикника — можем сделать привал.
Третье озеро находится через 150 метров от второго. К нему ведут две тропы, одна ближе к реке, а вторая через лес. Вы можете пойти сначала по одной, а вернуться уже по другой. По пути я расскажу интересные факты о происхождении Западного Кавказа и прилегающих к нему территории. Но вам скорее всего будет не до рассказов🙂
Организационные детали
- Я заберу вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании экскурсии привезу обратно
- Поездка проходит на подготовленном внедорожнике повышенной проходимости УАЗ Patriot или Nissan Pathfinder
- Можете взять с собой детей под свою ответственность. Но я не рекомендую брать в поездку детей младше 10-ти лет.
Особенности формата
- Протяжённость маршрута в обе стороны — 9 км, общий набор высоты — почти 700 метров
- В горах погодные условия непредсказуемые: не забудьте дождевики. Также рекомендую надеть удобную обувь с крепкой подошвой.
- Обязательно возьмите с собой воду и еду — на нашем пути не будет магазинов
- Наш маршрут — высокогорный, поэтому я не рекомендую ехать на экскурсию людям с гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.