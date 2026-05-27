Бадукские озёра — каскад из трёх горных озёр среди сосновых лесов и хребтов Западного Кавказа. Здесь, в зоне спокойствия Тебердинского заповедника, особенно остро ощущаются красота природы: прозрачная голубая вода, хвойный воздух, шум ручьёв и ароматы субальпийских трав создают атмосферу полного уединения. Мы пройдём к озёрам по живописной горной тропе и отдохнём у каждого.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Путь к озёрам проходит через сосновые леса и берёзовое криволесье.

Первое Бадукское озеро — самое маленькое в каскаде. Его длина около 80 м, а вода даже летом остаётся очень холодной.

Второе озеро расположено на высоте 1987 м над уровнем моря, по длине — около 200 м.

Третье Бадукское озеро — самое большое и самое высокое. Голубовато-зелёная вода летом прогревается до 10°C, в ней водится форель.

Возле озёр у вас будет время для отдыха, пикника и купания по желанию.

Во время маршрута расскажем:

о Карачаево-Черкесии и народах, населяющих республику

формировании Домбая как всесезонный курорт

флоре и фауне Тебердинского заповедника

легенде о Хаджибее и Бадуке

Примерный тайминг

6:00–7:00 — выезд из Кисловодска

10:30 — выход на пеший маршрут к Бадукским озёрам

13:30 — прогулка вдоль озёр, пикник-обед, купание по желанию

14:30 — спуск обратно к машине

16:00 — выезд в Кисловодск

18:00–19:00 — возвращение в Кисловодск

Организационные детали