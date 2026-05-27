Бадукские озёра — каскад из трёх горных озёр среди сосновых лесов и хребтов Западного Кавказа.
Здесь, в зоне спокойствия Тебердинского заповедника, особенно остро ощущаются красота природы: прозрачная голубая вода, хвойный воздух, шум ручьёв и ароматы субальпийских трав создают атмосферу полного уединения. Мы пройдём к озёрам по живописной горной тропе и отдохнём у каждого.
Здесь, в зоне спокойствия Тебердинского заповедника, особенно остро ощущаются красота природы: прозрачная голубая вода, хвойный воздух, шум ручьёв и ароматы субальпийских трав создают атмосферу полного уединения. Мы пройдём к озёрам по живописной горной тропе и отдохнём у каждого.
Описание экскурсии
Путь к озёрам проходит через сосновые леса и берёзовое криволесье.
Первое Бадукское озеро — самое маленькое в каскаде. Его длина около 80 м, а вода даже летом остаётся очень холодной.
Второе озеро расположено на высоте 1987 м над уровнем моря, по длине — около 200 м.
Третье Бадукское озеро — самое большое и самое высокое. Голубовато-зелёная вода летом прогревается до 10°C, в ней водится форель.
Возле озёр у вас будет время для отдыха, пикника и купания по желанию.
Во время маршрута расскажем:
- о Карачаево-Черкесии и народах, населяющих республику
- формировании Домбая как всесезонный курорт
- флоре и фауне Тебердинского заповедника
- легенде о Хаджибее и Бадуке
Примерный тайминг
6:00–7:00 — выезд из Кисловодска
10:30 — выход на пеший маршрут к Бадукским озёрам
13:30 — прогулка вдоль озёр, пикник-обед, купание по желанию
14:30 — спуск обратно к машине
16:00 — выезд в Кисловодск
18:00–19:00 — возвращение в Кисловодск
Организационные детали
- До точки начала треккинга едем на минивэне или внедорожнике
- Протяжённость пешего маршрута — 5 км в одну сторону
- Дополнительно оплачивается вход в заповедник — 300 ₽ за чел.
- Желательно иметь хорошую физическую форму и здоровый опорно-двигательный аппарат. Маршрут не рекомендуется людям с серьёзными заболеваниями сердечно-сосудистой системы
- С вами будет гид-проводник из нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2962 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Треккинг к трём Бадукским озёрам»
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
В трендеОзеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
4275 ₽
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборЭльбрус + озеро Гижгит + Поляна нарзанов из Кисловодска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
29 мая в 06:30
4400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Путешествие на джипе к Языку тролля, Голубому озеру и ущельям. Откройте для себя Кавказ с опытным гидом, наслаждаясь природой и историей
Начало: По адресу вашего проживания
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Путешествие по Карачаево-Черкесии: пересечем перевал Гум-Баш, увидим Эльбрус, прогуляемся к Бадукским озерам и насладимся видами с канатной дороги в Домбае
Начало: По договоренности в Кисловодске
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
5500 ₽ за человека